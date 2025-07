Wimbledon: Sinner regola Nardi, prestazione in crescendo per il n.1

L’ingresso ai Championships di Wimbledon è sempre emozionante, anche se sei il n.1 del mondo e ormai ne ha viste “di tutti i colori” nonostante la giovane età. Sul Campo n.1, Jannik Sinner debutta con una prestazione in crescendo, addirittura straripante nel terzo set, e batte Luca Nardi confermandosi implacabile quando al di là della rete c’è un connazionale. Un buonissimo Luca nel primo set, deciso a sfidare il tennis granitico dell’altoatesino con altrettanta velocità e intensità nei colpi, affidandosi al talento del suo braccio; ma dopo qualche game di assestamento e qualche errorino qua e là, Sinner si è centrato a puntino e ha strappato il break al decimo game del primo set. Quella chiusura traumatica per Nardi ha rotto l’equilibrio e Jannik ha preso ritmo e ha iniziato a volare sul campo, sempre più sicuro, sempre più sciolto. Si è preso tutto da lì in avanti Sinner, andando a vincere con un convincente 6-4 6-3 6-0 con momenti impressionanti per spinta, profondità e intensità. In crescendo il rendimento del servizio di Jannik nel corso della partita: ha chiuso con un solo discreto 58% di prime palle in gioco, ma incredibile il dato di trasformazione con l’89% di punti vinti con la prima in gioco e un eccezionale 70% (!) con la seconda. Tuttavia il colpo migliore nel suo primo match di Wimbledon è stata certamente la risposta, impatti sempre più sicuri e aggressivi, con i quali ha trovato profondità e ha messo in grave difficoltà il marchigiano, togliendogli l’iniziativa e metri di campo.

“Giocare contro un italiano per noi è una sfortuna… uno deve vincere e l’altro va a casa” afferma Jannik a caldo in campo. “L’atmosfera qua è splendida. Fa caldo, è umido, non ricordo un tempo simile a Londra”. Una nota sul servizio: “Abbiamo lavorato molto sul servizio dopo Halle, nei momenti importanti oggi ho servito bene. All’inizio entrambi abbiamo avuto qualche problema, ma poi ho trovato la fiducia nei colpi. Le prime partite non sono mai facili, sono felice della mia prestazione”. “Cancellato il Roland Garros? Qua è un nuovo torneo, ci sono nuove possibilità. È necessario divertirsi e se non ti piace giocare su questi campi non so dove altro potresti divertirti!”.

Tutto giusto Jannik, anche l’esordio nel torneo. Dopo la sconfitta di Halle c’era curiosità per rivederlo in azione e valutare se vi fossero delle scorie fastidiose a penalizzare il suo gioco. Nei primissimi game ha sbagliato qualche colpo di troppo, ma senza dare l’impressione di veri problemi. Un normale, naturale assestamento. Per quanto ti possa allenare bene – e dicono che nei giorni scorsi abbia lavorato con un’intensità brutale, ripetute continue a velocità folli! – la partita è un’altra storia, c’è sempre un po’ tensione e c’è voluto qualche game per tirarla via. Nardi ha iniziato bene la partita, deciso a non tirare indietro il braccio, anzi provando ad andare sopra alla velocità del rivale. Un pensiero ardito ma tutto sommato corretto visto il gioco di Luca, uno che può accelerare da ogni posizione e che non teme i colpi degli avversari, anche i più forti. Tuttavia Nardi ha fatto forse un errore di valutazione: ok provare ad entrare nella palla di Sinner con il suo anticipo, ma se vuoi farlo, devi farlo per prenderti il vincente o mettere subito in seria difficoltà Jannik, altrimenti se si alza il ritmo al massimo quasi nessuno riesce a reggere quella velocità media di crociera, a quella profondità e intensità. E infatti appena Sinner ha limato i pochi spigoli di inizio match, nello scambio quasi non c’è stata partita.

