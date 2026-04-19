Alcaraz, cresce la preoccupazione in Spagna per l’infortunio al polso. A rischio anche Roma e Parigi?

Non poteva esserci momento peggiore per un infortunio. Così dalla Spagna commentano la delicatissima situazione di Carlos Alcaraz, infortunatosi all’improvviso al polso e avambraccio nel corso del match di esordio all’ATP 500 di Barcellona e costretto al ritiro per curare la lesione e provare a recuperare in vista dei massimi appuntamenti su terra battuta in stagione. “Ho sentito il polso cedere” ha raccontato Carlos, affranto, di fronte ai cronisti al Real Club de Tenis catalano all’indomani dell’infortunio e con l’amara decisione di ritirarsi dal torneo. Dopo un paio di giorni è arrivato anche l’annuncio di forfait a Madrid, è necessario “ascoltare il mio corpo e prendere decisioni difficili”.

Proprio quest’ultima frase ha fatto scattare l’allarme rosso in Spagna, con una fortissima preoccupazione per lo stato di salute del campione di Murcia, k.o. proprio con i tornei di Roma e soprattutto Roland Garros ormai molto vicini, eventi vinti proprio da Alcaraz lo scorso anno e tra i suoi massimi appuntamenti nel calendario stagionale. Il fatto che si parli di decisioni difficili ha suscitato grande preoccupazione, tanto che il media Sport.es ha parlato di una situazione “complicata”, con una vera e propria corsa contro il tempo per provare a recuperare e presentarsi in salute e competitivo a Roma e Parigi. Senza specificare le proprie fonti, si legge: “Bisognerà vedere se l’infortunio è abbastanza grave da compromettere ulteriormente il suo programma, o se potrà competere anche a Roma prima di puntare al suo obiettivo principale, il Roland Garros. (…) Non si sa ancora per quanto tempo il sette volte campione Slam dovrà rimanere lontano dai campi, e la situazione è delicata anche per via della sua posizione nella classifica mondiale”. Una frase sibillina che desta preoccupazione, ipotizzando un periodo lontano dalle competizioni anche più lungo del previsto.

Tra Roma e Parigi Alcaraz sarà chiamato a difendere ben 3000 punti, accumulati con due vittorie, ma più della classifica è la salute del classe 2003 spagnolo a preoccupare. Anche nelle scorse stagioni nel momento della terra battuta ha sempre sofferto qualche problema fisico e questo forse dimostra una certa fragilità quando è chiamato a spingere moltissimo per performare al massimo sui campi in “rosso”. C’è sicuramente una componente di sfortuna negli infortuni, ma non solo quando questi diventano ricorrenti in determinati periodi, altro aspetto sotto la lente dei commentatori in Spagna.

Il polso è poi uno degli infortuni più seri e temuti dai tennisti: è proprio con questa complessa articolazione che i giocatori sentono e controllano la palla; spesso capita che infiammazioni tecnicamente risolte si trascinano nel tempo con prestazioni non al massimo proprio per colpa di una perdita di sensibilità e fiducia nello spingere al massimo. Se pensiamo ad un tennista come Alcaraz, alla sua formidabile capacità di accelerare la palla con frustate ad altissima velocità, si intuisce quanto il polso e il braccio vengano sottoposti a stress notevoli e siano parimenti importanti per la sua prestazione. Un insieme di fattori negativi che preoccupano e rendono il futuro prossimo di Carlos assai incerto. Al momento siamo solo alle indiscrezioni giornalistiche, ma certamente la situazione di Alcaraz, nel bel mezzo della stagione sul “rosso”, è tutt’altro che rosea.

Mario Cecchi