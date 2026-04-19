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Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Domenica 19 Aprile 2026
19/04/2026 08:48 2 commenti
ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Monastir 14 🇹🇳 (Tunisia), cemento – Finale
11:00 Tabacco G. 🇮🇹 – Gima S. 🇷🇴
ITF M15 Monastir - 2026-04-12T00:00:00Z
Sebastian Gima
Giorgio Tabacco
Servizio
Svolgimento
Set 0
Servizio
Svolgimento
Set 1
ITF DONNE – SINGOLARE: W35 Santa Margherita di Pula 3 🇮🇹 (Italia), terra battuta – Finale
10:00 Steur J. L. S. 🇩🇪 – De Stefano S. 🇮🇹
ITF W35 Santa Margherita di Pula - 2026-04-13T00:00:00Z
Samira De Stefano
40
6
5
Joelle Lilly Sophie Steur•
15
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Joelle Lilly Sophie Steur
15-0
15-15
15-30
15-40
5-2
Samira De Stefano
15-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-1 → 5-2
Joelle Lilly Sophie Steur
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-1 → 5-1
Samira De Stefano
15-0
15-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-0 → 4-1
Joelle Lilly Sophie Steur
15-0
15-15
15-30
15-40
3-0 → 4-0
Samira De Stefano
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 3-0
Joelle Lilly Sophie Steur
0-15
0-30
0-40
15-40
1-0 → 2-0
Samira De Stefano
15-0
30-0
40-0
40-15
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-0
Joelle Lilly Sophie Steur
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-0 → 6-0
Samira De Stefano
0-15
15-15
30-15
40-15
4-0 → 5-0
Joelle Lilly Sophie Steur
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Samira De Stefano
15-0
15-15
30-15
40-15
2-0 → 3-0
Joelle Lilly Sophie Steur
15-0
15-15
15-30
15-40
1-0 → 2-0
Samira De Stefano
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
TAG: Italiane nei tornei ITF, Italiani nei Future
2 commenti
Brava Samira! 35 punti (o meno,se ne avrà altri da scartare) che saranno conteggiati il 27 Aprile,ma non basteranno per agganciare le qualificazioni Roland Garros…
Che bella Joelle, potrebbe fare la modella.