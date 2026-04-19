Alcaraz, cresce la preoccupazione in Spagna per l’infortunio al polso. A rischio anche Roma e Parigi?
Non poteva esserci momento peggiore per un infortunio. Così dalla Spagna commentano la delicatissima situazione di Carlos Alcaraz, infortunatosi all’improvviso al polso e avambraccio nel corso del match di esordio all’ATP 500 di Barcellona e costretto al ritiro per curare la lesione e provare a recuperare in vista dei massimi appuntamenti su terra battuta in stagione. “Ho sentito il polso cedere” ha raccontato Carlos, affranto, di fronte ai cronisti al Real Club de Tenis catalano all’indomani dell’infortunio e con l’amara decisione di ritirarsi dal torneo. Dopo un paio di giorni è arrivato anche l’annuncio di forfait a Madrid, è necessario “ascoltare il mio corpo e prendere decisioni difficili”.
Proprio quest’ultima frase ha fatto scattare l’allarme rosso in Spagna, con una fortissima preoccupazione per lo stato di salute del campione di Murcia, k.o. proprio con i tornei di Roma e soprattutto Roland Garros ormai molto vicini, eventi vinti proprio da Alcaraz lo scorso anno e tra i suoi massimi appuntamenti nel calendario stagionale. Il fatto che si parli di decisioni difficili ha suscitato grande preoccupazione, tanto che il media Sport.es ha parlato di una situazione “complicata”, con una vera e propria corsa contro il tempo per provare a recuperare e presentarsi in salute e competitivo a Roma e Parigi. Senza specificare le proprie fonti, si legge: “Bisognerà vedere se l’infortunio è abbastanza grave da compromettere ulteriormente il suo programma, o se potrà competere anche a Roma prima di puntare al suo obiettivo principale, il Roland Garros. (…) Non si sa ancora per quanto tempo il sette volte campione Slam dovrà rimanere lontano dai campi, e la situazione è delicata anche per via della sua posizione nella classifica mondiale”. Una frase sibillina che desta preoccupazione, ipotizzando un periodo lontano dalle competizioni anche più lungo del previsto.
Tra Roma e Parigi Alcaraz sarà chiamato a difendere ben 3000 punti, accumulati con due vittorie, ma più della classifica è la salute del classe 2003 spagnolo a preoccupare. Anche nelle scorse stagioni nel momento della terra battuta ha sempre sofferto qualche problema fisico e questo forse dimostra una certa fragilità quando è chiamato a spingere moltissimo per performare al massimo sui campi in “rosso”. C’è sicuramente una componente di sfortuna negli infortuni, ma non solo quando questi diventano ricorrenti in determinati periodi, altro aspetto sotto la lente dei commentatori in Spagna.
Il polso è poi uno degli infortuni più seri e temuti dai tennisti: è proprio con questa complessa articolazione che i giocatori sentono e controllano la palla; spesso capita che infiammazioni tecnicamente risolte si trascinano nel tempo con prestazioni non al massimo proprio per colpa di una perdita di sensibilità e fiducia nello spingere al massimo. Se pensiamo ad un tennista come Alcaraz, alla sua formidabile capacità di accelerare la palla con frustate ad altissima velocità, si intuisce quanto il polso e il braccio vengano sottoposti a stress notevoli e siano parimenti importanti per la sua prestazione. Un insieme di fattori negativi che preoccupano e rendono il futuro prossimo di Carlos assai incerto. Al momento siamo solo alle indiscrezioni giornalistiche, ma certamente la situazione di Alcaraz, nel bel mezzo della stagione sul “rosso”, è tutt’altro che rosea.
Mario Cecchi
TAG: Carlos Alcaraz, infortunio
@ Di Passaggio (#4595969)
Spiegati meglio, io non ci arrivo.
Lo rivediamo a wimbledon
Calma e gesso, niente panico (per quelli genuinamente sportivi), niente feste (per i gufanti di professione).
Meglio aspettare che il fisico di Alky dia messaggi più sinceri, come pure la bocca di tanti furbastri.
Jannik, come sempre, wada per la sua strada. La presenza a Madrid varrebbe (per me) anche solo come quarto atto del miglior sberleffo possibile all’altra Vada, quella con maiuscola alfabetica e minuscola rappresentanza.
Preoccupazione per le condizioni fisiche di Carlitos Alcaraz, poi magari a Roma risorgerà e alzerà il trofeo. E ci sveglieremo tutti sudati e bagnati!!
Sinner non è Alcaraz.
Mi spiego.
Durante l’ assenza di Jannik per la sospensione,Carlitos non ha saputo approfittarne come se gli mancasse qualcosa.Modesto parere,se Alcaraz dovesse mancare perché il fastidio iniziale del polso si è trasformato in un contrattempo più grave,Sinner saprebbe benissimo approfittarne facendo incetta di punti e tornei perché sa programmarsi non facendosi influenzare da alcuna componente esterna.Questo l’ ho evidenziato per rispondere a quelli che affermano che l’assenza dello spagnolo potrebbe nuocere anche al fuoriclasse italiano.
