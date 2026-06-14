ATP 250 Stoccarda, Hertogenbosch, ATP 500 Halle e Queen’s: I risultati completi con il dettaglio delle Finali e del Turno Decisivo di Quali. In campo due azzurri ad Halle (LIVE)
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Sole e nubi, asciutto · Picco 23°C
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✅ Asciutto
🎾 Finale
🌿 Erba
Center Court – ore 11:30
Daniil Glinka / Stefanos Sakellaridis vs Yannick Hanfmann / Jan-Lennard Struff
Ben Shelton vs Taylor Fritz (Non prima 14:00)
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Rovesci al mattino, poi migliora · Picco 18°C
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⛅ Schiarite
🎾 Finale
🌿 Erba
Centre Court – ore 12:00
Kamil Majchrzak vs Alex de Minaur (Non prima 14:30)
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Pioggia al mattino, poi nubi · Picco 18°C
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🎾 Qualificazioni
🌿 Erba
Schauinsland-Reisen Court – ore 11:00
Raphael Collignon vs Roberto Bautista Agut
Martin Landaluce vs Tom Gentzsch (Non prima 13:00)
Court 2 – ore 11:00
Lorenzo Sonego vs Nikoloz Basilashvili
Mattia Bellucci vs Alex Bolt (Non prima 13:00)
Robert Galloway / John Peers vs Daniel Altmaier / Joao Fonseca
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Nuvoloso, asciutto · Picco 21°C
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🎾 Qualificazioni
🌿 Erba
Court 1 – ore 13:00
Aleksandar Vukic vs Harry Wendelken
Aleksandar Kovacevic vs Giovanni Mpetshi Perricard
Constantin Frantzen / Robin Haase vs Ben Jones / Joshua Paris (Non prima 15:30)
Court 5 – ore 13:00
Zachary Svajda vs Martin Damm
Rinky Hijikata vs Marcos Giron
Rinky Hijikata / Tommy Paul vs Andre Goransson / Evan King (Non prima 15:30)
TAG: Circuito ATP
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