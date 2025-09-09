WTA 500 Guadalajara, WTA 250 Sao Paulo e WTA 125 San Sebastián, Huzhou e Lubiana: I risultati completi del Day 2 (LIVE)

Martina Trevisan nella foto
WTA 500 Guadalajara 🇲🇽 – 1° Turno, cemento
Akron Stadium – ore 22:00
Zeynep Sonmez
vs (6) Tatjana Maria
Il match deve ancora iniziare
Maria Sakkari vs Elsa Jacquemot
WTA Guadalajara 500
Maria Sakkari•
0
1
Elsa Jacquemot
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Maria Sakkari
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-3 → 1-4
Elsa Jacquemot
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Maria Sakkari
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Maria Sakkari
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Emiliana Arango vs (5) Magda Linette
Il match deve ancora iniziare
(8) Camila Osorio vs Kamilla Rakhimova Non prima 02:00
Il match deve ancora iniziare
Sloane Stephens vs Lucrezia Stefanini
Il match deve ancora iniziare
Grandstand – ore 21:00
Polina Kudermetova vs Marina Stakusic
Il match deve ancora iniziare
Martina Trevisan vs Rebecca Marino
Il match deve ancora iniziare
Storm Hunter vs Katerina Siniakova
Il match deve ancora iniziare
Fernanda Contreras / Rebecca Marino vs (2) Giuliana Olmos / (2) Aldila Sutjiadi
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 20:00
Nikola Bartunkova / Victoria Jimenez Kasintseva vs (4) Sabrina Santamaria / (4) Qianhui Tang
Il match deve ancora iniziare
(3) Magali Kempen / (3) Katarzyna Piter vs Nicole Fossa Huergo / Martyna Kubka Non prima 20:00
Il match deve ancora iniziare
Iva Jovic / Ena Shibahara vs Alana Smith / Darja Vidmanova
Il match deve ancora iniziare
Anastasia Detiuc / Elena Pridankina vs Elsa Jacquemot / Polina Kudermetova
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 São Paulo 🇧🇷 – 1° Turno, cemento
Quadra Central Maria Esther Bueno – ore 18:00
Luiza Fullana
vs (5) Renata Zarazua
Il match deve ancora iniziare
Elizabeth Mandlik vs Laura Pigossi
Il match deve ancora iniziare
Yasmine Mansouri vs (3) Alexandra Eala Non prima 22:30
Il match deve ancora iniziare
(1) Beatriz Haddad Maia vs Miriana Tona
Il match deve ancora iniziare
Quadra 1 – ore 18:00
(6) Francesca Jones vs Lina Glushko
Il match deve ancora iniziare
Valeriya Strakhova vs Ana Candiotto
Il match deve ancora iniziare
Victoria Luiza Barros / Nauhany Vitoria Leme Da Silva vs Anna Rogers / Janice Tjen
Il match deve ancora iniziare
(4) Yvonne Cavalle-Reimers / (4) Alicia Herrero Linana vs Arianne Hartono / Prarthana Thombare
Il match deve ancora iniziare
Quadra 2 – ore 18:00
Anna Rogers
vs (8) Panna Udvardy
Il match deve ancora iniziare
Jazmin Ortenzi vs Berfu Cengiz
Il match deve ancora iniziare
Julia Riera / Ana Sofia Sanchez vs Leolia Jeanjean / Victoria Rodriguez
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 San Sebastián 🇪🇸 – 1° Turno, terra battuta
Center Court – ore 10:00
Aliona Bolsova
vs Elvina Kalieva
WTA San Sebastian 125
Aliona Bolsova•
A
2
Elvina Kalieva
40
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Aliona Bolsova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
Aliona Bolsova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-3 → 1-4
Elvina Kalieva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Aliona Bolsova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Elvina Kalieva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Aliona Bolsova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Guiomar Maristany Zuleta De Reales vs (4) Darja Semenistaja
Il match deve ancora iniziare
Caroline Werner vs Lola Radivojevic
Il match deve ancora iniziare
Ane Mintegi Del Olmo vs (8) Kathinka Von Deichmann
Il match deve ancora iniziare
(1) Mayar Sherif vs Nahia Berecoechea Non prima 14:00
Il match deve ancora iniziare
(6) Leyre Romero Gormaz vs Charo Esquiva Banuls
Il match deve ancora iniziare
Court 7 – ore 10:00
Eva Vedder
vs (7) Arantxa Rus
WTA San Sebastian 125
Eva Vedder•
40
4
Arantxa Rus [7]
A
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
Eva Vedder
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
Arantxa Rus
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
Eva Vedder
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-2 → 3-3
Arantxa Rus
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-1 → 3-2
Arantxa Rus
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Celine Naef vs Irene Burillo
Il match deve ancora iniziare
(3) Anca Todoni vs Dalila Spiteri
Il match deve ancora iniziare
Oksana Selekhmeteva vs Tara Wuerth
Il match deve ancora iniziare
Tamara Korpatsch vs Alizé Cornet Inizio 15:00
Il match deve ancora iniziare
Angela Fita Boluda vs Carlota Martinez Cirez
Il match deve ancora iniziare
Court 8 – ore 13:30
Anouk Koevermans
vs Tina Smith
Il match deve ancora iniziare
Nastasja Schunk vs (2) Sara Bejlek
Il match deve ancora iniziare
(5) Julia Grabher vs Lucia Cortez Llorca
Il match deve ancora iniziare
Marina Bassols Ribera vs Carson Branstine
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Huzhou 🇨🇳 – 1° Turno, terra battuta
Court 1 – ore 06:00
(1) Maria Lourdes Carle
vs Yidi Yang
WTA Huzhou 125
Maria Lourdes Carle [1]•
0
6
6
0
Yidi Yang
