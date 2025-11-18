WTA 125 Colina: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)
WTA 125 – Colina (Cile 🇨🇱) – Primo Turno, terra battuta
Center Court – ore 16:00
(8) Maja Chwalinska vs Martina Trevisan Inizio 16:00
Julia Riera vs (3) Leolia Jeanjean
(7) Maria Lourdes Carle vs Alicia Herrero Linana Non prima 21:00
Eva Vedder vs (2) Mayar Sherif Non prima 23:00
Grandstand – ore 16:00
(9) Varvara Lepchenko vs Laura Samson Inizio 16:00
(4) Panna Udvardy vs Luisina Giovannini
Gabriela Ce / Martina Colmegna vs Fernanda Labrana / Antonia Vergara Rivera
Jazmin Ortenzi vs Polona Hercog
Court 5 – ore 16:00
Sada Nahimana vs Diletta Cherubini Inizio 16:00
Carole Monnet vs (6) Veronika Erjavec
Eryn Cayetano / Julieta Pareja vs Nicole Fossa Huergo / Varvara Lepchenko
