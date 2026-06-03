Roland Garros 2026 ATP, Copertina, WTA

Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Day 12. hwalinska nella storia del Roland Garros: la polacca dalle qualificazioni vola in semifinale. In campo Flavio Cobolli ed il derby Berrettini vs Arnaldi (Live)

03/06/2026 16:00 139 commenti
Flavio Cobolli - Foto Patrick Boren
Flavio Cobolli - Foto Patrick Boren

Maja Chwalinska continua a vivere un torneo da favola al Roland Garros. La polacca, numero 114 del ranking mondiale, ha conquistato l’accesso alle semifinali diventando la seconda qualifier della storia a raggiungere il penultimo atto del singolare femminile a Parigi.
Un risultato enorme per la 24enne, che nei quarti di finale ha superato la russa Anna Kalinskaya, numero 24 del mondo, con il punteggio di 7-6(3) 6-3. Una vittoria costruita con intelligenza, variazioni e una capacità costante di togliere ritmo all’avversaria.
Chwalinska non ha vinto imponendo potenza pura, ma con un tennis diverso, fastidioso, pieno di soluzioni. Slice, angoli stretti, pallonetti, cambi di ritmo e traiettorie mai uguali: la polacca ha finito per mandare fuori giri Kalinskaya, costretta a giocare una partita sempre scomoda, senza mai trovare davvero continuità.

Il primo set è stato il momento chiave. Kalinskaya ha provato a far valere la propria maggiore abitudine a certi palcoscenici, ma Chwalinska è rimasta lucida nei punti importanti. Nel tie-break, la polacca ha giocato con grande personalità, chiudendo 7-3 e mettendo una pressione enorme sulle spalle della russa.
Nel secondo parziale, Chwalinska ha continuato a muovere il gioco, alternando palle tagliate, difese profonde e accelerazioni improvvise. Kalinskaya ha cercato di reagire, ma non è riuscita a liberarsi dalla ragnatela tattica costruita dalla polacca, che ha chiuso 6-3 e ha completato una delle imprese più sorprendenti del torneo.
Il percorso di Chwalinska assume un valore ancora più importante se si considera da dove è partito. La polacca era arrivata a Parigi passando dalle qualificazioni e, turno dopo turno, ha trasformato il suo Roland Garros in una corsa storica. Ad aprile aveva già lanciato un segnale importante vincendo uno dei WTA 125 di Oeiras, ma pochi avrebbero immaginato una sua presenza tra le migliori quattro di uno Slam poche settimane dopo.
Con questo risultato, Chwalinska diventa anche la sesta qualificata della storia a raggiungere una semifinale Slam nel singolare femminile. Tra queste, soltanto Emma Raducanu è riuscita poi a completare il percorso fino al titolo, partendo dalle qualificazioni allo US Open 2021.
Il paragone non deve trasformarsi in pressione, ma racconta bene la portata dell’impresa. Chwalinska non è più soltanto una sorpresa del tabellone: è una giocatrice che ha saputo costruire un percorso vero, battendo avversarie di livello e imponendo una proposta tecnica molto personale.
La sua semifinale al Roland Garros è una storia di fiducia, coraggio e tennis intelligente. In un circuito spesso dominato da potenza e ritmo, la polacca sta dimostrando che anche variazioni, sensibilità e lettura tattica possono fare la differenza nei palcoscenici più importanti.
Parigi ha trovato una nuova protagonista. Maja Chwalinska è partita dalle qualificazioni e ora è tra le prime quattro del Roland Garros. La favola continua.

🇫🇷
Roland Garros
Parigi, Francia  ·  3 Giugno 2026

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Court Philippe-Chatrier – Ore: 11:00
Anna Kalinskaya --- vs Maja Chwalinska POL

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Anna Kalinskaya [22]
6
3
Maja Chwalinska
7
6
Vincitore: Maja Chwalinska
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Aryna Sabalenka --- vs Diana Shnaider ---

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Aryna Sabalenka [1]
6
5
0
Diana Shnaider [25]
3
7
6
Vincitore: Diana Shnaider
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Felix Auger-aliassime CAN vs Flavio Cobolli ITA

