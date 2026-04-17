Torna il Parma Ladies Open. Cinque top 50 presenti nell’entry list. Mayar Sherif torna per difendere il titolo

A un anno dal bis servito dall’egiziana Mayar Sherif, il Parma Ladies Open presented by Iren è pronto a riaccendere i motori. Dall’11 al 16 maggio 2026, il WTA 125 organizzato da MEF Tennis Events – nuovamente presentato dal Title Sponsor Iren, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Parma – tornerà a fare capolino sui campi in terra battuta del Tennis Club Parma, per una sesta edizione che si preannuncia di livello assoluto. In programma nella seconda settimana degli Internazionali BNL d’Italia, la kermesse emiliana chiamerà a raccolta alcune delle migliori giocatrici del circuito WTA. Guidano l’entry list, comprensiva di ben ventuno Top 100 della classifica mondiale, la cinese Xinyu Wang, reduce dagli ottavi di finale agli Australian Open, e la statunitense Ann Li, nel cui palmares figurano due tornei del circuito maggiore, compreso il Tenerife Ladies Open del 2021. Tra le altre, spiccano anche le presenze della filippina Alexandra Eala e della statunitense Sofia Kenin, campionessa Slam nel 2020 ed ex numero quattro del mondo. La conferenza stampa di presentazione è fissata per il 5 maggio alle ore 11.30 presso la Sala di Rappresentanza della Residenza Municipale in Strada Repubblica, 1 Parma, alla presenza del sindaco Michele Guerra, dell’assessore Marco Bosi, oltre ai rappresentanti di Regione Emilia-Romagna, FITP Emilia-Romagna, CONI, Tennis Club Parma e MEF Tennis Events.

La carica delle Top 50 – Ben cinque delle Top 100 iscritte a Parma rientrano tra le prime cinquanta del mondo. A comandare l’entry list dell’edizione 2026 è la cinese Xinyu Wang, numero 32 WTA. La tennista asiatica, giunta tra le migliori sedici agli ultimi Australian Open, si candida a recitare un ruolo da grande protagonista, affiancata da tante altre giovani di belle speranze, a cominciare dalla statunitense Ann Li. La classe 2000 di King of Prussia naviga stabilmente ai piani alti della classifica WTA e cinque anni fa conquistò il suo primo successo nel circuito maggiore a Tenerife, nel torneo organizzato da MEF Tennis Events, battendo in finale la colombiana Camila Osorio, altra star in arrivo in Emilia. La folta pattuglia a stelle e strisce, composta da cinque giocatrici, vedrà anche le partecipazioni della campionessa Slam Sofia Kenin – vincitrice degli Australian Open 2020, nonché finalista pochi mesi dopo al Roland Garros – e di Taylor Townsend, considerata una delle migliori doppiste della sua generazione, cinque volte finalista Slam ed ex numero uno del ranking di specialità. Non mancherà all’appuntamento nemmeno una giocatrice che fa di Parma la sua seconda casa, Mayar Sherif. La 29enne egiziana ha conquistato l’ultimo degli otto titoli WTA 125 in carriera proprio lo scorso anno in Emilia-Romagna, battendo in finale Victoria Mboko, nel giro di pochi mesi approdata in Top 10, ed è sempre qui che nel 2022 brindò al primo successo nella categoria WTA 250, sconfiggendo all’atto conclusivo l’allora Top 10 Maria Sakkari.

Il sostegno di un nuovo partner – UniCredit Allianz Assicurazioni fa il suo ingresso come Main Partner nella sesta edizione del Parma Ladies Open. Questo nuovo partenariato sottolinea l’impegno di UniCredit Allianz Assicurazioni nel sostenere eventi di prestigio e nel valorizzare il talento e i valori sportivi. “Siamo orgogliosi di sostenere il Parma Ladies Open come Main Partner. Crediamo che lo sport femminile meriti attenzione e investimenti concreti per affermarsi ad alti livelli, e questo torneo ne è un esempio virtuoso: un appuntamento di riferimento che offre alle atlete – talenti affermati ed emergenti – un palcoscenico per mettersi alla prova e crescere nel proprio percorso sportivo. Un contesto dove contano performance e determinazione, ma anche valori umani e pari opportunità: principi che sentiamo profondamente nostri e che ci hanno guidato nell’avviare questa nuova partnership”, ha dichiarato Paolo Novati, Direttore Generale di UniCredit Allianz Assicurazioni.

