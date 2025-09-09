WTA 125 Copertina, WTA

WTA 500 Guadalajara, WTA 250 Sao Paulo e WTA 125 San Sebastián, Huzhou e Lubiana: I risultati completi del Day 2 (LIVE)

09/09/2025 08:55 1 commento
Martina Trevisan nella foto
WTA 500 Guadalajara 🇲🇽 – 1° Turno, cemento

Akron Stadium – ore 22:00
Zeynep Sonmez TUR vs (6) Tatjana Maria GER
Il match deve ancora iniziare

Maria Sakkari GRE vs Elsa Jacquemot FRA

WTA Guadalajara 500
Maria Sakkari
0
1
Elsa Jacquemot
0
4
Emiliana Arango COL vs (5) Magda Linette POL

Il match deve ancora iniziare

(8) Camila Osorio COL vs Kamilla Rakhimova RUS Non prima 02:00

Il match deve ancora iniziare

Sloane Stephens USA vs Lucrezia Stefanini ITA

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 21:00
Polina Kudermetova RUS vs Marina Stakusic CAN

Il match deve ancora iniziare

Martina Trevisan ITA vs Rebecca Marino CAN

Il match deve ancora iniziare

Storm Hunter AUS vs Katerina Siniakova CZE

Il match deve ancora iniziare

Fernanda Contreras MEX / Rebecca Marino CAN vs (2) Giuliana Olmos MEX / (2) Aldila Sutjiadi INA

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 20:00
Nikola Bartunkova CZE / Victoria Jimenez Kasintseva AND vs (4) Sabrina Santamaria USA / (4) Qianhui Tang CHN

Il match deve ancora iniziare

(3) Magali Kempen BEL / (3) Katarzyna Piter POL vs Nicole Fossa Huergo ITA / Martyna Kubka POL Non prima 20:00

Il match deve ancora iniziare

Iva Jovic USA / Ena Shibahara JPN vs Alana Smith USA / Darja Vidmanova CZE

Il match deve ancora iniziare

Anastasia Detiuc CZE / Elena Pridankina RUS vs Elsa Jacquemot FRA / Polina Kudermetova RUS

Il match deve ancora iniziare






WTA 250 São Paulo 🇧🇷 – 1° Turno, cemento

Quadra Central Maria Esther Bueno – ore 18:00
Luiza Fullana BRA vs (5) Renata Zarazua MEX
Il match deve ancora iniziare

Elizabeth Mandlik USA vs Laura Pigossi BRA

Il match deve ancora iniziare

Yasmine Mansouri FRA vs (3) Alexandra Eala PHI Non prima 22:30

Il match deve ancora iniziare

(1) Beatriz Haddad Maia BRA vs Miriana Tona ITA

Il match deve ancora iniziare



Quadra 1 – ore 18:00
(6) Francesca Jones GBR vs Lina Glushko ISR

Il match deve ancora iniziare

Valeriya Strakhova UKR vs Ana Candiotto BRA

Il match deve ancora iniziare

Victoria Luiza Barros BRA / Nauhany Vitoria Leme Da Silva BRA vs Anna Rogers USA / Janice Tjen INA

Il match deve ancora iniziare

(4) Yvonne Cavalle-Reimers ESP / (4) Alicia Herrero Linana ESP vs Arianne Hartono NED / Prarthana Thombare IND

Il match deve ancora iniziare




Quadra 2 – ore 18:00
Anna Rogers USA vs (8) Panna Udvardy HUN
Il match deve ancora iniziare

Jazmin Ortenzi ARG vs Berfu Cengiz TUR

Il match deve ancora iniziare

Julia Riera ARG / Ana Sofia Sanchez MEX vs Leolia Jeanjean FRA / Victoria Rodriguez MEX

Il match deve ancora iniziare






WTA 125 San Sebastián 🇪🇸 – 1° Turno, terra battuta

Center Court – ore 10:00
Aliona Bolsova ESP vs Elvina Kalieva USA
WTA San Sebastian 125
Aliona Bolsova
A
2
Elvina Kalieva
40
4
Guiomar Maristany Zuleta De Reales ESP vs (4) Darja Semenistaja LAT

Il match deve ancora iniziare

Caroline Werner GER vs Lola Radivojevic SRB

Il match deve ancora iniziare

Ane Mintegi Del Olmo ESP vs (8) Kathinka Von Deichmann LIE

Il match deve ancora iniziare

(1) Mayar Sherif EGY vs Nahia Berecoechea FRA Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare

(6) Leyre Romero Gormaz ESP vs Charo Esquiva Banuls ESP

Il match deve ancora iniziare




Court 7 – ore 10:00
Eva Vedder NED vs (7) Arantxa Rus NED
WTA San Sebastian 125
Eva Vedder
40
4
Arantxa Rus [7]
A
5
Celine Naef SUI vs Irene Burillo ESP

Il match deve ancora iniziare

(3) Anca Todoni ROU vs Dalila Spiteri ITA

Il match deve ancora iniziare

Oksana Selekhmeteva RUS vs Tara Wuerth CRO

Il match deve ancora iniziare

Tamara Korpatsch GER vs Alizé Cornet FRA Inizio 15:00

Il match deve ancora iniziare

Angela Fita Boluda ESP vs Carlota Martinez Cirez ESP

Il match deve ancora iniziare




Court 8 – ore 13:30
Anouk Koevermans NED vs Tina Smith AUS
Il match deve ancora iniziare

