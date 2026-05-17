Trofeo Bonfiglio, svelati i tabelloni principali con sedici italiani. Ci sarà anche Ciaschetti

L’edizione numero 66 del Trofeo Bonfiglio è pronta a entrare nel vivo. Il sorteggio dei tabelloni principali, da quest’anno riservati a soli 48 giocatori e giocatrici, ha fatto da preludio alle sfide di primo turno che si giocheranno a partire da lunedì sui campi in terra rossa del Tennis Club Milano Alberto Bonacossa (inizio alle ore 10). A guidare il seeding maschile è il brasiliano Luis Guto Miguel, numero due del ranking mondiale, atteso all’esordio dal vincente tra il giapponese Kanta Watanabe e il russo Savva Rybkin: nella stessa sezione sono presenti anche il toscano Matteo Gribaldo e il padrone di casa Edoardo Cecchetti, ammesso con una wild card. Omaggiato di un bye in quanto quindicesima testa di serie, Raffaele Ciurnelli aprirà le danze contro uno tra il britannico Mark Ceban e il sudafricano Connor Doig: fari puntati anche su Simone Massellani che, a poche ore dal trionfo nel J300 di Santa Croce, sarà di scena martedì al primo turno contro il canadese Benjamin Azar. Già lunedì, invece, debutteranno in Lombardia il campano Antonio Marigliano e il marchigiano Mattia Logrippo, opposti rispettivamente allo slovacco Leon Sloboda e allo statunitense Gavin Goode.

La bandiera brasiliana svetterà anche in cima al tabellone femminile, con la prima forza del torneo Victoria Luiza Barros (numero cinque del ranking Itf) che potrebbe incrociare al suo debutto – che avverrà direttamente dal secondo turno – la wild card Camilla Olga Castracani. Scenderanno subito in campo le lombarde Carla Giambelli e Allegra Troise Mangoni, abbinate alla statunitense Lani Chang e alla lettone Adelina Lacinova, mentre martedì toccherà a Ilary Pistola, l’unica rappresentante italiana nella Top-100 della classifica mondiale, e a Vittoria Vignolini, finalista nel J200 di Prato.

Il doppio turno di qualificazione andato in scena nella giornata di domenica, con la disputa di trentasei partite complessive, ha promosso un azzurro tra i migliori 48. L’abruzzese Davide Ciaschetti, in forza alla Tennis Training School di Foligno, ha passato indenne il draw cadetto, battendo in rapida sequenza e sempre in rimonta prima l’ecuadoregno Lucas Yunez per 4-6 6-4 10-4, poi l’australiano di origini turche Mustafa Ege Sik per 4-6 6-3 10-8, portando così a sedici il numero di giocatori italiani al via tra i due tabelloni principali di singolare. Si è fermata a un passo dal traguardo l’umbra Ginevra Batti, estromessa nel match decisivo dalla cinese Zhang-Qian Wei al termine di una dura battaglia che ha sfiorato le due ore di gioco (7-5 7-6), mentre già nella fase precedente si erano arresi altri quattro portacolori italiani. Resta un po’ di rammarico per le sconfitte incassate dalla siciliana Alessandra Fiorillo e dal triestino Tommaso Pedretti, mentre meno combattute sono state le partite che hanno avuto come protagonisti il pugliese Christian Pizzolante e la romana Martina Cerbo.

TUTTI RISULTATI DI GIORNATA

Tabellone qualificazioni maschili, turno decisivo

J. Lee (USA) b. P. Pradat (FRA) 6-4 6-2, K. Nara (JPN) b. D. Tazabekov (KAZ) 7-6(4) 6-1, E. Gonzalez (ESP) b. F. Roussel (CAN) 6-0 6-3, D. Brand (ISR) b. L. Storck Franca (BRA) 6-4 4-6 11/9, M. Martin (FRA) b. R. Lawlor (GBR) 6-2 6-2, D. Ciaschetti (ITA) b. M. Sik (AUS) 4-6 6-3 10/8.

Tabellone qualificazioni femminili, turno decisivo

K. Zajickova (CZE) b. O. Korpanec Davies (GBR) 6-2 6-2, S. Miyazawa (JPN) b. R. Wu (CHN) 6-3 6-4, M. Pop (ROU) b. N. Lee (USA) 6-4 7-5, L. Beviz (HUN) b. A. Alexander (CAN) 7-6(1) 6-2, Z. Wei (CHN) b. G. Batti (ITA) 7-5 7-6(3). Da concludere: M. Lauva (LAT) – A. Cheishvili.

Tabellone qualificazioni maschili, secondo turno

J. Lee (USA) b. J. Sadzik (POL) 6-4 6-4, P. Pradat (FRA) b. M. Salbiev 6-2 2-6 12/10, K. Nara (JPN) b. J. Bothma (RSA) 6-2 7-5, D. Tazabekov (KAZ) b. O. Ogunsakin (NGR) 7-5 6-3, F. Roussel (CAN) b. L. Flores Avila (MEX) 3-6 6-4 11/9, D. Brand (ISR) b. M. Cho (KOR) 6-2 6-1, E. Gonzalez (ESP) b. C. Pizzolante (ITA) 6-3 6-0, L. Storck Franca (BRA) b. A. Pulido Moreno (ESP) 7-6(8) 6-4, D. Ciaschetti (ITA) b. L. Yunez (ECU) 4-6 6-4 10/4, M. Sik (AUS) b. Y. Wang (TPE) 6-2 7-5, M. Martin (FRA) b. X. Massotte (CAN) 7-5 6-2, R. Lawlor (GBR) b. T. Pedretti (ITA) 7-5 6-3.

Tabellone qualificazioni femminili, secondo turno

K. Zajickova (CZE) b. M. Angel (MEX) 6-0 6-3, R. Wu (CHN) b. P. Rivoli (BRA) 0-6 6-1 13/11, O. Korpanec Davies (GBR) b. A. Fiorillo (ITA) 7-5 6-4, S. Miyazawa (JPN) b. M. Khomich (GER) 6-3 5-7 10/3, G. Batti (ITA) b. C. Hoo (USA) 6-4 2-6 10/3, L. Beviz (HUN) b. A. Tu (USA) 6-4 1-6 10/8, M. Pop (ROU) b. J. Sibai (AUS) 6-1 6-0, N. Lee (USA) b. A. Cabio (CAN) 6-4 6-0, A. Alexander (CAN) b. P. Berezina 6-4 5-7 10/6, Z. Wei (CHN) b. C. Fernandez Rincon (MEX) 6-4 6-3, M. Lauva (LAT) b. M. Cerbo (ITA) 6-3 6-1, A. Cheishvili b. S. Meabe (ARG) 7-6(4) 7-5.