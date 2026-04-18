Challenger 75 Gwangju: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani

18/04/2026 12:44
Tristan Schoolkate - Foto Getty Images
KOR Challenger 75 Gwangju – Tabellone Principale – hard
(1) Sho Shimabukuro JPN vs (WC) Uisung Park KOR
Qualifier vs Yasutaka Uchiyama JPN
Rio Noguchi JPN vs Alexis Galarneau CAN
August Holmgren DEN vs (8) Yunchaokete Bu CHN

(4) Dane Sweeny AUS vs Qualifier
James McCabe AUS vs Kaichi Uchida JPN
Pavel Kotov RUS vs Mikhail Kukushkin KAZ
Qualifier vs (7) Leandro Riedi SUI

(5) Alex Bolt AUS vs Ilia Simakin RUS
Qualifier vs (WC) Soonwoo Kwon KOR
(PR) Jason Jung TPE vs (WC) Hyeon Chung KOR
Clement Chidekh FRA vs (3) Coleman Wong HKG

(6) Mark Lajal EST vs (Alt) Maximus Jones THA
Yu Hsiou Hsu TPE vs Murphy Cassone USA
Liam Broady GBR vs Qualifier
Qualifier vs (2) Tristan Schoolkate AUS


KOR Challenger 75 Gwangju – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Beibit Zhukayev KAZ vs Masamichi Imamura JPN
Hiroki Moriya JPN vs (7) Philip Sekulic AUS

(2) Renta Tokuda JPN vs (WC) Woobin Shin KOR
Omar Jasika AUS vs (12) Marat Sharipov RUS

(3) Tung-Lin Wu TPE vs (Alt) Ilya Ivashka BLR
(WC) Yun seong Chung KOR vs (8) Tom Paris FRA

(4) Andre Ilagan USA vs Kasidit Samrej THA
Tai Sach AUS vs (9) Hayato Matsuoka JPN

(5) James Trotter JPN vs Patrick Zahraj GER
(WC) Ku Keon Kang KOR vs (10) Daniel Masur GER

(6) Taro Daniel JPN vs (WC) Jun Ha Hyun KOR
Jake Delaney AUS vs (11) Yuta Shimizu JPN


CENTER COURT – ore 04:00
Renta Tokuda JPN vs Woobin Shin KOR
Yun seong Chung KOR vs Tom Paris FRA
Hiroki Moriya JPN vs Philip Sekulic AUS

SHOW COURT – ore 04:00
Taro Daniel JPN vs Jun Ha Hyun KOR
Ku Keon Kang KOR vs Daniel Masur GER
Andre Ilagan USA vs Kasidit Samrej THA

COURT 1 – ore 04:00
James Trotter JPN vs Patrick Zahraj GER
Jake Delaney AUS vs Yuta Shimizu JPN
Beibit Zhukayev KAZ vs Masamichi Imamura JPN

COURT 4 – ore 04:00
Omar Jasika AUS vs Marat Sharipov RUS
Tung-Lin Wu TPE vs Ilya Ivashka BLR
Tai Sach AUS vs Hayato Matsuoka JPN

Donato 18-04-2026 12:53

