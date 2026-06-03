Roland Garros 2026: Cobolli da sogno, batte Auger-Aliassime e vola in semifinale

Impresa straordinaria di Flavio Cobolli che supera il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 6 del mondo, con il punteggio di 4-6 6-4 6-4 6-4 e conquista la prima semifinale Slam della carriera. Un successo costruito con il cuore, con il coraggio e soprattutto con una maturità tennistica che certifica definitivamente il salto di qualità del romano. Dopo tre ore e mezza di lotta, Cobolli può finalmente alzare le braccia al cielo. È n.10 nel ranking Live, traguardo inseguito e meritato, ma soprattutto si giocherà un posto nella finale del Roland Garros contro uno tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Qualunque sarà il risultato del derby azzurro, l’Italia avrà un rappresentante nell’ultimo atto del torneo parigino.

Una giornata storica per il tennis italiano e una vittoria che porta la firma di un giocatore capace di non arrendersi mai. Perso il primo set per una manciata di punti e per due errori di diritto nei momenti decisivi, Cobolli non ha mai smesso di crederci. Ha continuato a correre, difendere, attaccare, cercare soluzioni. Ha saputo restare dentro la partita quando l’inerzia sembrava favorevole al canadese e, soprattutto, ha avuto la forza di ribaltarla. Sotto 6-4 3-1, Flavio ha cambiato marcia. Ha iniziato ad anticipare Auger-Aliassime, ha preso il controllo degli scambi e ha sfoderato tutto il repertorio: diritti vincenti giocati da metri fuori dal campo, smorzate millimetriche, recuperi impossibili e accelerazioni improvvise che hanno mandato in crisi il canadese. Qualche inevitabile passaggio a vuoto c’è stato, ma il livello medio del suo tennis è stato altissimo. La sensazione è che oggi Cobolli abbia definitivamente varcato la soglia che separa un ottimo giocatore da un campione.

Primo set: equilibrio e qualche rimpianto. Si gioca con il tetto aperto e un vento fastidioso che attraversa il Philippe-Chatrier. Le condizioni sono complicate per entrambi. Cobolli parte bene e riesce subito a togliere il servizio a un Auger-Aliassime contratto ed emozionato. Dopo un break e controbreak la partita entra nel vivo. Gli scambi si sviluppano prevalentemente da fondo campo. Il canadese è più aggressivo, cerca maggiormente la soluzione vincente e accetta anche una percentuale più alta di errori. Flavio invece costruisce con pazienza, ma fatica a ottenere punti gratuiti con il servizio. Il vento continua a disturbare il gioco e chi colpisce a favore delle raffiche appare chiaramente avvantaggiato. Il set si decide su pochi punti. Cobolli commette due errori di diritto nei momenti sbagliati, esce lentamente dal servizio e perde un parziale che avrebbe potuto fare suo. Le statistiche raccontano bene l’equilibrio: cinque palle break procurate dal romano contro tre del canadese. La differenza la fanno i vincenti, quattordici per Auger-Aliassime contro quattro per Cobolli. Il 6-4 canadese premia il giocatore che ha avuto più coraggio nei momenti decisivi.

Secondo set: la svolta A inizio seconda frazione arriva la pioggia e il tetto viene chiuso. Sulla carta una notizia favorevole al canadese, che ha costruito tutta la sua carriera indoor, vincendo al coperto tutti e sette i titoli ATP conquistati. Auger-Aliassime sembra infatti prendere il controllo della partita. Ottiene il break e sale 3-1. Serve per consolidare il vantaggio e va avanti 30-15. È il momento che cambia il match. Improvvisamente Cobolli ritrova profondità, precisione e fiducia. Il diritto torna a fare male, il rovescio accompagna e gli errori gratuiti spariscono. Flavio infila cinque giochi consecutivi, ribalta completamente il set e spegne l’entusiasmo del canadese. Auger-Aliassime riesce a interrompere l’emorragia tenendo il servizio, ma sul 5-4 la prima di Cobolli fa il suo dovere. È 6-4. Un set pari e partita completamente riaperta.

