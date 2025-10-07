Shanghai 1000 | Hard | $9196000 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Circuito ATP ATP, Copertina, Entry List
ATP 250 Stoccolma, Almaty e Brussels: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni
07/10/2025 09:46 15 commenti
Almaty 🇰🇿 – ATP 250 – Hard – 28S / 16D
Brussels 🇧🇪 – ATP 250 – Hard – 28S / 16D
Stockholm 🇸🇪 – ATP 250 – Hard – 28S / 16D
(Clicca per vedere l'entry list)ATP 250 Stoccolma (MD) Inizio torneo: 13/10/2025 | Ultimo agg.: 07/10/2025 08:53
Main Draw (cut off: 63 - Data entry list: 15/09/25 - Special Exempts: 0/0)
- 0. N. Budkov Kjaer
- 12. C. Ruud
- 15. T. Paul
- 24. U. Humbert
- 26. D. Shapovalov
- 28. G. Dimitrov
- 31. T. Griekspoor
- 34. C. Norrie
- 38. A. Muller
- 40. A. Popyrin
- 43. C. Ugo Carabelli
- 44. L. Sonego
- 47. M. Kecmanovic
- 57. M. Berrettini
- 58. M. Fucsovics
- 59. M. Cilic
- 61. K. Majchrzak
- 63. T. Martin Etcheverry
Alternates
- 1. J. Fearnley (64)
- 2. M. Bellucci (65)
- 3. P. Martinez (67)
- 4. D. Dzumhur (68)
- 5. A. Kovacevic (69)
- 6. T. Atmane (70)
- 7. M. Arnaldi (73)
- 8. S. Ofner (74)*pr
- 9. Q. Halys (75)
- 10. S. Korda (79)
- 11. J. de Jong (80)
- 12. E. Quinn (81)
- 13. B. van de Zan (83)
- 14. E. Ruusuvuori (83)*pr
- 15. V. Royer (88)
- 16. F. Misolic (92)
- 17. T. Schoolkate (95)
- 18. J. Struff (97)
- 19. M. McDonald (98)
- 20. N. Jarry (101)
-
(Clicca per vedere l'entry list)ATP 250 Stoccolma (Q) Inizio torneo: 13/10/2025 | Ultimo agg.: 07/10/2025 08:52
Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 22/09/25 - Special Exempts: 0/0)
- 0. R. Sakamoto
- 0. frozen)
- 62. J. Fearnley
- 67. A. Kovacevic
- 70. P. Martinez
- 74. S. Korda
- 79. J. de Jong
- 81. E. Quinn
- 98. F. Misolic
- 106. S. Mochizuki
- 115. D. Prizmic
- 116. I. Buse
- 127. L. Klein
- 132. L. Riedi*pr
- 135. C. Smith
Alternates
- 1. S. Ofner (137)
- 2. M. Gigante (138)
- 3. O. Virtanen (140)
- 4. P. Herbert (141)
- 5. M. Lajal (145)
- 6. Z. Piros (151)
- 7. J. Kym (152)
- 8. J. Rodionov (156)
- 9. Y. Hanfmann (159)
- 10. J. Choinski (161)
- 11. G. Zeppieri (163)
- 12. L. Riedi (170)
- 13. D. Merida (173)
- 14. J. Clarke (185)
- 15. K. Coppejans (186)
- 16. R. Sakamoto (190)
- 17. G. Onclin (192)
- 18. C. Hemery (201)
- 19. S. Gueymard W (203)
- 20. V. Sachko (205)
-
(Clicca per vedere l'entry list)ATP 250 Brussels (MD) Inizio torneo: 13/10/2025 | Ultimo agg.: 07/10/2025 08:53
Main Draw (cut off: 62 - Data entry list: 15/09/25 - Special Exempts: 0/0)
- 9. L. Musetti
- 13. F. Auger-Aliassime
- 16. J. Lehecka
- 20. A. Davidovich Fokina
- 29. F. Tiafoe
- 36. G. Mpetshi Perricard
- 37. J. Munar
- 41. S. Baez
- 42. J. Fonseca
- 45. B. Bonzi
- 46. Z. Bergs
- 48. R. Bautista Agut
- 49. D. Altmaier
- 50. M. Giron
- 51. N. Borges
- 56. A. Rinderknech
- 60. F. Comesana
- 62. R. Opelka
- 0. (WC) D. Goffin
- 0. (WC) R. Collignon
- 0. (WC) G. Arnaud Bailly
Alternates
- 1. M. Bellucci (65)
- 2. P. Martinez (67)
- 3. D. Dzumhur (68)
- 4. A. Kovacevic (69)
- 5. T. Atmane (70)
- 6. M. Arnaldi (73)
- 7. Q. Halys (75)
- 8. S. Korda (79)
- 9. B. van de Zan (83)
- 10. E. Ruusuvuori (83)*pr
- 11. V. Royer (88)
