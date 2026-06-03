Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Day 12. hwalinska nella storia del Roland Garros: la polacca dalle qualificazioni vola in semifinale. In campo Flavio Cobolli ed il derby Berrettini vs Arnaldi (Live)

Maja Chwalinska continua a vivere un torneo da favola al Roland Garros. La polacca, numero 114 del ranking mondiale, ha conquistato l’accesso alle semifinali diventando la seconda qualifier della storia a raggiungere il penultimo atto del singolare femminile a Parigi.

Un risultato enorme per la 24enne, che nei quarti di finale ha superato la russa Anna Kalinskaya, numero 24 del mondo, con il punteggio di 7-6(3) 6-3. Una vittoria costruita con intelligenza, variazioni e una capacità costante di togliere ritmo all’avversaria.

Chwalinska non ha vinto imponendo potenza pura, ma con un tennis diverso, fastidioso, pieno di soluzioni. Slice, angoli stretti, pallonetti, cambi di ritmo e traiettorie mai uguali: la polacca ha finito per mandare fuori giri Kalinskaya, costretta a giocare una partita sempre scomoda, senza mai trovare davvero continuità.

Il primo set è stato il momento chiave. Kalinskaya ha provato a far valere la propria maggiore abitudine a certi palcoscenici, ma Chwalinska è rimasta lucida nei punti importanti. Nel tie-break, la polacca ha giocato con grande personalità, chiudendo 7-3 e mettendo una pressione enorme sulle spalle della russa.

Nel secondo parziale, Chwalinska ha continuato a muovere il gioco, alternando palle tagliate, difese profonde e accelerazioni improvvise. Kalinskaya ha cercato di reagire, ma non è riuscita a liberarsi dalla ragnatela tattica costruita dalla polacca, che ha chiuso 6-3 e ha completato una delle imprese più sorprendenti del torneo.

Il percorso di Chwalinska assume un valore ancora più importante se si considera da dove è partito. La polacca era arrivata a Parigi passando dalle qualificazioni e, turno dopo turno, ha trasformato il suo Roland Garros in una corsa storica. Ad aprile aveva già lanciato un segnale importante vincendo uno dei WTA 125 di Oeiras, ma pochi avrebbero immaginato una sua presenza tra le migliori quattro di uno Slam poche settimane dopo.

Con questo risultato, Chwalinska diventa anche la sesta qualificata della storia a raggiungere una semifinale Slam nel singolare femminile. Tra queste, soltanto Emma Raducanu è riuscita poi a completare il percorso fino al titolo, partendo dalle qualificazioni allo US Open 2021.

Il paragone non deve trasformarsi in pressione, ma racconta bene la portata dell’impresa. Chwalinska non è più soltanto una sorpresa del tabellone: è una giocatrice che ha saputo costruire un percorso vero, battendo avversarie di livello e imponendo una proposta tecnica molto personale.

La sua semifinale al Roland Garros è una storia di fiducia, coraggio e tennis intelligente. In un circuito spesso dominato da potenza e ritmo, la polacca sta dimostrando che anche variazioni, sensibilità e lettura tattica possono fare la differenza nei palcoscenici più importanti.

Parigi ha trovato una nuova protagonista. Maja Chwalinska è partita dalle qualificazioni e ora è tra le prime quattro del Roland Garros. La favola continua.

🇫🇷 Roland Garros Parigi, Francia · 3 Giugno 2026 ☁ 14°C Nuvoloso · Picco 21°C CIELO Prevalentemente nuvoloso PIOGGIA Rovesci verso sera CAMPO Terra Battuta “` TERRA BATTUTA “` Andamento della giornata — 3 Giugno 09:00 ☁ 15° 10:00 ☁ 16° 11:00 ☁ 16° 12:00 ☁ 18° 13:00 ☁ 19° 14:00 ☁ 21° 15:00 ☁ 20° 16:00 ☁ 19° 17:00 ☁ 19° 18:00 🌧 19° ⚠ Rovesci possibili verso sera: monitorare la chiusura del programma 🎾 Programma del giorno — 3 Giugno 🎾 Roland Garros · Tabellone Principale Quarti di Finale · Terra Battuta RG QF ☁ Nuvoloso

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🎾 Quarti di Finale

🏀 Terra Battuta

Court Philippe-Chatrier – Ore: 11:00

Anna Kalinskaya vs Maja Chwalinska



GS Roland Garros Anna Kalinskaya [22] Anna Kalinskaya [22] 6 3 Maja Chwalinska Maja Chwalinska 7 6 Vincitore: Maja Chwalinska Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Maja Chwalinska 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-5 → 3-5 Anna Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Maja Chwalinska 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 2-4 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Maja Chwalinska 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Maja Chwalinska 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 2-2* 3*-2 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Maja Chwalinska 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Maja Chwalinska 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 Maja Chwalinska 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-5 → 2-5 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Maja Chwalinska 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Maja Chwalinska 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Maja Chwalinska 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Aryna Sabalenka vs Diana Shnaider



GS Roland Garros Aryna Sabalenka [1] Aryna Sabalenka [1] 6 5 0 Diana Shnaider [25] Diana Shnaider [25] 3 7 6 Vincitore: Diana Shnaider Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 0-6 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-5 → 0-6 Diana Shnaider 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-4 → 0-5 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Diana Shnaider 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 Diana Shnaider 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Diana Shnaider 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Diana Shnaider 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-1 → 4-2 Diana Shnaider 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Diana Shnaider 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Diana Shnaider 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Diana Shnaider 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-1 → 5-2 Diana Shnaider 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Diana Shnaider 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Diana Shnaider 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Felix Auger-aliassime vs Flavio Cobolli



GS Roland Garros Felix Auger-aliassime [4] Felix Auger-aliassime [4] 30 0 Flavio Cobolli [10] • Flavio Cobolli [10] 30 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Flavio Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 0-1 Felix Auger-aliassime 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Matteo Berrettini vs Matteo Arnaldi (20:15)



