Darderi trionfa ancora, ma finale con paura ad Umago: quarto titolo in carriera e caviglia gonfia alla fine della partita

Si chiude con un pizzico di preoccupazione ma anche con tanto orgoglio l’ennesima grande settimana di Luciano Darderi. Il tennista azzurro conquista il quarto titolo ATP della carriera – tutti su terra battuta e in tornei 250 – battendo in finale Carlos Taberner 6-3 6-3, confermandosi n.4 d’Italia e lanciandosi con fiducia verso lo swing americano.

L’epilogo, però, lascia qualche brivido: nel finale di match, Darderi ha sentito dolore alla caviglia sinistra, visibilmente gonfia e dolorante, tanto da doversi affidare subito alle cure del fisioterapista e faticare a rialzarsi dopo la vittoria, aiutato dallo stesso Taberner. Un piccolo allarme in vista dell’imminente debutto a Toronto, dove l’azzurro affronterà un qualificato.

Nonostante tutto, la prestazione è stata da manuale: 7 ace, nessuna palla break concessa e una percentuale quasi perfetta sia con la prima (88%) che con la seconda (80%). Darderi chiude così una finale dominata e firma un altro capitolo della straordinaria stagione del tennis italiano. Ora occhi puntati sul recupero: l’obiettivo è tornare subito protagonista anche sul cemento nordamericano.

Da lunedì prossimo sarà al n.35 del mondo.

L’azzurro, subito aggressivo con il servizio e il dritto, parte deciso tenendo la battuta con autorità nel primo game e mettendo in mostra il suo repertorio di smorzate vincenti. Dopo una prima fase equilibrata, con entrambi i giocatori solidi nei propri turni di servizio, è Darderi a rompere gli equilibri portandosi avanti grazie a un break ottenuto nel sesto game, complice anche qualche errore dello spagnolo, soprattutto di rovescio.

Nonostante la pioggia e una lunga interruzione che avrebbe potuto spezzare il ritmo, il tennista italiano è rimasto concentrato, amministrando il vantaggio senza concedere opportunità all’avversario. Dopo aver consolidato il break, Darderi non si è fatto distrarre dalle condizioni difficili e ha continuato a spingere con il dritto, conquistando il set con un ultimo turno di battuta giocato con determinazione: servizio incisivo e chiusura con il suo colpo preferito, il dritto a sventaglio che gli ha procuato due palle set ed alla prima era subito 6-3 per Luciano.

Darderi ha iniziato il secondo set con la stessa aggressività, sfruttando bene il servizio e le soluzioni a rete. Entrambi i giocatori hanno tenuto il servizio nei primi game, ma è stato l’azzurro a trovare il break decisivo a metà frazione: la diagonale di rovescio e il dritto pesante hanno messo più volte in difficoltà Taberner, che ha iniziato a sentire la pressione nei turni di battuta.

La pioggia ha costretto a un’altra breve sospensione, ma Darderi ha mantenuto il sangue freddo al rientro, continuando a variare il gioco con tocchi delicati e accelerazioni improvvise. Nonostante qualche sbavatura, soprattutto con la smorzata, Luciano ha avuto il merito di crederci fino in fondo e di alzare il livello nei momenti più caldi.

Sul 4-3 Darderi ha tenuto il servizio a zero e, nel nono gioco, si è procurato due match point grazie anche a un doppio fallo di Taberner. Il punto che chiude il match e regala il trofeo all’azzurro è uno spettacolare rovescio lungolinea, che fa esplodere la sua gioia e lo vede crollare a terra in lacrime, incredulo per la seconda vittoria consecutiva nel circuito ATP.

ATP Umag Carlos Taberner Carlos Taberner 3 3 Luciano Darderi [2] Luciano Darderi [2] 6 6 Vincitore: Darderi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 C. Taberner 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 3-5 → 3-6 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 C. Taberner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-3 → 2-4 C. Taberner 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 C. Taberner 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Darderi 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 C. Taberner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 C. Taberner 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 L. Darderi 15-0 ace 30-0 40-0 2-4 → 2-5 C. Taberner 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 C. Taberner 15-0 30-0 1-2 → 2-2 L. Darderi 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 1-2 C. Taberner 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 L. Darderi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Statistiche Tennis: Taberner vs Darderi





Statistica Taberner 🇪🇸 Darderi 🇮🇹 STATISTICHE DI SERVIZIO Rating del servizio 242 323 Ace 0 7 Doppi falli 2 1 Prima di servizio 31/53 (58%) 23/43 (53%) Punti vinti sulla prima 21/31 (68%) 20/23 (87%) Punti vinti sulla seconda 11/22 (50%) 16/20 (80%) Palle break salvate 2/5 (40%) 0/0 (0%) Giochi di servizio giocati 9 9 VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 197km/h (122 mph) 214km/h (132 mph) Velocità media prima 186km/h (115 mph) 202km/h (125 mph) Velocità media seconda 152km/h (94 mph) 151km/h (93 mph) STATISTICHE DI RISPOSTA Rating della risposta 33 176 Punti vinti su prima di servizio 3/23 (13%) 10/31 (32%) Punti vinti su seconda di servizio 4/20 (20%) 11/22 (50%) Palle break convertite 0/0 (0%) 3/5 (60%) Giochi di risposta giocati 9 9 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 5/8 (63%) 4/4 (100%) Vincenti 7 19 Errori non forzati 10 6 Punti vinti al servizio 32/53 (60%) 36/43 (84%) Punti vinti in risposta 7/43 (16%) 21/53 (40%) Totale punti vinti 39/96 (41%) 57/96 (59%)









Francesco Paolo Villarico