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Felix Auger-aliassime [4]
30
0
Flavio Cobolli [10]
30
1
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Matteo Berrettini ITA vs Matteo Arnaldi ITA (20:15)

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Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00
Daniela Hantuchova SVK / Alizé Cornet FRA vs Angelique Kerber GER / Martina Hingis SUI

GS Roland Garros
Daniela Hantuchova / AlizÃ© Cornet
3
4
Angelique Kerber / Martina Hingis
6
6
Vincitore: Angelique KerberMartina Hingis
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Horacio Zeballos ARG / Marcel Granollers ESP vs Edouard Roger-vasselin FRA / Hugo Nys MON

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Horacio Zeballos / Marcel Granollers [1]
6
6
Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys [10]
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4
Vincitore: Horacio ZeballosMarcel Granollers
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David Pel NED / Sander Arends NED vs Pierre-Hugues Herbert FRA / Quentin Halys FRA

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David Pel / Sander Arends
4
4
Pierre-Hugues Herbert / Quentin Halys
6
6
Vincitore: Pierre-Hugues HerbertQuentin Halys
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Andrea Vavassori ITA / Sara Errani ITA vs Edouard Roger-vasselin FRA / Laura Siegemund GER

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En-Shuo Liang TPE / Shuko Aoyama JPN vs Kristina Mladenovic FRA / Hanyu Guo CHN

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Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00
Guy Forget FRA / Tatiana Golovin FRA vs Gilles Simon FRA / Pauline Parmentier FRA

GS Roland Garros
Guy Forget / Tatiana Golovin
2
3
Gilles Simon / Pauline Parmentier
6
6
Vincitore: Gilles SimonPauline Parmentier
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Marcelo Demoliner BRA / N.Sriram Balaji IND vs Henry Patten GBR / Harri Heliovaara FIN

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Marcelo Demoliner / N.Sriram Balaji
3
4
Henry Patten / Harri Heliovaara [2]
6
6
Vincitore: Henry PattenHarri Heliovaara
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Cedric Pioline FRA / Mansour Bahrami FRA vs Fabrice Santoro FRA / Arnaud Clement FRA

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Cedric Pioline / Mansour Bahrami
5
4
Fabrice Santoro / Arnaud Clement
7
6
Vincitore: Fabrice SantoroArnaud Clement
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Evan King USA / Gabriela Dabrowski CAN vs Nikola Mektic CRO / Asia Muhammad USA

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Evan King / Gabriela Dabrowski
0
4
Nikola Mektic / Asia Muhammad
0
3
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Demi Schuurs NED / Ellen Perez AUS vs Aleksandra Krunic SRB / Anna Danilina KAZ

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Court 14 – Ore: 11:00
Guy Sasson ISR vs Jin Woodman AUS

GS Roland Garros
Guy Sasson
6
6
Jin Woodman
2
2
Vincitore: Guy Sasson
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Andy Lapthorne GBR vs Niels Vink NED

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Andy Lapthorne
3
2
Niels Vink [2]
6
6
Vincitore: Niels Vink
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Ahmet Kaplan TUR vs Gregory Slade GBR

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Ahmet Kaplan
6
6
Gregory Slade
0
0
Vincitore: Ahmet Kaplan
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Sam Schroder NED vs Gonzalo Enrique Lazarte ARG

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Sam Schroder [1]
0
6
5
Gonzalo Enrique Lazarte
0
1
2
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Court 7 – Ore: 11:00
Luis Guto Miguel BRA vs Nicolas Baena PER

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Luis Guto Miguel [1]
6
6
Nicolas Baena [16]
4
4
Vincitore: Luis Guto Miguel
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Mathys Domenc FRA vs Thilo Behrmann AUT

GS Roland Garros
Mathys Domenc
0
6
Thilo Behrmann [7]
6
7
Vincitore: Thilo Behrmann
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Flynn Thomas SUI vs Jamie Mackenzie GER

GS Roland Garros
Flynn Thomas
6
0
2
Jamie Mackenzie [3]
4
6
6
Vincitore: Jamie Mackenzie
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Daniel Jade FRA / Mathys Domenc FRA vs Tanishk Konduri USA / Andrew Johnson USA

