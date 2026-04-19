Madrid, chi vince se non c’è Sinner? Così Brad Gilbert: “Attenzione a un big server, o un picchiatore da fondo come Rublev e Fils”

Il mondo del tennis in Italia e non solo vive un momento di attesa, quasi una sospensione nel tempo, controllando spasmodicamente social e pagine web per trovare la decisione di Jannik Sinner in merito alla partecipazione al Masters 1000 di Madrid. È una scelta importantissima, per vari motivi: Jannik potrebbe scrivere una pagina storica in caso di sua presenza e vittoria nel torneo della capitale spagnola poiché nessuno è riuscito a vincere 5 tornei “mille” di fila; inoltre questo scenario consentirebbe all’azzurro di scappare via nel ranking, scavando un solco con il grande rivale Alcaraz difficile da colmare nel breve termine (sempre se Sinner, ovviamente, continuasse poi a giocare bene e ottenere ottimi risultati tra Roma e Parigi, dove ha conquistato le finali nel 2025). Tuttavia molti osservatori sono preoccupati da un possibile sovraccarico del fisico del n.1 del mondo in vista dei due massimi appuntamenti del 2026, ormai alle porte: Roma e soprattutto Parigi. E poi il torneo di Madrid è quasi una sorta di “pecora nera” nella iper compressa stagione su terra battuta in Europa, con la combinazione di altitudine e clima unico della città spagnola che rende il quarto Masters 1000 dell’anno lontanissimo da quello che i giocatori troveranno in riva al Tevere prima e alla Senna poi, quindi un evento che potenzialmente può guastare ritmo e sensazioni, oltre che costare in termini di fatica. Vale la pena giocarlo? Dobbiamo solo fidarci delle sensazioni e decisioni di Jannik, che intanto pare abbia confermato la sua presenza a Madrid per i Laureus Award di lunedì sera (dove è in lizza come sportivo dell’anno 2025), per il torneo si vedrà. Alex Corretja ai microfoni di Eurosport Spagna ha affermato che Jannik “arriva”, ma non c’è alcuna certezza in merito alla partecipazione al torneo. Non resta che attendere.

E nell’attesa molti iniziano a creare scenari per il torneo di Madrid. La presenza di Jannik, insieme alla contemporanea assenza di Alcaraz e Djokovic, renderebbe l’italiano il grandissimo favorito per la vittoria finale, nonostante nel torneo non sia mai andato avanti, anzi è proprio il grande evento nel quale ha raccolto di meno in carriera. Tre presenze finora: 2021, battuto al secondo turno da Popyrin; 2022, sconfitto nettamente da Auger-Aliassime (racimolò solo tre game, incredibile a ripensarci oggi…); 2024, quando si presentò in rampa di lancio verso il trono del tennis mondiale ma per colpa di un problema all’anca non giocò il match di quarti vs. Auger-Aliassime (e poi fu costretto anche a saltare Roma). Quindi sulla carta non è scontato per Jannik arrivare ad un grande risultato, ma vista la sua eccezionale forma in questa parte di stagione e l’assenza di diversi grandi avversari, potrebbe essere la volta buona per togliersi qualche soddisfazione anche in Spagna. E se Jannik invece decidesse di allenarsi, presenziare ai Laureus e poi salutare tutti? Chi vince? Secondo Brad Gilbert, Madrid è un torneo così unico a livello di condizioni da poter creare una grande sorpresa, magari un vincitore anche al di fuori dalla top 20 del ranking.

Il 64enne californiano parlando a ESPN ha analizzando le condizioni di gioco del torneo di Madrid a tratto le seguenti conclusioni. “Attenzione all’altitudine: siamo intorno ai 2.200 piedi (657 metri, per la precisione). E a volte, se fa caldo, il campo può diventare incredibilmente veloce” afferma lo storico coach di Andre Agassi e molti altri campioni. “Questo può favorire un big server, uno di quelli che vivono di servizio“. Osservazione corretta, come ha dimostrato per esempio la finale raggiunta nel 2023 dal tedesco Struff, capace di togliere anche un set ad Alcaraz nel match per il titolo, condizione piuttosto rara per un tennista che in altri eventi su terra battuta non è esattamente tra gli uomini da battere. “Oppure se Sinner non giocherà, potrebbe venir fuori e vincere un grande picchiatore da fondo. Attenzione ad Andrey Rublev, che sta ritrovando una buona condizione”. Rublev tra l’altro ha già vinto il torneo nel 2024, quando riuscì nell’impresa di imporsi su Alcaraz nei quarti di finale e poi su Fritz (altro big-server) in semifinale.

Gilbert sceglie anche un secondo potenziale favorito, sempre in caso di assenza di Sinner: “Penso che queste condizioni possano favorire uno come Fils, altro grande colpitore. Però bisogna considerare che sta spendendo molte energie a Barcellona, quindi avrà un recupero molto rapido. Abbiamo appena vissuto un Masters 1000 in formato di una settimana, è il formato che preferisco. Nei tornei da due settimane, se arrivi da una vittoria la settimana prima, hai comunque più tempo per entrare in ritmo. Ma se dovessi scommettere, terrei il francese in seria considerazione. Attenzione anche ad un possibile outsider, qualcuno fuori dai favoriti. Questo è il tipo di torneo ideale per una sorpresa: un giocatore che non ti aspetti, magari non testa di serie in semifinale, magari persino qualcuno fuori dalla top 20 in finale e vincitore, ovviamente se anche Sinner scegliesse di non partecipare”.

Marco Mazzoni