Il match deve ancora iniziare

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00

Daniela Hantuchova / Alizé Cornet vs Angelique Kerber / Martina Hingis



GS Roland Garros Daniela Hantuchova / AlizÃ© Cornet Daniela Hantuchova / AlizÃ© Cornet 3 4 Angelique Kerber / Martina Hingis Angelique Kerber / Martina Hingis 6 6 Vincitore: Angelique KerberMartina Hingis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Angelique Kerber / Martina Hingis 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Daniela Hantuchova / AlizÃ© Cornet 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-5 → 4-5 Angelique Kerber / Martina Hingis 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-4 → 3-5 Daniela Hantuchova / AlizÃ© Cornet 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-3 → 3-4 Angelique Kerber / Martina Hingis 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Daniela Hantuchova / AlizÃ© Cornet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Angelique Kerber / Martina Hingis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Daniela Hantuchova / AlizÃ© Cornet 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 2-1 Angelique Kerber / Martina Hingis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 1-0 → 2-0 Daniela Hantuchova / AlizÃ© Cornet 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Angelique Kerber / Martina Hingis 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Daniela Hantuchova / AlizÃ© Cornet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Angelique Kerber / Martina Hingis 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 Daniela Hantuchova / AlizÃ© Cornet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Angelique Kerber / Martina Hingis 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Daniela Hantuchova / AlizÃ© Cornet 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-2 → 1-3 Angelique Kerber / Martina Hingis 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-2 → 1-2 Daniela Hantuchova / AlizÃ© Cornet 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 Angelique Kerber / Martina Hingis 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

Horacio Zeballos / Marcel Granollers vs Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys



GS Roland Garros Horacio Zeballos / Marcel Granollers [1] Horacio Zeballos / Marcel Granollers [1] 6 6 Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys [10] Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys [10] 3 4 Vincitore: Horacio ZeballosMarcel Granollers Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

David Pel / Sander Arends vs Pierre-Hugues Herbert / Quentin Halys



GS Roland Garros David Pel / Sander Arends David Pel / Sander Arends 4 4 Pierre-Hugues Herbert / Quentin Halys Pierre-Hugues Herbert / Quentin Halys 6 6 Vincitore: Pierre-Hugues HerbertQuentin Halys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Pierre-Hugues Herbert / Quentin Halys 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 David Pel / Sander Arends 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Pierre-Hugues Herbert / Quentin Halys 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 David Pel / Sander Arends 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Pierre-Hugues Herbert / Quentin Halys 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 David Pel / Sander Arends 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Pierre-Hugues Herbert / Quentin Halys 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 David Pel / Sander Arends 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 Pierre-Hugues Herbert / Quentin Halys 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 David Pel / Sander Arends 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Pierre-Hugues Herbert / Quentin Halys 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 David Pel / Sander Arends 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Pierre-Hugues Herbert / Quentin Halys 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 David Pel / Sander Arends 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Pierre-Hugues Herbert / Quentin Halys 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 David Pel / Sander Arends 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Pierre-Hugues Herbert / Quentin Halys 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 David Pel / Sander Arends 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 2-1 Pierre-Hugues Herbert / Quentin Halys 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 David Pel / Sander Arends 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Andrea Vavassori / Sara Errani vs Edouard Roger-vasselin / Laura Siegemund



Il match deve ancora iniziare

En-Shuo Liang / Shuko Aoyama vs Kristina Mladenovic / Hanyu Guo



Il match deve ancora iniziare

Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00

Guy Forget / Tatiana Golovin vs Gilles Simon / Pauline Parmentier



GS Roland Garros Guy Forget / Tatiana Golovin Guy Forget / Tatiana Golovin 2 3 Gilles Simon / Pauline Parmentier Gilles Simon / Pauline Parmentier 6 6 Vincitore: Gilles SimonPauline Parmentier Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Guy Forget / Tatiana Golovin 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 Gilles Simon / Pauline Parmentier 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Guy Forget / Tatiana Golovin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-3 → 3-4 Gilles Simon / Pauline Parmentier 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Guy Forget / Tatiana Golovin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Gilles Simon / Pauline Parmentier 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Guy Forget / Tatiana Golovin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Gilles Simon / Pauline Parmentier 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Guy Forget / Tatiana Golovin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Gilles Simon / Pauline Parmentier 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-5 → 2-6 Guy Forget / Tatiana Golovin 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 Gilles Simon / Pauline Parmentier 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Guy Forget / Tatiana Golovin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 Gilles Simon / Pauline Parmentier 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-3 → 1-3 Guy Forget / Tatiana Golovin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Gilles Simon / Pauline Parmentier 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Guy Forget / Tatiana Golovin 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

Marcelo Demoliner / N.Sriram Balaji vs Henry Patten / Harri Heliovaara



GS Roland Garros Marcelo Demoliner / N.Sriram Balaji Marcelo Demoliner / N.Sriram Balaji 3 4 Henry Patten / Harri Heliovaara [2] Henry Patten / Harri Heliovaara [2] 6 6 Vincitore: Henry PattenHarri Heliovaara Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Henry Patten / Harri Heliovaara 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Marcelo Demoliner / N.Sriram Balaji 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 Henry Patten / Harri Heliovaara 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-5 → 3-5 Marcelo Demoliner / N.Sriram Balaji 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Henry Patten / Harri Heliovaara 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Marcelo Demoliner / N.Sriram Balaji 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Henry Patten / Harri Heliovaara 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Marcelo Demoliner / N.Sriram Balaji 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Henry Patten / Harri Heliovaara 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Marcelo Demoliner / N.Sriram Balaji 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Henry Patten / Harri Heliovaara 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 Marcelo Demoliner / N.Sriram Balaji 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Henry Patten / Harri Heliovaara 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Marcelo Demoliner / N.Sriram Balaji 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Henry Patten / Harri Heliovaara 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Marcelo Demoliner / N.Sriram Balaji 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Henry Patten / Harri Heliovaara 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Marcelo Demoliner / N.Sriram Balaji 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Henry Patten / Harri Heliovaara 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Cedric Pioline / Mansour Bahrami vs Fabrice Santoro / Arnaud Clement



