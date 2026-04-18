Sinner tra Madrid e Roma: i motivi per giocare, quelli per fermarsi e la corsa al numero 1
Jannik Sinner si trova davanti a un bivio importante in vista del Mutua Madrid Open 2026. Il numero 1 del mondo, reduce dal trionfo di Montecarlo, continua a tenere tutti con il fiato sospeso sulla sua presenza o meno nella capitale spagnola. Una decisione che non riguarda soltanto le sue condizioni fisiche e la gestione delle energie, ma anche la lotta al vertice del ranking ATP con Carlos Alcaraz.
Dopo il successo nel Principato, lo stesso Sinner aveva lasciato intendere di volersi prendere ancora un po’ di tempo prima di sciogliere ogni dubbio. La sua idea è chiara: valutare insieme al team lo stato del corpo, capire se ci siano fastidi reali da monitorare e decidere se valga la pena affrontare Madrid oppure concentrarsi direttamente sugli Internazionali d’Italia, ultimo grande snodo prima del Roland Garros.
La situazione si è fatta ancora più interessante dopo il forfait di Carlos Alcaraz dal Mutua Madrid Open 2026. L’assenza dello spagnolo cambia infatti in modo sostanziale gli equilibri nella corsa al numero 1 del mondo e mette Sinner in una posizione di vantaggio molto concreta. L’azzurro sa già perfettamente cosa gli serve per presentarsi a Parigi da leader del ranking ATP: gli basterà conquistare 260 punti complessivi tra Madrid e Roma per avere la certezza di arrivare al Roland Garros davanti a tutti.
I calcoli, in questo senso, sono piuttosto chiari. A Sinner sarebbe sufficiente raggiungere la semifinale alla Caja Mágica per avere in mano la possibilità di presentarsi al secondo Slam stagionale da numero 1 del mondo, indipendentemente da quello che succederà poi a Roma. Anche nel caso decidesse di saltare Madrid, lo scenario resterebbe favorevole: a quel punto gli basterebbe arrivare in semifinale al Foro Italico. Esiste anche una terza combinazione utile, ovvero raggiungere i quarti di finale in uno dei due tornei e gli ottavi nell’altro.
Ed è proprio qui che si inserisce il dubbio più grande. Da una parte ci sono motivi fortissimi per giocare Madrid. Sinner arriva da settimane straordinarie, con fiducia altissima e una condizione generale che lo ha reso il giocatore più in forma del circuito. Inoltre avrebbe la possibilità di approfittare di un tabellone privo di Alcaraz e di Djokovic. Un’occasione notevole per allungare ulteriormente in classifica e per inseguire un altro grande titolo, in un Masters 1000 che ancora manca davvero tra i suoi trionfi più pesanti.
Dall’altra parte, però, c’è la prudenza. Sinner e il suo entourage hanno già dimostrato in passato di saper ragionare sul lungo periodo, rinunciando a tornei importanti pur di preservare la condizione fisica e arrivare al meglio agli appuntamenti davvero decisivi. Roma, per un italiano, ha un valore speciale. E soprattutto offre condizioni molto più simili a quelle del Roland Garros rispetto a Madrid, dove l’altitudine cambia profondamente il gioco sulla terra battuta.
Proprio questo può spingere Sinner a essere conservativo. Se davvero ci fossero fastidi fisici, o anche solo il sospetto che serva una pausa per evitare sovraccarichi, il numero 1 del mondo potrebbe scegliere di fermarsi e puntare tutto sul Foro Italico e poi su Parigi. Anche perché, numeri alla mano, non avrebbe comunque bisogno di fare follie per difendere la vetta del ranking.
Insomma, la decisione finale di Sinner sarà un equilibrio tra ambizione e gestione. Madrid rappresenta una grande opportunità per consolidare il primato e continuare a vincere. Roma e Roland Garros, però, restano i veri obiettivi strategici di questa fase della stagione. Ed è proprio per questo che ogni valutazione verrà fatta con la massima attenzione.
Francesco Paolo Villarico
TAG: Italiani, Jannik Sinner
@ il capitano (#4595169)
Mi dispiace Capitano ma non concordo nel partecipare a madrid.
“…vedremo se Sinner andrà a Madrid ma soprattutto se si allenerà…”
Credo che se andrà a Madrid sarà soprattutto per visitare il Museo del Prado e l’Escorial.
