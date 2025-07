Italiani protagonisti al Modena Challenger 2025

È stato un super martedì quello vissuto al “Modena Challenger ATP 75, 41° Memorial Eugenio Fontana”.**

Sui campi in terra rossa del Club La Meridiana di Casinalbo di Formigine tanto pubblico, tante emozioni e buon tennis nelle partite del primo turno del torneo internazionale maschile.

SERALE.

Luci accese e spalti gremiti sul Centrale del Club La Meridiana per il primo “serale” della settimana. Il numero 2 del tabellone, il colombiano Daniel Galan, ha giocato un match di grande personalità vincendo 6-1 6-1 contro Federico Arnaboldi, finalista della passata edizione del Fontana.

“Ho giocato un buon match – ha spiegato il numero 107 del ranking mondiale che nel 2023 ha raggiunto gli ottavi di finale a Wimbledon perdendo contro Jannik Sinner – In questo momento la cosa più importante per me è pensare a giocare bene ed a crescere giorno dopo giorno. Mi trovo molto bene qui: amo l’Italia, le persone sono sempre molto gentili ed il cibo è fantastico. E’ la prima partecipazione al torneo de La Meridiana: ho trovato un’organizzazione molto buona e persone accoglienti”

ITALIANI AVANTI

Il ricchissimo martedì del Memorial Fontana si è aperto alle 12 sul Centrale con uno dei match più attesi: l’esordio di Federico Cinà. Il classe 2007 di Palermo l’ha spuntata al termine di una torrida maratona contro il croato Poljicak (7-5 1-6 6-3). Nel primo set Cinà ha saputo recuperare da 0-3 e 1-4, nel secondo invece ha avuto un calo complice anche un problemino muscolare che ha richiesto l’intervento del fisioterapista.

Equilibrio infine nel terzo set: Cinà è riuscito però a fare break ed a conservare il vantaggio fino al 6-3 che ha chiuso la partita:

“È stato un match molto duro – ha detto lo stesso Cinà – All’inizio ho faticato ad entrare in partita ed ho subito il suo gioco. Poi mi sono ripreso, ma nel secondo c’era davvero caldo e ho sofferto. Fortunatamente sono riuscito a rimanere concentrato e a trovare le energie fisiche e mentali per chiudere il match. Ultimamente non ho giocato tante partite ed ho bisogno di stare in campo. Qui alla Meridiana sto trovando buone condizioni: campi perfetti e palline che “saltano” come piacciono a me”.

Accedono al secondo turno anche altri due italiani.

Dopo le due vittorie nel tabellone di Qualificazione, prosegue l’avventura di Stefano Travaglia: l’esperto tennista azzurro ha vinto contro il francese Blancaneaux 7-6 6-4 al termine di un match equilibratissimo.

Buona la prima anche per Andrea Pellegrino: il tennista pugliese, numero 139 del ranking ATP, ha superato 6-4 6-4 il greco Thanos:

“Sono molto contento – ha sottolineato Pellegrino – Ho controllato la partita e adesso mi aspetta una sfida difficilissima contro Galan”.

Pellegrino si è allenato spesso con Fabio Fognini ed ha voluto spendere un pensiero proprio per l’amico che lunedì a Wimbledon ha dato spettacolo contro Alcaraz in quella che potrebbe essere stata la sua ultima partita sull’erba londinese:

“Fabio è un amico, ci siamo allenati spesso insieme ed un giocatore fantastico. Sono felice sia riuscito a giocare quel tipo di match: lui è davvero un giocatore incredibile. Chi vincerà Wimbledon? Penso ci potrebbe essere la stessa finale di Parigi: oggi Sinner e Alcaraz sono i più forti di tutti”.

PARENTI E BONDIOLI.

Non è andata bene, nonostante le buone prestazioni, ai due giovani tennisti “modenesi” Parenti e Bondioli.

Luca Parenti del Club La Meridiana ha perso 6-2 6-4 contro lo svizzero Kym, mentre Federico Bondioli dello Sporting Sassuolo è stato sconfitto dal greco Sakellaridis 6-4 7-6.

PROGRAMMA MERCOLEDI’

Il mercoledì del Memorial Fontana si aprirà alle 11 con la sfida tra l’argentino Tirante e l’azzurro Travaglia. In contemporanea si giocheranno anche le partite del torneo di doppio: in campo anche la coppia modenese Gobbi-Parenti.

A seguire altre due partite del secondo turno del singolare: il derby argentino Diaz Acosta-Cerundolo e la sfida tra Pellegrino e Galan.

Non prima delle 18 sarà poi di nuovo in campo Federico Cinà che affronterà lo spagnolo Merida.

Nella serata di mercoledì non ci sarà l’incontro serale.