GS Roland Garros Cedric Pioline / Mansour Bahrami Cedric Pioline / Mansour Bahrami 5 4 Fabrice Santoro / Arnaud Clement Fabrice Santoro / Arnaud Clement 7 6 Vincitore: Fabrice SantoroArnaud Clement Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Cedric Pioline / Mansour Bahrami 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 Fabrice Santoro / Arnaud Clement 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-5 → 4-5 Cedric Pioline / Mansour Bahrami 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-4 → 3-5 Fabrice Santoro / Arnaud Clement 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 Cedric Pioline / Mansour Bahrami 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Fabrice Santoro / Arnaud Clement 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Cedric Pioline / Mansour Bahrami 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-2 → 1-3 Fabrice Santoro / Arnaud Clement 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 Cedric Pioline / Mansour Bahrami 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Fabrice Santoro / Arnaud Clement 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Cedric Pioline / Mansour Bahrami 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 Fabrice Santoro / Arnaud Clement 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Cedric Pioline / Mansour Bahrami 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Fabrice Santoro / Arnaud Clement 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 3-5 → 4-5 Cedric Pioline / Mansour Bahrami 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Fabrice Santoro / Arnaud Clement 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 Cedric Pioline / Mansour Bahrami 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-3 → 3-3 Fabrice Santoro / Arnaud Clement 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Cedric Pioline / Mansour Bahrami 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Fabrice Santoro / Arnaud Clement 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 Cedric Pioline / Mansour Bahrami 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 Fabrice Santoro / Arnaud Clement 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Evan King / Gabriela Dabrowski vs Nikola Mektic / Asia Muhammad



GS Roland Garros Evan King / Gabriela Dabrowski Evan King / Gabriela Dabrowski 0 4 Nikola Mektic / Asia Muhammad • Nikola Mektic / Asia Muhammad 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Nikola Mektic / Asia Muhammad 4-3 Evan King / Gabriela Dabrowski 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Nikola Mektic / Asia Muhammad 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 3-2 → 4-2 Evan King / Gabriela Dabrowski 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Nikola Mektic / Asia Muhammad 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-1 → 2-2 Evan King / Gabriela Dabrowski 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Nikola Mektic / Asia Muhammad 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Evan King / Gabriela Dabrowski 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Demi Schuurs / Ellen Perez vs Aleksandra Krunic / Anna Danilina



Il match deve ancora iniziare

Court 14 – Ore: 11:00

Guy Sasson vs Jin Woodman



GS Roland Garros Guy Sasson Guy Sasson 6 6 Jin Woodman Jin Woodman 2 2 Vincitore: Guy Sasson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Jin Woodman 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 Guy Sasson 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Jin Woodman 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 Guy Sasson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Jin Woodman 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Guy Sasson 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Jin Woodman 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 Guy Sasson 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Jin Woodman 0-15 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Guy Sasson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Jin Woodman 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Guy Sasson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Jin Woodman 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 Guy Sasson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Jin Woodman 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Guy Sasson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Andy Lapthorne vs Niels Vink



GS Roland Garros Andy Lapthorne Andy Lapthorne 3 2 Niels Vink [2] Niels Vink [2] 6 6 Vincitore: Niels Vink Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Niels Vink 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Andy Lapthorne 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Niels Vink 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Andy Lapthorne 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Niels Vink 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-3 → 1-3 Andy Lapthorne 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Niels Vink 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Andy Lapthorne 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Niels Vink 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 Andy Lapthorne 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Niels Vink 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Andy Lapthorne 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Niels Vink 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Andy Lapthorne 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Niels Vink 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Andy Lapthorne 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Niels Vink 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Ahmet Kaplan vs Gregory Slade



GS Roland Garros Ahmet Kaplan Ahmet Kaplan 6 6 Gregory Slade Gregory Slade 0 0 Vincitore: Ahmet Kaplan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Gregory Slade 15-0 15-15 15-30 15-40 5-0 → 6-0 Ahmet Kaplan 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 5-0 Gregory Slade 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 Ahmet Kaplan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Gregory Slade 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Ahmet Kaplan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Gregory Slade 0-15 0-30 15-30 15-40 5-0 → 6-0 Ahmet Kaplan 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 5-0 Gregory Slade 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Ahmet Kaplan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Gregory Slade 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Ahmet Kaplan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Sam Schroder vs Gonzalo Enrique Lazarte



GS Roland Garros Sam Schroder [1] Sam Schroder [1] 0 6 5 Gonzalo Enrique Lazarte • Gonzalo Enrique Lazarte 0 1 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Gonzalo Enrique Lazarte 5-2 Sam Schroder 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-1 → 5-2 Gonzalo Enrique Lazarte 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 Sam Schroder 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Gonzalo Enrique Lazarte 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Sam Schroder 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Gonzalo Enrique Lazarte 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Sam Schroder 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Gonzalo Enrique Lazarte 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-1 → 6-1 Sam Schroder 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 Gonzalo Enrique Lazarte 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Sam Schroder 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Gonzalo Enrique Lazarte 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Sam Schroder 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Gonzalo Enrique Lazarte 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Court 7 – Ore: 11:00

Luis Guto Miguel vs Nicolas Baena



GS Roland Garros Luis Guto Miguel [1] Luis Guto Miguel [1] 6 6 Nicolas Baena [16] Nicolas Baena [16] 4 4 Vincitore: Luis Guto Miguel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Luis Guto Miguel 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Nicolas Baena 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Luis Guto Miguel 0-15 15-15 15-30 15-40 5-2 → 5-3 Nicolas Baena 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 Luis Guto Miguel 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Nicolas Baena 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Luis Guto Miguel 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Nicolas Baena 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Luis Guto Miguel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Nicolas Baena 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Luis Guto Miguel 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 Nicolas Baena 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Luis Guto Miguel 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Nicolas Baena 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Luis Guto Miguel 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Nicolas Baena 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Luis Guto Miguel 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Nicolas Baena 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Luis Guto Miguel 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Nicolas Baena 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

Mathys Domenc vs Thilo Behrmann



GS Roland Garros Mathys Domenc Mathys Domenc 0 6 Thilo Behrmann [7] Thilo Behrmann [7] 6 7 Vincitore: Thilo Behrmann Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 1-6* 2-6* 6-6 → 6-7 Mathys Domenc 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Thilo Behrmann 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 Mathys Domenc 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Thilo Behrmann 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Mathys Domenc 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Thilo Behrmann 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Mathys Domenc 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Thilo Behrmann 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Mathys Domenc 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Thilo Behrmann 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Mathys Domenc 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Thilo Behrmann 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Mathys Domenc 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-5 → 0-6 Thilo Behrmann 15-0 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 Mathys Domenc 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Thilo Behrmann 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Mathys Domenc 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Thilo Behrmann 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Flynn Thomas vs Jamie Mackenzie



