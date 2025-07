Hurkacz, nuova operazione al ginocchio

Hubert Hurkacz è finito di nuovo sotto i ferri per risolvere i problemi infiammatori al ginocchio destro che non gli consentivano di allenarsi con intensità e competere al massimo delle sue possibilità. Il polacco ha diffuso le informazioni sulle sua salute attraverso un post social, con una foto e un breve messaggio che riportiamo. “Nelle ultime settimane ho sofferto per problemi al ginocchio, dolore, accumulo di liquidi e altri fastidi che hanno reso duro allenarmi e giocare” si legge nella nota. “Dopo aver esplorato varie possibilità, abbiamo deciso che fare una artroscopia era la migliore opzione e l’ho effettuata lo scorso lunedì. Nel corso dell’intervento mi è stata rimossa la membrana sinoviale, era cresciuta troppo e provocava l’infiammazione, dolori e altri problemi. Un ringraziamento al dottor Kacprzak che ha effettuato l’intervento”.

“Adesso inizia il recupero e tornerò in competizione solo quando mi sentirò al 110%” continua Hubert, “Grazie a tutti per il supporto, non vedo l’ora di tornare in campo. Quest’anno seguo Wimbledon dal divano, buon torneo a tutti”. Un grande in bocca al lupo a Hurkacz, tennista estremamente corretto e ben voluto da tutti negli spogliatoi. Mario Cecchi