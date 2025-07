Sinner sorride a Wimbledon: “Felice di essere tornato, qui è impossibile non divertirsi”. Musetti ammette: “Condizione pessima, il virus ha fatto il resto. Mai stato così male sull’erba” (Video)

Jannik Sinner comincia con il piede giusto il suo Wimbledon 2025, superando in tre set Luca Nardi (6-4 6-3 6-0) e confermando tutte le aspettative che si portano dietro il numero uno del mondo. A fine match Sinner si è detto soddisfatto sia della prestazione che delle sensazioni sul campo, ma non ha nascosto un pizzico di dispiacere per aver dovuto affrontare subito un connazionale: “È un peccato giocare contro un italiano, ma sono felice di aver vinto e di essere tornato in questo posto speciale. L’atmosfera è fantastica, anche se non ricordo l’ultima volta che a Londra facesse così caldo”.

Sinner, reduce da un match in cui non ha mai concesso una palla break, ha sottolineato il lavoro svolto insieme al suo team negli ultimi giorni: “Dopo Halle abbiamo lavorato molto sul servizio. Dopo il primo set ho cercato di alzare il livello, sono felice di come ho finito la partita e della performance al servizio: la prima partita su una nuova superficie non è mai facile”.

Sinner si è presentato in conferenza stampa con serenità e una lucidità nuove, consapevole di aver lasciato alle spalle mesi complicati segnati dal caso clostebol. In conferenza stampa, il numero uno italiano si è aperto senza filtri, affrontando il passato, le paure, le lezioni apprese e il futuro che lo attende sull’erba londinese.

La domanda inevitabile è sulla reazione del pubblico inglese, al suo ritorno dopo la tempesta mediatica: “No, sinceramente non ero preoccupato,” ha detto con naturalezza. “Tutto bene. Credo che la gente, in un certo senso, abbia già dimenticato quello che è successo. Questo è il bello e il brutto della società di oggi: succede qualcosa e la gente si dimentica di ciò che è successo ieri. All’inizio tutto è stato un po’ diverso, mi guardavano in modo diverso, ma credo che tutti abbiano visto che sono un giocatore pulito, che non ho mai avuto intenzione di fare qualcosa di sbagliato. Ora cerco solo di essere la mia versione migliore, con il mio team vicino, e questa sarà la mia strada anche in futuro. È stato un incidente, sì. È successo. Il risultato dice che non ho fatto nulla di proposito. È tutto a posto”.

Sinner ha anche riflettuto sulla sua crescita personale dopo la sconfitta nella finale di Roland Garros: “Come persona, so quanto sia importante il tennis per me, ma anche che fuori dal tennis c’è un’altra vita, e quella è ancora più importante. Ho fatto tanti sacrifici per arrivare fin qui e, sebbene l’ultimo mese non sia stato facile, in fondo è stato anche molto bello: ho giocato una finale Slam che non avrei mai pensato di raggiungere. Tutto sommato, ne esco più forte, con nuove consapevolezze”.

Sull’aspetto tecnico, Sinner si è soffermato anche sul lavoro svolto al servizio, ammettendo di essersi ispirato anche a grandi battitori come Isner: “Ognuno ha il suo modo di servire, ma certo che proviamo a prendere spunto da chi serve bene. Mi sento molto più sicuro ora, stiamo lavorando molto sulla preparazione, anche nel rallentare il ritmo quando serve. Sono contento dei progressi, ma non mi fermo: c’è ancora da migliorare”.

Parlando poi della superficie, l’erba, Sinner ha raccontato come stia prendendo sempre più confidenza anche nei movimenti: “Per scivolare sull’erba ci vuole fiducia, bisogna essere coraggiosi perché la superficie può rallentarti e darti la sensazione di perdere il controllo. Quest’anno, però, già dal secondo giorno mi sono sentito a mio agio: è tutta esperienza”.

L’italiano conclude con una consapevolezza nuova, quasi filosofica: “La sconfitta a Parigi mi ha insegnato che la vita va oltre il tennis. Ora sono qui, pronto a scrivere nuove pagine. Il passato è passato. Passo avanti e guardo solo a ciò che posso controllare, in campo e fuori”.

Lorenzo Musetti non ce l’ha fatta a compiere il miracolo a Wimbledon 2025. Arrivato ai Championships dopo una corsa contro il tempo per recuperare dall’infortunio subito al Roland Garros, il tennista toscano è apparso lontanissimo dalla miglior condizione, come ha ammesso senza giri di parole in conferenza stampa dopo la sconfitta subita contro Nikoloz Basilashvili.

“Arrivare qui è già stato un mezzo miracolo, ma ho sentito fin dall’inizio che non ero nelle condizioni giuste,” ha spiegato Musetti con amarezza. “Non mi sono trovato bene, né con il mio tennis né dal punto di vista fisico. Mi è mancata completamente l’energia per giocare un match di questo livello, non riuscivo a muovermi bene in campo. Era come se non avessi mai giocato sull’erba, la verità è che il mio livello oggi è stato pessimo.”

Il giovane azzurro ha voluto essere onesto anche riguardo le difficoltà vissute negli ultimi giorni: “Sapevo di non avere la condizione migliore, il virus ha fatto il resto. È stata una preparazione complicata, purtroppo non sono riuscito a recuperare davvero. Ho provato a scendere in campo e dare tutto, ma oggi non ce n’era davvero.”

Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca, ma che allo stesso tempo permette a Musetti di guardare avanti, con la consapevolezza di dover ritrovare energie e fiducia per riprendere la marcia nei prossimi appuntamenti del calendario.