GS Roland Garros Flynn Thomas Flynn Thomas 6 0 2 Jamie Mackenzie [3] Jamie Mackenzie [3] 4 6 6 Vincitore: Jamie Mackenzie Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Jamie Mackenzie 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Flynn Thomas 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 Jamie Mackenzie 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Flynn Thomas 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-4 → 1-4 Jamie Mackenzie 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 Flynn Thomas 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Jamie Mackenzie 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Flynn Thomas 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Jamie Mackenzie 0-15 15-15 30-15 40-15 0-5 → 0-6 Flynn Thomas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-4 → 0-5 Jamie Mackenzie 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 0-4 Flynn Thomas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Jamie Mackenzie 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Flynn Thomas 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Jamie Mackenzie 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Flynn Thomas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Jamie Mackenzie 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 Flynn Thomas 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Jamie Mackenzie 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Flynn Thomas 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Jamie Mackenzie 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Flynn Thomas 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Jamie Mackenzie 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Flynn Thomas 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Daniel Jade / Mathys Domenc vs Tanishk Konduri / Andrew Johnson



GS Roland Garros Daniel Jade / Mathys Domenc • Daniel Jade / Mathys Domenc 0 1 Tanishk Konduri / Andrew Johnson Tanishk Konduri / Andrew Johnson 15 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Daniel Jade / Mathys Domenc 0-15 1-2 Tanishk Konduri / Andrew Johnson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 Daniel Jade / Mathys Domenc 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Tanishk Konduri / Andrew Johnson 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Mickael Kaouk / Aaron Gabet vs Vincent Jakob Reisach / Jamie Mackenzie



GS Roland Garros Mickael Kaouk / Aaron Gabet Mickael Kaouk / Aaron Gabet Vincent Jakob Reisach / Jamie Mackenzie [8] Vincent Jakob Reisach / Jamie Mackenzie [8] Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 0 Servizio Svolgimento Set 1

Court 6 – Ore: 11:00

Maia Ilinca Burcescu vs Xinran Sun



GS Roland Garros Maia Ilinca Burcescu Maia Ilinca Burcescu 5 7 5 Xinran Sun [2] Xinran Sun [2] 7 6 7 Vincitore: Xinran Sun Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 Maia Ilinca Burcescu 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 Xinran Sun 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Maia Ilinca Burcescu 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 Xinran Sun 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Maia Ilinca Burcescu 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 Xinran Sun 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Maia Ilinca Burcescu 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Xinran Sun 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Maia Ilinca Burcescu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Xinran Sun 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Maia Ilinca Burcescu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Xinran Sun 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 3-3* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 Xinran Sun 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 6-5 → 6-6 Maia Ilinca Burcescu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Xinran Sun 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Maia Ilinca Burcescu 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Xinran Sun 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Maia Ilinca Burcescu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Xinran Sun 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Maia Ilinca Burcescu 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 Xinran Sun 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 Maia Ilinca Burcescu 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 2-1 Xinran Sun 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Maia Ilinca Burcescu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Xinran Sun 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 5-7 Maia Ilinca Burcescu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Xinran Sun 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 5-5 Maia Ilinca Burcescu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Xinran Sun 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Maia Ilinca Burcescu 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Xinran Sun 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Maia Ilinca Burcescu 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Xinran Sun 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Maia Ilinca Burcescu 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Xinran Sun 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Maia Ilinca Burcescu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Michael Antonius vs Yannick Theodor Alexandrescou



GS Roland Garros Michael Antonius [13] • Michael Antonius [13] A 6 5 Yannick Theodor Alexandrescou [2] Yannick Theodor Alexandrescou [2] 40 2 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Michael Antonius 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 Yannick Theodor Alexandrescou 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Michael Antonius 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Yannick Theodor Alexandrescou 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Michael Antonius 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Yannick Theodor Alexandrescou 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Michael Antonius 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Yannick Theodor Alexandrescou 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Michael Antonius 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Yannick Theodor Alexandrescou 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 Michael Antonius 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Yannick Theodor Alexandrescou 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Michael Antonius 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Yannick Theodor Alexandrescou 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Michael Antonius 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Yannick Theodor Alexandrescou 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Michael Antonius 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Keaton Hance vs Kaan Isik Kosaner



GS Roland Garros Keaton Hance [6] • Keaton Hance [6] 0 2 Kaan Isik Kosaner Kaan Isik Kosaner 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Keaton Hance 2-1 Kaan Isik Kosaner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Keaton Hance 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Kaan Isik Kosaner 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Hollie Smart / Lea Nilsson vs Nauhany Vitoria Leme da silva / Charo Esquiva banuls



Il match deve ancora iniziare

Flynn Thomas / Leonardo Storck franca vs Jack Kennedy / Keaton Hance



GS Roland Garros Flynn Thomas / Leonardo Storck franca Flynn Thomas / Leonardo Storck franca Jack Kennedy / Keaton Hance [2] Jack Kennedy / Keaton Hance [2] Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 0 Servizio Svolgimento Set 1

Court 5 – Ore: 11:00

Anastasija Cvetkovic vs Paola Pinera celorio



GS Roland Garros Anastasija Cvetkovic [6] Anastasija Cvetkovic [6] 7 6 Paola Pinera celorio [11] Paola Pinera celorio [11] 5 0 Vincitore: Anastasija Cvetkovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Anastasija Cvetkovic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-0 → 6-0 Paola Pinera celorio 15-0 15-15 15-30 15-40 4-0 → 5-0 Anastasija Cvetkovic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 4-0 Paola Pinera celorio 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Anastasija Cvetkovic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Paola Pinera celorio 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Anastasija Cvetkovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 Paola Pinera celorio 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Anastasija Cvetkovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Paola Pinera celorio 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Anastasija Cvetkovic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Paola Pinera celorio 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Anastasija Cvetkovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Paola Pinera celorio 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Anastasija Cvetkovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Paola Pinera celorio 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Anastasija Cvetkovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Paola Pinera celorio 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Alisa Oktiabreva vs Sol Ailin Larraya guidi



GS Roland Garros Alisa Oktiabreva [12] Alisa Oktiabreva [12] 6 6 Sol Ailin Larraya guidi [7] Sol Ailin Larraya guidi [7] 1 1 Vincitore: Alisa Oktiabreva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Alisa Oktiabreva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 Sol Ailin Larraya guidi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Alisa Oktiabreva 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Sol Ailin Larraya guidi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Alisa Oktiabreva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Sol Ailin Larraya guidi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Alisa Oktiabreva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Sol Ailin Larraya guidi 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 Alisa Oktiabreva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Sol Ailin Larraya guidi 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Alisa Oktiabreva 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Sol Ailin Larraya guidi 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 Alisa Oktiabreva 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Sol Ailin Larraya guidi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Zhang-Qian Wei / Yushan Shao vs Thea Frodin / Anastasija Cvetkovic



