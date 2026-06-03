Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Day 12. hwalinska nella storia del Roland Garros: la polacca dalle qualificazioni vola in semifinale. In campo Flavio Cobolli ed il derby Berrettini vs Arnaldi (Live)

Flavio Cobolli - Foto Patrick Boren
Maja Chwalinska continua a vivere un torneo da favola al Roland Garros. La polacca, numero 114 del ranking mondiale, ha conquistato l’accesso alle semifinali diventando la seconda qualifier della storia a raggiungere il penultimo atto del singolare femminile a Parigi.
Un risultato enorme per la 24enne, che nei quarti di finale ha superato la russa Anna Kalinskaya, numero 24 del mondo, con il punteggio di 7-6(3) 6-3. Una vittoria costruita con intelligenza, variazioni e una capacità costante di togliere ritmo all’avversaria.
Chwalinska non ha vinto imponendo potenza pura, ma con un tennis diverso, fastidioso, pieno di soluzioni. Slice, angoli stretti, pallonetti, cambi di ritmo e traiettorie mai uguali: la polacca ha finito per mandare fuori giri Kalinskaya, costretta a giocare una partita sempre scomoda, senza mai trovare davvero continuità.
Il primo set è stato il momento chiave. Kalinskaya ha provato a far valere la propria maggiore abitudine a certi palcoscenici, ma Chwalinska è rimasta lucida nei punti importanti. Nel tie-break, la polacca ha giocato con grande personalità, chiudendo
7-3 e mettendo una pressione enorme sulle spalle della russa.
Nel secondo parziale, Chwalinska ha continuato a muovere il gioco, alternando palle tagliate, difese profonde e accelerazioni improvvise. Kalinskaya ha cercato di reagire, ma non è riuscita a liberarsi dalla ragnatela tattica costruita dalla polacca, che ha chiuso 6-3 e ha completato una delle imprese più sorprendenti del torneo.
Il percorso di Chwalinska assume un valore ancora più importante se si considera da dove è partito. La polacca era arrivata a Parigi passando dalle qualificazioni e, turno dopo turno, ha trasformato il suo Roland Garros in una corsa storica. Ad aprile aveva già lanciato un segnale importante vincendo uno dei WTA 125 di Oeiras, ma pochi avrebbero immaginato una sua presenza tra le migliori quattro di uno Slam poche settimane dopo.
Con questo risultato, Chwalinska diventa anche la sesta qualificata della storia a raggiungere una semifinale Slam nel singolare femminile. Tra queste, soltanto Emma Raducanu è riuscita poi a completare il percorso fino al titolo, partendo dalle qualificazioni allo US Open 2021.
Il paragone non deve trasformarsi in pressione, ma racconta bene la portata dell’impresa. Chwalinska non è più soltanto una sorpresa del tabellone: è una giocatrice che ha saputo costruire un percorso vero, battendo avversarie di livello e imponendo una proposta tecnica molto personale.
La sua semifinale al Roland Garros è una storia di fiducia, coraggio e tennis intelligente. In un circuito spesso dominato da potenza e ritmo, la polacca sta dimostrando che anche variazioni, sensibilità e lettura tattica possono fare la differenza nei palcoscenici più importanti.
Parigi ha trovato una nuova protagonista. Maja Chwalinska è partita dalle qualificazioni e ora è tra le prime quattro del Roland Garros. La favola continua.
