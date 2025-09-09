LiveTennis Cup 2025 – Us Open: Luca Napoli brilla nell’ultima giornata, Raffo re dello US Open

Si è chiusa in grande stile la LiveTennis Cup 2025 – US Open edition, con emozioni e colpi di scena fino all’ultimo punto. La giornata conclusiva ha visto la vittoria di Luca Napoli, capace di battere tutti sul tempo.

Ma il titolo più prestigioso, quello della classifica generale, va a Raffo, incoronato Campione degli US Open 2025 LiveTennis Cup. Una vittoria frutto di costanza e abilità durante tutto il torneo, che gli vale il premio finale: un buono Amazon da 20 euro, che sarà inviato direttamente alla mail con cui si è registrato.

Un ringraziamento speciale va a tutti gli utenti che hanno partecipato e reso questa tappa così coinvolgente, commentata e vissuta insieme come un vero Slam parallelo. Nei prossimi giorni annunceremo il calendario completo delle tappe 2025 del torneo utenti LiveTennis, per continuare a divertirci e a mettere alla prova le nostre capacità di pronostico.

Restate sintonizzati, perché la stagione della LiveTennis Cup non è finita: il bello deve ancora venire!

CLASSIFICA