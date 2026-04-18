Sinner si allena a Monte-Carlo e prepara Madrid: cresce l’ottimismo per il Mutua Madrid Open
Jannik Sinner continua a lasciare segnali incoraggianti in vista del Mutua Madrid Open 2026. Il numero 1 del mondo si è infatti allenato questo sabato a Monte-Carlo prima di partire alla volta di Madrid, dove ha già prenotato un campo alla Caja Mágica per sostenere un’altra sessione di pratica nella giornata di domenica.
The work doesn't stop 💪🏻🎾 pic.twitter.com/WQSCqjgyco
— Jannik Sinner (@janniksin) April 18, 2026
Un indizio importante, che fa pensare come l’azzurro stia concretamente valutando la possibilità di scendere in campo nel Masters 1000 spagnolo. La decisione definitiva non è ancora stata comunicata, ma i movimenti di queste ore alimentano l’ottimismo attorno alla sua presenza nel torneo.
Dopo il trionfo a Monte-Carlo e le parole prudenti rilasciate nei giorni successivi, Sinner aveva lasciato aperto ogni scenario riguardo alla sua partecipazione a Madrid. Per questo motivo, il fatto che abbia ripreso ad allenarsi con continuità e che abbia già programmato una seduta anche nella capitale spagnola rappresenta un segnale molto concreto.
Tra gli organizzatori del Mutua Madrid Open filtra fiducia. La presenza di Sinner sarebbe fondamentale per il torneo, soprattutto dopo le assenze pesanti che hanno già segnato il tabellone. E il messaggio che accompagna queste ore di lavoro è chiaro: “The work doesn’t stop”, il lavoro non si ferma.
Ora resta solo da capire quale sarà la scelta finale del campione altoatesino. Ma una cosa appare evidente: Sinner si sta muovendo come un giocatore che vuole tenersi pronto. Madrid resta nel mirino.
Francesco Paolo Villarico
TAG: Jannik Sinner
Qualcuno ha notizie di Lorenzo Sciahbasi?
Sarà presente a Madrid per non incorrere nella multa ATP, robe da presenziare per gli sponsor, ecc….
Ma non giocherà Madrid, sarebbe da folli.
Corretja è sempre bene informato, ma no è ancora ufficiale
Prima menzionata da Alex Corretja, l’informazione è stata poi confermata dal giornalista José Morgado: Sinner sarà presente a Madrid.
Per il suo ritorno nel torneo, che non ha più disputato dal 2024, il n°1 mondiale punta a un’impresa inedita: vincere un quinto Masters 1000 consecutivo, una prestazione mai realizzata nella storia del tennis. Jannik Sinner giocherà a Madrid, dove sta cercando di diventare il primo giocatore in assoluto a vincere cinque Masters 1000 di fila.
@Josemorgado
Jannik Sinner giocherà a Madrid, dove sta cercando di diventare il primo giocatore in assoluto a vincere cinque Masters 1000 di fila.
23:19 · 18 apr. 2026
@ Gian (#4595813)
Sperem ben! E intendo sia a Madrid che a Roma e RG prima di fare pausa/preparazine ad Halle per vincere Wimbledon.
Daje che quest’anno il rosso sul rosso farà magie.
E non dimentichiamo che è “dietro le quinte il lavoro vero…” e con Laila Dormibene: “Sc….ta galattica, Risveglio spaziale”!!!
VAMOS!!!
Le voci che girano su Alcaraz è di un infortunio abbastanza tosto e quindi probabilmente anche a Roma sarebbe out o se recupera è solo per preparare RG
se fa veramente Madrid, Roma e RG è perché sa di avere le risorse per provarci.
Nel caso salterebbe Roma
Bene sono molto felice, anche se non pensavo lo giocasse. Però sinceramente è un 1000, e se sta in forma e riposato, onestamente non si può lasciare lì un trofeo così importante
Montecarlo é stata una cosa che non riuscivo a immaginare.
A questo punto, mi aspetto di tutto …anche se tutti sappiamo cosa importa più di Madrid e Roma
Quello che ti chiami in modo così volgarmente dispregiativo “moccioso” sarebbe l’unico avversario serio che ha nel circuito.
Ah, ma tu sei un ultras sinneriano della peggior risma.
Basta che si vinca.. il come non conta
Comincio a pensare che l’allenamento sia partecipare al torneo.
Considerando la pochezza degli avversari, il suo vero avversario potrebbe essere l’allergia
Jannik CAMPIONE…puoi farcela! Siamo in molti CON TE!!!
Ottima notizia dai … Aggiunta a quella scritta in serata da Gazzetta.it che ipotizza per il moccioso spagnolo il rischio di dover saltare tutta la stagione su terra. Sarebbe una grande occasione per volare via nella classifica ATP
Si allenerebbe anche se non giocasse a Madrid e Roma
E che giochi nn scherziamo sulla stanchezza rafa andava in fondo Montecarlo Barcellona Madrid Roma Parigi Wimbledon e a volte quins
Forza J A N N I K !!!!
Il link su YouTube:
https://youtube.com/shorts/PuIi5CxVqFA?si=gI5knmMb3iHhy2Ab
La consegna del premio “Laureus” (Sinner è candidato insieme ad Alcaraz) avverrà solo Lunedì sera, pertanto se Jannik è arrivato già oggi (mentre in genere si presenta solo la Domenica) significa che sta prendendo in seria considerazione l’idea di vincere anche a Madrid.
Forza J A N N I K !!!!