Tuttavia sono stati i colpi d’inizio gioco a dare a Jannik il vantaggio decisivo. Una percentuale di prime palle non al massimo, ma il rendimento è stato ottimo anche con la seconda, palla molto lavorata e assai precisa. Nardi è uno di quelli che può rispondere bene, ma Sinner ha servito con attenzione e ha risposto meglio. Proprio la risposta è stata la chiave di volta della ottima prestazione del n.1. Dal secondo set Sinner ha risposto quasi sempre e questo ha messo ancor più tensione nel braccio di Nardi, che infatti è stato progressivamente meno preciso. Sinner ha imposto la sua dura legge, una forza fisica e continuità nella spinta a partire da servizio e risposta troppo alta per la difesa di Nardi. È parso anche piuttosto stabile nella corsa e rapido nei cambi di direzione. Un buon ingresso nel torneo. Prossimo turno Vukic, un australiano che sui prati sa giocare buon tennis.

Marco Mazzoni

La cronaca

Sinner parte di slancio, molto deciso. Si incita con la testa della racchetta dopo il primissimo punto, un servizio vincente, poi tira una pallata di rovescio lungo linea che fulmina Nardi. Chiude il primo game a 15, sensazioni positive. Anche Nardi non si tira indietro, spinge con decisione dopo il servizio non rifuggendo lo scambio a gran ritmo, andando in pratica a sfidare il n.1 nei territori a lui più congeniali. Con una risposta spettacolare di rovescio Sinner si prende il primo “big-point” del match, e il game va ai vantaggi con Luca che perde un po’ di misura alla massima velocità. Un errore di diritto provando ad andare sopra al ritmo di Sinner costa a Nardi la prima palla break, se la gioca bene con un attacco perentorio (e pugno, quasi in faccia al n.1). Jannik non molla la presa, incredibile la sua reattività in risposta, si mangia il campo; ma poi sbaglia un diritto per lui non difficile nella seconda PB. Nardi regge, 1 pari. Nel quinto game Nardi inizia con una risposta super e attacco perentorio, poi Sinner sbaglia un diritto banale e gli costa lo 0-30. Serve benissimo Jannik ma il game va comunque ai vantaggi, ma ancora con la battuta si porta 3-2 (siamo al 56% di prime in gioco per il pusterese). Si scorre sui game di servizio, Nardi resta aggressivo e ci prova, Sinner commette qualche errore ma cresce il rendimento della prima palla. Nell’ottavo game Luca commette un brutto doppio fallo (la seconda palla muore a metà rete), gli costa il 15-30. Sinner indovina una risposta in allungo splendida, ma ancor più bello il diritto cross di Nardi che ribalta tutto a suo favore. La “mano” di pesarese è di quelle “doc”. Sul 3o pari c’è un altro doppio fallo, palla break Sinner. Non la gioca bene Jannik, sbaglia un rovescio non difficile, in leggero ritardo. Ancora doppio fallo Nardi, sempre da destra… PB #4 per Sinner nel set. Si salva con un Ace al T. Impreciso Sinner, incapace di prendersi un game con tre doppi falli dell’avversario. 4 pari. Con un eccellente rovescio lungo linea Jannik si porta 5-4, col secondo turno di battuta a zero. Sinner regala un diritto da non lui, poi Nardi tocca una smorzata pessima. Non bene sul campo 1… e 15-30. Ci pensa Jannik a far salire il livello con un diritto in corsa potentissimo, fulmina Nardi e gli vale un doppio Set Point (15-40). Servizio e tocchetto corto di Nardi sul primo, 30-40; uff! nastro sulla seconda palla di Luca, quasi doppio fallo… poi si scambia in progressione e la morsa di Sinner è vincente. SET Sinner, 6-4. Non un gran Jannik, ma è salito di livello col servizio (62%) e perdendo 5 punti nei suoi turni. Nardi benino, ma non al servizio in passaggi importanti.

