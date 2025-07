Wimbledon: Il programma completo di Mercoledì 02 Luglio 2025

Centre Court – Ore: 14:30

A. Sabalenka vs M. Bouzkova

O. Tarvet vs C. Alcaraz

E. Raducanu vs M. Vondrousova

No.1 Court – Ore: 14:00

C. Norrie vs F. Tiafoe

K. Boulter vs S. Sierra

T. Fritz vs G. Diallo

No.2 Court – Ore: 12:00

O. Danilovic vs M. Keys

N. Borges vs B. Harris

N. Osaka vs K. Siniakova

A. Fery vs L. Darderi

No.3 Court – Ore: 12:00

V. Tomova vs S. Kartal

A. Rublev vs L. Harris

J. Paolini vs K. Rakhimova

B. van de Zandschulp vs A. Davidovich Fokina

Court 12 – Ore: 12:00

J. Fonseca vs J. Brooksby

R. Zarazua vs A. Anisimova

J. Lehecka vs M. Bellucci

A. Sasnovich vs E. Svitolina

Court 18 – Ore: 12:00

S. Mochizuki vs K. Khachanov

D. Shnaider vs D. Parry

F. Auger-Aliassime vs J. Struff

E. Appleton / H. Watson vs M. Andreeva / D. Shnaider

Court 4 – Ore: 12:00

X. Wang / S. Zheng vs G. Dabrowski / E. Routliffe

D. Evans / H. Searle vs H. Heliovaara / H. Patten

J. Burrage / S. Kartal vs J. Bouzas Maneiro / Y. Cavalle-Reimers

C. Osorio / A. Parks vs A. Barnett / E. Silva

Court 5 – Ore: 12:00

Y. Bhambri / R. Galloway vs R. Arneodo / M. Guinard

M. Kecmanovic / A. Mies vs M. Granollers / H. Zeballos

Q. Tang / L. Zhu vs X. Jiang / F. Wu

Court 6 – Ore: 12:00

R. Matos / M. Melo vs I. Dodig / O. Luz

F. Romboli / J. Smith vs M. McDonald / A. Michelsen

A. Moratelli / S. Santamaria vs S. Cirstea / A. Kalinskaya

Court 8 – Ore: 12:00

Y. Putintseva / P. Stearns vs H. Chan / B. Krejcikova

T. Machac / J. Mensik vs P. Martinez / J. Munar

D. Goffin / A. Muller vs N. Barrientos / R. Bollipalli

N. Kichenok / Y. Starodubtseva vs E. Alexandrova / S. Zhang

Court 9 – Ore: 12:00

A. Behar / J. Vliegen vs S. Bolelli / A. Vavassori

A. Blinkova / Y. Yuan vs N. Melichar-Martinez / L. Samsonova

J. Schnaitter / M. Wallner vs S. Baez / F. Comesana

S. Aoyama / E. Shibahara vs M. Linette / B. Pera

Court 10 – Ore: 12:00

M. Kostyuk / E. Ruse vs A. Sevastova / Y. Wickmayer

T. Arribage / P. Trhac vs Q. Halys / N. Mahut

D. Dzumhur / S. Mansouri vs M. Gonzalez / A. Molteni

A. Kovacevic / L. Tien vs N. Balaji / M. Reyes-Varela

Court 11 – Ore: 12:00

K. Birrell / M. Joint vs U. Eikeri / M. Ninomiya

I. Khromacheva / F. Stollar vs A. Krunic / S. Lamens

T. Etcheverry / C. Ugo Carabelli vs H. Jebens / A. Olivetti

R. Hijikata / D. Pel vs A. Goransson / S. Verbeek

Court 14 – Ore: 12:00

L. Fernandez vs L. Siegemund

K. Krawietz / T. Puetz vs R. Bopanna / S. Gille

E. Lys vs L. Noskova

K. Majchrzak vs E. Quinn

Court 15 – Ore: 12:00

N. Jarry vs L. Tien

B. Haddad Maia vs D. Galfi

J. Thompson vs B. Bonzi

H. Baptiste / C. McNally vs B. Haddad Maia / L. Siegemund

Court 16 – Ore: 12:00

A. Mannarino vs V. Royer

M. Kessler / C. Tauson vs H. Dart / M. Lumsden

A. Krueger vs A. Pavlyuchenkova

C. Dolehide / S. Kenin vs B. Schoofs / D. Yastremska

Court 17 – Ore: 12:00

M. Arevalo / M. Pavic vs R. Carballes Baena / L. Djere

C. Bucsa vs D. Vekic

E. Mertens vs A. Li

C. Garin vs A. Rinderknech