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Daniel Jade / Mathys Domenc
0
1
Tanishk Konduri / Andrew Johnson
15
2
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Mickael Kaouk FRA / Aaron Gabet FRA vs Vincent Jakob Reisach GER / Jamie Mackenzie GER

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Mickael Kaouk / Aaron Gabet
Vincent Jakob Reisach / Jamie Mackenzie [8]
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Court 6 – Ore: 11:00
Maia Ilinca Burcescu ROU vs Xinran Sun CHN

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7
5
Xinran Sun [2]
7
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Vincitore: Xinran Sun
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Michael Antonius [13]
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6
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Yannick Theodor Alexandrescou [2]
40
2
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Keaton Hance USA vs Kaan Isik Kosaner TUR

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Keaton Hance [6]
0
2
Kaan Isik Kosaner
0
1
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Hollie Smart GBR / Lea Nilsson SWE vs Nauhany Vitoria Leme da silva BRA / Charo Esquiva banuls ESP

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Flynn Thomas SUI / Leonardo Storck franca BRA vs Jack Kennedy USA / Keaton Hance USA

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Jack Kennedy / Keaton Hance [2]
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Court 5 – Ore: 11:00
Anastasija Cvetkovic SRB vs Paola Pinera celorio ESP

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Paola Pinera celorio [11]
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Zhang-Qian Wei CHN / Yushan Shao CHN vs Thea Frodin USA / Anastasija Cvetkovic SRB

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Thea Frodin / Anastasija Cvetkovic [3]
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Sonja Zhenikhova GER / Sol Ailin Larraya guidi ARG vs Ha Eum Lee KOR / Luna Maria Cinalli ARG

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Court 8 – Ore: 11:00
Leonardo Storck franca BRA vs Zangar Nurlanuly KAZ

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Leonardo Storck franca
3
7
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Zangar Nurlanuly [8]
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6
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Charo Esquiva banuls ESP vs Nauhany Vitoria Leme da silva BRA

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Charo Esquiva banuls [9]
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6
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Nauhany Vitoria Leme da silva [5]
6
2
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Vincitore: Charo Esquiva banuls
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Ruien Zhang CHN / Xinran Sun CHN vs Olivia Traynor USA / Chukwumelije Clarke USA

GS Roland Garros
Ruien Zhang / Xinran Sun [4]
Olivia Traynor / Chukwumelije Clarke
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Kuan-Shou Chen TPE / Thilo Behrmann AUT vs Leon Sloboda SVK / Raffaele Ciurnelli ITA

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Ziga Sesko SLO / Luis Guto Miguel BRA vs Arnav Vijay Paparkar IND / Kunanan Pantaratorn THA

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Ziga Sesko / Luis Guto Miguel [1]
Arnav Vijay Paparkar / Kunanan Pantaratorn
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Court 9 – Ore: 11:00
Jana Kovackova CZE vs Felitsata Dorofeeva-rybas ---

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Jana Kovackova [4]
3
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Felitsata Dorofeeva-rybas [14]
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Ziga Sesko [5]
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Mustafa Ege Sik AUS / Daniel Jovanovski AUS vs Dan Brand ISR / Safir Azam USA

GS Roland Garros
Mustafa Ege Sik / Daniel Jovanovski
0
6
5
0
Dan Brand / Safir Azam
0
2
7
1
Vincitore: Dan BrandSafir Azam
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Yu-Chen Lin TPE / Yu Jun Lin CHN vs Anna Pushkareva --- / Felitsata Dorofeeva-rybas ---

GS Roland Garros
Yu-Chen Lin / Yu Jun Lin
0
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Anna Pushkareva / Felitsata Dorofeeva-rybas [5]
30
1
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Tito Chavez ESP / Nicolas Baena PER vs Dimitar Kisimov BUL / Connor Doig RSA

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Court 10 – Ore: 11:00
Denisa Zoldakova CZE vs Victoria Luiza Barros BRA

GS Roland Garros
Denisa Zoldakova
3
6
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Victoria Luiza Barros [3]
6
0
6
Vincitore: Victoria Luiza Barros
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Ekaterina Dotsenko --- vs Mariella Thamm GER