Il set vinto ha dato ulteriore slancio a Sinner: turno di servizio impeccabile, poi tanta intensità in spinta dalla risposta, con piedi più vicino alla riga e braccio sciolto, per pallate irresistibili. Una progressione mortale vale all’azzurro il 30-40, quindi si prende il BREAK con una risposta in anticipo che provoca l’errore di Nardi col rovescio. 2-0. 7-8 minuti da Sinner “doc” con un ingresso nel match non perfetto. Dilaga con la battuta, non si scambia più quando serve Jan, 3-0 con l’Ace n.6 del match. 5 game di fila per il tre volte campione Slam. Nardi interrompe l’emorragia, ma al ritmo e intensità imposto dal n.1 fa moltissima fatica, anche perché Jannik ormai gioca sciolto, d’anticipo, con i piedi sulla riga, e trova traiettorie così continue e profonde che la difesa è ogni volta più flebile e alla fine perdente. Jannik commette un doppio fallo nel quinto game, ma Nardi non ne approfitta spedendo out una risposta sul 40-30 (4-1). Impressionante il ritmo nello scambio sul 15 pari, lo vince Sinner con un tocco quasi da biliardo, difesa da maestro. Nardi non si scompone, piazza il suo terzo Ace e ai vantaggi resta aggrappato al set, ma ha bisogno di turno di risposta super per riaprire il parziale. Jannik ha altri programmi… continua a servire con buoni numeri, aggredisce ogni palla con potenza e avanza a prendersi il punto. 5-2. Nardi viene graziato da Sinner ai vantaggi, quando Jannik spara lungo e largo un diritto per lui comodo che poteva portarlo a set point. Luca è incerto, ha perso quella vis che nel primo set l’ha portato a sfidare il n.1 sull’accelerazione, ha perso quel metro di campo e frazione di tempo che fa tutta la differenza, grazie al cambio di passo di Sinner. In qualche modo, anche per un paio di errori di Jannik, Nardi sale 5-3. Poi si prende il primo punto in risposta nel nono game ma Sinner punta la carabina con il servizio e non concede più niente. Chiude il parziale 6-3 al primo set point, un servizio con una curva esterna perfetta. 56% di prime palle in gioco per Jannik ma è clamoroso il 94% di punti vinti con la prima (solo uno perso) e 64% con la seconda. Nei turni del n.1 non si è giocato.

Sinner vuole chiuderla subito: in risposta sprinta a velocità proibite, con traiettorie ficcanti e profonde. Nardi scivola e poi nemmeno il servizio lo aiuta. Impressionante la spinta e controllo di Jannik, 15-40 e due chance di break. Luca è costretto a tirar fuori il coniglio dal cilindro per salvarsi, pazzesca un’accelerazione vincente col diritto e poi come ha retto alla velocità del n.1, ma la terza PB ai vantaggi gli è fatale, un cambio col rovescio lungo linea che sorprende il pesarese. BREAK Sinner, 1-0, game splendido, prova di forza che poi conferma con due Ace nel secondo game, 2-0. Nardi ormai è sotto assedio, è investito dalla risposta di Sinner e crolla 0-40. Tenta una smorzata Luca ma è prevedibile, tanto che Jannik ci arriva con passo felpato e chiude. BREAK, anzi doppio break, 3-0 “pesante”. Dilaga Jannik, tutto tira e tutto gli riesce, mentre Nardi ormai non ci crede più e cede un altro turno di battuta per il 5-0. Peccato che abbia tirato i remi in barca così il marchigiano. “Giocaci te contro”, forse potrebbe obiettare… ma dal break subito in apertura del terzo parziale ci ha provato proprio poco, limitandosi a rimettere la palla d’incontro e non facendo altro che dare un assist dopo l’altro al pusterese, implacabile nel chiudere il set, e il match, con un sonoro 6-0. Finisce male la partita per Nardi, dopo un primo set tutto sommato di alto livello; finisce in crescendo e con buone sensazioni la prima partita del n.1. Un esordio liscio, in controllo, solo cose buone per entrare nel torneo più importante dell’anno. Next Vukic, forse sarà Centre Court.

J. Sinner vs L. Nardi