Djokovic applaude Sinner: “Congratulazioni Jannik, impressionante. Benvenuto nel club esclusivo”

Le reazioni al trionfo di Jannik Sinner agli Internazionali BNL d’Italia non si sono fatte attendere. Il numero uno del mondo ha conquistato per la prima volta in carriera il Masters 1000 di Roma battendo Casper Ruud in finale con il punteggio di 6-4 6-4, completando così una delle imprese più rare nella storia del tennis: la vittoria in tutti e nove i tornei ATP Masters 1000.

Con questo successo, Sinner è diventato soltanto il secondo giocatore nella storia a completare il cosiddetto Career Golden Masters. Prima di lui ci era riuscito solo Novak Djokovic, che aveva chiuso il cerchio nel 2018 vincendo Cincinnati.

Proprio Djokovic, attraverso i propri canali social, ha voluto rendere omaggio all’impresa dell’azzurro. Il serbo ha accolto Sinner in questo club esclusivissimo con parole semplici ma molto significative: “Congratulazioni Jannik, impressionante. Benvenuto nel club esclusivo”.

Un messaggio che certifica ulteriormente la grandezza del traguardo raggiunto da Sinner. Entrare nello stesso territorio statistico di Djokovic significa toccare una dimensione riservata ai grandissimi. Né Rafael Nadal né Roger Federer, pur dominando intere epoche del tennis, erano riusciti a conquistare tutti e nove i Masters 1000.

Per Sinner il percorso è stato rapidissimo. L’azzurro ha completato la collezione in meno di tre anni dal primo titolo Masters 1000 conquistato a Toronto, mentre Djokovic aveva impiegato oltre un decennio per riuscirci. L’ATP ha sottolineato come l’italiano abbia riscritto i tempi di questa impresa, arrivando al traguardo in appena 33 mesi dal primo successo in questa categoria.

Il titolo di Roma ha un valore ancora più speciale perché arriva davanti al pubblico italiano e riporta un azzurro sul trono del Foro Italico cinquant’anni dopo Adriano Panatta, ultimo italiano capace di vincere il torneo maschile nel 1976.

Sinner continua così una striscia impressionante nei Masters 1000. Il successo romano ha allungato a 34 vittorie consecutive la sua serie in questa categoria, dopo i titoli conquistati a Parigi, Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid e ora Roma.

Il messaggio di Djokovic non è soltanto un complimento, ma anche un passaggio simbolico. Il giocatore che per primo aveva completato il Career Golden Masters ha dato il benvenuto all’unico uomo capace di raggiungerlo in questa impresa. E per Sinner, ormai, la storia non è più un obiettivo lontano: è il terreno su cui sta costruendo la sua carriera.





Francesco Paolo Villarico