0
2
4
0
Vincitore: Carle
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Maria Lourdes Carle
5-4 → 6-4
Yidi Yang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 5-4
Maria Lourdes Carle
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 5-3
Yidi Yang
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-3 → 4-3
Maria Lourdes Carle
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-2 → 3-3
Yidi Yang
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Maria Lourdes Carle
2-1 → 3-1
Yidi Yang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Maria Lourdes Carle
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Maria Lourdes Carle
5-2 → 6-2
Maria Lourdes Carle
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-1 → 4-2
Maria Lourdes Carle
3-0 → 4-0
Yidi Yang
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Maria Lourdes Carle
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Wushuang Zheng vs Jessica Pieri
WTA Huzhou 125
Wushuang Zheng
0
1
6
0
Jessica Pieri
0
6
7
0
Vincitore: Pieri
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2-0*
2-1*
3*-1
3*-2
3-3*
4-3*
4*-4
4*-5
4-6*
5-6*
6*-6
6*-7
6-6 → 6-7
Jessica Pieri
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
5-6 → 6-6
Jessica Pieri
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-5 → 5-5
Wushuang Zheng
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 4-5
Wushuang Zheng
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-5 → 2-5
Jessica Pieri
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Wushuang Zheng
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Jessica Pieri
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Wushuang Zheng
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jessica Pieri
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-5 → 1-6
Jessica Pieri
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-4 → 1-4
Wushuang Zheng
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-3 → 0-4
Wushuang Zheng
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Jessica Pieri
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Zhibek Kulambayeva vs (2) Joanna Garland
WTA Huzhou 125
Zhibek Kulambayeva
0
4
1
0
Joanna Garland [2]•
0
6
6
0
Vincitore: Garland
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Joanna Garland
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-5 → 1-6
Zhibek Kulambayeva
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-4 → 1-5
Joanna Garland
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-4 → 1-4
Zhibek Kulambayeva
0-3 → 0-4
Joanna Garland
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Zhibek Kulambayeva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Joanna Garland
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Zhibek Kulambayeva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-5 → 4-6
Joanna Garland
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Zhibek Kulambayeva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Zhibek Kulambayeva
1-4 → 2-4
Zhibek Kulambayeva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-3 → 1-3
Joanna Garland
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Zhibek Kulambayeva
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Joanna Garland
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
(4) Momoko Kobori / (4) Ayano Shimizu vs Na-Ri Kim / Qiu Yu Ye
WTA Huzhou 125
Momoko Kobori / Ayano Shimizu [4]
15
1
Na-Ri Kim / Qiu Yu Ye•
40
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Momoko Kobori / Ayano Shimizu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Court 2 – ore 05:00
(8) Maria Timofeeva vs Sohyun Park
WTA Huzhou 125
Maria Timofeeva [8]•
0
6
6
0
Sohyun Park
0
4
2
0
Vincitore: Timofeeva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Sohyun Park
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Maria Timofeeva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Maria Timofeeva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Sohyun Park
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-3 → 5-4
Maria Timofeeva
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Sohyun Park
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 4-3
Sohyun Park
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Maria Timofeeva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Sohyun Park
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Maria Timofeeva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Han Shi vs Xinxin Yao
WTA Huzhou 125
Han Shi
0
2
4
0
Xinxin Yao•
0
6
6
0
Vincitore: Yao
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Xinxin Yao
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
Han Shi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-4 → 4-5
Xinxin Yao
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Han Shi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-2 → 4-3
Han Shi
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Han Shi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Xinxin Yao
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-5 → 2-6
Han Shi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-4 → 2-5
Xinxin Yao
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Han Shi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Han Shi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