GS Roland Garros
Ekaterina Dotsenko
7
6
Mariella Thamm [13]
6
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Vincitore: Ekaterina Dotsenko
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Pietra Rivoli BRA / Ui Su Jeong KOR vs Welles Newman USA / Jordyn Hazelitt USA

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Pietra Rivoli / Ui Su Jeong
0
4
1
Welles Newman / Jordyn Hazelitt [8]
0
6
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Mariella Thamm GER / Polina Skliar UKR vs Katerina Zajickova CZE / Jana Kovackova CZE

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Court 11 – Ore: 11:00
Jack Kennedy USA vs Arnav Vijay Paparkar IND

GS Roland Garros
Jack Kennedy [4]
7
6
Arnav Vijay Paparkar
5
2
Vincitore: Jack Kennedy
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Mariia Makarova --- vs Ha Eum Lee KOR

GS Roland Garros
Mariia Makarova [8]
3
6
Ha Eum Lee
6
7
Vincitore: Ha Eum Lee
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Pedro Henrique Chabalgoity BRA / Juan Miguel Bolivar idarraga COL vs Jack Secord USA / Yannik Alvarez PUR

GS Roland Garros
Pedro Henrique Chabalgoity / Juan Miguel Bolivar idarraga
2
4
Jack Secord / Yannik Alvarez [6]
6
6
Vincitore: Jack SecordYannik Alvarez
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Paola Pinera celorio ESP / Victoria Luiza Barros BRA vs Ilary Pistola ITA / Ekaterina Dotsenko ---

GS Roland Garros
Paola Pinera celorio / Victoria Luiza Barros [1]
Ilary Pistola / Ekaterina Dotsenko
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Court 12 – Ore: 12:00
Zhenzhen Zhu CHN / Yui Kamiji JPN vs Jiske Griffioen NED / Angelica Bernal COL

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Zhenzhen Zhu / Yui Kamiji [1]
6
6
Jiske Griffioen / Angelica Bernal
0
0
Vincitore: Zhenzhen ZhuYui Kamiji
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Tokito Oda JPN / Gustavo Fernandez ARG vs Sergei Lysov ISR / Zhenxu Ji CHN

GS Roland Garros
Tokito Oda / Gustavo Fernandez
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6
Sergei Lysov / Zhenxu Ji
3
0
Vincitore: Tokito OdaGustavo Fernandez
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Casey Ratzlaff USA / Tom Egberink NED vs Takuya Miki JPN / Guilhem Laget FRA

GS Roland Garros
Casey Ratzlaff / Tom Egberink
0
7
2
0
Takuya Miki / Guilhem Laget
0
5
6
0
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Kgothatso Montjane RSA / Luoyao Guo CHN vs Ziying Wang CHN / Xiaohui Li CHN

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Court 13 – Ore: 12:00
Stephane Houdet FRA / Martin De la puente ESP vs Ruben Spaargaren NED / Daniel Caverzaschi ESP

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Stephane Houdet / Martin De la puente
7
6
Ruben Spaargaren / Daniel Caverzaschi [2]
5
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Vincitore: Stephane HoudetMartin De la puente
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Gordon Reid GBR / Alfie Hewett GBR vs Daniel Rodrigues BRA / Frederic Cattaneo FRA

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Gordon Reid / Alfie Hewett [1]
6
6
Daniel Rodrigues / Frederic Cattaneo
0
2
Vincitore: Gordon ReidAlfie Hewett
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Aniek Van koot NED / Diede De groot NED vs Manami Tanaka JPN / Ksenia Chasteau FRA

GS Roland Garros
Aniek Van koot / Diede De groot
15
6
1
Manami Tanaka / Ksenia Chasteau
0
0
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Charlotte Fairbank FRA / Pauline Deroulede FRA vs Lizzy De greef NED / Jinte Bos NED

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Zio. 03-06-2026 16:19

Da sinneriano è strano pensare che proprio la presenza di sinner era uno degli impedimenti principali al fatto che altri giocatori italiani potessero pensare di vincere 1000 o slam. Dagli statistici del sito sarei curioso di sapere se ci sono stati giocatori capaci di vincere slam senza vincere prima un 1000

