Conclusa la terza giornata del Wta125 in corso di svolgimento al Tennis Club di Foggia. Avanza la Grant, fuori la Pigato

Il talento della giovane promessa italiana Tyra Grant e l’entusiasmo del pubblico foggiano lasciano il segno sulla terza giornata dell’Open delle Puglie-Trofeo Lapietra, in corso di svolgimento al Tennis Club Foggia. Grant batte la statunitense Varvana Lepchenko in 3 set: 7/6, 2/6, 6/2.

Secondo turno fatale, invece, per Lisa Pigato testa di serie numero 2 del Wta125. L’italiana ha ceduto in 3 set alla russa Darya Astakhova: perso il primo per 6/3, vinto il secondo 6/2 e poi ceduto il terzo nuovamente per 6/3. Prosegue il cammino della giovane azzurra Laura Mair che lotta fino in fondo per conquistare in rimonta il successo, contro la cinese Yiming Dang (2/6, 6/4, 6/3). Bene anche Tatiana Pieri che, dopo un brusco inizio (1/6 ko nel primo parziale), supera il turno per abbandono dell’infortunata Sofia Costoulas nel secondo set, quando si era sul punteggio di 3/2 per la belga. Terzo turno conquistato anche dalla francese Chloe Paquet, che supera la slovena Nika Radisic con un doppio 6/3.

Il programma di domani prevede 4 gare di singolo e 2 di doppio. Di particolare interesse, sul campo centrale del Tennis Club Foggia, le sfide che vedono coinvolte le tenniste italiane. Giorgia Pedone affronta la numero 1 del seeding, l’egiziana Mayar Sherif. Poi c’è un altro derby tricolore tra Lucia Bronzetti e Laura Mair. Infine, Viola Turini sfida la spagnola Leyre Romero Gormaz (tds numero 4). A completare il quadro delle partite, si affrontano la francese Carole Monnet e la russa Tatiana Prozorova.