- 12. A. Vukic (93)
- 13. T. Schoolkate (95)
- 14. J. Struff (97)
- 15. M. McDonald (98)
- 16. N. Jarry (101)
- 17. S. Mochizuki (105)
- 18. H. Gaston (106)
- 19. D. Goffin (87)
- 20. R. Collignon (89)
-
(Clicca per vedere l'entry list)ATP 250 Brussels (Q) Inizio torneo: 13/10/2025 | Ultimo agg.: 07/10/2025 08:53
Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 22/09/25 - Special Exempts: 0/0)
- 0. frozen)
- 64. M. Bellucci
- 66. D. Dzumhur
- 68. T. Atmane
- 75. Q. Halys
- 76. V. Royer
- 84. B. van de Zandschulp
- 93. R. Collignon
- 102. J. Struff
- 104. N. Basilashvili
- 105. H. Gaston
- 118. J. Faria
- 121. A. Blockx
- 128. E. Spizzirri
- 130. Z. Svajda
Alternates
- 1. M. Gigante (138)
- 2. F. Passaro (139)
- 3. O. Virtanen (140)
- 4. P. Herbert (141)
- 5. M. Trungellit (143)
- 6. M. Lajal (145)
- 7. Z. Piros (151)
- 8. J. Kym (152)
- 9. J. Rodionov (156)
- 10. Y. Hanfmann (159)
- 11. J. Choinski (161)
- 12. G. Zeppieri (163)
- 13. D. Merida (173)
- 14. J. Clarke (185)
- 15. K. Coppejans (186)
- 16. G. Onclin (192)
- 17. C. Hemery (201)
- 18. S. Gueymard W (203)
- 19. V. Sachko (205)
- 20. B. Zhukayev (210)
-
(Clicca per vedere l'entry list)ATP 250 Almaty (MD) Inizio torneo: 13/10/2025 | Ultimo agg.: 07/10/2025 08:53
Main Draw (cut off: 85 - Data entry list: 15/09/25 - Special Exempts: 0/0)
- 0. frozen)
- 10. K. Khachanov
- 18. D. Medvedev
- 19. A. Bublik
- 25. F. Cobolli
- 30. L. Darderi
- 32. A. Michelsen
- 33. B. Nakashima
- 35. G. Diallo
- 39. C. Moutet
- 55. F. Marozsan
- 66. H. Medjedovic
- 74. Y. Bu
- 76. A. Walton
- 77. L. Djere
- 78. J. Thompson
- 82. M. Navone
- 84. A. Cazaux
- 85. L. Nardi
-
-
Alternates
- 1. A. Vukic (93)
- 2. T. Schoolkate (95)
- 3. A. Shevchenko (96)
- 4. J. Struff (97)
- 5. M. McDonald (98)
- 6. N. Jarry (101)
- 7. C. O'Connell (103)
- 8. S. Mochizuki (105)
- 9. J. Duckworth (107)
- 10. R. Hijikata (111)
- 11. J. Faria (118)
- 12. L. Draxl (119)
- 13. D. Prizmic (121)
- 14. L. Klein (123)
- 15. D. Elahi Gala (130)
- 16. B. Harris (131)
- 17. Y. Hanfmann (134)
- 18. M. Gigante (141)
- 19. O. Virtanen (142)
- 20. P. Herbert (143)
-
(Clicca per vedere l'entry list)ATP 250 Almaty (Q) Inizio torneo: 13/10/2025 | Ultimo agg.: 07/10/2025 08:52
Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 22/09/25 - Special Exempts: 0/0)
- 95. A. Vukic
- 96. M. McDonald
- 100. T. Schoolkate
- 103. C. O'Connell
- 109. J. Duckworth
- 111. N. Jarry
- 112. R. Hijikata
- 119. L. Draxl
- 131. B. Harris
- 149. U. Blanchet
- 162. T. Daniel
- 167. T. Droguet
- 169. B. Tomic
- 176. A. Holmgren
-
Alternates
- 1. K. Coppejans (186)
- 2. V. Sachko (205)
- 3. B. Zhukayev (210)
- 4. M. Huesler (219)
- 5. D. Stricker (243)
- 6. M. Gengel (248)
- 7. I. Simakin (250)
- 8. M. Dodig (271)
- 9. M. Topo (272)
- 10. S. Purtseladz (276)
- 11. T. Pereira (282)
- 12. I. Gakhov (287)
- 13. J. Paul (291)
- 14. M. Kukushkin (294)
- 15. D. Michalski (295)
- 16. M. Martineau (296)
- 17. H. Barton (300)
- 18. N. Alvarez Va (302)
- 19. S. Sakellarid (303)
- 20. F. Forti (307)*pr
-
TAG: ATP 250 Almaty, ATP 250 Almaty 2025, ATP 250 Brussels, ATP 250 Brussels 2025, ATP 250 Stoccolma, ATP 250 Stoccolma 2025
Non ho mica insultato, ho semplicemente detto cosa scrivete.
