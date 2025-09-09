LiveTennis Cup 2025 – Us Open: Luca Napoli brilla nell’ultima giornata, Raffo re dello US Open

Si è chiusa in grande stile la LiveTennis Cup 2025 – US Open edition, con emozioni e colpi di scena fino all’ultimo punto. La giornata conclusiva ha visto la vittoria di Luca Napoli, capace di battere tutti sul tempo.
Ma il titolo più prestigioso, quello della classifica generale, va a Raffo, incoronato Campione degli US Open 2025 LiveTennis Cup. Una vittoria frutto di costanza e abilità durante tutto il torneo, che gli vale il premio finale: un buono Amazon da 20 euro, che sarà inviato direttamente alla mail con cui si è registrato.
Un ringraziamento speciale va a tutti gli utenti che hanno partecipato e reso questa tappa così coinvolgente, commentata e vissuta insieme come un vero Slam parallelo. Nei prossimi giorni annunceremo il calendario completo delle tappe 2025 del torneo utenti LiveTennis, per continuare a divertirci e a mettere alla prova le nostre capacità di pronostico.
Restate sintonizzati, perché la stagione della LiveTennis Cup non è finita: il bello deve ancora venire!
CLASSIFICA
1) Raffo 169 (1 vitt., 9 gior.)2) greasylake 156 (0 vitt., 9 gior.)3) supermc 156 (0 vitt., 9 gior.)4) ASHTONEATON 155 (0 vitt., 9 gior.)5) rizzutocz 154 (0 vitt., 9 gior.)6) luca71 152 (0 vitt., 9 gior.)7) Fogazzaroj 152 (0 vitt., 9 gior.)8) IlMago 151 (0 vitt., 9 gior.)9) Dennis 151 (0 vitt., 9 gior.)10) 23chiccog 150 (0 vitt., 9 gior.)11) Babaiarosky 149 (0 vitt., 9 gior.)12) DustinBrownNumberOne 148 (1 vitt., 9 gior.)13) alessio 148 (0 vitt., 9 gior.)14) pantera96 147 (0 vitt., 9 gior.)15) Lollorafael 147 (0 vitt., 9 gior.)16) Cresh 147 (0 vitt., 9 gior.)17) Il GUEst 146 (0 vitt., 9 gior.)18) Angelosca88 146 (0 vitt., 9 gior.)19) adecor 145 (0 vitt., 9 gior.)20) Grifo999 145 (0 vitt., 9 gior.)21) Luca Napoli 144 (1 vitt., 9 gior.)22) mascagni17 144 (0 vitt., 9 gior.)23) scriccio 142 (0 vitt., 9 gior.)24) allman 142 (0 vitt., 9 gior.)25) Fighter1990 142 (0 vitt., 9 gior.)26) Leftwing13 142 (0 vitt., 9 gior.)27) giamar26 141 (0 vitt., 10 gior.)28) wwenderww 140 (0 vitt., 8 gior.)29) Alessandro6.9 140 (0 vitt., 10 gior.)30) Druvi 139 (0 vitt., 9 gior.)31) gbuttit 139 (0 vitt., 10 gior.)32) Avide 138 (0 vitt., 9 gior.)33) brizz 138 (0 vitt., 10 gior.)34) mcris 138 (0 vitt., 9 gior.)35) Auger00 138 (0 vitt., 8 gior.)36) Barney 137 (0 vitt., 9 gior.)37) miele67 137 (0 vitt., 9 gior.)38) Bounty 137 (0 vitt., 9 gior.)39) mattia saracino 137 (0 vitt., 9 gior.)40) Damatra 137 (0 vitt., 10 gior.)41) alex83 136 (0 vitt., 9 gior.)42) LucaP 136 (0 vitt., 9 gior.)43) piet64 136 (0 vitt., 