 139
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Zio. 03-06-2026 16:19

Da sinneriano è strano pensare che proprio la presenza di sinner era uno degli impedimenti principali al fatto che altri giocatori italiani potessero pensare di vincere 1000 o slam. Dagli statistici del sito sarei curioso di sapere se ci sono stati giocatori capaci di vincere slam senza vincere prima un 1000

 138
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Laura (Guest) 03-06-2026 16:18

Scritto da RED FURY
Abbiamo imparato una nuova lezione: senza Jannik e Carlitos il tennis è diventato più divertente
Stiamo assistendo ad uno dei più belli Slam degli ultimi 20 anni…ci sono giovani in rampa di lancio come Mensik, c’è un veterano che spera di vincere il suo primo Slam , ci sono 3 italiani che sognano ancora il miracolo sportivo e nel femminile sta per uscire la n.1 al mondo e restano in lizza vere e proprie outsiders.
Con tutto il rispetto per il nostro grande immenso Jannik e per il fenomeno Carlitos, questo tipo di tennis è davvero molto coinvolgente

concordo in pieno!! 😀

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Mats 03-06-2026 16:18

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da JOA20
Sabalenka è passata dal servire per il match a subire un parziale di 10 game a zero…

Qui la dico e poi la rinnego, Sabalenka vincerà ancora tanti slam, ma non vincerà mai il Roland Garros

Sabalenka vincerà il Grande Slam dei crolli mentali

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NonSoloSinner (Guest) 03-06-2026 16:15

Scritto da Gaz
Pronosticare è una cosa,ma vedere dato per scontato un risultato mi ha sempre infastidito, perché lo vediamo tutti i giorni, nulla è scontato,il livello medio generalmente è molto alto,e io sono sempre restio a dare vincente torneo la testa di serie 1,pure per Sabalenka,con la straordinarietà dei suoi risultati,la mano sul fuoco non l’ho mai voluta mettere,come farei altrimenti a scaccolarmi durante i match della Samsonova?

giusta considerazione e l’utente che ti ha messo il pollice verso ha sicuramente qualche ..

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NonSoloSinner (Guest) 03-06-2026 16:12

Scritto da JOA20
Sabalenka è passata dal servire per il match a subire un parziale di 10 game a zero…

Qui la dico e poi la rinnego, Sabalenka vincerà ancora tanti slam, ma non vincerà mai il Roland Garros

 134
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walden 03-06-2026 16:11

Scritto da Nicox

Scritto da Forchetta Antonio
Il nostro movimento a livello giovanile è inesistente. Basta guardare i risultati del RG e dell’AO Jr.

Mi sembra anche corretto, da parte nostra, prenderci una pausa. Non è che dobbiamo sempre vincere tutto…

se proprio vogliamo rispondere a quel DM, possiamo anche dirgli che sono anni che questi fenomeni che vincono da jr combinano poco da pro. Vogliamo qualche esempio?
RG: 2016 Blancaneaux, 2017 Popyrin, 2018 Tseng, 2020 Stricker, 2021 Van Assche, 2022 Debru. L’unico che in quegli anni è diventato un top è Rune che vinse nel 2019, Prizmic nel 2023 potrebbe avvicinarsi a quel livello.
W: 2018 Tseng (che aveva già vinto a Parigi, e che in finale sconfisse Draper), 2019 Mochizuki, 2021 Banerjee, 2022 Poljičak, 2023 Searle. In questo decennio gli unici ad essere, “quasi” dei top sono nel 2016 Shapovalov e nel 2017 Davidovich.
USO: 2017 Wu Yibing, 2018 Seyboth Wild, 2019 Forejtek, 2021 Rincon, 2022 Landaluce. Gli unici ad essere diventati top o quasi sono stati FAA nel 2016 e nel 2023 Joao Fonseca.

In sostanza, io auguro ai nostri di non vincere gli slams jr, anche perchè tutti si ricordano che Gianluigi Quinzi vinse W e fu numero 1 jr….come Carboni che oggi è fuori dai 400…l’unico che sta avendo una grande carriera è Lorenzo Musetti, che, peraltro, secondo qualcuno, sarebbe stato al massimo nei 30…

 133
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RED FURY (Guest) 03-06-2026 16:09

@ walden (#4631861)

Ti capisco perfettamente Walden…ma io lo voglio vincere con Carlos presente , avrebbe un valore del tutto differente 😎

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Ozzastru (Guest) 03-06-2026 16:08

Ma a questi bambini una palla firmata a gliela regaleranno?

