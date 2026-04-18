Mutua Madrid Open 2026, quando si sorteggiano i tabelloni

Il Mutua Madrid Open 2026 si prepara a entrare nel vivo e c’è già una particolarità che riguarda direttamente la composizione dei tabelloni maschile e femminile. I sorteggi, infatti, non si svolgeranno nello stesso giorno e questa differenza finirà per incidere anche sulla definizione delle teste di serie.

La prima data da segnare è quella di domenica 19 aprile, quando a partire dalle 18:00 verrà effettuato il sorteggio del tabellone femminile. In questo caso, il torneo terrà conto del ranking WTA attualmente in vigore questa settimana, utilizzato per stabilire le 32 teste di serie del torneo madrileno. Si tratta quindi di un quadro che verrà definito prima che possano incidere eventuali ulteriori cambiamenti di classifica legati ai risultati finali dei tornei ancora in corso.

Diversa, invece, la situazione nel torneo maschile. Il sorteggio del tabellone ATP del Mutua Madrid Open 2026 si svolgerà infatti lunedì 20 aprile alle ore 11:00, quindi in un momento successivo rispetto a quello femminile. Questo significa che, per il maschile, verrà presa in considerazione la nuova classifica ATP aggiornata dopo i risultati di questa settimana.

È proprio questo l’aspetto più curioso e rilevante: mentre nel femminile le teste di serie saranno definite sulla base della classifica attuale, nel maschile conterà la graduatoria aggiornata a inizio settimana. Una differenza temporale che può incidere in modo concreto sul seeding, sugli incroci e dunque anche sul cammino dei grandi favoriti.

In sostanza, il Mutua Madrid Open 2026 vivrà due momenti distinti per delineare il proprio scenario iniziale. Prima il quadro WTA, già domenica sera, poi quello ATP il giorno seguente. Un dettaglio organizzativo solo in apparenza secondario, ma che potrebbe avere un peso importante nella lettura del torneo e nella posizione dei protagonisti più attesi.





Francesco Paolo Villarico