GS Roland Garros Zhang-Qian Wei / Yushan Shao Zhang-Qian Wei / Yushan Shao 2 6 Thea Frodin / Anastasija Cvetkovic [3] Thea Frodin / Anastasija Cvetkovic [3] 6 7 Vincitore: Thea FrodinAnastasija Cvetkovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 Zhang-Qian Wei / Yushan Shao 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 6-5 → 6-6 Thea Frodin / Anastasija Cvetkovic 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 Zhang-Qian Wei / Yushan Shao 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 5-4 → 5-5 Thea Frodin / Anastasija Cvetkovic 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Zhang-Qian Wei / Yushan Shao 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-3 → 5-3 Thea Frodin / Anastasija Cvetkovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Zhang-Qian Wei / Yushan Shao 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 3-2 → 3-3 Thea Frodin / Anastasija Cvetkovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Zhang-Qian Wei / Yushan Shao 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Thea Frodin / Anastasija Cvetkovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 1-2 Zhang-Qian Wei / Yushan Shao 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Thea Frodin / Anastasija Cvetkovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Zhang-Qian Wei / Yushan Shao 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Thea Frodin / Anastasija Cvetkovic 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Zhang-Qian Wei / Yushan Shao 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Thea Frodin / Anastasija Cvetkovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-3 → 2-3 Zhang-Qian Wei / Yushan Shao 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-2 → 1-3 Thea Frodin / Anastasija Cvetkovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 Zhang-Qian Wei / Yushan Shao 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Thea Frodin / Anastasija Cvetkovic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Sonja Zhenikhova / Sol Ailin Larraya guidi vs Ha Eum Lee / Luna Maria Cinalli



Il match deve ancora iniziare

Court 8 – Ore: 11:00

Leonardo Storck franca vs Zangar Nurlanuly



GS Roland Garros Leonardo Storck franca Leonardo Storck franca 3 7 7 Zangar Nurlanuly [8] Zangar Nurlanuly [8] 6 6 5 Vincitore: Leonardo Storck franca Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 Leonardo Storck franca 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 Zangar Nurlanuly 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Leonardo Storck franca 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Zangar Nurlanuly 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Leonardo Storck franca 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Zangar Nurlanuly 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Leonardo Storck franca 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Zangar Nurlanuly 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 Leonardo Storck franca 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Zangar Nurlanuly 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Leonardo Storck franca 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 Zangar Nurlanuly 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 Zangar Nurlanuly 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Leonardo Storck franca 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Zangar Nurlanuly 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Leonardo Storck franca 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Zangar Nurlanuly 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 Leonardo Storck franca 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Zangar Nurlanuly 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Leonardo Storck franca 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Zangar Nurlanuly 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Leonardo Storck franca 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Zangar Nurlanuly 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Leonardo Storck franca 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Zangar Nurlanuly 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 Leonardo Storck franca 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Zangar Nurlanuly 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 Leonardo Storck franca 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Zangar Nurlanuly 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Leonardo Storck franca 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Zangar Nurlanuly 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Leonardo Storck franca 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Zangar Nurlanuly 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Charo Esquiva banuls vs Nauhany Vitoria Leme da silva



GS Roland Garros Charo Esquiva banuls [9] Charo Esquiva banuls [9] 2 6 6 Nauhany Vitoria Leme da silva [5] Nauhany Vitoria Leme da silva [5] 6 2 4 Vincitore: Charo Esquiva banuls Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Nauhany Vitoria Leme da silva 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Charo Esquiva banuls 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Nauhany Vitoria Leme da silva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Charo Esquiva banuls 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Nauhany Vitoria Leme da silva 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Charo Esquiva banuls 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Nauhany Vitoria Leme da silva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Charo Esquiva banuls 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 Nauhany Vitoria Leme da silva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Charo Esquiva banuls 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Nauhany Vitoria Leme da silva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Charo Esquiva banuls 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Nauhany Vitoria Leme da silva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Charo Esquiva banuls 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Nauhany Vitoria Leme da silva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Charo Esquiva banuls 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Nauhany Vitoria Leme da silva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Charo Esquiva banuls 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Nauhany Vitoria Leme da silva 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Charo Esquiva banuls 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 Nauhany Vitoria Leme da silva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Charo Esquiva banuls 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 Nauhany Vitoria Leme da silva 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Charo Esquiva banuls 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Nauhany Vitoria Leme da silva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Charo Esquiva banuls 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Ruien Zhang / Xinran Sun vs Olivia Traynor / Chukwumelije Clarke



GS Roland Garros Ruien Zhang / Xinran Sun [4] Ruien Zhang / Xinran Sun [4] Olivia Traynor / Chukwumelije Clarke Olivia Traynor / Chukwumelije Clarke Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 0 Servizio Svolgimento Set 1

Kuan-Shou Chen / Thilo Behrmann vs Leon Sloboda / Raffaele Ciurnelli



Il match deve ancora iniziare

Ziga Sesko / Luis Guto Miguel vs Arnav Vijay Paparkar / Kunanan Pantaratorn



GS Roland Garros Ziga Sesko / Luis Guto Miguel [1] Ziga Sesko / Luis Guto Miguel [1] Arnav Vijay Paparkar / Kunanan Pantaratorn Arnav Vijay Paparkar / Kunanan Pantaratorn Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 0 Servizio Svolgimento Set 1

Court 9 – Ore: 11:00

Jana Kovackova vs Felitsata Dorofeeva-rybas



GS Roland Garros Jana Kovackova [4] Jana Kovackova [4] 3 6 6 Felitsata Dorofeeva-rybas [14] Felitsata Dorofeeva-rybas [14] 6 4 4 Vincitore: Jana Kovackova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Felitsata Dorofeeva-rybas 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Jana Kovackova 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 Felitsata Dorofeeva-rybas 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 Jana Kovackova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Felitsata Dorofeeva-rybas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Jana Kovackova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Felitsata Dorofeeva-rybas 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Jana Kovackova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Felitsata Dorofeeva-rybas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Jana Kovackova 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Felitsata Dorofeeva-rybas 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Jana Kovackova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Felitsata Dorofeeva-rybas 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Felitsata Dorofeeva-rybas 2-5 Jana Kovackova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Felitsata Dorofeeva-rybas 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Jana Kovackova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Felitsata Dorofeeva-rybas 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Jana Kovackova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Felitsata Dorofeeva-rybas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Jana Kovackova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Felitsata Dorofeeva-rybas 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Jana Kovackova 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 Felitsata Dorofeeva-rybas 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Jana Kovackova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Felitsata Dorofeeva-rybas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Jana Kovackova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Felitsata Dorofeeva-rybas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Jana Kovackova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Felitsata Dorofeeva-rybas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Ziga Sesko vs Connor Doig