Nastasja Schunk GER vs (2) Sara Bejlek CZE

Il match deve ancora iniziare

(5) Julia Grabher AUT vs Lucia Cortez Llorca ESP

Il match deve ancora iniziare

Marina Bassols Ribera ESP vs Carson Branstine CAN

Il match deve ancora iniziare





WTA 125 Huzhou 🇨🇳 – 1° Turno, terra battuta

Court 1 – ore 06:00
(1) Maria Lourdes Carle ARG vs Yidi Yang CHN
WTA Huzhou 125
Maria Lourdes Carle [1]
0
6
6
0
Yidi Yang
0
2
4
0
Vincitore: Carle
Wushuang Zheng CHN vs Jessica Pieri ITA

WTA Huzhou 125
Wushuang Zheng
0
1
6
0
Jessica Pieri
0
6
7
0
Vincitore: Pieri
Zhibek Kulambayeva KAZ vs (2) Joanna Garland TPE

WTA Huzhou 125
Zhibek Kulambayeva
0
4
1
0
Joanna Garland [2]
0
6
6
0
Vincitore: Garland
(4) Momoko Kobori JPN / (4) Ayano Shimizu JPN vs Na-Ri Kim KOR / Qiu Yu Ye CHN

WTA Huzhou 125
Momoko Kobori / Ayano Shimizu [4]
15
1
Na-Ri Kim / Qiu Yu Ye
40
0
Court 2 – ore 05:00
(8) Maria Timofeeva RUS vs Sohyun Park KOR

WTA Huzhou 125
Maria Timofeeva [8]
0
6
6
0
Sohyun Park
0
4
2
0
Vincitore: Timofeeva
Han Shi CHN vs Xinxin Yao CHN

WTA Huzhou 125
Han Shi
0
2
4
0
Xinxin Yao
0
6
6
0
Vincitore: Yao
En-Shuo Liang TPE vs (9) Alina Charaeva RUS

WTA Huzhou 125
En-Shuo Liang
2
6
4
Alina Charaeva [9]
6
2
6
Vincitore: Charaeva
Yexin Ma CHN / Sijia Wei CHN vs Zongyu Li CHN / Han Shi CHN

Il match deve ancora iniziare



Court 7 – ore 05:00
Sara Saito JPN vs Chloe Paquet FRA

WTA Huzhou 125
Sara Saito
0
4
5
0
Chloe Paquet
0
6
7
0
Vincitore: Paquet
(3) Veronika Erjavec SLO vs Hanna Chang USA

WTA Huzhou 125
Veronika Erjavec [3]
0
6
6
0
Hanna Chang
0
2
4
0
Vincitore: Erjavec
Diletta Cherubini ITA vs Raluka Serban CYP

WTA Huzhou 125
Diletta Cherubini
0
7
6
0
Raluka Serban
0
5
1
0
Vincitore: Cherubini
Riya Bhatia IND / Carole Monnet FRA vs Hanna Chang USA / Xiaodi You CHN

WTA Huzhou 125
Riya Bhatia / Carole Monnet
30
7
0
Hanna Chang / Xiaodi You
40
5
0
WTA 125 Ljubljana 🇸🇮 –1° Turno, terra battuta

Center Court – ore 10:00
(4) Dominika Salkova CZE vs Nika Radisic SLO
WTA Ljubljana 125
Dominika Salkova [4]
0
6
6
0
Nika Radisic
0
2
0
0
Vincitore: Salkova
Oleksandra Oliynykova UKR vs (3) Tamara Zidansek SLO

WTA Ljubljana 125
Oleksandra Oliynykova
0
6
6
0
Tamara Zidansek [3]
0
3
1
0
Vincitore: Oliynykova
(1) Simona Waltert SUI vs Darya Astakhova RUS

Il match deve ancora iniziare

Dalila Jakupovic SLO vs Aurora Zantedeschi ITA

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 10:00
Selena Janicijevic FRA vs Teodora Kostovic SRB

WTA Ljubljana 125
Selena Janicijevic
1
6
1
Teodora Kostovic
6
3
6
Vincitore: Kostovic
Lucija Ciric Bagaric CRO vs Jule Niemeier GER

WTA Ljubljana 125
Lucija Ciric Bagaric
0
0
Jule Niemeier
30
3
(7) Nuria Brancaccio ITA vs Ekaterine Gorgodze GEO

Il match deve ancora iniziare

Mona Barthel GER vs Ipek Oz TUR

Il match deve ancora iniziare




Court 3 – ore 10:00
Miriam Bulgaru ROU vs (2) Sinja Kraus AUT
WTA Ljubljana 125
Silvia Ambrosio
0
1
3
0
Sinja Kraus [2]
0
6
6
0
Vincitore: Kraus
Aneta Kucmova CZE vs (6) Hanne Vandewinkel BEL

WTA Ljubljana 125
Aneta Kucmova
0
5
Hanne Vandewinkel [6]
0
6
Sinja Kraus AUT / Dominika Salkova CZE vs Michaela Bayerlova CZE / Ivana Sebestova CZE

Il match deve ancora iniziare

Leonie Kung SUI vs (8) Maja Chwalinska POL

Il match deve ancora iniziare

1 commento

Cip (Guest) 09-09-2025 11:16

Ancora benissimo Pieri e Cherubini, buona idea quella di andare in Cina dove ci sono meno specialiste della terra rossa

 1
