Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Domenica 19 Aprile 2026

19/04/2026 08:48 2 commenti
Giorgio Tabacco nella foto
Giorgio Tabacco nella foto

ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Monastir 14 🇹🇳 (Tunisia), cemento – Finale
11:00 Tabacco G. 🇮🇹 – Gima S. 🇷🇴

ITF M15 Monastir - 2026-04-12T00:00:00Z
Sebastian Gima
Giorgio Tabacco
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ITF DONNE – SINGOLARE: W35 Santa Margherita di Pula 3 🇮🇹 (Italia), terra battuta – Finale
10:00 Steur J. L. S. 🇩🇪 – De Stefano S. 🇮🇹
ITF W35 Santa Margherita di Pula - 2026-04-13T00:00:00Z
Samira De Stefano
40
6
5
Joelle Lilly Sophie Steur
15
0
2
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2 commenti

PAOLO (Guest) 19-04-2026 11:33

Brava Samira! 35 punti (o meno,se ne avrà altri da scartare) che saranno conteggiati il 27 Aprile,ma non basteranno per agganciare le qualificazioni Roland Garros…

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arrivodopo 19-04-2026 11:06

Che bella Joelle, potrebbe fare la modella.

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