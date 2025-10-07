Circuito ATP ATP, Copertina, Entry List

ATP 250 Stoccolma, Almaty e Brussels: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni

07/10/2025 09:46 15 commenti
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images

Almaty 🇰🇿 – ATP 250 – Hard – 28S / 16D
Brussels 🇧🇪 – ATP 250 – Hard – 28S / 16D
Stockholm 🇸🇪 – ATP 250 – Hard – 28S / 16D

ATP 250 Stoccolma (MD) Inizio torneo: 13/10/2025 | Ultimo agg.: 07/10/2025 08:53

Main Draw (cut off: 63 - Data entry list: 15/09/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 0. N. Budkov Kjaer
  • 12. C. Ruud
  • 15. T. Paul
  • 24. U. Humbert
  • 26. D. Shapovalov
  • 28. G. Dimitrov
  • 31. T. Griekspoor
  • 34. C. Norrie
  • 38. A. Muller
  • 40. A. Popyrin
  • 43. C. Ugo Carabelli
  • 44. L. Sonego
  • 47. M. Kecmanovic
  • 57. M. Berrettini
  • 58. M. Fucsovics
  • 59. M. Cilic
  • 61. K. Majchrzak
  • 63. T. Martin Etcheverry

Alternates

  • 1. J. Fearnley (64)
  • 2. M. Bellucci (65)
  • 3. P. Martinez (67)
  • 4. D. Dzumhur (68)
  • 5. A. Kovacevic (69)
  • 6. T. Atmane (70)
  • 7. M. Arnaldi (73)
  • 8. S. Ofner (74)*pr
  • 9. Q. Halys (75)
  • 10. S. Korda (79)
  • 11. J. de Jong (80)
  • 12. E. Quinn (81)
  • 13. B. van de Zan (83)
  • 14. E. Ruusuvuori (83)*pr
  • 15. V. Royer (88)
  • 16. F. Misolic (92)
  • 17. T. Schoolkate (95)
  • 18. J. Struff (97)
  • 19. M. McDonald (98)
  • 20. N. Jarry (101)
  •  

ATP 250 Stoccolma (Q) Inizio torneo: 13/10/2025 | Ultimo agg.: 07/10/2025 08:52

Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 22/09/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 0. R. Sakamoto
  • 0. frozen)
  • 62. J. Fearnley
  • 67. A. Kovacevic
  • 70. P. Martinez
  • 74. S. Korda
  • 79. J. de Jong
  • 81. E. Quinn
  • 98. F. Misolic
  • 106. S. Mochizuki
  • 115. D. Prizmic
  • 116. I. Buse
  • 127. L. Klein
  • 132. L. Riedi*pr
  • 135. C. Smith

Alternates

  • 1. S. Ofner (137)
  • 2. M. Gigante (138)
  • 3. O. Virtanen (140)
  • 4. P. Herbert (141)
  • 5. M. Lajal (145)
  • 6. Z. Piros (151)
  • 7. J. Kym (152)
  • 8. J. Rodionov (156)
  • 9. Y. Hanfmann (159)
  • 10. J. Choinski (161)
  • 11. G. Zeppieri (163)
  • 12. L. Riedi (170)
  • 13. D. Merida (173)
  • 14. J. Clarke (185)
  • 15. K. Coppejans (186)
  • 16. R. Sakamoto (190)
  • 17. G. Onclin (192)
  • 18. C. Hemery (201)
  • 19. S. Gueymard W (203)
  • 20. V. Sachko (205)
  •  

ATP 250 Brussels (MD) Inizio torneo: 13/10/2025 | Ultimo agg.: 07/10/2025 08:53

Main Draw (cut off: 62 - Data entry list: 15/09/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 9. L. Musetti
  • 13. F. Auger-Aliassime
  • 16. J. Lehecka
  • 20. A. Davidovich Fokina
  • 29. F. Tiafoe
  • 36. G. Mpetshi Perricard
  • 37. J. Munar
  • 41. S. Baez
  • 42. J. Fonseca
  • 45. B. Bonzi
  • 46. Z. Bergs
  • 48. R. Bautista Agut
  • 49. D. Altmaier
  • 50. M. Giron
  • 51. N. Borges
  • 56. A. Rinderknech
  • 60. F. Comesana
  • 62. R. Opelka
  • 0. (WC) D. Goffin
  • 0. (WC) R. Collignon
  • 0. (WC) G. Arnaud Bailly