Roland Garros
Parigi, Francia · 3 Giugno 2026
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🏀 Terra Battuta
Court Philippe-Chatrier – Ore: 11:00
Anna Kalinskaya vs Maja Chwalinska
GS Roland Garros
Anna Kalinskaya [22]
6
3
Maja Chwalinska
7
6
Vincitore: Maja Chwalinska
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anna Kalinskaya
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-5 → 3-6
Maja Chwalinska
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-5 → 3-5
Anna Kalinskaya
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-4 → 2-5
Anna Kalinskaya
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-3 → 1-4
Maja Chwalinska
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Anna Kalinskaya
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Anna Kalinskaya
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
1-2*
2-2*
3*-2
3*-3
3-4*
3-5*
3*-6
6-6 → 6-7
Anna Kalinskaya
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-6 → 6-6
Maja Chwalinska
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
Maja Chwalinska
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-5 → 4-5
Anna Kalinskaya
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-5 → 3-5
Maja Chwalinska
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-5 → 2-5
Maja Chwalinska
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Anna Kalinskaya
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Anna Kalinskaya
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Maja Chwalinska
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Aryna Sabalenka
vs Diana Shnaider
GS Roland Garros
Aryna Sabalenka [1]
6
5
0
Diana Shnaider [25]
3
7
6
Vincitore: Diana Shnaider
Servizio
Svolgimento
Set 3
Aryna Sabalenka
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-5 → 0-6
Diana Shnaider
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-4 → 0-5
Aryna Sabalenka
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Aryna Sabalenka
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-6 → 5-7
Aryna Sabalenka
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-4 → 5-5
Aryna Sabalenka
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Diana Shnaider
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Aryna Sabalenka
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-1 → 4-2
Aryna Sabalenka
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Diana Shnaider
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Aryna Sabalenka
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Diana Shnaider
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-2 → 5-3
Aryna Sabalenka
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
5-1 → 5-2
Aryna Sabalenka
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Diana Shnaider
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Diana Shnaider
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Aryna Sabalenka
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Felix Auger-aliassime
vs Flavio Cobolli
GS Roland Garros
Felix Auger-aliassime [4]
30
0
Flavio Cobolli [10]
•
30
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Felix Auger-aliassime
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Matteo Berrettini
vs Matteo Arnaldi (20:15)
Il match deve ancora iniziare
Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00
Daniela Hantuchova / Alizé Cornet vs Angelique Kerber / Martina Hingis
GS Roland Garros
Daniela Hantuchova / AlizÃ© Cornet
3
4
Angelique Kerber / Martina Hingis
6
6
Vincitore: Angelique KerberMartina Hingis
Servizio
Svolgimento
Set 2
Angelique Kerber / Martina Hingis
4-5 → 4-6
Daniela Hantuchova / AlizÃ© Cornet
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
3-5 → 4-5
Angelique Kerber / Martina Hingis
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
3-4 → 3-5
Daniela Hantuchova / AlizÃ© Cornet
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
3-3 → 3-4
Angelique Kerber / Martina Hingis
3-2 → 3-3
Daniela Hantuchova / AlizÃ© Cornet
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Angelique Kerber / Martina Hingis
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Daniela Hantuchova / AlizÃ© Cornet
2-0 → 2-1
Angelique Kerber / Martina Hingis
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
1-0 → 2-0
Daniela Hantuchova / AlizÃ© Cornet
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Angelique Kerber / Martina Hingis
3-5 → 3-6
Daniela Hantuchova / AlizÃ© Cornet
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 3-5
Angelique Kerber / Martina Hingis
2-4 → 2-5
Daniela Hantuchova / AlizÃ© Cornet
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-4 → 2-4
Angelique Kerber / Martina Hingis
1-3 → 1-4
Daniela Hantuchova / AlizÃ© Cornet
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-2 → 1-3
Angelique Kerber / Martina Hingis
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
0-2 → 1-2
Daniela Hantuchova / AlizÃ© Cornet
0-1 → 0-2
Angelique Kerber / Martina Hingis
