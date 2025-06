Challenger 75 Modena: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Ci sono anche Cinà, Pellegrino, Cecchinato e Bondioli

Challenger 75 Modena – Tabellone Principale – terra

(1) Carlos Taberner vs Michael Geerts

(WC) Luca Parenti vs Jerome Kym

(WC) Marco Cecchinato vs Thiago Monteiro

Max Houkes vs (8) Federico Agustin Gomez

(4) Thiago Seyboth Wild vs Qualifier

Qualifier vs Andrea Collarini

Qualifier vs (WC) Federico Bondioli

Qualifier vs (5) Tristan Boyer

(7) Roman Andres Burruchaga vs (Alt) Daniel Merida

(Alt) Federico Cina vs Mili Poljicak

Patrick Zahraj vs Facundo Diaz Acosta

(NG) Matej Dodig vs (3) Juan Manuel Cerundolo

(6) Thiago Agustin Tirante vs Ignacio Buse

Qualifier vs Geoffrey Blancaneaux

Andrea Pellegrino vs Qualifier

Federico Arnaboldi vs (2) Daniel Elahi Galan

(1) Stefano Travagliavs (WC) Alessandro DragoniAndrea Picchionevs (9) Giovanni Fonio

(2) Raul Brancaccio vs Maxime Janvier

Max Alcala Gurri vs (8) Svyatoslav Gulin

(3) Moez Echargui vs (WC) Filippo Romano

(WC) Daniel Bagnolini vs (10) Lukas Pokorny

(Alt) (4) Jakub Paul vs (Alt) Federico Iannaccone

Martin Krumich vs (12) Stefanos Sakellaridis

(5) Bernabe Zapata Miralles vs (WC) Carlo Alberto Caniato

(Alt) Aristotelis Thanos vs (11) Ryan Nijboer

(6) Milos Karol vs Maks Kasnikowski

Gabriele Piraino vs (7) Toby Kodat

Bernabe Zapata Mirallesvs Carlo Alberto CaniatoRaul Brancacciovs Maxime JanvierMoez Echarguivs Filippo RomanoStefano Travagliavs Alessandro Dragoni

Court 4 – ore 10:00

Max Alcala Gurri vs Svyatoslav Gulin

Daniel Bagnolini vs Lukas Pokorny

Andrea Picchione vs Giovanni Fonio

Gabriele Piraino vs Toby Kodat

Court 3 – ore 10:00

Aristotelis Thanos vs Ryan Nijboer

Martin Krumich vs Stefanos Sakellaridis

Jakub Paul vs Federico Iannaccone

Milos Karol vs Maks Kasnikowski (Non prima 16:00)