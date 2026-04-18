Cobolli da impresa a Monaco: “Uno dei miei migliori match di sempre” (Video della partita)

Flavio Cobolli firma una delle vittorie più importanti della sua carriera e vola in finale all’ATP 500 di Monaco di Baviera dopo aver conquistato il suo primo successo contro un top 5, battendo Alexander Zverev al termine di una prestazione di altissimo livello.

Per il tennista romano si tratta di un’affermazione che pesa tantissimo, non solo per il prestigio dell’avversario, ma anche per il modo in cui è arrivata: con personalità, qualità di gioco e grande lucidità nei momenti più delicati del match. Cobolli ha saputo reggere l’urto contro uno dei giocatori più forti del circuito, mostrando maturità e continuità per tutta la partita.

Nel post match, l’azzurro ha raccontato tutta la soddisfazione per un successo che rappresenta una tappa fondamentale nel suo percorso di crescita. E lo ha fatto anche sottolineando il rapporto speciale che lo lega proprio a Zverev, rendendo questa sfida ancora più particolare dal punto di vista emotivo.

“Sicuramente è uno dei miei migliori match di sempre”, ha dichiarato Cobolli. “Lui è uno dei miei più grandi amici nel circuito. È davvero un bravo ragazzo. Il team mi sta aiutando tantissimo durante la stagione. Abbiamo un bellissimo rapporto anche con i ragazzi e con tutti quelli che fanno parte del suo team”.

Parole che raccontano bene quanto fosse speciale questa semifinale per Flavio, combattuto tra il rispetto e l’amicizia fuori dal campo e la necessità di dare tutto per centrare una finale di grande prestigio. “È stato un po’ difficile giocare contro di lui”, ha ammesso. “Sono un po’ timido quando gioco contro i grandi giocatori”, ha aggiunto con il sorriso.

Ma una volta entrato in partita, Cobolli ha lasciato parlare il tennis. Il suo livello è stato altissimo, così come la gestione mentale di un confronto che poteva facilmente complicarsi contro un avversario esperto e abituato a questo tipo di palcoscenici.

“Credo di aver giocato uno dei miei migliori match”, ha ribadito. “Sono davvero felice per la prestazione e per come ho gestito i momenti difficili durante il match”.

Adesso per Cobolli c’è una finale da giocare, con l’entusiasmo di chi sente di aver fatto un altro salto in avanti nella propria carriera. La vittoria contro Zverev può rappresentare una svolta importante, soprattutto per consapevolezza e fiducia in vista dei prossimi appuntamenti sulla terra battuta.

“Ora penso di essere pronto per lottare ancora. Vedremo cosa succederà domani”, ha concluso l’azzurro.

Monaco, intanto, applaude un Cobolli sempre più convincente, sempre più maturo e sempre più pronto a ritagliarsi uno spazio di primo piano nel tennis che conta.





Francesco Paolo Villarico