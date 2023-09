Lorenzo Musetti in attesa di diventare papà: l’annuncio tra le emozioni della Coppa Davis

Lorenzo Musetti, il 21enne tennista di Carrara attualmente posizionato al n° 18 al mondo, ha recentemente ufficializzato una notizia molto speciale ai suoi compagni della squadra di Coppa Davis: diventerà papà entro la prossima primavera. La futura mamma è Veronica Confalonieri, sanremese con la quale Lorenzo è ufficialmente fidanzato dallo scorso inverno.

La rivelazione privata di Musetti arriva in un momento particolarmente intenso per il giovane azzurro: proprio il giorno dopo aver celebrato una vittoria cruciale in doppio nella Coppa Davis, giocando al fianco di Lorenzo Sonego. Questo trionfo in doppio ha seguito due importanti vittorie di altri tennisti italiani, quella di Matteo Arnaldi, al suo debutto in singolare nella competizione, e quella dello stesso Sonego contro gli avversari cileni Garin e Jarry.

Il giovane Musetti, che attualmente si posiziona come il secondo miglior giocatore italiano alle spalle di Jannik Sinner, aveva recentemente affrontato una sconfitta deludente contro il giovane talento cileno Diallo. Ma la sua ultima vittoria in doppio ha sicuramente fornito un impulso morale significativo, specialmente in vista della prossima sfida contro la Svezia.

Un particolare che lega ancor di più il mondo del tennis italiano è la relazione tra Veronica Confalonieri e Lorenzo. Veronica è infatti sorella di Valentine, che è compagna di un altro celebre tennista di Sanremo, Gianluca Mager, 28 anni ed ex n° 62 del mondo. La coppia ha dato alla luce la piccola Vittoria lo scorso anno.





Marco Rossi