9 gior.)44) Bernardino Lamis 136 (0 vitt., 10 gior.)45) Tennis bel gioco 136 (0 vitt., 10 gior.)46) quandosmettesinnervendolatv 136 (0 vitt., 9 gior.)47) Luca Milano 135 (0 vitt., 7 gior.)48) AmeAur 135 (0 vitt., 9 gior.)49) Gualtiero 134 (0 vitt., 9 gior.)50) broom 133 (0 vitt., 9 gior.)51) Skater 132 (0 vitt., 10 gior.)52) Napol ti amo 132 (0 vitt., 10 gior.)53) mmarco82 131 (1 vitt., 9 gior.)54) utente non registrato 131 (0 vitt., 8 gior.)55) WinItaly_ex_Berga 131 (0 vitt., 9 gior.)56) Fede99 131 (0 vitt., 9 gior.)57) ERRORE 131 (0 vitt., 9 gior.)58) piper 130 (1 vitt., 8 gior.)59) Pippolivetennis 130 (1 vitt., 9 gior.)60) manuel89 130 (0 vitt., 8 gior.)61) maverikkk 130 (0 vitt., 9 gior.)62) Fufu 130 (0 vitt., 9 gior.)63) digeritor 129 (0 vitt., 9 gior.)64) Tox I 129 (0 vitt., 9 gior.)65) j 129 (0 vitt., 8 gior.)66) Lukaa 128 (0 vitt., 9 gior.)67) UnoQualinque 128 (0 vitt., 9 gior.)68) vise 128 (0 vitt., 8 gior.)69) Aky 128 (0 vitt., 8 gior.)70) lcmcarra 127 (0 vitt., 8 gior.)71) ForeverMecir 126 (0 vitt., 9 gior.)72) Rafamancino 126 (0 vitt., 6 gior.)73) Sagitter 126 (0 vitt., 9 gior.)74) Tennisforever 126 (0 vitt., 9 gior.)75) kaishaku 125 (0 vitt., 9 gior.)76) vortice 125 (0 vitt., 10 gior.)77) Albo 125 (0 vitt., 9 gior.)78) kalu 124 (0 vitt., 9 gior.)79) italtennis 124 (0 vitt., 8 gior.)80) Detuqueridapresencia 124 (0 vitt., 9 gior.)81) Appassionato spettatore 124 (0 vitt., 9 gior.)82) Aio051174 123 (1 vitt., 10 gior.)83) Cannibale Rosso 123 (0 vitt., 9 gior.)84) argentorosa 123 (0 vitt., 8 gior.)85) lele83 123 (0 vitt., 7 gior.)86) Max1966 123 (0 vitt., 9 gior.)87) robi01 123 (0 vitt., 10 gior.)88) SGT76 122 (0 vitt., 9 gior.)89) Forza Flavia 122 (0 vitt., 7 gior.)90) faraone 121 (0 vitt., 10 gior.)91) Markus1892 121 (0 vitt., 8 gior.)92) GIOTAD 121 (0 vitt., 8 gior.)93) Toninoo 121 (0 vitt., 8 gior.)94) Luigi68 120 (0 vitt., 9 gior.)95) Costantini 120 (0 vitt., 8 gior.)96) verygabry 119 (0 vitt., 7 gior.)97) tinnu 119 (0 vitt., 8 gior.)98) nicolapre 119 (0 vitt., 7 gior.)99) Jason 119 (0 vitt., 9 gior.)100) riccardo.tondolo 119 (0 vitt., 8 gior.)101) sasuzzo 118 (0 vitt., 9 gior.)102) Bas 118 (0 vitt., 9 gior.)103) Massi 118 (0 vitt., 9 gior.)104) GuestingWho 118 (0 vitt., 7 gior.)105) zedarioz 117 (0 vitt., 8 gior.)106) alexpic 117 (0 vitt., 9 gior.)107) Il peccatore 117 (0 vitt., 7 gior.)108) Pikario Furioso 117 (0 vitt., 8 gior.)109) von Hayek 117 (0 vitt., 7 gior.)110) sergiot4 117 (0 vitt., 9 gior.)111) Golden Shark 117 (0 vitt., 9 gior.)112) Alberto Rossi 117 (0 vitt., 8 gior.)113) lapez 116 (0 vitt., 8 gior.)114) Sottile 116 (0 vitt., 7 gior.)115) brunodalla 116 (0 vitt., 9 gior.)116) PARADI 116 (0 vitt., 7 gior.)117) Silvio74 116 (0 vitt., 8 