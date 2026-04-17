Vondrousova rompe il silenzio: “Mi sono sentita violata, ora devo guarire dentro e fuori dal campo”

Marketa Vondrousova ha scelto di rompere il silenzio con un lungo comunicato, spiegando quanto accaduto alcuni mesi fa in occasione di un controllo antidoping che, a suo dire, ha vissuto come una profonda invasione della propria privacy. Le parole della tennista ceca restituiscono il ritratto di una persona fragile, segnata da un periodo complicatissimo non solo sul piano sportivo, ma anche su quello umano e psicologico.

Nel suo messaggio, Vondrousova ha raccontato di convivere da tempo con una situazione personale molto pesante. Tra infortuni, pressione continua e problemi persistenti di sonno, la giocatrice ha ammesso di essersi ritrovata progressivamente svuotata di energie, in una condizione di forte vulnerabilità emotiva. Un malessere che, con il passare dei mesi, avrebbe inciso molto più profondamente di quanto lei stessa fosse riuscita a percepire in quel momento.

La ceca ha poi spiegato che anche anni di messaggi d’odio e minacce hanno finito per minare il suo senso di sicurezza, soprattutto negli spazi più privati della sua vita. Per questo, quando qualcuno ha bussato alla sua porta in tarda serata senza identificarsi chiaramente e senza seguire il protocollo che si aspettava, la sua reazione è stata dettata esclusivamente dalla paura. Vondrousova ha voluto chiarire con fermezza che non si è trattato di un tentativo di sottrarsi a nulla, ma della risposta istintiva di una persona spaventata che in quel momento cercava solo di sentirsi al sicuro.

Nel comunicato, la giocatrice ha aggiunto che alcuni esperti hanno confermato come in quella fase abbia vissuto una reazione da stress acuto, accompagnata da un disturbo d’ansia generalizzato. Secondo il suo racconto, il timore provato in quell’istante avrebbe annebbiato il giudizio, impedendole di elaborare la situazione in modo lucido e razionale. Un dettaglio importante per comprendere fino in fondo lo stato mentale con cui ha affrontato quell’episodio.

Vondrousova ha anche richiamato, indirettamente ma con grande chiarezza, il trauma vissuto dal tennis ceco dopo quanto accaduto a Petra Kvitova, sottolineando come da allora l’atteggiamento verso gli sconosciuti sia inevitabilmente cambiato. Un passaggio che aiuta a contestualizzare ancora meglio la sua reazione e la dimensione del disagio provato.

Oggi la campionessa ceca ha spiegato di essere concentrata su un percorso di recupero graduale, sia dentro che fuori dal campo. Il tennis resta il suo mondo, ma in questo momento la priorità è ritrovare serenità, salute e stabilità. Vondrousova ha ribadito di stare lavorando per difendere il proprio nome, ma allo stesso tempo ha riconosciuto il bisogno di fermarsi e prendersi cura di sé.

Il messaggio si chiude con un ringraziamento sentito al fidanzato, alla famiglia e a tutte le persone che le sono rimaste accanto in questo periodo così delicato. Per adesso, la ceca ha scelto di prendersi tempo per respirare, recuperare e provare a lasciarsi alle spalle una vicenda che l’ha segnata profondamente.

A Marketa Vondrousova va l’augurio di ritrovare presto equilibrio, salute e tranquillità.





Francesco Paolo Villarico