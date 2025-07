Alcaraz soffre ma avanza: “Fabio è immenso, Wimbledon regala emozioni uniche”

Carlos Alcaraz ha dovuto sudare e lottare fino all’ultimo punto per superare l’ostacolo Fabio Fognini al debutto a Wimbledon 2025, in un match che ha regalato al pubblico emozioni e spettacolo per quasi cinque ore sul Centre Court. Il murciano, campione in carica e tra i favoriti del torneo, è stato costretto al quinto set da un Fognini in stato di grazia, capace di esprimere un tennis brillante e di toccare corde emotive profonde in quello che probabilmente è stato il suo ultimo incontro a Wimbledon.

“Lo sapevo già dall’inizio che affrontare Fabio sarebbe stato molto difficile. So che è il suo ultimo anno, che questi sono i suoi ultimi tornei, ma il talento che ha è immenso. In ogni partita può tirare fuori il meglio, e oggi è stato uno di quei giorni”, ha raccontato Alcaraz dopo il match, visibilmente provato ma orgoglioso per aver trovato il modo di avanzare. “Sono molto orgoglioso di aver trovato la forma di avanzare e darmi un’opportunità per migliorare al prossimo turno”.

Al termine della partita, i due si sono stretti la mano con rispetto e commozione. “Gli ho detto che ho tantissimo rispetto per lui. È il migliore. Gli ho detto che lo rispetto molto, per tutto quello che ha fatto nella sua carriera e anche oggi. Mi piace vederlo giocare. Sono contento di aver condiviso il campo con lui ancora, di aver condiviso lo spogliatoio, questo torneo. Incredibile. Davvero tantissimo rispetto per Fabio”.

Il match si è disputato sotto un sole e un caldo quasi inediti per Londra. Alcaraz ha spiegato anche il suo punto di vista sulle condizioni climatiche: “Non penso che si debba chiudere il tetto per il sole o per il caldo, stiamo giocando un torneo all’aperto. Il tetto si chiude se proprio non si può giocare. Bisogna saper resistere al caldo e affrontare le difficoltà. Magari per il pubblico è complicato stare cinque ore sotto il sole senza muoversi, ma Wimbledon è un torneo outdoor e dobbiamo convivere con queste condizioni”.

Sulla sua prestazione e sulle emozioni vissute, Alcaraz ha ammesso: “Sento che ogni volta sono un po’ più maturo, che so come affrontare situazioni diverse. I campioni trovano sempre il modo di vincere, ed è quello che cerco di fare anche io. Voglio essere uno di quei campioni che trovano sempre una soluzione. Oggi non tutto ha funzionato, ma ho trovato il modo per venire fuori”.

Ha anche raccontato l’emozione di inaugurare il Centrale da campione in carica: “Mi sono sentito come se fosse la mia prima volta. Wimbledon è diverso. Non importa quante vittorie hai, che ti sei preparato bene: qui è speciale e oggi ero nervosissimo. È stato un privilegio dare il via al torneo, ma i nervi si sono fatti sentire tanto”.

Alcaraz ha parlato anche del suo prossimo avversario, Oliver Tarvet, uno sconosciuto fuori dal top-700: “Ho sentito il suo nome per la prima volta quando si è qualificato. 700 del mondo e ha vinto oggi il suo primo match ATP, penso sia impressionante. Se è qui, se l’è meritato. Non devo pensare che sarà facile: rispetto tutti e so che su erba può essere pericoloso”.

Infine, sull’importanza dello staff, anche alla luce delle scelte di Sinner, Alcaraz ha spiegato: “La ATP ha ottimi fisioterapisti che seguono i giocatori, ma io non mi vedo senza il mio staff. Sono con loro da tanto, conoscono il mio corpo meglio di me. Sarebbe difficile fare come Jannik”.

Un esordio da brividi per Alcaraz, che conferma ancora una volta la sua forza mentale nei momenti chiave: “Alla fine i campioni trovano sempre il modo, ed è quello che voglio continuare a dimostrare”.