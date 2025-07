Djokovic soffre, ma supera Muller e vola al secondo turno di Wimbledon: “Orgoglioso di come ho reagito

Novak Djokovic ha dovuto sudare più del previsto per conquistare il pass per il secondo turno di Wimbledon 2025. Il serbo ha infatti superato Alexandre Muller in quattro set, in un match dalle mille sfumature che ha visto Nole alternare momenti di grande tennis a difficoltà inattese, sia tecniche che fisiche. A fare la differenza, come sempre, la capacità di stringere i denti nei momenti chiave e la tenacia che lo contraddistingue da anni.

Dopo un primo set dominato, Djokovic ha vissuto il suo momento peggiore nel secondo parziale, nel quale ha avuto ben 11 palle break senza riuscire a convertirne nessuna. Un parziale che lo ha visto perdere energia e brillantezza, complice anche un fastidio allo stomaco che lo ha costretto a chiedere l’intervento del medico. “La mia energia è crollata di colpo, ho provato solo a sopravvivere in campo per un po’. Dopo un po’ l’energia è tornata e sono riuscito a giocare di nuovo come nel primo set,” ha spiegato Nole. “Do merito a Muller per come ha giocato il secondo, ma sono contento di come sono riuscito a ritrovare il mio livello quando stavo meglio”.

La partita, durata quasi tre ore e mezza, poteva chiudersi molto prima, ma Djokovic ha saputo stringere i denti nei momenti difficili, gestendo al meglio la situazione e mostrando ancora una volta perché è tra i grandi favoriti di Wimbledon.

Tra le curiosità di giornata, anche un accenno al recente allenamento con Aryna Sabalenka, numero uno del mondo tra le donne: “Era la prima volta che ci allenavamo insieme. Se ora avrà ancora più successo, dovreste darne il merito a me!” ha scherzato Nole. “Scherzi a parte, mi fa piacere condividere la mia esperienza. Lei mi ha chiesto qualche consiglio, ed è sempre un onore che una numero uno venga da me per qualche suggerimento. È una giocatrice fantastica, merita tutto quello che sta ottenendo”.

Parlando del suo rapporto con l’erba di Wimbledon, Djokovic ha raccontato la magia dei suoi primi passi sull’erba londinese, quando nel 2005 si qualificò per il main draw battendo Wesley Moodie: “Wimbledon è sempre stato un sogno, un torneo speciale nella mia vita. Mi sono adattato molto bene all’erba, anche se sono cresciuto sulla terra battuta. È una superficie che si sposa perfettamente con il mio stile di gioco, anche se non sono un puro attaccante. Mi piace mischiare le carte e sull’erba è fondamentale essere più aggressivi”.

Al secondo turno lo attende Dan Evans, britannico e giocatore insidioso soprattutto su questa superficie: “È un grande talento, crede sempre in sé stesso. Giocare contro un inglese qui non è mai facile. Usa tanto il slice e questo può favorirlo sull’erba, dove la palla rimane molto bassa. Mi aspetto una sfida complicata”.

Djokovic c’è, anche se la strada verso l’ottavo titolo a Church Road è più tortuosa che mai. Ma il campione serbo lo ha detto chiaro: “Amo ogni giorno che passo a Wimbledon. E qui, come sempre, provo a giocare il mio miglior tennis”.





Marco Rossi