Alternates

  • 1. M. Bellucci (65)
  • 2. P. Martinez (67)
  • 3. D. Dzumhur (68)
  • 4. A. Kovacevic (69)
  • 5. T. Atmane (70)
  • 6. M. Arnaldi (73)
  • 7. Q. Halys (75)
  • 8. S. Korda (79)
  • 9. B. van de Zan (83)
  • 10. E. Ruusuvuori (83)*pr
  • 11. V. Royer (88)
  • 12. A. Vukic (93)
  • 13. T. Schoolkate (95)
  • 14. J. Struff (97)
  • 15. M. McDonald (98)
  • 16. N. Jarry (101)
  • 17. S. Mochizuki (105)
  • 18. H. Gaston (106)
  • 19. D. Goffin (87)
  • 20. R. Collignon (89)
  •  

ATP 250 Brussels (Q) Inizio torneo: 13/10/2025 | Ultimo agg.: 07/10/2025 08:53

Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 22/09/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 0. frozen)
  • 64. M. Bellucci
  • 66. D. Dzumhur
  • 68. T. Atmane
  • 75. Q. Halys
  • 76. V. Royer
  • 84. B. van de Zandschulp
  • 93. R. Collignon
  • 102. J. Struff
  • 104. N. Basilashvili
  • 105. H. Gaston
  • 118. J. Faria
  • 121. A. Blockx
  • 128. E. Spizzirri
  • 130. Z. Svajda

Alternates

  • 1. M. Gigante (138)
  • 2. F. Passaro (139)
  • 3. O. Virtanen (140)
  • 4. P. Herbert (141)
  • 5. M. Trungellit (143)
  • 6. M. Lajal (145)
  • 7. Z. Piros (151)
  • 8. J. Kym (152)
  • 9. J. Rodionov (156)
  • 10. Y. Hanfmann (159)
  • 11. J. Choinski (161)
  • 12. G. Zeppieri (163)
  • 13. D. Merida (173)
  • 14. J. Clarke (185)
  • 15. K. Coppejans (186)
  • 16. G. Onclin (192)
  • 17. C. Hemery (201)
  • 18. S. Gueymard W (203)
  • 19. V. Sachko (205)
  • 20. B. Zhukayev (210)
  •  

ATP 250 Almaty (MD) Inizio torneo: 13/10/2025 | Ultimo agg.: 07/10/2025 08:53

Main Draw (cut off: 85 - Data entry list: 15/09/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 0. frozen)
  • 10. K. Khachanov
  • 18. D. Medvedev
  • 19. A. Bublik
  • 25. F. Cobolli
  • 30. L. Darderi
  • 32. A. Michelsen
  • 33. B. Nakashima
  • 35. G. Diallo
  • 39. C. Moutet
  • 55. F. Marozsan
  • 66. H. Medjedovic
  • 74. Y. Bu
  • 76. A. Walton
  • 77. L. Djere
  • 78. J. Thompson
  • 82. M. Navone
  • 84. A. Cazaux
  • 85. L. Nardi
  •  
  •  

Alternates

  • 1. A. Vukic (93)
  • 2. T. Schoolkate (95)
  • 3. A. Shevchenko (96)
  • 4. J. Struff (97)
  • 5. M. McDonald (98)
  • 6. N. Jarry (101)
  • 7. C. O'Connell (103)
  • 8. S. Mochizuki (105)
  • 9. J. Duckworth (107)
  • 10. R. Hijikata (111)
  • 11. J. Faria (118)
  • 12. L. Draxl (119)
  • 13. D. Prizmic (121)
  • 14. L. Klein (123)
  • 15. D. Elahi Gala (130)
  • 16. B. Harris (131)
  • 17. Y. Hanfmann (134)
  • 18. M. Gigante (141)
  • 19. O. Virtanen (142)
  • 20. P. Herbert (143)
  •  

