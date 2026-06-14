Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Stoccarda, Hertogenbosch, ATP 500 Halle e Queen’s: I risultati completi con il dettaglio delle Finali e del Turno Decisivo di Quali. In campo due azzurri ad Halle (LIVE)

14/06/2026 09:33 Nessun commento
Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images
Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images

🇩🇪
ATP 250 Stoccarda
Stoccarda, Germania  ·  14 Giugno 2026

16°C
Sole e nubi, asciutto  ·  Picco 23°C
CIELO Sole al mattino, più nuvole nelle ore centrali
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 14 Giugno
09:00
14°
10:00
15°
11:00
17°
12:00
18°
13:00
20°
14:00
22°
15:00
22°
16:00
23°
18:00
22°
20:00
20°
✅  Condizioni asciutte e favorevoli alla finale su erba
🎾  Programma del giorno — 14 Giugno
🎾
ATP 250 · Tabellone Principale
Finale · Erba
ATP F
⛅  Sole e nubi
✅  Asciutto
🎾  Finale
🌿  Erba

Center Court – ore 11:30
Daniil Glinka EST / Stefanos Sakellaridis GRE vs Yannick Hanfmann GER / Jan-Lennard Struff GER

Il match deve ancora iniziare

Ben Shelton USA vs Taylor Fritz USA (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare





🇳🇱
ATP 250 ‘s-Hertogenbosch
‘s-Hertogenbosch, Olanda  ·  14 Giugno 2026

13°C
Rovesci al mattino, poi migliora  ·  Picco 18°C
CIELO Variabile, con schiarite dal primo pomeriggio
PIOGGIA Rovesci possibili al mattino
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 14 Giugno
09:00
🌧
13°
10:00
13°
11:00
🌧
14°
12:00
15°
13:00
16°
14:00
17°
15:00
17°
16:00
18°
18:00
17°
21:00
14°
⚠  Rovesci possibili al mattino: attenzione all’avvio del programma
🎾  Programma del giorno — 14 Giugno
🎾
ATP 250 · Tabellone Principale
Finale · Erba
ATP F
🌧  Rischio rovesci
⛅  Schiarite
🎾  Finale
🌿  Erba

Centre Court – ore 12:00
Kamil Majchrzak POL vs Alex de Minaur AUS (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare





🇩🇪
ATP 500 Halle
Halle, Germania  ·  14 Giugno 2026

🌧
13°C
Pioggia al mattino, poi nubi  ·  Picco 18°C
CIELO Prevalentemente nuvoloso, schiarite in serata
PIOGGIA Rovesci e pioggia nelle prime ore
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 14 Giugno
09:00
🌧
13°
10:00
🌧
14°
11:00
15°
12:00
16°
13:00
16°
14:00
16°
15:00
17°
16:00
18°
20:00
15°
22:00
13°
⚠  Pioggia al mattino e allerta raffiche di vento dalle 10:00 alle 18:00
🎾  Programma del giorno — 14 Giugno
🎾
ATP 500 · Qualificazioni
Turno Qualificazioni · Erba
ATP 500 Q
🌧  Pioggia
⚠  Vento
🎾  Qualificazioni
🌿  Erba

Schauinsland-Reisen Court – ore 11:00
Raphael Collignon BEL vs Roberto Bautista Agut ESP

Il match deve ancora iniziare

Martin Landaluce ESP vs Tom Gentzsch GER (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 11:00
Lorenzo Sonego ITA vs Nikoloz Basilashvili GEO

Il match deve ancora iniziare

Mattia Bellucci ITA vs Alex Bolt AUS (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare

Robert Galloway USA / John Peers AUS vs Daniel Altmaier GER / Joao Fonseca BRA

Il match deve ancora iniziare





🇬🇧
ATP 500 Queen’s
Londra, Gran Bretagna  ·  14 Giugno 2026

13°C
Nuvoloso, asciutto  ·  Picco 21°C
CIELO Nuvoloso fino al pomeriggio, poi schiarite
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 14 Giugno
08:00
14°
09:00
15°
10:00
16°
11:00
17°
12:00
18°
13:00
18°
14:00
19°
16:00
20°
17:00
21°
20:00
19°
✅  Cielo nuvoloso ma senza pioggia indicata: condizioni favorevoli su erba
🎾  Programma del giorno — 14 Giugno
🎾
ATP 500 · Qualificazioni
Turno Qualificazioni · Erba
ATP 500 Q
☁  Nuvoloso
✅  Asciutto
🎾  Qualificazioni
🌿  Erba

Court 1 – ore 13:00
Aleksandar Vukic AUS vs Harry Wendelken GBR

Il match deve ancora iniziare

Aleksandar Kovacevic USA vs Giovanni Mpetshi Perricard FRA

Il match deve ancora iniziare

Constantin Frantzen GER / Robin Haase NED vs Ben Jones GBR / Joshua Paris GBR (Non prima 15:30)

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 13:00
Zachary Svajda USA vs Martin Damm USA

Il match deve ancora iniziare

Rinky Hijikata AUS vs Marcos Giron USA

Il match deve ancora iniziare

Rinky Hijikata AUS / Tommy Paul USA vs Andre Goransson SWE / Evan King USA (Non prima 15:30)

Il match deve ancora iniziare

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