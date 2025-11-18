WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Colina: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

18/11/2025 14:20
Martina Trevisan nella foto
WTA 125 – Colina (Cile 🇨🇱) – Primo Turno, terra battuta

Center Court – ore 16:00
(8) Maja Chwalinska POL vs Martina Trevisan ITA Inizio 16:00
WTA Colina 125
Maja Chwalinska [8]
30
1
Martina Trevisan
30
0
Mostra dettagli

Julia Riera ARG vs (3) Leolia Jeanjean FRA

Il match deve ancora iniziare

(7) Maria Lourdes Carle ARG vs Alicia Herrero Linana ESP Non prima 21:00

Il match deve ancora iniziare

Eva Vedder NED vs (2) Mayar Sherif EGY Non prima 23:00

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 16:00
(9) Varvara Lepchenko USA vs Laura Samson CZE Inizio 16:00

WTA Colina 125
Varvara Lepchenko [9]
0
1
Laura Samson
0
1
Mostra dettagli

(4) Panna Udvardy HUN vs Luisina Giovannini ARG

Il match deve ancora iniziare

Gabriela Ce BRA / Martina Colmegna ITA vs Fernanda Labrana CHI / Antonia Vergara Rivera CHI

Il match deve ancora iniziare

Jazmin Ortenzi ARG vs Polona Hercog SLO

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 16:00
Sada Nahimana BDI vs Diletta Cherubini ITA Inizio 16:00
WTA Colina 125
Sada Nahimana
40
2
Diletta Cherubini
40
0
Mostra dettagli

Carole Monnet FRA vs (6) Veronika Erjavec SLO

Il match deve ancora iniziare

Eryn Cayetano USA / Julieta Pareja USA vs Nicole Fossa Huergo ARG / Varvara Lepchenko USA

Il match deve ancora iniziare

