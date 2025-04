“Un tempo era facile”, il curioso siparietto tra Bublik e Lahyani a Madrid (Video)

I tempi cambiano e i giovani arrivati sul tour sono davvero impressionanti per potenza, mobilità, grande fisico e altrettanto potenziale. L’asticella della competizione è sempre più alta tanto da provocare un gustoso siparietto in campo tra Alexander Bublik e il giudice di sedia Mohamed Lahyani. In un cambio di campo dell’incontro perso dal kazako nato in Russia contro l’emergente Jakub Mensik (in appena 56 minuti), Bublik così si è rivolto a Lahyani.

“Hey Mohamed? Ricordi quando il tennis era facile? Cinque anni fa, era facilissimo giocare a tennis. C’era un sacco di gente a caso nella Top 50, che si muoveva a malapena. Ora questo tizio (Mensik, ndr) non è nemmeno nella Top 10. Che cazzo è tutto questo?”.

“Remember when tennis was easy? Five years ago, it was super easy to play tennis. You had a bunch of random people in the Top 50, barely moving. Now this guy [Mensik] is not even Top 10. The **** is that?” -Alexander Bublik #MMOpen pic.twitter.com/kwkiiYcmeA — Tennis TV (@TennisTV) April 29, 2025

Le uscite di Bublik sono note per la sua bizzarria e ironia, ma c’è del vero in quel che dice. Il livello medio del gioco è davvero molto alto, c’è tanta fisicità e potenza anche da parte di tennisti non tra i top10, con la ultima generazione in particolare che promette di portare ai vertici tennisti di grande valore. Tuttavia, non è vero che il livello fosse scadente nel recente passato: anche 5 anni fa la competizione era molto dura. Sasha è un personaggio così, prendere o lasciare.

Mario Cecchi