@ fedefit (#4595207)
come no…poi Sinner non viene a Roma e il popolino grida allo scandalo e chiede a Binaghi di restituirgli i soldi dei biglietti
Non sarei proprio così “sicuro”…
…sono guarite tutte le vesciche?
In questi giorni a Madrid c’è polline?
Ahahahah 😀
Leggi molti commenti strani ,ma è normale che deve giocare Madrid,è un 1000 ,è il numero 1,non ci sono dubbi giocherà
Non ha ancora dichiarato che non farà Madrid vuol dire che ci sono buone probabilità che partecipi altrimenti avrebbe già lasciato libero il posto, il torneo inizia il 20.
Praticamente tutti fanno Madrid, Roma e RG, mancano solo gli infortunati
Puntare sul RG va bene ma rinunciare a vivere il presente (Madrid) è poco ortodosso.
Potrebbe essere meglio fare Madrid, poi eventualmente saltare Roma se necessario. Ci saranno tanti giocatori Italiani a Roma.
Non c’è nessun motivo per giocare,una programmazione intelligente è il primo requisito per il successo
Soprattutto con le donne quando non si è già impegnati … 🙄
Comunque, dalle news più recenti ho rilevato che Sabato sera Jannik sarà a Madrid, si allenerà un paio di giorni alla Caja Magica per testare le proprie condizioni prima della scelta definitiva se competere o meno in questo evento.
Se c’è una annata in cui è meglio tentare il trofeo di Madrid, è proprio questa. Chiaro che a Roma lo tireranno per la giacchetta, ma è uno spreco non tentare di prendersi il Madrid 2026.
@ il capitano (#4595169)
Assolutamente d’accordo sopratutto sul fatto che ogni lasciata è persa .
Naaa. Wimbledon sarà casa di Sinner nei prossimi anni. L’anno scorso hanno fatto il Preliminare, quest’anno si firma il Rogito
@ Il cubo di Bublik (#4595122)
Grazie!
Lo sapranno Sinner e il suo team cosa é meglio fare, in relazione alle sue condizioni. Anche star molto senza far partita, può far perdere forma. Il troppo o il poco é relativo alle proprie caratteristiche e condizioni. Io credo che alla fine, se sta bene, giocherà, senza troppe pressioni.
Però, Caro Capitano, qui ci si trova di fronte pure al detto che “l’appetito vien mangiando”, così come potrebbe infastidire l’altro del “chi troppo vuole nulla stringe” 😉
In questo caso occorrono “giudizio e cautela” (non opterei per la spregiudicatezza), ma fortunatamente c’è gente all’altezza che non dovrebbe commettere errori di sorta 🙂
@ Leprotto (#4595162)
Questa è una boiata pazzesca. Gli sponsor solo una cosa non vogliono, che il giocatore si rompa e non partecipi ai tornei. La visibilità è tutto. In ottica pubblicitaria se la Nike avesse per esempio “costretto” Alcaraz a giocare a Barcellona, si sarebbe fatta un autogol pauroso. i soldi incidono solo per le esibizioni e gli inviti agli atp 500, come a Doha dove hanno preso 1 milione a testa…..
E’ esatto.
Comunque, come giustamente ha sottolineato MARMAS, l’obiettivo primario di Jannik, pure da egli stesso dichiarato è “far bene” a Parigi (traduzione di far bene: vincere) !!!
Fossi Jannik giocherei a Madrid, con un tabellone comodo potrebbe vincere il torneo senza tante dispersioni di energie. A Roma, dove ci sarà un Alcaraz più riposato magari le cose si complicano. Se è vero che “l’occasione fa l’uomo ladro”, vero è “che ogni lasciata è persa”. “Carpe diem” scrisse Orazio. 😉 🙂
A ‘sto poveraccio di Jannick gli si chiede di vincere il Roland per completare il career slam, di vincere Roma perché sono cinquant’anni tondi che un italiano non lo vince, di vincere Madrid perché senza i due più forti deve solo badare a Zverev e a due tre giovanotti in carriera, inoltre farebbe un filotto di 1000 mai visto, e poi un’occasione così di vincere un 1000 che gli manca non l’avrebbe forse piu… Rischia di non giocare mai ‘sto Madrid in carriera, tanto se lo troverà sempre fra le balle tra Montecarlo e Roma. E infine stare un mese filato fermo a guardare e a giocare con Vagnozzi sotto casa…
Penso e spero che vada a Madrid.
