59° edizione del Torneo Avvenire: Basilone resta l’unico azzurro nel maschile. Nel femminile agli ottavi Conticello e Garzella

La tregua dopo la bufera si potrebbe riassumere così la quinta giornata della 59° edizione del Torneo Avvenire che si disputa sui campi in terra battuta del Club Ambrosiano: gli organizzatori sono infatti riusciti ad allineare i tabelloni boys e girls agli ottavi di finale.

Prova convincente per Nicolas Lyam Basilone numero 17 della classifica mondiale di Tennis Europe Junior Under 14, l’azzurro ha piegato la resistenza del tedesco Tudor Ursachi 7-5 6-1. Esce di scena invece Ulisse Bari superato dal francese Imanol Gosset con un doppio 6-2. Fuori Giorgio Lorenzetti che si è arreso al bulgaro Daniel Stoyanov con un doppio 7-5, alza bandiera bianca anche Emilio Oliaro che lotta colpo su colpo con il romeno Victor-Alexandra Dobrescu prima di cedere 6-2 3-6 6-4.

Non delude le aspettative lo svizzero Richard Mitchell (numero 3 del mondo Under 14) che supera Valentijn Roodenburg 6-2 7-6, rimontando da 0-4 nel secondo set. Andamento speculare anche per Rafael Papoian, numero 5 del mondo che piega senza troppi patemi con un doppio 6-3 il francese Rakotomahanina. Bene anche il cipriota Anastasis Mosaikos, numero 5 del mondo di categoria, che ha superato il ceco David Motal.

Nel tabellone femminile Anna Maria Conticello e Aurora Garzella avanzano agli ottavi di finale sconfiggendo rispettivamente la croata Rebic e la ceca Nykodimova.

In apertura di programma la pattuglia azzurra al femminile ha perso un altro pezzo con la sconfitta di Lucrezia Oliveti superata per 6-1 6-4 dalla svedese Vega Bontin, testa di serie numero 8. L’allieva di Marco Meneschincheri, volto noto di Supertennis, ha cercato nel secondo parziale di contrastare le qualità della scandinava senza però riuscire completamente a riaprire la sfida. Disco Rosso anche per Ludovica De Matteis costretta ad alzare bandiera bianca al cospetto dell’estone Vera Morozova (6-2 7-6) numero 7 del seeding milanese. Stessa sorte anche per Nicole Scarpino che si è arresa in tre set altalenanti 6-1 0-6 6-1 alla ceca Nicole Kurylova, testa di serie numero 5.

Procede spedita la marcia di Eva Maria Bulai che centra gli ottavi di finale superando di slancio 6-1 6-4 la francese Julia Salamon, mettendo in luce la consueta prova di forza. Bene anche la svizzera Lilly Falkenberg (numero del seeding) vincitrice sulla giapponese Meina Hirai 7-5 6-2. Decisamente più complicata la vittoria dell’ucraina Mariia Kocherzhenko, terza favorita del tabellone femminile, che ha sconfitto in rimonta 2-6 6-3 6-3 la croata Druzijianic.

Domani (giovedì 4 giugno) dalle 9 è previsto un doppio turno: si disputeranno gli ottavi di finale dei due tabelloni e a seguire i quarti di finale, 24 incontri da non perdere.

DOVE SEGUIRE GLI INCONTRI

I match del campo centrale e del campo 1 saranno trasmessi sulla piattaforma Tennis Europe, la pagina Facebook del Club Ambrosiano e i canali SportWatchers fin dai primi turni di main draw, le semifinali e le finali, venerdì 5 e sabato 6 giugno andranno in onda in diretta su SupertenniX.

INGRESSO LIBERO

L’ingresso nella storica struttura del Tennis Club Ambrosiano è libero per tutta la durata della manifestazione, dalle qualificazioni fino alle finali in programma sabato 6 giugno.

COME ARRIVARE AL TC AMBROSIANO

Si trova in via Feltre 33 a Milano nella zona est della città, a ridosso del Parco Lambro.

Il trasporto pubblico della rete Atm Milano è il modo più rapido per arrivare:

Metropolitana (Linea Verde M2): Scendete alla fermata Udine. Una volta usciti dalla stazione, imboccate a piedi Via Feltre. Il club si trova a circa 10 minuti di camminata procedendo dritto lungo la via.

Autobus: Potete utilizzare la linea 55 (che ferma proprio lungo Via Feltre nelle immediate vicinanze del club) o le linee 75 e 175 che transitano in zona Lambrate/Udine.

In Auto e Tangenziale

Il Tennis Club Ambrosiano gode di un’ampia disponibilità di parcheggio all’esterno:

Dalla Tangenziale Est (A51): Prendete l’uscita 8a (Lambrate / Via Rombon). Seguite le indicazioni per il centro città immettendoti su Via Rombon, poi svoltate a destra in Via Passo Rolle e infine a sinistra in Via Feltre fino al civico 33.

Live streaming Campo Centrale e Campo 12

https://www.youtube.com/watch?v=-5Dfhu-tsk8

https://www.facebook.com/tcambrosiano/videos/live-from-court-12-torneo-avvenire/2278131069389621/?mibextid=wwXIfr&rdid=bt3VVTHe8hXFOqsn

Livescore

https://score-widget.matchscorerlive.com/public/JRBydXGTD0KL6T71BWwI-A

Tabellone principale maschile

https://te.tournamentsoftware.com/tournament/079DE5F9-FF49-47F1-A29D-92AB44CDD455/draw/1

Tabellone principale femminile

https://te.tournamentsoftware.com/tournament/079DE5F9-FF49-47F1-A29D-92AB44CDD455/draw/4

Ordine di gioco

https://te.tournamentsoftware.com/tournament/079DE5F9-FF49-47F1-A29D-92AB44CDD455