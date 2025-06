ITF Cary e Bucarest: I Main Draw

ITF CARY (Usa 100k hard)

[1] Whitney Osuigwe vs TBD

Himeno Sakatsume vs Madison Brengle

Darja Vidmanova vs [7] Kayla Cross

[4] Arianne Hartono vs Maddy Zampardo

YeXin Ma vs TBD

Mei Yamaguchi vs TBD

Elvina Kalieva vs [6] Hanna Chang

[8] Leonie Kung vs TBD

Reese Brantmeier vs Cadence Brace

Maria Mateas vs TBD

Emina Bektas vs [3] Lucrezia Stefanini

[5] Mariam Bolkvadze vs Fiona Crawley

Mary Stoiana vs TBD

Anna Rogers vs Makenna Jones

Elizabeth Mandlik vs [2] Destanee Aiava

[1] Leolia Jeanjeanvs Mia RisticMaria Timofeevavs Lia KaratanchevaAlexis Blokhinavs Miriam Bianca BulgaruAlice Ramevs [6] Nao Hibino

[3] Katarzyna Kawa vs Julia Riera

Tamara Zidansek vs Wushuang Zheng

Anouk Koevermans vs Shuo Feng

Ilinca Dalina Amariei vs [7] Guiomar Maristany zuleta de reales

[5] Lola Radivojevic vs Oleksandra Oliynykova

Margaux Rouvroy vs Tessah Andrianjafitrimo

Sara Saito vs Eva Maria Ionescu

Andrea Lazaro garcia vs [4] Chloe Paquet

[8] Nuria Brancaccio vs Elena Ruxandra Bertea

Georgia Andreea Craciun vs Carole Monnet

Sada Nahimana vs Patricia Maria Tig

Nina Vargova vs [2] Maria Lourdes Carle