@ Vecchiogiovi (#4595913)
Alt!!Berdych “spesso ai box” proprio no, finché ha giocato è stato molto resistente e presente in campo…se penso ai suoi successori Mensik e Lehecka, questi si’ che sono spesso fermi ai box ma Tomas, che ho seguito instancabilmente, è rimasto in top ten per 5 anni proprio e anche grazie alla sua continuità nella presenza nei tornei…poi si è fermato presto perché il suo fisico “naturalmente stazzato”, alto 1,96 e non certo “gracile”, ha inciso sull’anca, le cosce erano strutturate da subito e ovviamente la pratica del tennis ha aggiunto quella muscolatura che si è formata persino sulle gambe magre di Jannik
Sono ovviamente un grande tifoso di Sinner e degli azzurri più in generale (ne approfitto per mandare un “in bocca al lupo” a Vavassori, oggi in finale, che è sempre un po’ trascurato).
Sono pronto a spellarmi le mani per Cobolli, che spero “posseduto” anche oggi dallo “spirito” di Jannik, che asfalta Ben regolarmente.
Dopo gli italiani il mio giocatore preferito è sicuramente Alcaraz, che rappresenta attualmente il MEGLIO dell’arte tennistica mondiale.
Sarei davvero dispiaciuto se il FENOMENO spagnolo mancasse da Roma e sarei davvero affranto se mancasse pure a Parigi, perché nessuna vittoria importante potrebbe venire da una finale che non sia SINCARAZ.
Forza C A R L I T O S !!!!
Tanti auguri a Carlos, ma chi lo dice che è una cosa grave? Finché non esce dalla sua bocca quello che ha, io non credo a niente
Spero proprio che Carlitos si rimetta prima possibile; la sua assenza non giova né al tennis, né allo sport in generale e credo nemmeno allo stesso Sinner!
Mi associo agli auguri, ma pimpante a Roma la vedo non dura ma durissima. La zona dell’infortunio è la stessa di quello del 2023 che, compresa la ricaduta di Madrid, lo tenne fuori per sette settimane..anche il fatto che ha annunciato con largo anticipo il ritiro da Madrid preoccupa. Se l’infortunio non fosse stato grave avrebbe potuto aspettare almeno fino a giovedì della prossima settimana nella speranza di poter giocare Madrid. Invece era chiaro che non c’erano le condizioni minime. Vedremo per Roma ma sarà difficile sia giocare che essere “pimpante”. Infine ma come si fa a pensare che Alcaraz salti non solo Barcellona ma soprattutto Madrid per motivi “strategici”? Quale sarebbe la strategia? Faccio credere a Sinner che sto male, faccio il finto morto mentre di nascosto dalle telecamere in un bunker segreto mi sto preparando come se non ci fosse un domani..oppure, ancora più sottile, faccio andare avanti Sinner di 2000 punti così si rilassa pensa di dominare il circuito mi sottovaluta e Zac!..
Alcaraz non ha fatto una buona programmazione, ma è l’Atp, coi suoi meccanismi discutibili, a indurre i giocatori in errore forzandoli a scelte poco ragionevoli.
Quattro slam e sette MM obbligatori già non erano uno scherzo, per chi non vi giocava solo una o due partite a torneo ma arrivava sistematicamente almeno in semifinale. Ebbene, ora sono stati resi obbligatori anche quattro 500 l’anno per i top 30… Come se i primi quattro e il n. 25 giocassero sempre lo stesso numero di partite!
Alcaraz, dicevo, ha certamente sbagliato, perché poteva comunque scegliere di non infilarsi in un calendario così stretto. Ma doveva comunque adempiere all’obbligo dei quattro 500 e lui, comprensibilmente, ha pensato al torneo di casa, dove però si è infortunato per il secondo anno di seguito. Zverev ha fatto la stessa scelta, un torneo di casa, e si è schiantato (senza nulla togliere a Cobolli). Sinner l’anno scorso, per fare il 500 di Pechino, accusò sintomi che si manifestarono poco più tardi costringendolo al ritiro a Shanghai.
Sarebbe ora di finirla con i 500 obbligatori e lasciare i giocatori liberi di programmarsi in base alle circostanze e non in base alle convenienze di chi organizza i tornei. Si convincano che il tennis attuale è estremamente usurante non solo sul campo, ma soprattutto per quello che bisogna fare fuori dal campo nella preparazione. Non è più quello dei tempi passati
Per me il problema non è nato in questo periodo,(qualche scoria anche minima ma sottovalutata) viene da dietro nel tempo.