En-Shuo Liang vs (9) Alina Charaeva
WTA Huzhou 125
En-Shuo Liang
2
6
4
Alina Charaeva [9]
6
2
6
Vincitore: Charaeva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Alina Charaeva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
En-Shuo Liang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Alina Charaeva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
En-Shuo Liang
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
En-Shuo Liang
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alina Charaeva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-2 → 6-2
En-Shuo Liang
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
Alina Charaeva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
En-Shuo Liang
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alina Charaeva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-5 → 2-6
En-Shuo Liang
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-4 → 2-5
En-Shuo Liang
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 2-3
En-Shuo Liang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Alina Charaeva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
En-Shuo Liang
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Yexin Ma / Sijia Wei vs Zongyu Li / Han Shi
Il match deve ancora iniziare
Court 7 – ore 05:00
Sara Saito vs Chloe Paquet
WTA Huzhou 125
Sara Saito
0
4
5
0
Chloe Paquet•
0
6
7
0
Vincitore: Paquet
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Chloe Paquet
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-6 → 5-7
Sara Saito
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-5 → 5-6
Sara Saito
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-4 → 4-5
Chloe Paquet
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Sara Saito
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Chloe Paquet
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Sara Saito
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Chloe Paquet
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-2 → 2-2
Sara Saito
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Sara Saito
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 3-4
Sara Saito
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Sara Saito
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 1-2
Sara Saito
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
(3) Veronika Erjavec vs Hanna Chang
WTA Huzhou 125
Veronika Erjavec [3]
0
6
6
0
Hanna Chang•
0
2
4
0
Vincitore: Erjavec
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Veronika Erjavec
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-3 → 5-4
Veronika Erjavec
3-3 → 4-3
Hanna Chang
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Veronika Erjavec
2-2 → 3-2
Veronika Erjavec
1-1 → 2-1
Hanna Chang
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Veronika Erjavec
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Hanna Chang
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-2 → 6-2
Veronika Erjavec
5-1 → 5-2
Veronika Erjavec
3-1 → 4-1
Veronika Erjavec
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Hanna Chang
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Veronika Erjavec
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Diletta Cherubini vs Raluka Serban
WTA Huzhou 125
Diletta Cherubini
0
7
6
0
Raluka Serban•
0
5
1
0
Vincitore: Cherubini
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Raluka Serban
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
5-1 → 6-1
Diletta Cherubini
4-1 → 5-1
Diletta Cherubini
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-0 → 3-1
Raluka Serban
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-0 → 3-0
Diletta Cherubini
1-0 → 2-0
Raluka Serban
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Diletta Cherubini
6-5 → 7-5
Raluka Serban
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Diletta Cherubini
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Raluka Serban
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
Diletta Cherubini
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
Raluka Serban
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
2-4 → 3-4
Diletta Cherubini
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
Raluka Serban
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-3 → 2-3
Diletta Cherubini
0-3 → 1-3
Raluka Serban
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Diletta Cherubini
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Riya Bhatia / Carole Monnet vs Hanna Chang / Xiaodi You
WTA Huzhou 125
Riya Bhatia / Carole Monnet
30
7
0
Hanna Chang / Xiaodi You•
40
5
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Hanna Chang / Xiaodi You
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
Servizio
Svolgimento
Set 1
Riya Bhatia / Carole Monnet
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
6-5 → 7-5
Hanna Chang / Xiaodi You
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
5-5 → 6-5
Riya Bhatia / Carole Monnet
5-4 → 5-5
Hanna Chang / Xiaodi You
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
Riya Bhatia / Carole Monnet
4-3 → 5-3
Hanna Chang / Xiaodi You