GS Roland Garros Ziga Sesko [5] Ziga Sesko [5] 6 6 Connor Doig Connor Doig 3 2 Vincitore: Ziga Sesko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Ziga Sesko 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Connor Doig 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Ziga Sesko 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Connor Doig 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Ziga Sesko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Connor Doig 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Ziga Sesko 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Connor Doig 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Ziga Sesko 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Connor Doig 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 Ziga Sesko 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Connor Doig 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 Ziga Sesko 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Connor Doig 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Ziga Sesko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Connor Doig 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Ziga Sesko 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Mustafa Ege Sik / Daniel Jovanovski vs Dan Brand / Safir Azam



GS Roland Garros Mustafa Ege Sik / Daniel Jovanovski • Mustafa Ege Sik / Daniel Jovanovski 0 6 5 0 Dan Brand / Safir Azam Dan Brand / Safir Azam 0 2 7 1 Vincitore: Dan BrandSafir Azam Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Mustafa Ege Sik / Daniel Jovanovski 0-1 Mustafa Ege Sik / Daniel Jovanovski 0-1 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 2-7 2-8 2-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Dan Brand / Safir Azam 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 Mustafa Ege Sik / Daniel Jovanovski 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Dan Brand / Safir Azam 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Mustafa Ege Sik / Daniel Jovanovski 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-4 → 5-4 Dan Brand / Safir Azam 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Mustafa Ege Sik / Daniel Jovanovski 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Dan Brand / Safir Azam 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-3 → 3-3 Mustafa Ege Sik / Daniel Jovanovski 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Dan Brand / Safir Azam 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Mustafa Ege Sik / Daniel Jovanovski 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Dan Brand / Safir Azam 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Mustafa Ege Sik / Daniel Jovanovski 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Dan Brand / Safir Azam 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 Mustafa Ege Sik / Daniel Jovanovski 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Dan Brand / Safir Azam 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Mustafa Ege Sik / Daniel Jovanovski 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Dan Brand / Safir Azam 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-0 → 3-1 Mustafa Ege Sik / Daniel Jovanovski 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Dan Brand / Safir Azam 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Mustafa Ege Sik / Daniel Jovanovski 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Yu-Chen Lin / Yu Jun Lin vs Anna Pushkareva / Felitsata Dorofeeva-rybas



GS Roland Garros Yu-Chen Lin / Yu Jun Lin • Yu-Chen Lin / Yu Jun Lin 0 2 Anna Pushkareva / Felitsata Dorofeeva-rybas [5] Anna Pushkareva / Felitsata Dorofeeva-rybas [5] 30 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Yu-Chen Lin / Yu Jun Lin 0-15 0-30 2-1 Anna Pushkareva / Felitsata Dorofeeva-rybas 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Yu-Chen Lin / Yu Jun Lin 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Anna Pushkareva / Felitsata Dorofeeva-rybas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Tito Chavez / Nicolas Baena vs Dimitar Kisimov / Connor Doig



Il match deve ancora iniziare

Court 10 – Ore: 11:00

Denisa Zoldakova vs Victoria Luiza Barros



GS Roland Garros Denisa Zoldakova Denisa Zoldakova 3 6 3 Victoria Luiza Barros [3] Victoria Luiza Barros [3] 6 0 6 Vincitore: Victoria Luiza Barros Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Victoria Luiza Barros 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 Denisa Zoldakova 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Victoria Luiza Barros 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Denisa Zoldakova 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Victoria Luiza Barros 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Denisa Zoldakova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Victoria Luiza Barros 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Denisa Zoldakova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Victoria Luiza Barros 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Denisa Zoldakova 15-0 30-0 30-15 40-15 5-0 → 6-0 Victoria Luiza Barros 0-15 0-30 15-30 15-40 4-0 → 5-0 Denisa Zoldakova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Victoria Luiza Barros 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 3-0 Denisa Zoldakova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Victoria Luiza Barros 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Denisa Zoldakova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Victoria Luiza Barros 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Denisa Zoldakova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Victoria Luiza Barros 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 2-4 Denisa Zoldakova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Victoria Luiza Barros 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Denisa Zoldakova 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Victoria Luiza Barros 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Denisa Zoldakova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Ekaterina Dotsenko vs Mariella Thamm



GS Roland Garros Ekaterina Dotsenko Ekaterina Dotsenko 7 6 Mariella Thamm [13] Mariella Thamm [13] 6 4 Vincitore: Ekaterina Dotsenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Ekaterina Dotsenko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Mariella Thamm 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 Ekaterina Dotsenko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Mariella Thamm 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Ekaterina Dotsenko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Mariella Thamm 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Ekaterina Dotsenko 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Mariella Thamm 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Ekaterina Dotsenko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Mariella Thamm 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 Mariella Thamm 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-6 → 6-6 Ekaterina Dotsenko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Mariella Thamm 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Ekaterina Dotsenko 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 Mariella Thamm 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Ekaterina Dotsenko 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Mariella Thamm 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Ekaterina Dotsenko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Mariella Thamm 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Ekaterina Dotsenko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Mariella Thamm 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Ekaterina Dotsenko 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Pietra Rivoli / Ui Su Jeong vs Welles Newman / Jordyn Hazelitt



GS Roland Garros Pietra Rivoli / Ui Su Jeong Pietra Rivoli / Ui Su Jeong 0 4 1 Welles Newman / Jordyn Hazelitt [8] • Welles Newman / Jordyn Hazelitt [8] 0 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Welles Newman / Jordyn Hazelitt 1-1 Pietra Rivoli / Ui Su Jeong 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Welles Newman / Jordyn Hazelitt 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Pietra Rivoli / Ui Su Jeong 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Welles Newman / Jordyn Hazelitt 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-4 → 4-5 Pietra Rivoli / Ui Su Jeong 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 4-4 Welles Newman / Jordyn Hazelitt 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-2 → 4-3 Pietra Rivoli / Ui Su Jeong 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 3-2 → 4-2 Welles Newman / Jordyn Hazelitt 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 Pietra Rivoli / Ui Su Jeong 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Welles Newman / Jordyn Hazelitt 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-2 → 1-2 Pietra Rivoli / Ui Su Jeong 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Welles Newman / Jordyn Hazelitt 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Mariella Thamm / Polina Skliar vs Katerina Zajickova / Jana Kovackova



