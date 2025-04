Zverev rimonta Davidovich Fokina, ma c’è polemica per una chiamata dubbia fotografata dal tedesco (sanzionato con un warning). Sasha: “Ho ragione, spero di non ricevere una multa” (Video)

Per una volta una rimonta di un top player passa in secondo piano. Alexander Zverev è protagonista di una grande battaglia, rimonta e vittoria al tiebreak del terzo set contro un tosto Alejandro Davidovich Fokina, che dopo l’ottima corsa a Monte Carlo si conferma avversario davvero tosto anche per il n.2 del mondo in quel di Madrid. Il tedesco alla fine vince per per 2-6 7-6 7-6 e si qualifica per gli ottavi di finale, ma è una chiamata nel corso del match a diventare il fatto della partita. Infatti nel corso di uno scambio sul 5-4 Zverev del secondo set. lo spagnolo corre in avanti e tocca con il rovescio una palla che sembra finire in corridoio. Il sistema elettronico di chiamata invece giudica la palla buona. Zverev, incredulo, discute con l’arbitro di sedia, l’esperto Lahyani, che però da regolamento non contesta la chiamata elettronica, nonostante la palla sembri effettivamente atterrata di poco larga. Zverev, inferocito, prende il cellulare dalla sua borsa e fotografa il segno, azione questa che gli costa un warning.

Riportiamo la clip video che riporta l’accaduto.

Successivamente il tedesco ha condiviso sui social lo scatto col segno della palla, scrivendo: “Chiamata interessante…”

Alexander Zverev posts a photo of a ball mark that was called ‘in’ by electronic line calling. “Interesting call” 👀 pic.twitter.com/AQ5KXhToML — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 27, 2025

Dopo la partita, così Zverev ha raccontato l’accaduto. “Credo che ci sia stato un problema di sistema, credo che ci sia stato un errore nel sistema in quel momento. Sono a favore delle chiamate elettroniche, ma la palla era… Non era solo un pochino, un millimetro dentro, un millimetro fuori, era di quattro, cinque centimetri larga. Onestamente, credo che ci sia stato un problema di sistema in quel momento. Ecco perché sono andato dal giudice di sedia e gli ho detto: ‘Per favore, scendi e guarda, non sono pazzo (ride), capisco cosa stava succedendo’. Sarà interessante vedere cosa succederà ora, che tipo di multa mi daranno, anche se avessi ragione. Spero che non mi venga data la multa perché secondo me ho assolutamente ragione e non dovrebbero multarmi per questo. Non era normale. Di solito, il sistema è molto affidabile. Per la mia esperienza, finora il sistema ha sempre funzionato correttamente, ma cosa sia successo oggi, non lo so”.

Una situazione che solleva interrogativi sul corretto funzionamento di chiamata elettronica della palla su terra battuta, un sistema introdotto quest’anno sul tour maggiore ma che, da quanto accaduto oggi a Madrid, pare tutt’altro che perfetto.

Marco Mazzoni