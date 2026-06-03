Cecchinato ai quarti di finale a Perugia, battuto Royer “Sono entrato in campo per vincere, so quanto valgo”. Out Vasamì, domani il derby azzurro tra Basile e Forti

Marco Cecchinato è il primo azzurro a qualificarsi ai quarti di finale degli Internazionali di Tennis Città di Perugia | G.I.Ma. Tennis Cup. Il palermitano classe 1992 conduceva per 6-3 3-0 sul Campo Centrale del Tennis Club Perugia contro la prima testa di serie Valentin Royer, quando il francese è stata costretto al ritiro per un problema alla gamba. Nel Challenger 125 organizzato da MEF Tennis Events in programma fino al 7 giugno avanza anche Pablo Llamas Ruiz; la quinta forza del seeding ha eliminato il romano classe 2007 Jacopo Vasamì con il punteggio di 7-6(3) 6-3.

Cecchinato ai quarti di finale – Nonostante i soli 61 minuti passati in campo, la versione di Marco Cecchinato sul Campo Centrale del Tennis Club Perugia è stata ancora una volta soddisfacente. L’ex numero 16 del mondo aveva portato a casa il primo set contro la testa di serie numero uno e numero 74 ATP Valentin Royer, prima che il francese accusasse un problema alla gamba e fosse costretto al ritiro sul punteggio di 6-3 3-0. “Non è mai bello vincere quando un altro giocatore si ritira, ma sono contento di aver espresso un buon livello di gioco – ha spiegato il palermitano, oggi alla piazza numero 178 della classifica mondiale –. Vincere una partita così mi dà comunque molta fiducia, alla fine Valentin è un giocatore in grande forma quindi è innegabile che mi faccia piacere averla portata a casa”.

Superato lo scoglio della prima forza del seeding, Cecchinato guadagna fiducia e guarda al turno successivo dove se la vedrà contro uno tra Timofey Skatov e Chun-Hsin Tseng: “Qui tutti i giocatori sono forti, il numero che abbiamo accanto al cognome è relativo. Tante volte a livello Challenger vediamo i Top 100 perdere con giocatori di classifica più bassa. So che non avevo un sorteggio eccezionale, ma al tempo stesso sono molto consapevole dei miei mezzi e sono entrato in campo per vincere”.

Nonostante il buon momento tennistico, Cecchinato resta cauto sull’obiettivo della rassegna umbra: “Come ho detto a inizio anno, l’idea è di fare più partite possibili e tirare le somme a fine stagione. Magari sarò in Top 100 o magari la mia classifica scenderà ancora e appenderò la racchetta al chiodo (ride). Scherzi a parte, spero solo di continuare a giocare bene e soprattutto di rimanere in forma fisicamente”.

Presentato “Rampa di lancio”, il libro sugli aneddoti dei tornei MEF Tennis Events – Non solo tennis nel mercoledì degli Internazionali di Tennis Città di Perugia | G.I.Ma. Tennis Cup. Al Tennis Club Perugia si è svolta la presentazione ufficiale di “Rampa di lancio: Da Musetti e Paolini ad Alcaraz e Berrettini: la storia di MEF Tennis Events” (Effepidue edizioni), con la presenza del direttore del torneo ed ex numero 21 ATP Francesco Cancellotti, dell’amministratore unico di MEF Tennis Events Marcello Marchesini e degli autori Alessandro Nizegorodcew, Matteo Mosciatti, Marco Di Nardo e Pietro Corso. Il libro, che si apre con la prefazione dell’ex coach di Matteo Berrettini e attuale allenatore di Lorenzo Sonego, Vincenzo Santopadre, raccoglie dieci anni di aneddoti delle rassegne organizzate dall’azienda umbra tra l’Italia e la Spagna ed è in vendita su Amazon.

Aperta della biglietteria sul sito ufficiale – È possibile acquistare biglietti ed abbonamenti a prezzo ridotto sul sito ufficiale, www.internazionaliperugia.it. Sul sito, nella sezione ‘come arrivare’, sono disponibili tutte le informazioni per i parcheggi. Per le richieste di accredito stampa è possibile inviare una e-mail a credentials@meftennisevents.com

Risultati di mercoledì 3 giugno

1° turno tabellone principale

Marco Cecchinato b. Valentin Royer (1) 6-3 3-0 rit.

Pablo Llamas Ruiz (5) b. Jacopo Vasamì (SE) 7-6(3) 6-3