intanto cominci a puntare al 6 al mondo…
Curioso di vedere cosa combina Darderi in questo finale di stagione, sperando abbia ancora energie. Aggiungo che Luciano scarta solo 50 punti e può ambire ad entrare nei primi 24 per l’Australia. Vorrebbe dire evitare le prime 8 teste di serie al terzo turno slam. Incredibile solo un anno fa.
Se batte Auger-Aliassime a Shanghai per me si cancella da Bruxelles, avrebbe almeno 730 punti sul canadese nella Race, margine più che discreto per prendersi una settimana di pausa prima del forcing finale (Vienna>Parigi indoor>riposo>ATP Finals>Davis Cup Final 8). A meno che non voglia provare a spezzare il tabù finali, credo sia a 5 perse di fila
Le sue “mire” sono abbastanza evidenti, no? E non è l’unico…
@ Nonpensoproprio (#4494789)
Dirlo con un altro tono no?
Un dettaglio su Musetti.
él’unico top ten a giocare un atp 250 questa settimana.
ed era già capitato a Chengdu..
Fossi in lui ora cambierei programmazione, le sue mire
devono rislutare più ambiziose e per puntare al numero 3 del mondo deve puntare ai tornei grossi, atp 500 e master 1000.
@ Nonpensoproprio (#4494789)
l’articolo è stato scritto prima del rientro quando era uscita l’entry Md. Ora lo cancelliamo. Un abbraccio
Ma cosa scrivete? L’ultimo match di Berrettini risale a Wimbledon? E a Shanghai contro Mannarino chi era? Boh
Dovrebbe entrare anche Bellucci nel MD e Passaro nelle Q, credo che Musetti si ritirerà da Bruxelles (vorrebbe dire che gioca 4 tornei, in due continenti, senza interruzione) a meno che a Shanghai non esca subito.
Si ma la parola programmazione cosa significa per Arnaldi ed il suo team? Aspettare sino all’ultimo o quasi se andare a Stoccolma o Bruxelles? Quando c’era un ottimo 250 in Kazakistan dove sarebbe già stato in MD! Fra l’altro, in coincidenza con la seconda settimana di Shanghai c’è un CH125 a Jinan, a circa 1h e mezza dal porto cinese, al quale, non a caso, sono iscritti molti top100 (fra i quali Nardi, che vuole evidentemente capitalizzare punti dalla trasferta in Estremo Oriente). Arnaldi gioca il minimo indispensabile, ma forse non si è ancora accorto che fra un po’ dovrà giocare per forza i Challenger, visto che fatica ad entrare nel MD dei 250.
Oppure, come ho detto, pensa di fare il colpaccio a Shanghai! Glielo auguro.
Gigante dovrebbe entrare nelle quali a Bruxelles, Collignon ha ricevuto una wild card per il MD ma deve ancora togliersi dal torneo cadetto.
@ walden (#4487959)
Da dove venga questa fiducia di Arnaldi e del suo staff devo ancora capirlo, comunque qualche possibilità di entrare ce l’ha. Non può chiedere una Late Entry per Almaty in caso?
Secondo me entra. Ha davanti gli stessi in entrambi i tornei e presumo ci saranno 7 cancellazioni tra Stoccolma e Bruxelles
Darderi sempre presente tutte le settimane!
Nessuno ha il fisico bestiale come il suo.. il come riesca a essere cosi’ forte fisicamente senza dei richiami atletici o dei riposi è per me un mistero
Anche questa settimana Arnaldi iscritto come Alternate (con scarse possibilità di scorrimento fino a lui) ma non alle Q. Fra l’altro in Kazakistan sarebbe entrato direttamente. Evidentemente pensa di arrivare almeno ai quarti a Shanghai.