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Horacio Zeballos
/ Marcel Granollers vs Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys
GS Roland Garros
Horacio Zeballos / Marcel Granollers [1]
6
6
Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys [10]
3
4
Vincitore: Horacio ZeballosMarcel Granollers
Servizio
Svolgimento
Set 2
Horacio Zeballos / Marcel Granollers
5-4 → 6-4
Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 5-4
Horacio Zeballos / Marcel Granollers
4-3 → 5-3
Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-3 → 4-3
Horacio Zeballos / Marcel Granollers
2-3 → 3-3
Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys
1-3 → 2-3
Horacio Zeballos / Marcel Granollers
0-3 → 1-3
Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Horacio Zeballos / Marcel Granollers
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Horacio Zeballos / Marcel Granollers
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys
5-2 → 5-3
Horacio Zeballos / Marcel Granollers
4-2 → 5-2
Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys
4-1 → 4-2
Horacio Zeballos / Marcel Granollers
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Horacio Zeballos / Marcel Granollers
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys
1-0 → 1-1
Horacio Zeballos / Marcel Granollers
0-0 → 1-0
David Pel
/ Sander Arends vs Pierre-Hugues Herbert / Quentin Halys
GS Roland Garros
David Pel / Sander Arends
4
4
Pierre-Hugues Herbert / Quentin Halys
6
6
Vincitore: Pierre-Hugues HerbertQuentin Halys
Servizio
Svolgimento
Set 2
Pierre-Hugues Herbert / Quentin Halys
4-5 → 4-6
David Pel / Sander Arends
3-5 → 4-5
Pierre-Hugues Herbert / Quentin Halys
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
David Pel / Sander Arends
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Pierre-Hugues Herbert / Quentin Halys
2-3 → 2-4
David Pel / Sander Arends
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Pierre-Hugues Herbert / Quentin Halys
1-2 → 1-3
David Pel / Sander Arends
0-2 → 1-2
Pierre-Hugues Herbert / Quentin Halys
0-1 → 0-2
David Pel / Sander Arends
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Pierre-Hugues Herbert / Quentin Halys
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-5 → 4-6
David Pel / Sander Arends
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-4 → 4-5
Pierre-Hugues Herbert / Quentin Halys
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 4-4
David Pel / Sander Arends
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Pierre-Hugues Herbert / Quentin Halys
3-2 → 3-3
David Pel / Sander Arends
2-2 → 3-2
Pierre-Hugues Herbert / Quentin Halys
2-1 → 2-2
David Pel / Sander Arends
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-0 → 2-1
Pierre-Hugues Herbert / Quentin Halys
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
David Pel / Sander Arends
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Andrea Vavassori
/ Sara Errani vs Edouard Roger-vasselin / Laura Siegemund
Il match deve ancora iniziare
En-Shuo Liang
/ Shuko Aoyama vs Kristina Mladenovic / Hanyu Guo
Il match deve ancora iniziare
Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00
Guy Forget / Tatiana Golovin vs Gilles Simon / Pauline Parmentier
GS Roland Garros
Guy Forget / Tatiana Golovin
2
3
Gilles Simon / Pauline Parmentier
6
6
Vincitore: Gilles SimonPauline Parmentier
Servizio
Svolgimento
Set 2
Guy Forget / Tatiana Golovin
3-5 → 3-6
Gilles Simon / Pauline Parmentier
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-4 → 3-5
Guy Forget / Tatiana Golovin
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
3-3 → 3-4
Gilles Simon / Pauline Parmentier
3-2 → 3-3
Guy Forget / Tatiana Golovin
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Gilles Simon / Pauline Parmentier
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Guy Forget / Tatiana Golovin
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Gilles Simon / Pauline Parmentier
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Guy Forget / Tatiana Golovin
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Gilles Simon / Pauline Parmentier
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
2-5 → 2-6
Guy Forget / Tatiana Golovin
1-5 → 2-5
Gilles Simon / Pauline Parmentier
1-4 → 1-5
Guy Forget / Tatiana Golovin
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-3 → 1-4
Gilles Simon / Pauline Parmentier
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-3 → 1-3
Guy Forget / Tatiana Golovin
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-2 → 0-3
Gilles Simon / Pauline Parmentier
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Guy Forget / Tatiana Golovin
0-0 → 0-1
Marcelo Demoliner
/ N.Sriram Balaji vs Henry Patten / Harri Heliovaara
GS Roland Garros
Marcelo Demoliner / N.Sriram Balaji
3
4
Henry Patten / Harri Heliovaara [2]
6
6
Vincitore: Henry PattenHarri Heliovaara
Servizio
Svolgimento
Set 2
Henry Patten / Harri Heliovaara
4-5 → 4-6
