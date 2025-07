Cocciaretto, emozione e grinta: “Un sogno giocare qui, oggi ho dato tutto”

Ecco le dichiarazioni di Elisabetta Cocciaretto in conferenza stampa.

«Ok, probabilmente Jessica Pegula non ha giocato la sua miglior partita, patendo il caldo e le fatiche di Bad Homburg della scorsa settimana. Ma sta di fatto che io ho fatto esattamente tutto quello che dovevo fare per vincere.

Ciao a tutti, mi presento… Giocare qui in un campo incredibile, in un torneo incredibile, è un sogno che si avvera per me. Non vedevo l’ora di giocare Wimbledon quest’anno. Mi sono allenata duramente per poter dare il meglio e poter giocare più partite possibile qui. Lei è una giocatrice incredibile, un esempio per tutte, una grande campionessa. È stato un match incredibile: grazie al mio team e al pubblico, senza di loro non sarei qui oggi.

Avevo già affrontato grandi campionesse come lei, Iga [Swiatek] o Aryna [Sabalenka]: contro di loro in campo devi dare il massimo e provare a prenderti quelle piccole opportunità che ti concedono. Ho cercato rispetto alle altre mie partite di essere più aggressiva, di non pensare a vincere o a perdere il punto ma semplicemente a dare il massimo, e credo di averlo fatto piuttosto bene oggi e ne sono felicissima.

Lo scorso anno ho avuto la polmonite e sono stata in ospedale, sono stata ferma un mese e mezzo. Ci tenevo tanto a giocare questo torneo. Con il ranking che ho posso giocare certi tornei ma altri no, ma non voglio pensare troppo alla classifica. La stagione è lunga, ci sono alti e bassi, devi cercare di divertirti e accettare quello che la vita ti offre.»