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Gaz (Guest) 03-06-2026 16:06

Pronosticare è una cosa,ma vedere dato per scontato un risultato mi ha sempre infastidito, perché lo vediamo tutti i giorni, nulla è scontato,il livello medio generalmente è molto alto,e io sono sempre restio a dare vincente torneo la testa di serie 1,pure per Sabalenka,con la straordinarietà dei suoi risultati,la mano sul fuoco non l’ho mai voluta mettere,come farei altrimenti a scaccolarmi durante i match della Samsonova?

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-1: Just is Back
Woz_ 03-06-2026 16:06

@ Gaz (#4631862)

Ma dai che non ne indovini mezza neanche per scherzo, finiscila una volta per tutte.
Visti i commenti squallidi e indecenti che posti non dovrebbero nemmeno più farti commentare.

 129
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NonSoloSinner (Guest) 03-06-2026 16:06

Scritto da Nicox

Scritto da Forchetta Antonio
Il nostro movimento a livello giovanile è inesistente. Basta guardare i risultati del RG e dell’AO Jr.

Mi sembra anche corretto, da parte nostra, prenderci una pausa. Non è che dobbiamo sempre vincere tutto…

conosco maestri di tennis e mi dicono che le iscrizioni ai corsi sono triplicate… magari non subito, ma avremo tanti altri campioncini in futuro

 128
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Just is Back 03-06-2026 16:06

Scritto da Gaz
Abemus le 4 semifinaliste.
Complimenti a tutti quelli che alla vigilia del torneo le hanno indovinate.
Ora il pronostico sulla vincitrice finale si fa più arduo,non rimane che prenotarvi in anticipo,o continuare a girare la ruota.
Ci saranno 3 top players juniores, più Chwalinska che con soli 25 tornei giovanili ha comunque raggiunto un buon ranking 44.

Sei ridicolo o cosa? Continui a scrivere tutto ed il contrario. Eclissati

 127
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magilla 03-06-2026 16:05

dita incrociate….c’è seppi!….ma non ci faremo influenzare dalle dicerie!!!!

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Emme (Guest) 03-06-2026 16:03

Scritto da magilla

Scritto da Forchetta Antonio
Il nostro movimento a livello giovanile è inesistente. Basta guardare i risultati del RG e dell’AO Jr.

se agli altri paesi non facciamo vincere qualcosa da giovani…..rimane ben poco….per l’italia è solo generosita!…..tu segui pure loro!

Le vittorie junior contano poco. Vero quinzi? Vero jannik vero carlito?

 125
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Mauro N (Guest) 03-06-2026 16:02

Ci siamo vai Flavioooo

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Franco66 (Guest) 03-06-2026 16:02

Scritto da Woz_

Scritto da Franco66

Scritto da Simona

Scritto da JannikUberAlles
Con la simpatica Chwalinska in SF al Roland Garros nasce un dibattito su questa edizione dello Slam francese che ha già il record assoluto di RITIRI (senza conteggiare quello di Sinner, che non è stato formale ma sicuramente sostanziale): torneo deludente o sorprendente?
Per questa 24enne polacca che è sempre rimasta “invischiata” nei Challenger, ben oltre la top-100 in classifica, è la celebrazione di un DECOLLO in carriera o sarà l’ennesima “meteora” del circuito WTA?
Ai posteri l’ardua sentenza

quale sarebbe il legame fra i tanti ritiri e la Chwalinska in semifinale??? i tornei femminili hanno sempre sorprese, a prescindere dai ritiri

Negli Slam femminili la sorpresa è quando non ci sono sorprese E intanto la Shnaider è al terzo Vuoi vedere che….

ah perché questo RG maschile sta andando secondo i piani ahah

Questo RG a livello maschile è incredibile Il che accade molto raramente negli Slam maschili Ma tra le ragazze le sorprese sono la norma E comunque la Shnaider non è per niente scarsa E ha un allenatore che ci capisce parecchio

 123
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Woz_ 03-06-2026 15:58

Scritto da Gaz

Scritto da Gaz

Scritto da Gaz
Un parziale pesante di 9-1 e il Tyson e scosso.