Terzo set: il capolavoro mentale. L’inizio della terza frazione sembra favorevole al canadese. Auger-Aliassime ritrova efficacia al servizio e tiene due turni di battuta a zero. Cobolli vive il momento più delicato del match sull’1-2, quando deve annullare tre palle break consecutive. Lo fa con personalità e lucidità. Quello diventa il game della svolta. Scampato il pericolo, il romano torna a comandare da fondo campo. Diritto e rovescio iniziano a viaggiare con continuità e il canadese, pur continuando a proteggersi con il servizio, soffre sempre di più negli scambi. Due splendidi rovesci lungolinea regalano il break decisivo a Cobolli. Il game successivo è una battaglia. Flavio si complica la vita con un diritto sul nastro a campo aperto e deve salvare tre palle break. Servono altri otto punti prima di riuscire a consolidare il vantaggio. Da quel momento però non trema più. Il 6-4 che chiude il set dopo due ore e quaranta minuti di gioco porta il romano avanti due set a uno.

Quarto set: la consacrazione. Il quarto parziale conferma quanto visto nella seconda parte della partita. L’equilibrio resta, ma la sensazione è che il controllo sia ormai nelle mani di Cobolli. Auger-Aliassime sopravvive grazie alla prima di servizio, che gli garantisce ancora alcuni turni rapidi. Ma quando la percentuale si abbassa, il canadese va immediatamente in difficoltà. Arriva il momento decisivo. Due seconde consecutive e due risposte profonde di Cobolli aprono l’unica palla break del set. Flavio non si lascia sfuggire l’occasione. Da quel momento il servizio lo accompagna fino al traguardo. Nel quarto set non concede nemmeno una palla break. Sul 5-4 arrivano tre match point. Sul secondo un diritto vincente chiude una delle partite più importanti della sua carriera. Flavio Cobolli è in semifinale al Roland Garros. Da lunedì sarà tra i dieci migliori giocatori del mondo. E il suo sogno parigino continua.

La cronaca

1. set Auger-Aliassime al servizio. Aliassime non prende la palla causa vento 0-15. Doppio fallo 0-30. A rete Flavio, passante del canadese 15-30. Due palle break Cobolli 15-40. Errore di Flavio 30-40. Serve and volley parità. Sbaglia il dritto Felix, palla break. Sbaglia il rovescio Aliassime, break 0-1.

Fuori il dritto di Flavio 0-15. Stecca la rispsota Felix 15-15. Ancora un dritto out di Cobolli 15-30. Scambio da fondo, Cobolli smuove il n.6 del mondo che sbaglia 30-30. Smorzata di Aliassime in rete 40-30. Palla corta di Cobolli, Aliassime veloce chiude 40-40. Accorcia Auger, Cobobolli mette fuori il back di rovescio, palla break. Dritto out, contro break 1-1.

Scambio lunghissimo Cobolli picchia sul dritto di Aliassime 0-15. Gratuito di Flavio con il dritto 15-15. Smorzata imperfetta, Cobolli fa il punto 15-30. Cobolli ancora un gratuito di rovescio. Errore di Felix, palla break 30-40. Mette la prima il candese e chiude con il dritto 40-40. Costruisce bene Cobolli che sbaglia la volée conclusiva, vantaggio Canada. Parità, Cobolli risposta in rete. Serve and volley Felix, primo servizio tenuto 2-1.

Bene Cobolli con la prima 30-0. Si gioca male con il vento Cobolli sbaglia 30-15. In rete due rovesci di Aliassime 2-2.

In ritardo sulla palla corta Cobolli 15-0.. Risposta out 30-0. A rete Aliassime che sbaglia la volée 30-15. Non trova la palla Felix 30-30. Prima al centro 40-30. Doppio fallo 40-40. Servizio e dritto, 3-2.

Scambio a media velocità, Cobolli mette out il rovescio 0-15. A rete Felix che osa ed attacca di più 0-30. Servizio e dritto Flavio 15-30. Prima vincente 30-30. Ancora un’ottima prima 40-30. Comanda da fondo Flavio 3-3.

Fuori il dritto di Aliassime, che rimedia con un vincente 15-15. Ace 30-15. A rete Felix che costringe Flavio all’errore 40-15. Servizio portato via dal vento 4-3.