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 4-3
Riya Bhatia / Carole Monnet
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Hanna Chang / Xiaodi You
0-15
15-15
15-30
15-40
30-30
30-40
2-2 → 3-2
Riya Bhatia / Carole Monnet
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
2-1 → 2-2
Hanna Chang / Xiaodi You
1-1 → 2-1
Riya Bhatia / Carole Monnet
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Hanna Chang / Xiaodi You
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
0-0 → 0-1
WTA 125 Ljubljana 🇸🇮 –1° Turno, terra battuta
Center Court – ore 10:00
(4) Dominika Salkova
vs Nika Radisic
WTA Ljubljana 125
Dominika Salkova [4]
0
6
6
0
Nika Radisic
0
2
0
0
Vincitore: Salkova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Dominika Salkova
5-0 → 6-0
Dominika Salkova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-0 → 4-0
Dominika Salkova
1-0 → 2-0
Nika Radisic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Dominika Salkova
5-2 → 6-2
Dominika Salkova
4-1 → 5-1
Nika Radisic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-1 → 4-1
Dominika Salkova
2-1 → 3-1
Dominika Salkova
1-0 → 2-0
Oleksandra Oliynykova vs (3) Tamara Zidansek
WTA Ljubljana 125
Oleksandra Oliynykova
0
6
6
0
Tamara Zidansek [3]•
0
3
1
0
Vincitore: Oliynykova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Oleksandra Oliynykova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-1 → 5-1
Oleksandra Oliynykova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
Tamara Zidansek
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Oleksandra Oliynykova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Oleksandra Oliynykova
5-3 → 6-3
Oleksandra Oliynykova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Oleksandra Oliynykova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Oleksandra Oliynykova
0-2 → 1-2
Oleksandra Oliynykova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
(1) Simona Waltert vs Darya Astakhova
Il match deve ancora iniziare
Dalila Jakupovic vs Aurora Zantedeschi
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 10:00
Selena Janicijevic vs Teodora Kostovic
WTA Ljubljana 125
Selena Janicijevic
1
6
1
Teodora Kostovic
6
3
6
Vincitore: Kostovic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Teodora Kostovic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-5 → 1-6
Selena Janicijevic
0-5 → 1-5
Teodora Kostovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-4 → 0-5
Selena Janicijevic
0-3 → 0-4
Teodora Kostovic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Selena Janicijevic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Teodora Kostovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Selena Janicijevic
5-3 → 6-3
Teodora Kostovic
5-2 → 5-3
Selena Janicijevic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Teodora Kostovic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-2 → 4-2
Selena Janicijevic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Teodora Kostovic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Selena Janicijevic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Teodora Kostovic
1-0 → 1-1
Selena Janicijevic
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Teodora Kostovic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-5 → 1-6
Selena Janicijevic
1-4 → 1-5
Teodora Kostovic
1-3 → 1-4
Selena Janicijevic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-3 → 1-3
Teodora Kostovic
0-2 → 0-3
Selena Janicijevic
0-1 → 0-2
Teodora Kostovic
0-0 → 0-1
Lucija Ciric Bagaric vs Jule Niemeier
WTA Ljubljana 125
Lucija Ciric Bagaric
0
0
Jule Niemeier•
30
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lucija Ciric Bagaric
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Jule Niemeier
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Lucija Ciric Bagaric
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
(7) Nuria Brancaccio vs Ekaterine Gorgodze
Il match deve ancora iniziare
Mona Barthel vs Ipek Oz
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 10:00
Miriam Bulgaru
vs (2) Sinja Kraus
WTA Ljubljana 125
Silvia Ambrosio•
0
1
3
0
Sinja Kraus [2]
0
6
6
0
Vincitore: Kraus
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Sinja Kraus
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
Servizio
Svolgimento
Set 1
Aneta Kucmova vs (6) Hanne Vandewinkel
WTA Ljubljana 125
Aneta Kucmova•
0
5
Hanne Vandewinkel [6]
0
6
Servizio
Svolgimento
Set 1
Aneta Kucmova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
5-5 → 5-6
Hanne Vandewinkel
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-5 → 5-5
Hanne Vandewinkel
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Hanne Vandewinkel
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
Hanne Vandewinkel
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Aneta Kucmova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 1-2
Hanne Vandewinkel
0-1 → 0-2
Aneta Kucmova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Sinja Kraus / Dominika Salkova vs Michaela Bayerlova / Ivana Sebestova
Il match deve ancora iniziare
Leonie Kung vs (8) Maja Chwalinska
Il match deve ancora iniziare
Ancora benissimo Pieri e Cherubini, buona idea quella di andare in Cina dove ci sono meno specialiste della terra rossa