ATP 250 Almaty (Q) Inizio torneo: 13/10/2025 | Ultimo agg.: 07/10/2025 08:52

Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 22/09/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 95. A. Vukic
  • 96. M. McDonald
  • 100. T. Schoolkate
  • 103. C. O'Connell
  • 109. J. Duckworth
  • 111. N. Jarry
  • 112. R. Hijikata
  • 119. L. Draxl
  • 131. B. Harris
  • 149. U. Blanchet
  • 162. T. Daniel
  • 167. T. Droguet
  • 169. B. Tomic
  • 176. A. Holmgren
  •  

Alternates

  • 1. K. Coppejans (186)
  • 2. V. Sachko (205)
  • 3. B. Zhukayev (210)
  • 4. M. Huesler (219)
  • 5. D. Stricker (243)
  • 6. M. Gengel (248)
  • 7. I. Simakin (250)
  • 8. M. Dodig (271)
  • 9. M. Topo (272)
  • 10. S. Purtseladz (276)
  • 11. T. Pereira (282)
  • 12. I. Gakhov (287)
  • 13. J. Paul (291)
  • 14. M. Kukushkin (294)
  • 15. D. Michalski (295)
  • 16. M. Martineau (296)
  • 17. H. Barton (300)
  • 18. N. Alvarez Va (302)
  • 19. S. Sakellarid (303)
  • 20. F. Forti (307)*pr
  •  

15 commenti.

Nonpensoproprio (Guest) 07-10-2025 10:42

Scritto da Givaldo Barbosa
@ Nonpensoproprio (#4494789)
Dirlo con un altro tono no?

Non ho mica insultato, ho semplicemente detto cosa scrivete.

 15
walden 07-10-2025 10:30

Scritto da italo
Un dettaglio su Musetti.
él’unico top ten a giocare un atp 250 questa settimana.
ed era già capitato a Chengdu..
Fossi in lui ora cambierei programmazione, le sue mire
devono rislutare più ambiziose e per puntare al numero 3 del mondo deve puntare ai tornei grossi, atp 500 e master 1000.

intanto cominci a puntare al 6 al mondo…

 14
zedarioz 07-10-2025 09:55

Curioso di vedere cosa combina Darderi in questo finale di stagione, sperando abbia ancora energie. Aggiungo che Luciano scarta solo 50 punti e può ambire ad entrare nei primi 24 per l’Australia. Vorrebbe dire evitare le prime 8 teste di serie al terzo turno slam. Incredibile solo un anno fa.

 13
JOA20 (Guest) 07-10-2025 09:45

Scritto da italo
Un dettaglio su Musetti.
È l’unico top ten a giocare un atp 250 questa settimana.
ed era già capitato a Chengdu…
Fossi in lui ora cambierei programmazione, le sue mire devono risultare più ambiziose e per puntare al numero 3 del mondo deve puntare ai tornei grossi, atp 500 e master 1000.

Se batte Auger-Aliassime a Shanghai per me si cancella da Bruxelles, avrebbe almeno 730 punti sul canadese nella Race, margine più che discreto per prendersi una settimana di pausa prima del forcing finale (Vienna>Parigi indoor>riposo>ATP Finals>Davis Cup Final 8). A meno che non voglia provare a spezzare il tabù finali, credo sia a 5 perse di fila

 12
tombizzle 07-10-2025 09:19

Scritto da italo
Un dettaglio su Musetti.
él’unico top ten a giocare un atp 250 questa settimana.
ed era già capitato a Chengdu..
Fossi in lui ora cambierei programmazione, le sue mire
devono rislutare più ambiziose e per puntare al numero 3 del mondo deve puntare ai tornei grossi, atp 500 e master 1000.

Le sue “mire” sono abbastanza evidenti, no? E non è l’unico…

 11
Givaldo Barbosa (Guest) 07-10-2025 09:09

@ Nonpensoproprio (#4494789)

Dirlo con un altro tono no?

 10
italo (Guest) 07-10-2025 09:03

Un dettaglio su Musetti.
él’unico top ten a giocare un atp 250 questa settimana.
ed era già capitato a Chengdu..
Fossi in lui ora cambierei programmazione, le sue mire
devono rislutare più ambiziose e per puntare al numero 3 del mondo deve puntare ai tornei grossi, atp 500 e master 1000.