Barcolla

Schiuma

Una serie di commenti orribili, veramente squallido.

OT: Sabalenka si era visto fosse in difficoltà nei tornei di preparazione al RG, ma pensavo riuscisse almeno ad arrivare in finale con facilità.

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+1: Inox
Losvizzero 03-06-2026 15:56

E magari chiedono più soldi senza nemmeno giocare 3 set su 5 le donne 😆 😆 😆

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Il mio personalissimo cartellino (Guest) 03-06-2026 15:56

Di Cobolli aprrezzo tutto, tranne la tenuta. Che poi è la stessa di Fonseca. Maglietta a tinta unita tutta la vita.

 120
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NonSoloSinner (Guest) 03-06-2026 15:55

Scritto da RED FURY
Abbiamo imparato una nuova lezione: senza Jannik e Carlitos il tennis è diventato più divertente
Stiamo assistendo ad uno dei più belli Slam degli ultimi 20 anni…ci sono giovani in rampa di lancio come Mensik, c’è un veterano che spera di vincere il suo primo Slam , ci sono 3 italiani che sognano ancora il miracolo sportivo e nel femminile sta per uscire la n.1 al mondo e restano in lizza vere e proprie outsiders.
Con tutto il rispetto per il nostro grande immenso Jannik e per il fenomeno Carlitos, questo tipo di tennis è davvero molto coinvolgente

ma tutti lo pensiamo, davvero uno slam spettacolare, ed anche al femminile avremo una nuova vincitrice slam… poi certo e ma e ma però e tutto quello che volete, ma alla fine negli annali va solo chi vince, e chi perde o si ritira non se lo ricorda nessuno

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Gaz (Guest) 03-06-2026 15:54

Abemus le 4 semifinaliste.
Complimenti a tutti quelli che alla vigilia del torneo le hanno indovinate.
Ora il pronostico sulla vincitrice finale si fa più arduo,non rimane che prenotarvi in anticipo,o continuare a girare la ruota.
Ci saranno 3 top players juniores, più Chwalinska che con soli 25 tornei giovanili ha comunque raggiunto un buon ranking 44.

 118
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-1: Just is Back, brunodalla, SGT76
walden 03-06-2026 15:53

Scritto da RED FURY
Abbiamo imparato una nuova lezione: senza Jannik e Carlitos il tennis è diventato più divertente
Stiamo assistendo ad uno dei più belli Slam degli ultimi 20 anni…ci sono giovani in rampa di lancio come Mensik, c’è un veterano che spera di vincere il suo primo Slam , ci sono 3 italiani che sognano ancora il miracolo sportivo e nel femminile sta per uscire la n.1 al mondo e restano in lizza vere e proprie outsiders.
Con tutto il rispetto per il nostro grande immenso Jannik e per il fenomeno Carlitos, questo tipo di tennis è davvero molto coinvolgente

è questo il bello, anche se quest’anno avrei preferito un esito più prevedibile 😆

 117
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Nicox (Guest) 03-06-2026 15:51

Scritto da Forchetta Antonio
Il nostro movimento a livello giovanile è inesistente. Basta guardare i risultati del RG e dell’AO Jr.

Mi sembra anche corretto, da parte nostra, prenderci una pausa. Non è che dobbiamo sempre vincere tutto…

 116
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magilla 03-06-2026 15:51

Scritto da Forchetta Antonio
Il nostro movimento a livello giovanile è inesistente. Basta guardare i risultati del RG e dell’AO Jr.

se agli altri paesi non facciamo vincere qualcosa da giovani…..rimane ben poco….per l’italia è solo generosita!…..tu segui pure loro!

