Challenger 75 Cary: Il Tabellone Principale e di Qualificazione

Challenger 75 Cary – Tabellone Principale – hard

(1) Tristan Schoolkate vs Yi Zhou

Qualifier vs Bernard Tomic

Patrick Maloney vs Qualifier

Rei Sakamoto vs (7) Nicolas Mejia

(4) Alexis Galarneau vs (JR) Hoyoung Roh

(WC) Stefan Dostanic vs Abdullah Shelbayh

Naoki Nakagawa vs Karue Sell

(Alt) Masamichi Imamura vs (8) Patrick Kypson

(5) Aslan Karatsev vs (JR) Kaylan Bigun

Yibing Wu vs (WC) Ian Mayew

(WC) William Manning vs Qualifier

Qualifier vs (3) Omar Jasika

(6) Rio Noguchi vs Qualifier

Andres Andrade vs Aidan Mayo

Qualifier vs Tung-Lin Wu

(PR) Philip Sekulic vs (2) Liam Draxl

(1) Moerani Bouzigevs (Alt) Naoki Tajima(Alt) Braden Shickvs (7) Daniil Glinka

(2) Andres Martin vs (WC) Will Mayew

(WC) Alexander Visser vs (9) Michael Zheng

(3) Andre Ilagan vs Joshua Sheehy

James Watt vs (12) Antoine Ghibaudo

(4) Hyeon Chung vs Leo Vithoontien

Strong Kirchheimer vs (8) Kris Van Wyk

(5) Alex Rybakov vs (WC) Nicolas Ian Kotzen

(WC) Saahith Jayaraman vs (10) Ryuki Matsuda

(6) Hiroki Moriya vs (Alt) Reece Falck

Nick Chappell vs (11) Tristan McCormick

Alex Rybakovvs Nicolas Ian KotzenBraden Shickvs Daniil GlinkaAndres Martinvs Will MayewHyeon Chungvs Leo Vithoontien

Court 15 – ore 16:00

Saahith Jayaraman vs Ryuki Matsuda

Moerani Bouzige vs Naoki Tajima

Alexander Visser vs Michael Zheng

Strong Kirchheimer vs Kris Van Wyk

Court 13 – ore 16:00

Hiroki Moriya vs Reece Falck

Nick Chappell vs Tristan McCormick

James Watt vs Antoine Ghibaudo

Andre Ilagan vs Joshua Sheehy