Palla corta, di Flavio, molto veloce Aliassime 0-15. Stecca il dritto il canadese 15-15. A rete Flavio, ottima volée 30-15. Regalo di rovescio in uscita dal servizio 30-30. Prima vincente 40-30. Di nuovo sparisce la palla ad Aliassime 4-4.

A rete Aliassime, passante basso 0-15. Volée out 0-30. Prima vincente 15-30. Il vento aiuta Felix 30-30. Risposta out 40-30. Spettacolare dritto incrociato di Cobolli 40-40. Doppio fallo, palla break. Prima a uscire, parità. Scambio infernale, Cobolli accorcia Auger lo punisce, vantaggio Canada. Risposta out 5-4.

Risponde lungo Aliassime, 15-0. Regalo con il dritto di Cobolli 15-15. Il vento porta fuori il rovescio di Felix 30-15. Passante vincente 30-30. Smash vincente 40-30. Errore in uscita di Cobolli 40-40. Brutto dritto di Cobolli, set-point Aliassime. Servizio e dritto, parità. Prima vincente vantaggio Italia. Ottimo dritto di Felix, parità. Esce il passante di Flavio, set-point. Regalo di dritto, primo set a Auger-Aliassime 6-4 in un’ora e un minuto.

2.set Aliassime al servizio. Prima e dritto 15-0. Doppio fallo 15-15. Tetto chiuso, Felix ritrova la prima 40-15. Risponde finalmente Cobolli, stecca il dritto il canadese 40-30. UN ottimo Cobolli da fondo, che costringe Aliassime all’errore 40-40. Rovescio vincente lungolinea dell’azzurro, palla break. Servizio e dritto Aliassime parità. Troppi gratuiti di dritto per Flavio, vantaggio Auger. Si apre il campo Felix 1-0.

Due scambi e Aliassime, piazza il dritto vincente 15-15. Fuori l’attacco del canadese 30-15. Risposta out 40-15. Ace 1-1.

Aliassime piccchia piatto con precisione, la prima entra, gioco a zero 2-1.

Spinge sulla risposta Felix 0-15. Ottima prima al centro 15-15. Volée in rete di Cobolli 15-30. A rete Auger, smash vincente due palle break 15-40. Rovescio out di Flavio su un colpo non particolarmente difficile, break 1-3.

Fuori il dritto del canadese 0-15. Palla corta di Felix 15-15. Prima vincente 30-15. A rete Aliassime, passante vincente 30-30. Serve and volley, volée in rete palla break 30-40. Ottima risposta di Cobolli, contro-break 3-2.

Seconda vincente di Cobolli 15-0. Ottima palla corta 30-0. Esce il rovescio di Aliassime 40-0. Spara un dritto a casaccio Flavio 40-15,. Ace 3-3.

Ancora un gratuito di Flavio 15-0. Regalo anche di Felix, back in rete 15-15. Super dritto incrociato di Cobolli 15-30. Esce il dritto di Aliassime, due palle break 15-40. Spinge con il dritto Flavio, finalmente in misura break 3-4.

Pasticcia sotto rete Flavio 0-15. Regalo in risposta di Aliassime 15-15. A rete Flavio 30-15. Aliassime in un momento di crisi 40-15. Prima a 213 km/h, Cobolli conferma il break 5-3.

A rete Felix 15-0. Prima vincente 30-0. Ace 40-0. Gioco a zero 4-5.

Serve per il set Cobolli. LA prima fa il suo dovere secondo set all’azzurro 6-4.

3.set Al servizio Aliassime. Gioco a zero per il canadese 1-0.

Ace Cobolli 30-0. Stecca con il dritto Flavio 30-15. Brutto dritto dell’azzurro 30-30. A rete Aliassime che costruisce il punto, palla break 30-40. Spinge Flavio 40-40. Prima vincente vantaggio Cobolli. Errore di Auger, 1-1.

Ottimo Aliassime a rete 15-0. Ottima risposta di Cobolli 15-15. Scambio durissimo, Cobolli stampa un grande passante 15-30. Comanda da fondo il canadese 30-30. Bene Cobolli, Aliassime trova il jolly, passante millimetrico 40-30. Palla corta e chiusura al volo per Flavio 40-40. Perfetta smorzata di Aliassime. Bene a rete Aliassime 2-1.

