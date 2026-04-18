Sinner tra Madrid e Roma: i motivi per giocare, quelli per fermarsi e la corsa al numero 1

Jannik Sinner si trova davanti a un bivio importante in vista del Mutua Madrid Open 2026. Il numero 1 del mondo, reduce dal trionfo di Montecarlo, continua a tenere tutti con il fiato sospeso sulla sua presenza o meno nella capitale spagnola. Una decisione che non riguarda soltanto le sue condizioni fisiche e la gestione delle energie, ma anche la lotta al vertice del ranking ATP con Carlos Alcaraz.

Dopo il successo nel Principato, lo stesso Sinner aveva lasciato intendere di volersi prendere ancora un po’ di tempo prima di sciogliere ogni dubbio. La sua idea è chiara: valutare insieme al team lo stato del corpo, capire se ci siano fastidi reali da monitorare e decidere se valga la pena affrontare Madrid oppure concentrarsi direttamente sugli Internazionali d’Italia, ultimo grande snodo prima del Roland Garros.

La situazione si è fatta ancora più interessante dopo il forfait di Carlos Alcaraz dal Mutua Madrid Open 2026. L’assenza dello spagnolo cambia infatti in modo sostanziale gli equilibri nella corsa al numero 1 del mondo e mette Sinner in una posizione di vantaggio molto concreta. L’azzurro sa già perfettamente cosa gli serve per presentarsi a Parigi da leader del ranking ATP: gli basterà conquistare 260 punti complessivi tra Madrid e Roma per avere la certezza di arrivare al Roland Garros davanti a tutti.

I calcoli, in questo senso, sono piuttosto chiari. A Sinner sarebbe sufficiente raggiungere la semifinale alla Caja Mágica per avere in mano la possibilità di presentarsi al secondo Slam stagionale da numero 1 del mondo, indipendentemente da quello che succederà poi a Roma. Anche nel caso decidesse di saltare Madrid, lo scenario resterebbe favorevole: a quel punto gli basterebbe arrivare in semifinale al Foro Italico. Esiste anche una terza combinazione utile, ovvero raggiungere i quarti di finale in uno dei due tornei e gli ottavi nell’altro.

Ed è proprio qui che si inserisce il dubbio più grande. Da una parte ci sono motivi fortissimi per giocare Madrid. Sinner arriva da settimane straordinarie, con fiducia altissima e una condizione generale che lo ha reso il giocatore più in forma del circuito. Inoltre avrebbe la possibilità di approfittare di un tabellone privo di Alcaraz e di Djokovic. Un’occasione notevole per allungare ulteriormente in classifica e per inseguire un altro grande titolo, in un Masters 1000 che ancora manca davvero tra i suoi trionfi più pesanti.

Dall’altra parte, però, c’è la prudenza. Sinner e il suo entourage hanno già dimostrato in passato di saper ragionare sul lungo periodo, rinunciando a tornei importanti pur di preservare la condizione fisica e arrivare al meglio agli appuntamenti davvero decisivi. Roma, per un italiano, ha un valore speciale. E soprattutto offre condizioni molto più simili a quelle del Roland Garros rispetto a Madrid, dove l’altitudine cambia profondamente il gioco sulla terra battuta.

Proprio questo può spingere Sinner a essere conservativo. Se davvero ci fossero fastidi fisici, o anche solo il sospetto che serva una pausa per evitare sovraccarichi, il numero 1 del mondo potrebbe scegliere di fermarsi e puntare tutto sul Foro Italico e poi su Parigi. Anche perché, numeri alla mano, non avrebbe comunque bisogno di fare follie per difendere la vetta del ranking.

Insomma, la decisione finale di Sinner sarà un equilibrio tra ambizione e gestione. Madrid rappresenta una grande opportunità per consolidare il primato e continuare a vincere. Roma e Roland Garros, però, restano i veri obiettivi strategici di questa fase della stagione. Ed è proprio per questo che ogni valutazione verrà fatta con la massima attenzione.





Francesco Paolo Villarico