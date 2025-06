Battibecco tra Moutet e Fognini: scintille al saluto dopo il match (Video)

Era nell’aria fin dal sorteggio: l’incontro tra Corentin Moutet e Fabio Fognini all’ATP 250 di Stoccarda 2025 prometteva scintille, e così è stato. Due tra le personalità più incendiarie del circuito si sono trovate faccia a faccia in un match dal pronostico incerto e dal potenziale ad alto tasso di tensione. Alla fine a spuntarla è stato il francese, ma il vero spettacolo si è consumato dopo l’ultimo punto, durante il consueto saluto a rete.

« Regarde-moi ! » Poignée de main TENDUE entre Fabio Fognini et Corentin Moutet. 😬🇫🇷🇮🇹pic.twitter.com/4NEib8tltQ — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) June 10, 2025

Il match, come ci si poteva aspettare, è stato acceso sin dalle prime battute, con momenti di nervosismo da entrambe le parti. Ma la tensione ha raggiunto il culmine al termine della partita: al momento della stretta di mano, Fabio Fognini ha chiesto a Moutet che lo guardasse in faccia, sottolineando con fermezza il gesto, segno di una sfida che è andata ben oltre il punteggio.

La scena non è passata inosservata agli spettatori e agli addetti ai lavori, che ormai conoscono bene il temperamento di entrambi i protagonisti.





Marco Rossi