gior.)118) Inox 115 (0 vitt., 9 gior.)119) Giorgio Basile SUPERTENNIS 115 (0 vitt., 7 gior.)120) Articuz06 115 (0 vitt., 7 gior.)121) ricciolibelli 114 (0 vitt., 9 gior.)122) PN 114 (0 vitt., 9 gior.)123) Papero 113 (1 vitt., 6 gior.)124) gimaxx75 113 (0 vitt., 9 gior.)125) icemann76 113 (0 vitt., 8 gior.)126) sponghi 112 (0 vitt., 7 gior.)127) Massimo 112 (0 vitt., 7 gior.)128) fedder 112 (0 vitt., 8 gior.)129) zawix 112 (0 vitt., 8 gior.)130) Billy74 112 (0 vitt., 8 gior.)131) Forbis1967 112 (0 vitt., 9 gior.)132) stefano2 111 (0 vitt., 8 gior.)133) Alfredo 111 (0 vitt., 9 gior.)134) juhu59 111 (0 vitt., 7 gior.)135) Paky 71 111 (0 vitt., 9 gior.)136) Marco M. 111 (0 vitt., 8 gior.)137) Molto Pollo 111 (0 vitt., 9 gior.)138) Paolo1704 110 (0 vitt., 8 gior.)139) Ken_Rosewall 109 (0 vitt., 8 gior.)140) Pino_ 109 (0 vitt., 9 gior.)141) AlRio 109 (0 vitt., 7 gior.)142) Narmer 109 (0 vitt., 7 gior.)143) trebaldi 108 (0 vitt., 8 gior.)144) Ice Man 108 (0 vitt., 9 gior.)145) AndiRafa11 107 (0 vitt., 7 gior.)146) roger61 106 (0 vitt., 6 gior.)147) matl 106 (0 vitt., 6 gior.)148) He 106 (0 vitt., 8 gior.)149) true-tone 105 (0 vitt., 8 gior.)150) Il Gran Maestro 105 (0 vitt., 6 gior.)151) Cibrario 104 (0 vitt., 7 gior.)152) Luca96 103 (0 vitt., 7 gior.)153) Irlandero 102 (0 vitt., 6 gior.)154) Pallettaro 102 (0 vitt., 7 gior.)155) Erca70 101 (1 vitt., 6 gior.)156) Mattia 97 101 (0 vitt., 8 gior.)157) Tizio 101 (0 vitt., 8 gior.)158) Remandrew 101 (0 vitt., 9 gior.)159) Aleksei 101 (0 vitt., 7 gior.)160) artis1971 100 (0 vitt., 8 gior.)161) Federer.Forever 99 (0 vitt., 6 gior.)162) Andrea Sonego 99 (0 vitt., 8 gior.)163) Gianpas 98 (0 vitt., 7 gior.)164) livetennis 97 (0 vitt., 10 gior.)165) pafort 97 (0 vitt., 9 gior.)166) boris becker n.1 97 (0 vitt., 6 gior.)167) Vamos 97 (0 vitt., 8 gior.)168) Thomisu 95 (0 vitt., 5 gior.)169) Lore_LjubO 94 (0 vitt., 5 gior.)170) Elio 94 (0 vitt., 6 gior.)171) luneros 94 (0 vitt., 8 gior.)172) Alb75 93 (1 vitt., 6 gior.)173) Andreas Seppi 93 (0 vitt., 8 gior.)174) l Occhio di Sauron 93 (0 vitt., 5 gior.)175) cucciardi24 92 (0 vitt., 4 gior.)176) mimmo0179 92 (0 vitt., 6 gior.)177) USOPEN2011 89 (0 vitt., 8 gior.)178) livornografo 89 (0 vitt., 7 gior.)179) Kenobi 88 (0 vitt., 6 gior.)180) Alb4647 87 (0 vitt., 4 gior.)181) renzopii 87 (0 vitt., 6 gior.)182) Tutto Dritto 87 (0 vitt., 6 gior.)183) Tennis83 86 (0 vitt., 6 gior.)184) The Tiger 85 (0 vitt., 4 gior.)185) Bonfanm 84 (0 vitt., 5 gior.)186) Er Doge der Tor Pignattara 84 (0 vitt., 6 gior.)187) Manu09 84 (0 vitt., 4 gior.)188) ska 83 (0 vitt., 6 gior.)189) Sinneriano_doc 83 (0 vitt., 5 gior.)190) JeanRenoir 83 (0 vitt., 6 gior.)191) Leo mega 82 (0 vitt., 7 gior.)192) Lo Scriba 81 (0 vitt., 4 gior.)193) andre84 80 (0 vitt., 3 gior.)194) BigLebowski 80 (0 vitt., 5 gior.)195) Etnatracker 80 (0 vitt., 7 gior.)196) mikron 79 (0 vitt., 6 gior.)197) halilovic a. 79 (0 vitt., 5 gior.)198) ernests 78 (0 vitt., 4 gior.)199) Alessio89 78 (0 vitt., 5 gior.)200) Viri 78 (0 vitt., 6 gior.)201) Forza ragazzi 76 (0 vitt., 5 gior.)202) Barabbao 76 (0 vitt., 5 gior.)203) TKT 75 (0 vitt., 4 gior.)204) Supporter dei poeti estinti 73 (0 vitt., 6 gior.)205) il capitano 72 (0 vitt., 7 gior.)206) Cabri 72 (0 vitt., 6 gior.)207) liborio450 71 (0 vitt., 4 gior.)208) mandrax75 71 (0 vitt., 3 gior.)209) Razzotto 71 (0 vitt., 3 gior.)210) lordshell 69 (0 vitt., 5 gior.)211) Di Passaggio 68 (0 vitt., 3 gior.)212) Mickis 66 (0 vitt., 3 gior.)213) pluki07 66 (0 vitt., 5 gior.)214) Gigrobot 64 (0 vitt., 3 gior.)215) Sartila 63 (0 vitt., 4 gior.)216) Alexpivi 63 (0 vitt., 5 gior.)217) king_scipion66 62 (0 vitt., 5 gior.)218) gaga84 61 (0 vitt., 3 gior.)219) Psyco Fogna 60 (0 vitt., 3 gior.)220) Al9000 60 (0 vitt., 5 gior.)221) Costamar 59 (0 vitt., 3 gior.)222) arrivodopo 59 (0 vitt., 4 gior.)223) Canguro 58 (0 vitt., 2 gior.)224) Peppesindo 57 (0 vitt., 4 gior.)225) giovanna 55 (0 vitt., 7 gior.)226) sirdan 55 (0 vitt., 5 gior.)227) etberit 55 (0 vitt., 5 gior.)228) Capitano70 55 (0 vitt., 5 gior.)229) Rovescio al tramonto 55 (0 vitt., 6 gior.)230) Emile86 54 (0 vitt., 4 gior.)231) lory e lory 54 (0 vitt., 4 gior.)232) aureliriccardo 53 (0 vitt., 2 gior.)233) Xanilenka 52 (0 vitt., 3 gior.)234) pietro2006 51 (0 vitt., 2 gior.)235) ibson 50 (0 vitt., 2 gior.)236) Ciupaciupa 48 (0 vitt., 6 gior.)237) espertodipallacorda 48 (0 vitt., 5 gior.)238) tacchino freddo 47 (0 vitt., 2 gior.)239) Oigres 47 (0 vitt., 2 gior.)240) miky85 46 (0 vitt., 5 gior.)241) urrocervo 46 (0 vitt., 4 gior.)242) iltennista 45 (0 vitt., 5 gior.)243) leonealfa 45 (0 vitt., 2 gior.)244) bgiampa 43 (0 vitt., 2 gior.)245) rfuggiano91 43 (0 vitt., 3 gior.)246) Dany 42 (0 vitt., 2 gior.)247) Swako 42 (0 vitt., 2 gior.)248) Lory99 41 (0 vitt., 2 gior.)249) Bagel 41 (0 vitt., 2 gior.)250) Paolo64 41 (0 vitt., 3 gior.)251) Djidji 41 (0 vitt., 5 gior.)252) MikeVika 40 (0 vitt., 2 gior.)253) robba4 39 (0 vitt., 2 gior.)254) Sinner@Raducanu 39 (0 vitt., 2 gior.)255) woobinda 39 (0 vitt., 5 gior.)256) Podium 37 (0 vitt., 3 gior.)257) Trap 37 (0 vitt., 2 gior.)258) Lotreg23 31 (0 vitt., 3 gior.)259) Ilpacio 29 (0 vitt., 2 gior.)260) Luod 29 (0 vitt., 1 gior.)261) AndyCoda 29 (0 vitt., 4 gior.)262) Heskey86 27 (0 vitt., 2 gior.)263) Cristian1906 26 (0 vitt., 2 gior.)264) marcusmin 26 (0 vitt., 1 gior.)265) RHCP 26 (0 vitt., 1 gior.)266) patrick 25 (0 vitt., 2 gior.)267) DANCAS 24 (0 vitt., 1 gior.)268) VFederico 