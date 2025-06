Sakkari-Putintseva, scintille in campo e tensione alla stretta di mano a Bad Homburg (Video)

Momenti di forte tensione quelli vissuti sulla rete al termine del match tra Maria Sakkari e Yulia Putintseva al WTA Bad Homburg 2025. La greca, che si è imposta in un incontro combattuto, si è avvicinata per la tradizionale stretta di mano ma ha subito rivolto alcune parole all’avversaria, probabilmente legate a quanto accaduto in campo durante i giochi più tesi del match.

Maria Sakkari and Yulia Putintseva got heated during their handshake in Bad Homburg 😳 Watch the full clip here and read more from @Tennis below 👇 https://t.co/Xi8KegqHOu pic.twitter.com/wvS84NILKu — Tennis Channel (@TennisChannel) June 22, 2025

La kazaka Putintseva non si è fatta attendere con la replica, rispondendo con un gesto di scherno piuttosto evidente. La conversazione tra le due non si è fermata lì: Sakkari, infatti, non ha fatto marcia indietro, anzi, è sembrata voler chiarire ulteriormente il suo punto, avvicinandosi ancora una volta all’avversaria, mentre la tensione saliva. Le immagini dell’acceso confronto hanno subito fatto il giro del web, alimentando le discussioni tra gli appassionati di tennis e non solo.