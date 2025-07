Wimbledon: Musetti paga una condizione precaria dopo l’infortunio di Parigi ed esce subito di scena, battuto da Basilashvili

Una giornata da dimenticare per Lorenzo Musetti, che esce al primo turno di Wimbledon per mano di Nikoloz Basilashvili, capace di imporsi in quattro set con il punteggio di 6-2 4-6 7-5 6-1. Una sconfitta pesante, seppur meno sorprendente alla luce delle condizioni precarie con cui il carrarino si è presentato a Londra: fermo da quasi un mese dopo l’infortunio subito nella semifinale del Roland Garros contro Alcaraz, Musetti non aveva disputato nemmeno un match ufficiale sull’erba nel 2025.

Sulla carta era un primo turno da maneggiare con cautela: Basilashvili, oggi numero 126 ATP ma ex top 20 e dotato di un tennis esplosivo, aveva già dimostrato in passato di poter creare problemi al toscano (1-1 i precedenti prima di oggi). E infatti l’azzurro si è trovato presto a fare i conti con un avversario in piena trance agonistica, capace di prendersi il match con aggressività e colpi a tutto braccio. Nikoloz Basilashvili oggi non ha giocato a tennis. Ha fuso metallo incandescente. Sparando proiettili gialli che hanno travolto i mosaici bizantini del carrarese. Lorenzo è stato travolto da un uragano georgiano che ha trasformato il Campo 2 in una fucina medievale – dove ogni colpo era un maglio sull’incudine.

Musetti, testa di serie numero 7 e semifinalista a Wimbledon 2024, è apparso scarico dal punto di vista atletico e poco incisivo nei momenti chiave. Il primo set è volato via in un lampo, dominato da un Basilashvili scatenato al servizio e aggressivo in risposta. Nella seconda frazione è arrivata la reazione dell’azzurro, bravo a infilare una striscia di 13 punti consecutivi e a scardinare il gioco forsennato del georgiano. Nel terzo parziale si è decisa la partita. Musetti ha avuto una palla break sul 4 pari, ma l’ha mancata. Poi, sotto 6-5, ha ceduto il servizio con due errori di rovescio e un dritto in rete che hanno lasciato via libera a Basilashvili. Il quarto set è stato a senso unico: in 15 minuti il georgiano è salito 5-0, complice un Musetti ormai fuori dal match anche fisicamente. L’italiano ha evitato il bagel, ma l’ace numero 18 di Basilashvili ha chiuso i conti. Ora a Basilashvili tocca Sonego. Per Musetti, una sconfitta da dimenticare. Perché l’erba è crudele: o la domi subito, o ti trasforma in un’ombra. Oggi, Lorenzo era l’ombra.

La cronaca.

1 Set. Al servizio Basilashvili e subito palla break per Musetti. Mette in rete da sinistra il rovescio Lorenzo. Parità. Due servizi oltre 200 km/h ed il georgiano tiene la battuta. Musetti alla battuta. Il georgiano spara su tutti i colpi a disposizione a partire della risposta. Palla break per Basilashvili. Rovescio in rete di Musetti sotto pressione. Break 0-2. Gioco a 15 per il 126 del mondo che allunga 3-0. Muove lo score Musetti che tiene il gioco a zero 1-3. Basilashvili serve in kick da sinistra sul rovescio di Lorenzo 30-0. Prima a 210 km/h, gioco a zero, 4-1. Il georgiano continua nel martellamento da fondo. Per ora i colpi stanno dentro le righe 30 pari. Primo ace per il carrarese e servizio tenuto 2-4. Basilashvili continua a sparare missili di servizio. Praticamente non si gioca. Basilashvili o fa il punto o sbaglia. Ottimo contropiede del georgiano. Musetti resta troppo indietro e sull’erba non si può difendere come sulla terra 2-5. Risponde aggressivo Basilashvili due set-point. Dritto caricato a pallettoni Musetti arranca lontano dalla riga di fondo 6-2 per il georgiano.

2. Set. Basilashvili, praticamente un unno con una mazza al posto della racchetta, continua il martellamento sul rovescio di Musetti. Nonostante tutto qualcosa si muove. Palla break Musetti. Mazzata di dritto e break point annullato. Difende bene Lorenzo, ma come entra con i piedi dentro il campo il georgiano è ingiocabile. Servizio violento 1-0. In giornate così bisogna stare sul pezzo ed aspettare che l’avversario cali. In affanno musetti che indietreggia ad ogni colpo 40 pari. Sbaglia Basilashvili 1-1. Continua il bombardamento con la prima del georgiano 2-1. Ace di seconda per Lorenzo che tiene il servizio 2-2. Vola veloce il gioco al servizio di Basilashvili 3-2. Sta trovando il ritmo Musetti 3-3. Ci vuole un calo del georgiano, specialmente al servizio. Due errori e Musetti avanti 30-0. Risponde bene Musetti, 0-40 tre palle break. Forza il rovescio Basilashvili, break a zero, Lorenzo avanti 4-3. Musetti sta salendo di livello. Break confermato 5-3. Basilashvili serve per restare nel set. Doppio fallo e tredicesimo punto consecutivo per l’italiano. Ritrova la prima il 126 del mondo che resta in scia 4-5. Finalmente Musetti trova la chiave per scardinare il tennis del georgiano 6-4. Un set pari.

3.set Basilashvili continua nel suo colpire a caso la palla 15-30. Il servizio entra e fa male 1-0. Bene Musetti che sta salendo di livello 1-1. Basilashvili si apre il campo con la prima 2-1. Palla corta di Musetti, preda del georgiano. Palla break. Errore del georgiano. Doppio fallo Musetti, ancora palla break. Seconda al corpo. Parità. Prima al centro vantaggio Musetti e servizio salvato 2-2. Tiene il servizio a zero Basilashvili 3-2. Inizia a trovare sicurezza con il servizio Musetti 3-3. Da trovare ora la misura in risposta. Sempre ingiocabile la prima del georgiano 4-3. I giochi passano veloci. Anche Musetti tiene la battuta 4-4. Doppio ace per Basilashvili, che si presenta a rete, ma è infilato da Musetti 30 pari. Risposta vincente del n.7 del mondo. Palla break. Contropiede del georgiano. Parità. Servizio al corpo, vantaggio Basilashvili, che raddoppia con la prima 5-4. Musetti al servizio. Due errori di rovescio e due set-point per Basilashvili. Regalo del georgiano sulla prima palla set. Servizio e dritto. Parità. Dritto in rete, vantaggio Musetti, ancora un dritto fuori 5-5. Ace numero sei per il georgiano. Gioco a zero 6-5. Serve Musetti per raggiungere il tie-break. In difficoltà Lorenzo 15-30. Corto il back del toscano 15-40. Due set point per il georgiano. Servizio vincente per il primo. Magia a rete di Basilashvili che conquista il terzo set 7-5.

4. set Basilashvili domina il set doppio break e 5-0 in meno di 15 minuti. Tiene finalmente la battuta Lorenzo 1-5. Ace per il georgiano. Due match point per il georgiano che chiude con un ace 6-1.

Enrico Milani

Basilashvili – Musetti