Fuori lo schiaffo al volo di Cobolli 0-15. Spinge con il dritto Aliassime 0-30. Più forte da fondo il canadese tre palle break 0-40. Sbaglia il dritto Felix 15-40. Prima vincente 30-40. Bravo a recuperare Cobolli 40-40. In rete la smorzata di Aliassime, vantaggio Cobolli. Brutto rovescio in corridoio di Cobolli parità. Scambio infernale, alla fine Auger cede, vantaggio Cobolli. Risposta out 2-2.

Ottima prima 15-0. Risposta out 30-0. Spinge con il dritto Aliassime 40-0. Gioco a zero 3-2.

Brutto dritto di Cobolli 0-15. Esce la risposta di Aliassime 15-15. Prima vincente 30-15. Cerca il vincente da fondo Cobolli, palla fuori 30-30. Ace 40-30. Servizio ad uscire e dritto vincente 3-3.

Lungolinea vincente per Flavio 0-15. Distribuisce da fondo Aliassime 15-15. Ace 30-15. Ancora un rovescio vincente 30-30. Sbaglia al volo Aliassime palla break 30-40. Difende con coraggio Cobolli, esce il dritto di Aliassime, break 3-4.

Prima vincente al corpo 15-0. Serve and volley 30-0. Rovescio in rete di Cobolli 30-15. Combinazione servizio e dritto 40-15. Palla corta, che Aliassime chiude 40-30. Il nastro mette fuori il dritto di Fabio 40-40. Doppio fallo, palla break. Ace parità. Stecca il dritto a campo vuoto Cobolli palla break. Servizio e dritto parità. Comanda da fondo il canadese palla break. Scambio mozzafiato, Cobolli indomabile. Parità. Serve kick Cobolli, break confermato 5-3.

Ottima prima 15-0. Risposta out 30-0. Ancora una prima 40-0. Gioco a zero, Aliassime resta vicino 4-5.

Fuori il rovescio del canadese 15-0. Esce il dritto in contropiede 15-15. Fuori ancora il rovescio di Felix 30-15. Servizio e dritto due set-point 40-15. Serve and volley terzo set Cobolli 6-4, dopo 2 ore e 40.

4.set Inizia ancora Aliassime. Servizio e dritto 15-0. Serve bene Felix 30-0. Rovescio in rete 40-0, lascia un quindici per strada Felix 1-0.

Gioco a zero per Cobolli 1-1.

Manovra da fondo Aliassime , Cobolli sbaglia 15-0. Risponde corto Flavio 30-0. Fuori tempo l’azzurro altro dritto sparato a caso 40-0. Risposta vincente 40-15. Aliassime chiude 2-1.

Dritto corto di Flavio 0-15. Tiene il servizio Cobolli 2-2.

Nastro favorevole a Flavio 0-30. Forza inutilmente il dritto Cobolli 15-30. Aliassime costruisce bene il punto 30-30. Riga di Cobolli, palla break 30-40. Scambio dulla diagonale del rovescio Aliassime mette fuori break 2-3.

Ace, dritto vincente, serve and volley 40-0 break confermato 4-2

Prima vincente 15-0. Risponde bene Flavio 15-15. Servizio e dritto in contropiede per Felix, 40-15. Gratuito di dritto, Auger resta vicino 3-4.

Prima vincente 15-0. Servizio e dritto 30-0. Dritto vincente da due metri fuori dal campo 40-0. Sbaglia il dritto Flavio 40-15. Vincente di rovescio di Aliassime 40-30. Il nastro aiuta Aliassime, ma la serata è di Flavio 5-3

Esce la risposta di Flavio 15-0. Ancora una risposta fuori 30-0. Ottima volée del canadese 40-0. Gioco a zero 4-5.

Cobolli serve per il match. Esce il rovescio di Aliassime 15-0. Servizio ad uscire e dritto vincente 30-0. Schiaffo al volo tre match-point 40-0. Doppio fallo 40-15. Servizio e dritto in contropiede. Cobolli è in semifinale 6-4 tre ore e 24 minuto di gioco.

Dal nostro inviato a Parigi, Enrico Milani

Felix Auger-aliassime vs Flavio Cobolli