Le parole di Bosi e Alinovi – “La sesta edizione del Parma Ladies Open conferma quanto questo torneo sia ormai un appuntamento consolidato e identitario per la nostra città – ha dichiarato Marco Bosi, Assessore allo Sport del Comune di Parma –. Parma ha ospitato negli anni grandi campionesse e giovani talenti destinati a segnare il tennis mondiale. Il tennis femminile ha sempre trovato qui un pubblico competente e appassionato e, con questa nuova edizione in programma dall’11 al 16 maggio, rinnoviamo l’impegno a far crescere ulteriormente un evento che unisce sport, qualità organizzativa e promozione del territorio”. Immancabile poi il consueto auspicio del presidente del Tennis Club Parma, Giampiero Alinovi: “Anche quest’anno abbiamo il piacere di ospitare il Parma Ladies Open, un evento di grande rilievo che porterà sui nostri campi alcune tra le migliori tenniste del panorama internazionale, insieme a qualche sorpresa che ci auguriamo possa distinguersi. Questo torneo si inserisce in una tradizione consolidata che vede il nostro circolo protagonista nell’organizzazione di manifestazioni tennistiche di altissimo livello, e siamo lieti di accogliere le atlete e tutti gli appassionati che vorranno godere di uno spettacolo sportivo di grande qualità. È doveroso, come sempre, esprimere la nostra gratitudine alle istituzioni che ci supportano, in particolare alla Regione Emilia-Romagna e al Comune di Parma, così come a MEF Tennis Events per la continua collaborazione, oltre agli sponsor e ai nostri soci che contribuiscono in modo determinante alla realizzazione dell’evento”.

L’importanza dei riferimenti: le parole dell’Assessora Frisoni – “Il Parma Ladies Open si conferma un appuntamento di rilievo nel panorama internazionale del tennis e uno degli eventi che rafforzano il sistema degli eventi sportivi dell’Emilia-Romagna”, ha detto l’Assessora al Turismo, Commercio e Sport Roberta Frisoni –. Questo è un torneo che negli anni ha portato a Parma alcune tra le migliori giocatrici del circuito mondiale e che continua a distinguersi per il livello tecnico e la qualità della partecipazione, consolidando la presenza della città nel calendario sportivo internazionale. Il sostegno allo sport femminile passa anche da qui: dalla possibilità di misurarsi con contesti competitivi di alto livello e di valorizzare le competizioni sportive femminili. Vedere da vicino atlete che competono ai massimi livelli significa offrire alle ragazze e alle giovani sportive un riferimento concreto, non astratto, su cui costruire aspettative e ambizioni. Allo stesso tempo, appuntamenti come questo contribuiscono a costruire nel tempo una presenza stabile di eventi di qualità, capaci di tenere insieme sport, partecipazione, attrattività e valorizzazione del nostro territorio. È anche in questo modo che si rafforza un sistema: dando continuità, riconoscibilità e contenuto agli eventi, e permettendo a città come Parma e all’Emilia-Romagna di consolidare il proprio ruolo nel panorama sportivo nazionale e internazionale”

Aperta la biglietteria sul sito ufficiale – La biglietteria è aperta sul sito ufficiale, www.parmaladiesopen.com. Fino al 30 aprile è disponibile uno sconto del 20% su tutti i biglietti e abbonamenti acquistati su www.ticketmaster.it. Per le richieste di accredito stampa è possibile inviare una e-mail a credentials@meftennisevents.com.

Tutte le informazioni su biglietti, tabelloni e programmi sono disponibili sul sito parmaladiesopen.com