Il match deve ancora iniziare

Court 11 – Ore: 11:00

Jack Kennedy vs Arnav Vijay Paparkar



GS Roland Garros Jack Kennedy [4] Jack Kennedy [4] 7 6 Arnav Vijay Paparkar Arnav Vijay Paparkar 5 2 Vincitore: Jack Kennedy Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Arnav Vijay Paparkar 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 Jack Kennedy 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-1 → 5-2 Arnav Vijay Paparkar 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Jack Kennedy 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 Arnav Vijay Paparkar 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Jack Kennedy 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Arnav Vijay Paparkar 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 Jack Kennedy 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Arnav Vijay Paparkar 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 Jack Kennedy 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Arnav Vijay Paparkar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Jack Kennedy 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Arnav Vijay Paparkar 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Jack Kennedy 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Arnav Vijay Paparkar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Jack Kennedy 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Arnav Vijay Paparkar 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Jack Kennedy 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Arnav Vijay Paparkar 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Jack Kennedy 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Mariia Makarova vs Ha Eum Lee



GS Roland Garros Mariia Makarova [8] Mariia Makarova [8] 3 6 Ha Eum Lee Ha Eum Lee 6 7 Vincitore: Ha Eum Lee Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 3-6* 4-6* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 8*-8 8-9* 6-6 → 6-7 Ha Eum Lee 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-6 → 6-6 Mariia Makarova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Ha Eum Lee 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Mariia Makarova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Ha Eum Lee 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Mariia Makarova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 Ha Eum Lee 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Mariia Makarova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Ha Eum Lee 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Mariia Makarova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Ha Eum Lee 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Mariia Makarova 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Ha Eum Lee 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Mariia Makarova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Ha Eum Lee 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Mariia Makarova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Ha Eum Lee 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Mariia Makarova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Ha Eum Lee 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Mariia Makarova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Ha Eum Lee 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Pedro Henrique Chabalgoity / Juan Miguel Bolivar idarraga vs Jack Secord / Yannik Alvarez



GS Roland Garros Pedro Henrique Chabalgoity / Juan Miguel Bolivar idarraga Pedro Henrique Chabalgoity / Juan Miguel Bolivar idarraga 2 4 Jack Secord / Yannik Alvarez [6] Jack Secord / Yannik Alvarez [6] 6 6 Vincitore: Jack SecordYannik Alvarez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Jack Secord / Yannik Alvarez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Pedro Henrique Chabalgoity / Juan Miguel Bolivar idarraga 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Jack Secord / Yannik Alvarez 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Pedro Henrique Chabalgoity / Juan Miguel Bolivar idarraga 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Jack Secord / Yannik Alvarez 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Pedro Henrique Chabalgoity / Juan Miguel Bolivar idarraga 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Jack Secord / Yannik Alvarez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Pedro Henrique Chabalgoity / Juan Miguel Bolivar idarraga 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-1 → 2-1 Jack Secord / Yannik Alvarez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 Pedro Henrique Chabalgoity / Juan Miguel Bolivar idarraga 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Jack Secord / Yannik Alvarez 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Pedro Henrique Chabalgoity / Juan Miguel Bolivar idarraga 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 Jack Secord / Yannik Alvarez 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Pedro Henrique Chabalgoity / Juan Miguel Bolivar idarraga 15-0 30-0 40-0 40-15 0-4 → 1-4 Jack Secord / Yannik Alvarez 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 Pedro Henrique Chabalgoity / Juan Miguel Bolivar idarraga 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Jack Secord / Yannik Alvarez 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Pedro Henrique Chabalgoity / Juan Miguel Bolivar idarraga 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Paola Pinera celorio / Victoria Luiza Barros vs Ilary Pistola / Ekaterina Dotsenko



GS Roland Garros Paola Pinera celorio / Victoria Luiza Barros [1] Paola Pinera celorio / Victoria Luiza Barros [1] Ilary Pistola / Ekaterina Dotsenko Ilary Pistola / Ekaterina Dotsenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 0 Servizio Svolgimento Set 1

Court 12 – Ore: 12:00

Zhenzhen Zhu / Yui Kamiji vs Jiske Griffioen / Angelica Bernal



GS Roland Garros Zhenzhen Zhu / Yui Kamiji [1] Zhenzhen Zhu / Yui Kamiji [1] 6 6 Jiske Griffioen / Angelica Bernal Jiske Griffioen / Angelica Bernal 0 0 Vincitore: Zhenzhen ZhuYui Kamiji Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Zhenzhen Zhu / Yui Kamiji 15-0 30-0 40-0 5-0 → 6-0 Jiske Griffioen / Angelica Bernal 0-15 0-30 0-40 4-0 → 5-0 Zhenzhen Zhu / Yui Kamiji 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Jiske Griffioen / Angelica Bernal 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 Zhenzhen Zhu / Yui Kamiji 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Jiske Griffioen / Angelica Bernal 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Zhenzhen Zhu / Yui Kamiji 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-0 → 6-0 Jiske Griffioen / Angelica Bernal 0-15 0-30 0-40 4-0 → 5-0 Zhenzhen Zhu / Yui Kamiji 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 Jiske Griffioen / Angelica Bernal 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Zhenzhen Zhu / Yui Kamiji 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Jiske Griffioen / Angelica Bernal 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Tokito Oda / Gustavo Fernandez vs Sergei Lysov / Zhenxu Ji



