Giornata storica al Challenger di Sydney: Lleyton Hewitt torna in campo per giocare in doppio con suo figlio Cruz (Video partita)

Momenti di puro romanticismo sportivo e di grande emozione quelli vissuti all’ATP Challenger di Sydney, dove Lleyton Hewitt è tornato ufficialmente in campo per condividere il rettangolo da gioco con suo figlio, Cruz Hewitt. Una scena che molti appassionati immaginavano da anni, diventata realtà in una giornata che resterà impressa nella memoria del tennis australiano.

Cruz Hewitt, appena 16 anni, è considerato una delle più brillanti promesse del futuro. La sua giornata era iniziata con una dolorosa sconfitta in singolare: un match combattutissimo perso contro Matsuoka con il punteggio di 5-7 6-3 7-5. Una partita tirata, che il giovane australiano aveva interpretato con grande coraggio, ma che l’aveva visto arrendersi solo al fotofinish.

In doppio, però, è arrivata la magia. Affiancato da suo padre Lleyton, ex numero 1 del mondo e due volte campione Slam, Cruz ha sfoderato una prestazione scintillante, guidando la coppia di famiglia a un nettissimo 6-1 6-0 contro Jones e Marinkov. Un dominio assoluto, fatto di intensità, complicità e quell’energia speciale che solo un legame padre-figlio può trasmettere.

La vittoria proietta Lleyton e Cruz Hewitt nei quarti di finale del torneo di doppio, dove affronteranno la coppia composta da Puttergill e Sweeney. Una sfida che promette emozioni, ma che già ora rappresenta un momento unico nella storia recente del tennis: un campione del passato che torna a competere non per sé stesso, ma per condividere un sogno con suo figlio.





Marco Rossi