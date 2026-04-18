Zverev ammette la fatica dopo il ko con Cobolli: “Non avevo più gambe”

Alexander Zverev si presentava al via dell’ATP 500 di Monaco di Baviera 2026 come il principale candidato al titolo, ma il suo cammino si è interrotto in semifinale contro un ottimo Flavio Cobolli. Il tedesco, apparso lontano dalla sua versione migliore, ha ceduto il passo all’azzurro al termine di una partita in cui è sembrato scarico e poco brillante sin dai primi giochi.

In conferenza stampa, Zverev ha spiegato con grande sincerità le ragioni della sua prestazione opaca, riconducendo tutto alla stanchezza accumulata nelle ultime settimane. “Ho giocato molto tennis ultimamente e oggi, semplicemente, non avevo più gambe. Sono convinto che qualche giorno di riposo mi aiuterà”, ha dichiarato il tedesco dopo la sconfitta.

Parole che fotografano bene il momento del numero uno di casa, reduce da un periodo intenso e da tante battaglie ravvicinate. Contro Cobolli, infatti, Zverev è apparso spesso in ritardo negli spostamenti, meno incisivo del solito negli scambi e incapace di trovare quella continuità che normalmente lo rende uno dei giocatori più solidi del circuito.

Merito, ovviamente, anche di un Flavio Cobolli brillante, aggressivo e lucidissimo nei momenti chiave, capace di approfittare della giornata no del rivale e di conquistare una finale di grande prestigio. Per Zverev, invece, la semifinale di Monaco lascia in eredità un campanello d’allarme soprattutto sul piano fisico.

Il tedesco, però, non sembra particolarmente preoccupato. Dalle sue parole emerge la convinzione che un po’ di riposo possa bastare per ritrovare energie e brillantezza in vista dei prossimi appuntamenti sulla terra battuta. Dopo la delusione di Monaco, l’obiettivo sarà ora ricaricare le batterie e tornare protagonista nei tornei che conducono a Roland Garros.





Marco Rossi