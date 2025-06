Wimbledon: Il programma completo di Martedì 01 Luglio 2025

Centre Court – Ore: 14:30 (italiane)

B. Krejcikova vs A. Eala

A. Muller vs N. Djokovic

D. Yastremska vs C. Gauff

No.1 Court – Ore: 14:00

J. Sinner vs L. Nardi

P. Kvitova vs E. Navarro

J. Draper vs S. Baez

No.2 Court – Ore: 12:00

E. Cocciaretto vs J. Pegula

N. Basilashvili vs L. Musetti

I. Swiatek vs P. Kudermetova

B. Shelton vs A. Bolt

No.3 Court – Ore: 12:00

J. Monday vs T. Paul

M. Andreeva vs M. Sherif

G. Dimitrov vs Y. Nishioka

E. Avanesyan vs E. Rybakina

Court 12 – Ore: 12:00

C. Tauson vs H. Watson

D. Evans vs J. Clarke

G. Monfils vs U. Humbert

S. Kenin vs T. Townsend

Court 18 – Ore: 12:00

A. de Minaur vs R. Carballes Baena

M. Joint vs L. Samsonova

C. McNally vs J. Burrage

H. Gaston vs J. Mensik

Court 4 – Ore: 12:00

A. Michelsen vs M. Kecmanovic

C. Osorio vs D. Collins

A. Potapova vs M. Frech

A. Shevchenko vs R. Opelka

Court 5 – Ore: 12:00

C. Tseng vs A. Vukic

J. Teichmann vs L. Bronzetti

C. Dolehide vs A. Rus

R. Hijikata vs D. Goffin

Court 6 – Ore: 12:00

A. Cazaux vs A. Walton

Q. Halys vs A. Holmgren

V. Kudermetova vs L. Zhu

Court 7 – Ore: 12:00

S. Lamens vs I. Jovic

J. de Jong vs C. Eubanks

A. Kovacevic vs M. Fucsovics

Court 8 – Ore: 12:00

J. Faria vs L. Sonego

S. Ofner vs H. Medjedovic

M. Sakkari vs A. Blinkova

J. Bouzas Maneiro vs E. Seidel

Court 9 – Ore: 12:00

I. Begu vs K. Juvan

Z. Sonmez vs J. Cristian

H. Baptiste vs S. Cirstea

M. Giron vs C. Ugo Carabelli

Court 11 – Ore: 12:00

J. McCabe vs F. Marozsan

A. Kalinskaya vs N. Stojanovic

F. Comesana vs C. Moutet

M. Linette vs E. Jacquemot

Court 14 – Ore: 12:00

D. Kasatkina vs E. Arango

J. Munar vs A. Bublik

R. Collignon vs M. Cilic

V. Azarenka vs A. Zakharova

Court 15 – Ore: 12:00

K. Volynets vs T. Maria

K. Muchova vs X. Wang

D. Dzumhur vs T. Machac

B. Nakashima vs Y. Bu

Court 16 – Ore: 12:00

V. Erjavec vs M. Kostyuk

P. Martinez vs G. Loffhagen

F. Cobolli vs B. Zhukayev

A. Parks vs B. Bencic

Court 17 – Ore: 12:00

P. Hon vs E. Alexandrova

M. Navone vs D. Shapovalov

Y. Starodubtseva vs F. Jones

T. Etcheverry vs J. Pinnington Jones