Cahill racconta l’uscita di Sinner da Roland Garros con le… caramelle!

Ogni campione è super attento alla dieta. Non sfugge a questo rigore anche Jannik Sinner, che si concede ben pochi strappi alla regola per cercare di restare il più in forma e performante possibile. Tuttavia il nostro campione è un “goloso” e ogni tanto si concede qualche dolce, gelato o cioccolata come piccolo premio personale, un’abitudine che ha fin da piccolo, anche per le delizie che era solito preparare il papà chef. Appena prima dell’esordio di Jannik a Wimbledon (ore 14, campo n.1 vs. Luca Nardi), coach Darren Cahill ha rivelato un aneddoto molto curioso relativo all’uscita di Sinner dall’impianto di Roland Garros dopo la bruciante sconfitta sofferta in finale da Carlos Alcaraz. Sinner è “scappato con le caramelle…”, questo il curioso e divertente racconto dell’allenatore australiano, che riportiamo anche in video.

“Dopo la finale, dopo circa un’ora e mezzo, Jannik ha fatto la conferenza stampa. Quindi abbiamo camminato verso la transportation con questo bus in cui sedevamo, e per i giocatori c’è un vaso di vetro con delle caramelle, possono prenderne alcune quando escono da Roland Garros. Beh, Jannik ha preso… l’intero vaso!” sorride Cahill raccontando quest’aneddoto. “Ha preso l’intero vaso di vetro, con le caramelle! Era stato a dieta strettissima per due settimane e così l’ha buttata dalla finestra! Nella macchina aveva tutte queste caramelle con se e tutti noi ridevamo a crepapelle”.

Darren Cahill on Jannik Sinner taking a whole candy jar from the Player’s Lounge post Alcaraz match. pic.twitter.com/vcBlEoJnOD — asud (@asud683385) June 30, 2025

Dopo la parentesi leggera e curiosa, l’intervistatore chiede a Cahill quale sia lo stato mentale di Jannik appena prima dell’esordio a Wimbledon. C’è stata anche la sconfitta contro Bublik ad Halle a peggiorare le cose. Per Darren, Sinner è pronto a giocare un gran torneo ai Championships. “Sinner ha completato la sua miglior settimana di allenamento su erba di sempre, è come ringiovanito, rinfrancato, mentalmente è molto fresco ed è in ottima condizione. I suoi primi match saranno interessanti, si è calato totalmente nell’atmosfera e concentrazione del torneo. Credo che se riuscirà a gestire bene i primi match sarà totalmente a posto. È consapevole di aver di fronte altri 10 e 12 anni al top del gioco se continuerà a lavorare nel modo in cui sta lavorando. Sa di aver molte possibilità contro Carlos Alcaraz nelle finali. Loro due giocavano molte grandi partite”.

“Sinner è consapevole di essere in un processo di miglioramento continuo sull’erba” continua Darren, “Mentalmente ha molta consapevolezza di se stesso e una perfetta prospettiva di dove è il suo gioco e di tutto quello che ha fatto per arrivare in questa posizione. Quindi prende tutto con la giusta consapevolezza e ha materializzato cosa è stato capace di fare a Roland Garros, è stato straordinario, anche se non è finita come avrebbe voluto, ma avrà un’altra chance”.

Marco Mazzoni