 9
LiveTennis.it Staff 07-10-2025 09:03

@ Nonpensoproprio (#4494789)

l’articolo è stato scritto prima del rientro quando era uscita l’entry Md. Ora lo cancelliamo. Un abbraccio

 8
Nonpensoproprio (Guest) 07-10-2025 09:02

Ma cosa scrivete? L’ultimo match di Berrettini risale a Wimbledon? E a Shanghai contro Mannarino chi era? Boh

 7
walden 25-09-2025 11:00

Scritto da JOA20
Gigante dovrebbe entrare nelle quali a Bruxelles, Collignon ha ricevuto una wild card per il MD ma deve ancora togliersi dal torneo cadetto.
@ walden (#4487959)
Da dove venga questa fiducia di Arnaldi e del suo staff devo ancora capirlo, comunque qualche possibilità di entrare ce l’ha. Non può chiedere una Late Entry per Almaty in caso?

Dovrebbe entrare anche Bellucci nel MD e Passaro nelle Q, credo che Musetti si ritirerà da Bruxelles (vorrebbe dire che gioca 4 tornei, in due continenti, senza interruzione) a meno che a Shanghai non esca subito.

 6
walden 25-09-2025 10:48

Scritto da JOA20
Gigante dovrebbe entrare nelle quali a Bruxelles, Collignon ha ricevuto una wild card per il MD ma deve ancora togliersi dal torneo cadetto.
@ walden (#4487959)
Da dove venga questa fiducia di Arnaldi e del suo staff devo ancora capirlo, comunque qualche possibilità di entrare ce l’ha. Non può chiedere una Late Entry per Almaty in caso?

Si ma la parola programmazione cosa significa per Arnaldi ed il suo team? Aspettare sino all’ultimo o quasi se andare a Stoccolma o Bruxelles? Quando c’era un ottimo 250 in Kazakistan dove sarebbe già stato in MD! Fra l’altro, in coincidenza con la seconda settimana di Shanghai c’è un CH125 a Jinan, a circa 1h e mezza dal porto cinese, al quale, non a caso, sono iscritti molti top100 (fra i quali Nardi, che vuole evidentemente capitalizzare punti dalla trasferta in Estremo Oriente). Arnaldi gioca il minimo indispensabile, ma forse non si è ancora accorto che fra un po’ dovrà giocare per forza i Challenger, visto che fatica ad entrare nel MD dei 250.
Oppure, come ho detto, pensa di fare il colpaccio a Shanghai! Glielo auguro.

 5
JOA20 (Guest) 25-09-2025 09:25

Gigante dovrebbe entrare nelle quali a Bruxelles, Collignon ha ricevuto una wild card per il MD ma deve ancora togliersi dal torneo cadetto.
@ walden (#4487959)
Da dove venga questa fiducia di Arnaldi e del suo staff devo ancora capirlo, comunque qualche possibilità di entrare ce l’ha. Non può chiedere una Late Entry per Almaty in caso?

 4
Pennettafan (Guest) 25-09-2025 09:23

Scritto da walden
Anche questa settimana Arnaldi iscritto come Alternate (con scarse possibilità di scorrimento fino a lui) ma non alle Q. Fra l’altro in Kazakistan sarebbe entrato direttamente. Evidentemente pensa di arrivare almeno ai quarti a Shanghai.

Secondo me entra. Ha davanti gli stessi in entrambi i tornei e presumo ci saranno 7 cancellazioni tra Stoccolma e Bruxelles

 3
italo (Guest) 25-09-2025 08:28

Darderi sempre presente tutte le settimane!
Nessuno ha il fisico bestiale come il suo.. il come riesca a essere cosi’ forte fisicamente senza dei richiami atletici o dei riposi è per me un mistero

 2
walden 24-09-2025 21:33

Anche questa settimana Arnaldi iscritto come Alternate (con scarse possibilità di scorrimento fino a lui) ma non alle Q. Fra l’altro in Kazakistan sarebbe entrato direttamente. Evidentemente pensa di arrivare almeno ai quarti a Shanghai.

 1