GS Roland Garros Tokito Oda / Gustavo Fernandez Tokito Oda / Gustavo Fernandez 6 6 Sergei Lysov / Zhenxu Ji Sergei Lysov / Zhenxu Ji 3 0 Vincitore: Tokito OdaGustavo Fernandez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Tokito Oda / Gustavo Fernandez 0-15 15-15 30-15 40-15 5-0 → 6-0 Sergei Lysov / Zhenxu Ji 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-0 → 5-0 Tokito Oda / Gustavo Fernandez 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Sergei Lysov / Zhenxu Ji 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Tokito Oda / Gustavo Fernandez 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Sergei Lysov / Zhenxu Ji 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Tokito Oda / Gustavo Fernandez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-3 → 6-3 Sergei Lysov / Zhenxu Ji 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Tokito Oda / Gustavo Fernandez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Sergei Lysov / Zhenxu Ji 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Tokito Oda / Gustavo Fernandez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Sergei Lysov / Zhenxu Ji 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Tokito Oda / Gustavo Fernandez 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 2-1 Sergei Lysov / Zhenxu Ji 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Tokito Oda / Gustavo Fernandez 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Casey Ratzlaff / Tom Egberink vs Takuya Miki / Guilhem Laget



GS Roland Garros Casey Ratzlaff / Tom Egberink Casey Ratzlaff / Tom Egberink 0 7 2 0 Takuya Miki / Guilhem Laget • Takuya Miki / Guilhem Laget 0 5 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Takuya Miki / Guilhem Laget 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Casey Ratzlaff / Tom Egberink 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-5 → 2-6 Takuya Miki / Guilhem Laget 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-4 → 2-5 Casey Ratzlaff / Tom Egberink 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Takuya Miki / Guilhem Laget 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Casey Ratzlaff / Tom Egberink 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Takuya Miki / Guilhem Laget 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 1-2 Casey Ratzlaff / Tom Egberink 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 1-1 Takuya Miki / Guilhem Laget 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Casey Ratzlaff / Tom Egberink 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 6-5 → 7-5 Takuya Miki / Guilhem Laget 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-5 → 6-5 Casey Ratzlaff / Tom Egberink 0-15 0-30 0-40 5-4 → 5-5 Takuya Miki / Guilhem Laget 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Casey Ratzlaff / Tom Egberink 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Takuya Miki / Guilhem Laget 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Casey Ratzlaff / Tom Egberink 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Takuya Miki / Guilhem Laget 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Casey Ratzlaff / Tom Egberink 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 Takuya Miki / Guilhem Laget 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 Casey Ratzlaff / Tom Egberink 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Takuya Miki / Guilhem Laget 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Kgothatso Montjane / Luoyao Guo vs Ziying Wang / Xiaohui Li



Il match deve ancora iniziare

Court 13 – Ore: 12:00

Stephane Houdet / Martin De la puente vs Ruben Spaargaren / Daniel Caverzaschi



GS Roland Garros Stephane Houdet / Martin De la puente Stephane Houdet / Martin De la puente 7 6 Ruben Spaargaren / Daniel Caverzaschi [2] Ruben Spaargaren / Daniel Caverzaschi [2] 5 4 Vincitore: Stephane HoudetMartin De la puente Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Ruben Spaargaren / Daniel Caverzaschi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 5-4 → 6-4 Stephane Houdet / Martin De la puente 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 Ruben Spaargaren / Daniel Caverzaschi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 4-3 → 5-3 Stephane Houdet / Martin De la puente 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 4-2 → 4-3 Ruben Spaargaren / Daniel Caverzaschi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-2 → 4-2 Stephane Houdet / Martin De la puente 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Ruben Spaargaren / Daniel Caverzaschi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Stephane Houdet / Martin De la puente 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 2-1 Ruben Spaargaren / Daniel Caverzaschi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Stephane Houdet / Martin De la puente 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Ruben Spaargaren / Daniel Caverzaschi 0-15 0-30 15-30 15-40 6-5 → 7-5 Stephane Houdet / Martin De la puente 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 5-5 → 6-5 Ruben Spaargaren / Daniel Caverzaschi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 Stephane Houdet / Martin De la puente 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 Ruben Spaargaren / Daniel Caverzaschi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Stephane Houdet / Martin De la puente 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 Ruben Spaargaren / Daniel Caverzaschi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Stephane Houdet / Martin De la puente 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-1 → 3-2 Ruben Spaargaren / Daniel Caverzaschi 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Stephane Houdet / Martin De la puente 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-0 → 2-1 Ruben Spaargaren / Daniel Caverzaschi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Stephane Houdet / Martin De la puente 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0

Gordon Reid / Alfie Hewett vs Daniel Rodrigues / Frederic Cattaneo



GS Roland Garros Gordon Reid / Alfie Hewett [1] Gordon Reid / Alfie Hewett [1] 6 6 Daniel Rodrigues / Frederic Cattaneo Daniel Rodrigues / Frederic Cattaneo 0 2 Vincitore: Gordon ReidAlfie Hewett Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Daniel Rodrigues / Frederic Cattaneo 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 Gordon Reid / Alfie Hewett 0-15 15-15 15-30 15-40 5-1 → 5-2 Daniel Rodrigues / Frederic Cattaneo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-1 → 5-1 Gordon Reid / Alfie Hewett 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-0 → 4-1 Daniel Rodrigues / Frederic Cattaneo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-0 → 4-0 Gordon Reid / Alfie Hewett 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-0 → 3-0 Daniel Rodrigues / Frederic Cattaneo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Gordon Reid / Alfie Hewett 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Daniel Rodrigues / Frederic Cattaneo 0-15 0-30 0-40 15-40 5-0 → 6-0 Gordon Reid / Alfie Hewett 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-0 → 5-0 Daniel Rodrigues / Frederic Cattaneo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-0 → 4-0 Gordon Reid / Alfie Hewett 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Daniel Rodrigues / Frederic Cattaneo 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Gordon Reid / Alfie Hewett 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Aniek Van koot / Diede De groot vs Manami Tanaka / Ksenia Chasteau



GS Roland Garros Aniek Van koot / Diede De groot • Aniek Van koot / Diede De groot 15 6 1 Manami Tanaka / Ksenia Chasteau Manami Tanaka / Ksenia Chasteau 0 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Aniek Van koot / Diede De groot 15-0 1-1 Manami Tanaka / Ksenia Chasteau 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Aniek Van koot / Diede De groot 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Manami Tanaka / Ksenia Chasteau 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-0 → 6-0 Aniek Van koot / Diede De groot 15-0 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 Manami Tanaka / Ksenia Chasteau 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 Aniek Van koot / Diede De groot 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-0 → 3-0 Manami Tanaka / Ksenia Chasteau 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Aniek Van koot / Diede De groot 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Charlotte Fairbank / Pauline Deroulede vs Lizzy De greef / Jinte Bos



Il match deve ancora iniziare