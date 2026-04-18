Vondrousova, incubo squalifica: rischia fino a quattro anni dopo il no al test antidoping

Marketa Vondrousova si trova davanti al momento più delicato della sua carriera. L’ex campionessa di Wimbledon, già lontana dai campi da mesi, rischia infatti una pesante squalifica dopo essersi rifiutata di sottoporsi a un controllo antidoping, episodio che potrebbe costarle fino a quattro anni di sospensione qualora le autorità applicassero la normativa nella sua forma più severa.

La tennista ceca aveva colpito il mondo del tennis poche ore fa con un racconto molto duro, spiegando di aver vissuto un periodo estremamente complicato dal punto di vista psicologico. Vondrousova ha parlato apertamente di una reazione di stress acuto e di un disturbo d’ansia generalizzato, descrivendo il panico provato quando una persona si è presentata alla sua porta in tarda serata annunciando di dover effettuare un test antidoping. In quel momento, secondo la sua versione, la paura avrebbe preso il sopravvento, portandola a barricarsi in camera e a non aprire.

Il nodo centrale della vicenda è tutto qui: al di là della componente umana e della fragilità emotiva raccontata dalla giocatrice, il rifiuto di sottoporsi a un controllo resta una violazione potenzialmente gravissima secondo i regolamenti antidoping. Negli ultimi anni, infatti, questo tipo di verifiche a sorpresa è diventato sempre più frequente e stringente, anche se spesso comporta situazioni molto invasive e difficili da gestire per gli atleti.

Ora sarà la giustizia sportiva a dover stabilire se il caso di Vondrousova possa essere considerato eccezionale. A giugno è previsto il giudizio che chiarirà se i problemi di salute mentale documentati dalla ceca possano evitare l’applicazione della sanzione massima. Il suo team legale si mostra fiducioso e ritiene che il contesto medico e psicologico sarà determinante per difendere la posizione della giocatrice.

Resta però uno scenario pesantissimo sullo sfondo. Una squalifica di quattro anni rappresenterebbe un colpo devastante per una tennista che ha solo 26 anni, ma che già da tempo convive con problemi fisici e psicologici importanti. Oltre alla lunga assenza dal circuito, una punizione del genere potrebbe incidere in modo irreversibile anche sulla volontà stessa di tornare a competere.

Per Marketa Vondrousova, dunque, si avvicina una sfida ben più dura di qualsiasi partita. Non si giocherà su un campo in erba o in cemento, ma in tribunale. Ed è lì che si deciderà non solo il suo immediato futuro sportivo, ma forse anche il destino dell’intera sua carriera.





Francesco Paolo Villarico