24 (0 vitt., 2 gior.)269) Loros28 24 (0 vitt., 1 gior.)270) Michibe71 22 (0 vitt., 1 gior.)271) Michael Scofield 21 (0 vitt., 2 gior.)272) Ex deluso 21 (0 vitt., 3 gior.)273) RogerSalf92 21 (0 vitt., 3 gior.)274) Pereira 19 (0 vitt., 4 gior.)275) Krik Kroc 19 (0 vitt., 3 gior.)276) Eman32 18 (0 vitt., 1 gior.)277) therocket 17 (0 vitt., 1 gior.)278) Lenci2 17 (0 vitt., 1 gior.)279) Don Budge fathers 17 (0 vitt., 1 gior.)280) Giampieur77 16 (0 vitt., 2 gior.)281) tripwood 15 (0 vitt., 1 gior.)282) Alex77 15 (0 vitt., 1 gior.)283) Max966 15 (0 vitt., 1 gior.)284) Luigi 70 15 (0 vitt., 1 gior.)285) BYTOKY63 15 (0 vitt., 1 gior.)286) andress94 15 (0 vitt., 2 gior.)287) guido Guest 14 (0 vitt., 1 gior.)288) RuPert 13 (0 vitt., 1 gior.)289) Zardo 13 (0 vitt., 1 gior.)290) barcacm 11 (0 vitt., 1 gior.)291) Vesereno 11 (0 vitt., 1 gior.)292) alc 8 (0 vitt., 1 gior.)293) ARAZI 8 (0 vitt., 1 gior.)294) Joce78 8 (0 vitt., 1 gior.)295) Aquila. 8 (0 vitt., 1 gior.)296) Grarich 8 (0 vitt., 3 gior.)297) luckyLu 6 (0 vitt., 1 gior.)298) Oldcot@66 6 (0 vitt., 1 gior.)299) Benzinaio 3 (0 vitt., 1 gior.)300) IlMessia 0 (0 vitt., 1 gior.)301) La Veronica 0 (0 vitt., 1 gior.)302) Paolo Papa 0 (0 vitt., 1 gior.)Visualizza la classifica completa
@ greasylake (#4480555)
Complimenti a Raffò anche se pensò che una tua vittoria sarebbe stata più giusta, i 15 punti per set con un potenziale punteggio di 50 nell’ ultimo turno è il modo peggiore per rovinare un gioco così bello. Comunque grazie allo staff spero che possiate migliorare il meccanismo dei punteggi
Con 15 punti per un set indovinato si premiano gli skulatori che di solito di c.lo ne hanno già abbastanza
Ho chiuso con una lusinghiera, quanto immeritata, 26^ posizione.
Ho scritto immeritata perché mi trovavo al 62° posto prima della finale, della quale ho sbagliato completamente il pronostico (avevo dato vincente Sinner 3-0), indovinando però il punteggio del secondo set.
Anch’io concordo sull’idea di una revisione del punteggio per la finale, per non premiare in modo sproporzionato chi – pur sbagliando il pronostico sull’esito della partita -indovina il punteggio esatto di uno o addirittura due set, guadagnando.
Sta bene favorire recuperi e colpi di scena all’ultima giornata, per motivare fino alla fine i partecipanti, ma si tratta di individuare un sistema di distribuzione dei punti che premi più la capacità di pronostico, anziché la casualità del punteggio del singolo set.
Io, per la finale, raddoppierei o addirittura triplicherei i punti per chi pronostica correttamente vincitore e punteggio del match e ridurrei a non più di dieci i punti per chi prende il risultato esatto del set.
Mi sembrerebbe un criterio più equilibrato.