Marcelo Demoliner / N.Sriram Balaji
3-5 → 4-5
Henry Patten / Harri Heliovaara
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-5 → 3-5
Marcelo Demoliner / N.Sriram Balaji
2-4 → 2-5
Henry Patten / Harri Heliovaara
2-3 → 2-4
Marcelo Demoliner / N.Sriram Balaji
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
Henry Patten / Harri Heliovaara
1-2 → 1-3
Marcelo Demoliner / N.Sriram Balaji
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Henry Patten / Harri Heliovaara
1-0 → 1-1
Marcelo Demoliner / N.Sriram Balaji
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Henry Patten / Harri Heliovaara
3-5 → 3-6
Marcelo Demoliner / N.Sriram Balaji
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-4 → 3-5
Henry Patten / Harri Heliovaara
3-3 → 3-4
Marcelo Demoliner / N.Sriram Balaji
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Henry Patten / Harri Heliovaara
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Marcelo Demoliner / N.Sriram Balaji
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Henry Patten / Harri Heliovaara
1-1 → 1-2
Marcelo Demoliner / N.Sriram Balaji
0-1 → 1-1
Henry Patten / Harri Heliovaara
0-0 → 0-1
Cedric Pioline
/ Mansour Bahrami vs Fabrice Santoro / Arnaud Clement
GS Roland Garros
Cedric Pioline / Mansour Bahrami
5
4
Fabrice Santoro / Arnaud Clement
7
6
Vincitore: Fabrice SantoroArnaud Clement
Servizio
Svolgimento
Set 2
Cedric Pioline / Mansour Bahrami
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-5 → 4-6
Fabrice Santoro / Arnaud Clement
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-5 → 4-5
Cedric Pioline / Mansour Bahrami
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-4 → 3-5
Fabrice Santoro / Arnaud Clement
2-4 → 3-4
Cedric Pioline / Mansour Bahrami
1-4 → 2-4
Fabrice Santoro / Arnaud Clement
1-3 → 1-4
Cedric Pioline / Mansour Bahrami
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
1-2 → 1-3
Fabrice Santoro / Arnaud Clement
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
1-1 → 1-2
Cedric Pioline / Mansour Bahrami
0-1 → 1-1
Fabrice Santoro / Arnaud Clement
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Cedric Pioline / Mansour Bahrami
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-6 → 5-7
Fabrice Santoro / Arnaud Clement
5-5 → 5-6
Cedric Pioline / Mansour Bahrami
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
Fabrice Santoro / Arnaud Clement
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
3-5 → 4-5
Cedric Pioline / Mansour Bahrami
3-4 → 3-5
Fabrice Santoro / Arnaud Clement
3-3 → 3-4
Cedric Pioline / Mansour Bahrami
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-3 → 3-3
Fabrice Santoro / Arnaud Clement
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Cedric Pioline / Mansour Bahrami
1-2 → 2-2
Fabrice Santoro / Arnaud Clement
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-1 → 1-2
Cedric Pioline / Mansour Bahrami
1-0 → 1-1
Fabrice Santoro / Arnaud Clement
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Evan King
/ Gabriela Dabrowski vs Nikola Mektic / Asia Muhammad
GS Roland Garros
Evan King / Gabriela Dabrowski
0
4
Nikola Mektic / Asia Muhammad
•
0
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Nikola Mektic / Asia Muhammad
Evan King / Gabriela Dabrowski
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-2 → 4-3
Nikola Mektic / Asia Muhammad
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
3-2 → 4-2
Evan King / Gabriela Dabrowski
2-2 → 3-2
Nikola Mektic / Asia Muhammad
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
2-1 → 2-2
Evan King / Gabriela Dabrowski
1-1 → 2-1
Nikola Mektic / Asia Muhammad
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Evan King / Gabriela Dabrowski
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Demi Schuurs
/ Ellen Perez vs Aleksandra Krunic / Anna Danilina
Il match deve ancora iniziare
Court 14 – Ore: 11:00
Guy Sasson vs Jin Woodman
GS Roland Garros
Guy Sasson
6
6
Jin Woodman
2
2
Vincitore: Guy Sasson
Servizio
Svolgimento
Set 2
Guy Sasson
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Jin Woodman
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Guy Sasson
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Guy Sasson
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-1 → 3-2
Guy Sasson
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Guy Sasson
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Andy Lapthorne
vs Niels Vink
GS Roland Garros
Andy Lapthorne
3
2
Niels Vink [2]
6
6
Vincitore: Niels Vink
Servizio
Svolgimento
Set 2
Andy Lapthorne
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-4 → 2-5
Niels Vink
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-3 → 1-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Andy Lapthorne
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-4 → 3-5
Niels Vink
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Andy Lapthorne
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-2 → 3-3
Niels Vink
