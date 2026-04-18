Sinner si allena a Monte-Carlo e prepara Madrid: cresce l’ottimismo per il Mutua Madrid Open

Jannik Sinner continua a lasciare segnali incoraggianti in vista del Mutua Madrid Open 2026. Il numero 1 del mondo si è infatti allenato questo sabato a Monte-Carlo prima di partire alla volta di Madrid, dove ha già prenotato un campo alla Caja Mágica per sostenere un’altra sessione di pratica nella giornata di domenica.

The work doesn't stop 💪🏻🎾 pic.twitter.com/WQSCqjgyco — Jannik Sinner (@janniksin) April 18, 2026

Un indizio importante, che fa pensare come l’azzurro stia concretamente valutando la possibilità di scendere in campo nel Masters 1000 spagnolo. La decisione definitiva non è ancora stata comunicata, ma i movimenti di queste ore alimentano l’ottimismo attorno alla sua presenza nel torneo.

Dopo il trionfo a Monte-Carlo e le parole prudenti rilasciate nei giorni successivi, Sinner aveva lasciato aperto ogni scenario riguardo alla sua partecipazione a Madrid. Per questo motivo, il fatto che abbia ripreso ad allenarsi con continuità e che abbia già programmato una seduta anche nella capitale spagnola rappresenta un segnale molto concreto.

Tra gli organizzatori del Mutua Madrid Open filtra fiducia. La presenza di Sinner sarebbe fondamentale per il torneo, soprattutto dopo le assenze pesanti che hanno già segnato il tabellone. E il messaggio che accompagna queste ore di lavoro è chiaro: “The work doesn’t stop”, il lavoro non si ferma.

Ora resta solo da capire quale sarà la scelta finale del campione altoatesino. Ma una cosa appare evidente: Sinner si sta muovendo come un giocatore che vuole tenersi pronto. Madrid resta nel mirino.





Francesco Paolo Villarico