Sarebbe meglio (mi è partito)
Iniziato bene finito con un bel 0! Un buon allenamento per il prossimo pronostico. Bravi, grazie,con i suggerimenti di Alessandro6.9 e IL GU
@ Raffo (#4480561)
Nelle edizioni precedenti era proprio così. Prendevi 5 punti se indovinavi vincitore e risultato esatto del set; 2 punti se ti discostavi di un game e 1 punto se comunque indovinavi il vincitore del set. A mio avviso molto più ponderato.
Comunque aspetto di vedere la classifica generale di sempre, che comprende i punti ottenuti in tutte le tappe della storia di questo gioco.
Per quanto riguarda il punteggio da attribuire ai set, personalmente avrei dato 3 punti se si indovinava il vincitore del set e 10 punti se si indovinava esattamente il parziale (anche se in questo modo si premia molto la fortuna).
Assurdo il sistema di punteggio dell’ultima giornata. 15 punti per un set indovinato troppi e totalmente casuale poi. Io avrei inserito numero esatto games o tie break come un tempo. Magari anche vincente primo set. Gioco appassionante ma da migliorare (i punti attribuiti nelle prime giornate troppo pochi rispetto ai 50 potenziali dell’ultima).
mi sento un po’ sinner….. secondo posto che è un ottimo risultato ma quando sei lì è ovvio che speri di vincere.
complimenti a raffo, decisivo il pronostico del 6/3 per sinner nel secondo set.
comunque è assurdo dare 15 punti al risultato esatto del set, altera completamente le classifiche. sarebbe stato molto più coerente fare come per gli altri pronostici: 5 punti al risultato esatto e 3 al vincente del set.
@ Inox (#4480541)
Io invece sono uscito dalla top 50 come era prevedibile.
Sono crollato sul più bello 🙁
Dopo aver guidato per diverse giornate e essere stato in corsa fino all’ultima giornata, la finale mi ha stroncato… chiudo ottavo con rammarico 😉
Onestamente il sistema di punteggio di questa giornata non lo condivido proprio. Prendono 15 punti quelli che magari hanno pronosticato Sinner vincente 3-0/3-1 perché sono riusciti a beccare il 6-3 di Jannik nel secondo, cannando completamente però il pronostico della partita, uno che magari ha pronosticato Alcaraz vincente 3-1 ma non ha azzeccato il risultato dei set si becca 5 punti e chi magari Alcaraz 3-2 se ne becca 3, anche se magari non ha azzeccato il risultato esatto dei set, ma l’andamento dei set si (primo set Alcaraz, secondo Sinner, terzo Alcaraz). A mio avviso andavano dati dei punti a chi azzeccava il vincitore del primo set, del secondo e del terzo più bonus a chi azzeccava il risultato esatto. In ogni caso è stato divertente, spero venga riproposto, chiudo in top 20 e non pensavo di far così bene.
@ Pippolivetennis (#4480525)
Purtroppo io non sono riuscito ad entrare in Top 100 ma ci sono andato vicino
Rivedrei alcune cose sull’ultima giornata:
15p per un risultato esatto di set, che è comunque casuale, è troppo è altera una generale che si crea su 10gg;
la proposta sarebbe dividere quel punteggio o altro a metà tra chi vince il set e in aggiunta anche il punteggio esatto.;
2) dare 3 punti per vincitore partita e 5 con anche risultato esatto è poco rispetto ai 15 di un punteggio esatto di set. Forse dare 10p per entrambi va meglio (5 per vincente partita o set e altri 5 per risultato esatto)
3) si potrebbero estendere i punti doppi anche alle sf.
Il gioco è senz’altro divertente.
3)
E vaiiii sono entrato in top-100!!!! (era il mio obiettivo dopo una partenza disastrosa, ho guadagnato circa 100 posizioni).
Però avrei preferito arrivare ultimo vedendo Jannik vincere…
E vabbe, io mi sono divertito a pronosticare e vedere i risultati.
Grazie alla redazione per questo angolo di divertimento che ha riproposto, a quanto leggo, dopo diversi anni di assenza.
Spero lo mantenga sempre vivo.
Sono arrivato al best ranking, 44, dopo una lunga rincorsa. Il lavoro e i sacrifici pagano!