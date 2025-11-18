US Open: Eric Butorac sarà il direttore del torneo dal 2026

Cambio in vista per gli US Open. USTA, la federazione degli Stati Uniti, con un comunicato ha annunciato che dal 2026 il direttore dello Slam di New York sarà l’ex pro e dirigente Eric Butorac. Ex direttore senior e attivo in particolare nella divisione relazioni con i giocatori e sviluppo commerciale della USTA, nonché ex professionista di doppio tra i primi 20 nel ranking e presidente del player council dell’ATP, Butorac succede a Stacey Allaster, che continuerà a ricoprire il ruolo di amministratore delegato della USTA prima di passare al ruolo di consulente strategico a maggio 2026.

“Butorac ha contribuito a migliorare l’esperienza dei giocatori agli US Open e ha avuto un ruolo determinante nella crescita della US Open Fan Week e dei suoi eventi più importanti” si legge nel comunicato. “Quest’anno è stato direttore del torneo del rinnovato US Open Mixed Doubles Championship, che ha portato la competizione a livelli mai visti prima con presenze, spettatori e coinvolgimento record. Ha anche ricoperto il ruolo di direttore del torneo del Cincinnati Open nel 2022”.

Originario di Rochester, Minnesota, Butorac ha fatto parte per otto anni dell’ATP Player Council e nel 2014 è succeduto a Roger Federer come presidente. Oggi 44enne, nella sua carriera da giocatore – durata 14 anni – ha vinto 18 titoli ATP in doppio e ha raggiunto la finale di doppio agli Australian Open del 2014. Tra i primi a complimentarsi con Eric è stato James Blake, oggi direttore del Miami Open: “Ottima scelta, è la persona migliore per continuare lo sviluppo del torneo” afferma l’ex top 10.

Mario Cecchi