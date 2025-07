Wimbledon: impresa Cocciaretto, elimina Pegula (terza testa di serie)

La seconda giornata di Wimbledon si apre con un’impresa clamorosa per il tennis italiano. Elisabetta Cocciaretto ha eliminato Jessica Pegula (terza testa di serie del tabellone femminile) con un perentorio 6-2 6-3 in soli 58 minuti nei quali ha giocato la partita perfetta, annichilendo la statunitense (fresca vincitrice del torneo di Bad Homburg). Per la marchigiana è la seconda vittoria in carriera contro una top 10 e le apre prospettive molto interessanti nel tabellone del torneo. Elisabetta è stata superiore in ogni aspetto del gioco, soprattutto con la risposta, il colpo che ha fatto enorme differenza e che ha mandato letteralmente in crisi il tennis dell’americana, crollata sotto le accelerazioni angolate e precise dell’azzurra. Cocciaretto si è mossa bene sul campo e ha trovato impatti puliti, veloci, molto sicuri.

Cocciaretto parte come una scheggia, serve bene e punge in risposta, con impatti secchi e precisi. Non regala niente nei suoi game di servizio (cederà solo 5 punti nei suoi turni di battuta nel primo parziale) e strappa due break a Pegula nel terzo e settimo game, per un 6-2 da favola, e meritatissimo.

Elisabetta Cocciaretto, take a bow 👏 The Italian beats No.3 seed Jessica Pegula 6-2, 6-3 to storm into the second round of #Wimbledon pic.twitter.com/oGWnAVK4BJ — Wimbledon (@Wimbledon) July 1, 2025

Ci si aspettava una reazione da parte della forte statunitense, ma invece “Coccia” regge e tira forte, preciso, intenso. tanto che Jessica pur alzando il suo livello di gioco rispetto al povero primo set non riesce ad andare sopra alla qualità e colpi dell’italiana. Pegula appare anche meno rapida, forse sente il caldo e sicuramente è rimasta sorpresa dalla veemenza di Elisabetta, e quindi incapace di trovare una forte reazione. L’equilibro si spezza nel settimo game, quando Cocciaretto in risposta sfrutta la seconda palla break del game con un errore di rovescio dell’americana. La partita di fatto finisce qua, con Pegula che tira i remi in barca e cede 6-3.

It’s been some journey for Elisabetta Cocciaretto ♥️ After missing out on playing at #Wimbledon last year, the Italian was delighted to progress to the second round in SW19 👏 pic.twitter.com/FicmDhlFyI — Wimbledon (@Wimbledon) July 1, 2025

Al secondo turno Cocciaretto troverà Volynets o Tathiana Maria. Bravissima Elisabetta, che prestazione e meritata vittoria. Mai una tennista italiana aveva battuto una top 3 a Wimbledon.

Mario Cecchi