“Tou lì” (diciamo a Genova) che ci siamo giocati l’unico antagonista dei Big 2!!! Certo, i Big 3 erano più rassicuranti, potevano sempre contare su una riserva per mantenere la rivalità, adesso siamo un po’ risicati, appesi a un filo e neanche tanto robusto visto il gioco troppo incosciente dell’estroso Carlitos…rimane il più ferreo, preparato, inattaccabile Jannik, in attesa che Jodar intensifichi la sua resistenza, che Fonseca si rassodi, che Fils consolidi la schiena, che Mensik non si infortuni ogni volta, che Shelton diventi meno guascone e chissà, che Cobolli non continui a crescere mentalmente come ha fatto in questo ultimo periodo
Quando Alcaraz si è fatto male, vedendo la dinamica dell’infortunio, la reazione dello apagnolo e la fine del match, ho pensato che il ritiro dal torneo oscillasse tra il precauzionale e lo strategico.
Il ritiro anche da Madrid non mi ha fatto cambiare idea… Troppo vicini i tornei… Anche le dichiarazioni mi sembravano compatibili con la necessità di giustificare il forfait nel torneo di casa.
Adesso si sta scatenando un po’ di putiferio dall’altra parte del Mediterraneo, con previsioni nefaste e scenari di panico.
Anche questo non mi sorprende… È successo anche da noi quando si è fermato Jannik.
Continuo ad aspettarmi un Alcaraz riposato e pimpante già a Roma.
È anche un auspicio sia per il bene del tennis e dello spettacolo, sia perché penso che un’assenza prolungata del murciano non giovi al nostro Jannik.
Auguri quindi a Carlos Alcaraz di pronta guarigione.
Vorrei aggiungere qualcosa al commento di Kenobi.
Ricordate Berdych? Si è costruito una muscolatura abnorme, specie nelle gambe, e che fine ha fatto? Spesso ai box per problemi fisici. Lo stesso Nadal non è stato immune da questi problemi. Siamo in Spagna,qui non si scherza con la “costruzione” dei fisici, che se hanno un po’ di talento poi diventano dominanti. Ma quando si esce dallo sviluppo naturale, o si forza sia con metodi leciti, sia con mezzi illeciti, un fisico, poi lo si sconta nel tempo. Jannick sparava elettrodomestici quando ancora vestiva alla benzinaia, non e’ cresciuto in sviluppo muscolare per aumentare la potenza dei colpi, ma per resistere alle sollecitazioni di uno sport diventato massacrante. Chi chiede ai vari Cobolli, Nardi, Musetti di aumentare il tono muscolare per la potenza dei colpi, sbaglia. Devono lavorare sul timing e sulla coordinazione.
Splendida notizia per iniziare la domenica!!!!!! Ci rivediamo sull’erba (forse) fenomeno spagnolo. E se vai al mare a mangiare, bere e sc… buone vacanze estive!!!
Jannik pensaci bene. Secondo me fare di seguito Madrid Roma e Roland sarebbe un suicidio. Vedevo anche ieri la partita tra gli ottimi FILS e Jódar il dispendio fisico é ormai a livelli difficilmente gestibili. Si arriverà a vere proprie prove di resistenza. Ovviamente grande in bocca al lupo a Carlitos.
Speriamo siano solo voci, che si riprenda e sia già competitivo al 100% fin da Roma
in mancanza di notizie più precise e soprattutto di referti clinici che spieghino esattamente la natura del problema possiamo solo fare congetture.
ma “ho sentito il polso cedere” non è certo una bella cosa.
Speriamo bene, se non potesse recuperare al 100% sarebbe terribile (Del Potro ne sa qualcosa…).
In passato sono stato coinvolto da certi miei odiatori del sito in un dibattito assurdo sul mio presunto “odio” verso Carlos , a me che amo il tennis .
Ovviamente mi spiace immensamente per Carlos e soprattutto per il mondo del tennis senza di lui è monco.
Quindi buona guarigione!!
Ma purtroppo già lo scorso anno mettevo in guardia sulla possibilità di un bis nei risultati , sia perché ripetere gli stessi risultati su terra e altrove
è massacrante, sia perché sarebbe venuto da un 2026 con Jannik fin dall’inizio presente.
Si aggiunge al fatto che almeno un infortunio all’anno di tipo muscolo tendineo Carlos lo accusa (a differenza di Jannik che ha un altro tipo di fragilità) e al suo tipo di tennis logorante beh non mi sorprende più di tanto.
L’occasione di Jannik è francamente unica .
Bertolucci dice che un giocatore non si programma giorno per giorno e non decide in virtù di un’assenza , è parzialmente vero.
È vero che un professionista serio la programmazione la decide prima ma lascia alcuni spazi di “forse”, nè verdi e né rossi. In più si dimentica la parte psicologica che a Jannik influenza meno ma influenza.
Forza Carlitos!
In bocca al lupo a Charlie, ma credo ci siano anche tante speculazioni dietro, tutte le altre volte ha recuperato in fretta.