 115
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walden 03-06-2026 15:51

Scritto da Marco M.
@ Ciozz 4.4 (#4631804)
La liguria è una striscia lunga più di 250 km e con almeno 250 espressioni dialettali diverse…
Si può dire Anemmu-Dagghela-Dagghe-Forsa e sono tutte giuste rispetto al posto in cui le pronunci. Sulla doppia G per Parigi lo stesso, a Genova di usa una sola G e si pronuncia paˈriːzi allungando la A con la nostra coggina…

basta che ti sposti a Sestri, per non parlare di Pegli o Voltri e già cambia…

 114
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NonSoloSinner (Guest) 03-06-2026 15:50

Spiace per Sabalenka, che a me sta davvero simpatica… ma quando ho visto che era cotta ho tifato per la sua connazionale… è da stamattina che penso solo a Flavio, e prima liberavano il campo, meglio era (lo so, sono squallido, ma almeno sono l’unico che dice quello che pensavate tutti)

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Di Passaggio 03-06-2026 15:49

Colpo di calore anche per Aryna.

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Non tennista (Guest) 03-06-2026 15:48

Shnaider ✅

Sabalenka ⛔

Arynona sarà anche la numero 1 ma in questo periodo non è mai stata dominante

Ma adesso concentriamoci sui nostri

 111
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+1: MarcoP
RED FURY (Guest) 03-06-2026 15:48

Abbiamo imparato una nuova lezione: senza Jannik e Carlitos il tennis è diventato più divertente 😆 😆 😆
Stiamo assistendo ad uno dei più belli Slam degli ultimi 20 anni…ci sono giovani in rampa di lancio come Mensik, c’è un veterano che spera di vincere il suo primo Slam , ci sono 3 italiani che sognano ancora il miracolo sportivo e nel femminile sta per uscire la n.1 al mondo e restano in lizza vere e proprie outsiders.
Con tutto il rispetto per il nostro grande immenso Jannik e per il fenomeno Carlitos, questo tipo di tennis è davvero molto coinvolgente

 110
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+1: MarcoP
Inox 03-06-2026 15:47

Un’ edizione del RG che passerà alla storia

 109
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+1: MarcoP
Gaz (Guest) 03-06-2026 15:46

Scritto da Gaz

Scritto da Gaz

Scritto da Gaz
Un parziale pesante di 9-1 e il Tyson e scosso.

Barcolla

Schiuma

E finisce INESORABILMENTE al tappeto

 108
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-1: Just is Back
Forchetta Antonio (Guest) 03-06-2026 15:46

Il nostro movimento a livello giovanile è inesistente. Basta guardare i risultati del RG e dell’AO Jr.

 107
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NonSoloSinner (Guest) 03-06-2026 15:45

Scritto da Gaz
Ci fu anche una responsabilità non trascurabile della Shnaider nel trionfo di Paolini a Roma.

Nessuno dimenticherà mai quel match, Jasmine aveva già perso e poi il trionfo

 106
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Ozzastru (Guest) 03-06-2026 15:45

Mamma 6:0 Diana ad Aryna…..

 105
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+1: MarcoP
JOA20 (Guest) 03-06-2026 15:44

Sabalenka è passata dal servire per il match a subire un parziale di 10 game a zero…

 104
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+1: MarcoP
Spider 99 (Guest) 03-06-2026 15:44

Scritto da zedarioz
Sabalenka è andata in tilt… Incredibile per una n.1 del mondo smarrirsi così. Vediamo se sull’orlo del burrone riesce a resistere o se come pare ci finisce dentro.

non è una vincente, in carriera ha perso una marea di partite da favorita. tanti slam buttati al vento. o ce le hai o non le hai e aryna se la fa addosso regolamente.

 103
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Marco M. 03-06-2026 15:43

@ Ciozz 4.4 (#4631804)

La liguria è una striscia lunga più di 250 km e con almeno 250 espressioni dialettali diverse…
Si può dire Anemmu-Dagghela-Dagghe-Forsa e sono tutte giuste rispetto al posto in cui le pronunci. Sulla doppia G per Parigi lo stesso, a Genova di usa una sola G e si pronuncia paˈriːzi allungando la A con la nostra coggina…

 102
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+1: walden, carmelob
Gaz (Guest) 03-06-2026 15:41

Scritto da Gaz

Scritto da Gaz
Un parziale pesante di 9-1 e il Tyson e scosso.

Barcolla

Schiuma

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-1: Just is Back
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