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Niels Vink
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Andy Lapthorne
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Niels Vink
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Ahmet Kaplan
vs Gregory Slade
GS Roland Garros
Ahmet Kaplan
6
6
Gregory Slade
0
0
Vincitore: Ahmet Kaplan
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ahmet Kaplan
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Gregory Slade
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Ahmet Kaplan
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Gregory Slade
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Ahmet Kaplan
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Sam Schroder
vs Gonzalo Enrique Lazarte
GS Roland Garros
Sam Schroder [1]
0
6
5
Gonzalo Enrique Lazarte
•
0
1
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Sam Schroder
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
5-1 → 5-2
Gonzalo Enrique Lazarte
4-1 → 5-1
Sam Schroder
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Gonzalo Enrique Lazarte
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Gonzalo Enrique Lazarte
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Gonzalo Enrique Lazarte
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-1 → 6-1
Sam Schroder
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-1 → 5-1
Gonzalo Enrique Lazarte
3-1 → 4-1
Sam Schroder
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Gonzalo Enrique Lazarte
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Gonzalo Enrique Lazarte
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Court 7 – Ore: 11:00
Luis Guto Miguel vs Nicolas Baena
GS Roland Garros
Luis Guto Miguel [1]
6
6
Nicolas Baena [16]
4
4
Vincitore: Luis Guto Miguel
Servizio
Svolgimento
Set 2
Luis Guto Miguel
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Nicolas Baena
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
Luis Guto Miguel
5-2 → 5-3
Nicolas Baena
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-1 → 5-2
Luis Guto Miguel
4-1 → 5-1
Nicolas Baena
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Luis Guto Miguel
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Nicolas Baena
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Luis Guto Miguel
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Luis Guto Miguel
5-4 → 6-4
Nicolas Baena
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Luis Guto Miguel
4-3 → 5-3
Luis Guto Miguel
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Luis Guto Miguel
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Nicolas Baena
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 2-1
Luis Guto Miguel
1-0 → 2-0
Mathys Domenc
vs Thilo Behrmann
GS Roland Garros
Mathys Domenc
0
6
Thilo Behrmann [7]
6
7
Vincitore: Thilo Behrmann
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
1-3*
1*-4
1*-5
1-6*
2-6*
6-6 → 6-7
Mathys Domenc
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-6 → 6-6
Mathys Domenc
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Thilo Behrmann
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Mathys Domenc
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-5 → 0-6
Mathys Domenc
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-3 → 0-4
Thilo Behrmann
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 0-3
Mathys Domenc
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Flynn Thomas
vs Jamie Mackenzie
GS Roland Garros
Flynn Thomas
6
0
2
Jamie Mackenzie [3]
4
6
6
Vincitore: Jamie Mackenzie
Servizio
Svolgimento
Set 3
Jamie Mackenzie
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-5 → 2-6
Flynn Thomas
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-4 → 1-4
Jamie Mackenzie
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-3 → 0-4
Flynn Thomas
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Flynn Thomas
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-4 → 0-5
Jamie Mackenzie
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-3 → 0-4
Flynn Thomas
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Flynn Thomas
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Flynn Thomas
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Jamie Mackenzie
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
Jamie Mackenzie
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Daniel Jade
/ Mathys Domenc vs Tanishk Konduri / Andrew Johnson
GS Roland Garros
Daniel Jade / Mathys Domenc
•
0
1
Tanishk Konduri / Andrew Johnson
15
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Daniel Jade / Mathys Domenc
Tanishk Konduri / Andrew Johnson
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
1-1 → 1-2
Daniel Jade / Mathys Domenc
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Tanishk Konduri / Andrew Johnson
0-0 → 0-1
Mickael Kaouk
/ Aaron Gabet vs Vincent Jakob Reisach / Jamie Mackenzie
GS Roland Garros
Mickael Kaouk / Aaron Gabet