@ Leprotto (#4595162)
Non sono gli sponsor, è lui che decide…
Affrontare l’impegno senza stress come a fatto a Montecarlo sarebbe l’ideale. E comunque l’altura è fisicamente allenante, valuteranno tutti i fattori.
Io vorrei giocasse a Madrid a Roma è scontato, ma forse sarebbe meglio di no. Ma non sono io che decido, sono gli sponsor
@ Luca luca (#4595149)
Concordo in pieno.
Comunque anche se partecipasse a Madrid non sarebbe un gran problema.
Sinner in questo momento sta bene ed è al top mentre alcaraz è infortunato e sta subendo enormemente i continui successi di sinner quindi la vedo difficile per lo spagnolo competere col nostro.
Inutile scervellarsi…
…ormai è questione di ORE e vedremo se Sinner andrà a Madrid ma soprattutto se si allenerà.
Credo che un’eventuale rinuncia (da giustificare per problemi fisici o sanitari, tipo allergia) sarà comunicata solo domani sera o addirittura lunedì mattina!
Nessuno può sapere cosa succederà…bla bla bla
Un bel dilemma.
Razionalmente penso che sarebbe meglio non partecipasse a Madrid puntando su Roma e Parigi.
L’occasione di partecipare a Madrid e’ ghiotta per:
allungare in classifica, vincere il quinto master1000 di fila.
Dato pero’ che Jannik arriva sempre in fondo ai tornei in cui partecipa, il rischio di arrivare a Parigi con poca benzina e’ concreto.
In fin dei conti Madrid e’ uno dei tanti master 1000, mentre Roma non vede vincitore un italiano da 50 anni e Parigi e’ l’unico slam che ancora manca nella sua bacheca.
Vincerebbe Madrid molto probabilmente ma, facendo da protagonista Roma che non può saltare, arriverebbe spompo alla seconda settimana di Parigi. Sarebbe stato ideale Roma adesso, poi Madrid che avrebbe saltato e quindi Parigi. A malincuore, salterei Madrid… Se invece che Roma ci fosse stato un 1000 all’estero lo avrebbe saltato.
Ma non è solo quello ma anche che Madrid si gioca in altura: condizioni totalmente diverse da MC, Roma e RG.
Se Sinner gioca Madrid e vince poi può fare una passeggiata a Roma, non capisco quale sia il dilemma! A Roma poi se fa solo i quarti ad esempio poi ha tutto il tempo per recuperare!
È una situazione molto complessa, qualsiasi decisione si prenda sarà un’incognita. Mi ricordo una ” massima”, letta su un libro ( credo fosse ” la caffettiera del masochista”, ma non ne sono sicuro ) che più o meno diceva così: “ogni corretta linea d’azione, è sempre determinata dagli eventi successivi”. Ecco, noi oggi non sappiamo ancora quali siano o quali saranno gli eventi successivi, e se Jannik poi perderà a Roma o a Parigi, giocando a Madrid, tutti diranno che la scelta di giocare in Spagna è stata una scelta sbagliata. Viceversa se arriverà in fondo a tutti i tornei, si ribalterà completamente l’opinione. Come la giri la giri, non v’è via d’uscita. Sappiamo solo che sia Carlos sia Jannik a Madrid non avevano punti da difendere, e quindi solo Jannik ne avrebbe da guadagnare, tuttavia anche se Alcaraz poi difenderà ben 3.000 punti fra Roma e Parigi, lo stesso Jannik ne dovrà difendere 1.850. Credo a questo punto che bisognerà davvero riflettere molto ma molto bene, dato che poi Carlos ma anche Nole, arriveranno molto più riposati di Sinner, nel caso decidesse di giocare anche a Madrid. Davvero un gran bel dilemma!
Sarebbe un problema invece se dovesse parteciparvi e non vincerlo: interromperebbe la striscia di match vinti nei 1000.
Questo è il sunto perfetto: non deve stancarsi (e, aggiungo io, rompersi) tra Madrid e Roma per arrivare al top a Parigi.
Ma Roma non si può saltare…
Comunque sono certo che lui e il suo team riusciranno a fare la scelta migliore.
Poi magari al RG non c’è proprio modo di battere Carlitos e gli si fanno i complimenti.
@ Silvy__89 (#4595124)
Vero ,potrebbe vincere facile a Madrid.
D’altra parte è anche vero che infortuni e altre rogne varie sono sempre dietro l’angolo.
Decidere non è facilissimo….
