Challenger 75 Gwangju: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani
Challenger 75 Gwangju – Tabellone Principale – hard
(1) Sho Shimabukuro vs (WC) Uisung Park
Qualifier vs Yasutaka Uchiyama
Rio Noguchi vs Alexis Galarneau
August Holmgren vs (8) Yunchaokete Bu
(4) Dane Sweeny vs Qualifier
James McCabe vs Kaichi Uchida
Pavel Kotov vs Mikhail Kukushkin
Qualifier vs (7) Leandro Riedi
(5) Alex Bolt vs Ilia Simakin
Qualifier vs (WC) Soonwoo Kwon
(PR) Jason Jung vs (WC) Hyeon Chung
Clement Chidekh vs (3) Coleman Wong
(6) Mark Lajal vs (Alt) Maximus Jones
Yu Hsiou Hsu vs Murphy Cassone
Liam Broady vs Qualifier
Qualifier vs (2) Tristan Schoolkate
Challenger 75 Gwangju – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Beibit Zhukayev vs Masamichi Imamura
Hiroki Moriya vs (7) Philip Sekulic
(2) Renta Tokuda vs (WC) Woobin Shin
Omar Jasika vs (12) Marat Sharipov
(3) Tung-Lin Wu vs (Alt) Ilya Ivashka
(WC) Yun seong Chung vs (8) Tom Paris
(4) Andre Ilagan vs Kasidit Samrej
Tai Sach vs (9) Hayato Matsuoka
(5) James Trotter vs Patrick Zahraj
(WC) Ku Keon Kang vs (10) Daniel Masur
(6) Taro Daniel vs (WC) Jun Ha Hyun
Jake Delaney vs (11) Yuta Shimizu
CENTER COURT – ore 04:00
Renta Tokuda vs Woobin Shin
Yun seong Chung vs Tom Paris
Hiroki Moriya vs Philip Sekulic
SHOW COURT – ore 04:00
Taro Daniel vs Jun Ha Hyun
Ku Keon Kang vs Daniel Masur
Andre Ilagan vs Kasidit Samrej
COURT 1 – ore 04:00
James Trotter vs Patrick Zahraj
Jake Delaney vs Yuta Shimizu
Beibit Zhukayev vs Masamichi Imamura
COURT 4 – ore 04:00
Omar Jasika vs Marat Sharipov
Tung-Lin Wu vs Ilya Ivashka
Tai Sach vs Hayato Matsuoka
