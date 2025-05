Musetti agli ottavi al Roland Garros: “Ho messo ordine nel caos, due anni fa non avrei vinto così. Diventare padre ha cambiato tutto, ero spaventato ma ora è naturale” (Video sintesi partita e audio conferenza stampa)

Audio conferenza stampa completo



Lorenzo Musetti ha conquistato la qualificazione agli ottavi del Roland Garros 2025 battendo Mariano Navone per 4-6, 6-4, 6-3, 6-2, e nelle dichiarazioni post-partita ha analizzato non solo gli aspetti tecnici del match ma anche come la paternità abbia trasformato la sua vita e la sua carriera.

“Oggi c’erano condizioni completamente diverse rispetto agli scorsi giorni, la palla non rimbalzava molto e fisicamente ho faticato a trovare il ritmo giusto. Poi un po’ alla volta ho iniziato a sentirmi sempre meglio e a giocare sempre meglio e ora sono davvero orgoglioso se penso a come sono riuscito a vincerla,” ha commentato a caldo il toscano.

Sul processo di maturazione del suo gioco, Musetti ha spiegato: “Per qualcuno che ha le mie armi nel gioco, ho così tante scelte. A volte è anche più facile fare quella sbagliata. Penso che questo processo richieda tempo, specialmente per la mia personalità e come sono in campo. Oggi sicuramente ho iniziato un po’ troppo di fretta. Questo non paga nel mio gioco. Poi ogni set è andato sempre meglio.”

Il momento più toccante è arrivato quando ha parlato della paternità e dell’arrivo del secondo figlio: “Cambia molto onestamente. Devo dire che ero piuttosto spaventato quando Veronica è rimasta incinta. Durante la gravidanza è stato probabilmente il momento peggiore perché avevo così tanti pensieri su come sarebbe stato, come avrei potuto riuscire a essere un padre, a essere un grande padre, un esempio, non solo in campo ma fuori dal campo.”

Musetti ha poi raccontato come tutto sia cambiato dopo la nascita del figlio: “Poi quando Ludovico è nato, tutto è diventato davvero naturale. Ho sentito che tutte le cose stavano andando al posto giusto. Poi ho iniziato a giocare meglio, a fare meglio, a divertirmi di nuovo.”

Il numero 7 del mondo ha rivelato la notizia della seconda gravidanza: “Sicuramente ora stiamo vivendo anche un momento speciale che Veronica è di nuovo incinta. Sono davvero felice per questo. Ovviamente ora il focus è qui a Parigi. Ma sono davvero felice di vedere la pancia di Veronica che cresce.”

Riguardo al suo nuovo status di top-10, Musetti ha mostrato entusiasmo: “Lo sento in modo positivo. Sto approcciano i tornei con vibrazioni felici e orgogliose. È il più grande traguardo che ho raggiunto al momento nella mia carriera. La settima posizione al mondo. Tanti, tanti grandi risultati ho avuto questo mese.”

Sul match contro Navone, ha ammesso i suoi errori iniziali: “Ero troppo di fretta, troppo nervoso. Stavo parlando troppo con me stesso, lamentandomi troppo. È qualcosa che non voglio più fare. È qualcosa che non mi piace di me stesso. Ma ovviamente devo farci i conti. Fa parte di me. Devo accettarlo.”

Le parole di Musetti rivelano un giocatore in piena maturazione, sia umana che tennistica, che ha trovato nella famiglia la serenità necessaria per esprimere il suo miglior tennis e continuare a crescere nel circuito mondiale.





Dal nostro inviato a Parigi, Enrico Milani