Io da tifoso di Jannik vorrei che giocasse Madrid solo perché vorrei godermelo e guardarlo anche li… però certo lui e il team credo sappiano meglio di chiunque altro cosa fare. Ma ripeto voglio vederlo il prima possibile sennò vado in astinenza (scherzo eh ahah). Sempre forza Sinner
@ Il cubo di Bublik (#4595121)Il rispetto è giusto che i giocatori lo abbiano per il proprio fisico innanzitutto perchè solo loro sanno come stannno e cosa possono fare, poi tutto il resto viene in secondo piano e chi compra i biglietti in anticipo lo fà a prescindere da quello che potrà vedere…
Io ero tra quelli che diceva di fare Roma e Parigi e lasciar perdere Madrid, ma adesso pensandoci è una bella opportunità, non c’è Carlos, non c’è Nole e lui con tutti gli altri chiude in 2 set. Un ora e poco più a partita, non mi sembra un percorso troppo stancante.
@ MARMAS (#4595120)
Io a Marmas metto like e poi leggo…anche voi?
Esisterebbe anche il rispetto per chi ha comprato (ed immagino a caro prezzo) il biglietto settimane fa sperando in un Sinner-Jodar per dire.
Temo che essendo il NS Amato anche una SPA deciderà Vittur se Feliciano Lopez riuscirà a trovare le risorse finanziarie.
Di sicuro a Sinner non interessa arrivare primo al RG, a lui interessa vincerlo il RG.
Ragionamenti a breve termine sul ranking l’altoatesino non li fa già da un po’.
Gli può interessare chiudere la stagione al vertice, ma quello è il risultato di ciò che è stato fatto, non certo un criterio per stabilire la programmazione.
Se (come sembra, visto che è annunciato in partenza direzione Madrid) Jannik scenderà in campo nel 1000 spagnolo lo fa perché è convinto che questa decisione non impatta sulle sue possibilità per Parigi, nel sul suo stato di forma nel resto della stagione.
Del resto quando si parla di stanchezza fisica ed eccessivo dispendio energetico dobbiamo pensare che ormai siamo di fronte a un tennista che magari ti gioca una semi di un 1000 contro il n.6 del mondo, lo liquida in un’ora e un quarto e poi dice a Vagnozzi di prenotare un campo perché ritiene di non essersi allenato a sufficienza.
Jannik può veramente permettersi di giocare Madrid passeggiando e magari lo vince pure o se dovesse uscire non sarebbe minimamente un problema.
Credo che a questo punto rimanga solo da fare una valutazione in loco sulla presenza di allergeni.
Personalmente spero di vedere in campo Jannik dal prossimo fine settimana, nella convinzione che se lo vedrò è perché può farlo senza incorrere in nessun tipo di problema.
Partecipa, non partecipa. Probabilmente anche Sinner è indeciso, altrimenti lo avrebbe gia comunicato, sta valutando se inserire nei suoi trofei anche Madrid, nella sua valutazione è: Come arrivare in finale senza sprecare troppe energie mentali e fisiche.
Non so cosa pensare. Io dal punto di vista del tifoso dico spontaneamente di riposare. Poi però penso che non farebbe partite fino almeno al 7 maggio e dico che forse sarebbe non buono. E poi, correggetemi se sbaglio, ai tempi di Federer Wawrinka Nadal ecc, quando erano nei vent’anni, se mi ricordo bene andavano a tutti i tornei più importanti. Poi magari (raramente) uscivano ai quarti ma andavano
Sinner, per me, dovrebbe saltare Madrid e andare direttamente a Roma. Ricordiamoci i problemi di allergia che storicamente ha sempre trovato a Madrid
Sinner, per me, dovrebbe saltare Madrid e andare direttamente a Roma. Ricordiamoci i problemi di allergia che storicamente ha sempre trovato a Madrid
Sinner è l’unico che può impedire il Grande Slam ad Alcaraz.
Dovrebbe evitare di esaurirsi tra Madrid e Roma per essere al top a Parigi.
Se lo spagnolo dovesse vincere sugli Elisi, non lo ferma più nessuno.
Djokovic ha già dato forfait.
Certo non è una decisione così semplice come potrebbe sembrare a primo acchito. Sinner è in uno stato di forma e fiducia a dir poco eccezionali, sarebbe un peccato non approfittarne. Al contempo Roma e Parigi sono più importanti e non sarebbe affatto sciocco saltare Madrid per ricaricarsi.
Qualunque decisione prendano Sinner e il suo entourage, spero che lo faranno con cognizione di causa e ponendo lo Slam al primo posto.