Vincent Jakob Reisach / Jamie Mackenzie [8]
Servizio
Svolgimento
Set 0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Court 6 – Ore: 11:00
Maia Ilinca Burcescu vs Xinran Sun
GS Roland Garros
Maia Ilinca Burcescu
5
7
5
Xinran Sun [2]
7
6
7
Vincitore: Xinran Sun
Servizio
Svolgimento
Set 3
Maia Ilinca Burcescu
5-6 → 5-7
Xinran Sun
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Maia Ilinca Burcescu
4-5 → 5-5
Xinran Sun
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Maia Ilinca Burcescu
4-3 → 4-4
Xinran Sun
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Maia Ilinca Burcescu
3-2 → 4-2
Maia Ilinca Burcescu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Xinran Sun
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Maia Ilinca Burcescu
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
2-3*
3-3*
4*-3
4*-4
5-4*
5-5*
6*-5
6-6 → 7-6
Xinran Sun
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
6-5 → 6-6
Maia Ilinca Burcescu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-5 → 6-5
Xinran Sun
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Maia Ilinca Burcescu
4-4 → 5-4
Xinran Sun
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Maia Ilinca Burcescu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
4-2 → 4-3
Maia Ilinca Burcescu
3-1 → 4-1
Maia Ilinca Burcescu
2-0 → 2-1
Xinran Sun
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Maia Ilinca Burcescu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Xinran Sun
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-6 → 5-7
Maia Ilinca Burcescu
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
5-5 → 5-6
Maia Ilinca Burcescu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-4 → 4-5
Maia Ilinca Burcescu
3-3 → 4-3
Xinran Sun
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Maia Ilinca Burcescu
2-2 → 3-2
Maia Ilinca Burcescu
1-1 → 2-1
Xinran Sun
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Maia Ilinca Burcescu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Michael Antonius
vs Yannick Theodor Alexandrescou
GS Roland Garros
Michael Antonius [13]
•
A
6
5
Yannick Theodor Alexandrescou [2]
40
2
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Michael Antonius
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
Yannick Theodor Alexandrescou
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-3 → 5-3
Michael Antonius
3-3 → 4-3
Yannick Theodor Alexandrescou
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-3 → 3-3
Michael Antonius
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 2-3
Yannick Theodor Alexandrescou
1-2 → 1-3
Michael Antonius
0-2 → 1-2
Yannick Theodor Alexandrescou
0-1 → 0-2
Michael Antonius
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Yannick Theodor Alexandrescou
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-2 → 6-2
Michael Antonius
4-2 → 5-2
Yannick Theodor Alexandrescou
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
Michael Antonius
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-1 → 3-2
Yannick Theodor Alexandrescou
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Michael Antonius
1-1 → 2-1
Yannick Theodor Alexandrescou
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 1-1
Michael Antonius
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Keaton Hance
vs Kaan Isik Kosaner
GS Roland Garros
Keaton Hance [6]
•
0
2
Kaan Isik Kosaner
0
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Kaan Isik Kosaner
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Kaan Isik Kosaner
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Hollie Smart
/ Lea Nilsson vs Nauhany Vitoria Leme da silva / Charo Esquiva banuls
Il match deve ancora iniziare
Flynn Thomas
/ Leonardo Storck franca vs Jack Kennedy / Keaton Hance
GS Roland Garros
Flynn Thomas / Leonardo Storck franca
Jack Kennedy / Keaton Hance [2]
Servizio
Svolgimento
Set 0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Court 5 – Ore: 11:00
Anastasija Cvetkovic vs Paola Pinera celorio
GS Roland Garros
Anastasija Cvetkovic [6]
7
6
Paola Pinera celorio [11]
5
0
Vincitore: Anastasija Cvetkovic
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anastasija Cvetkovic
5-0 → 6-0
Paola Pinera celorio
4-0 → 5-0
Anastasija Cvetkovic
3-0 → 4-0
Paola Pinera celorio
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Anastasija Cvetkovic
1-0 → 2-0
Paola Pinera celorio
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anastasija Cvetkovic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
6-5 → 7-5
Paola Pinera celorio
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Anastasija Cvetkovic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
5-4 → 5-5
Paola Pinera celorio
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-3 → 5-4
Anastasija Cvetkovic
4-3 → 5-3
Paola Pinera celorio
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Anastasija Cvetkovic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Paola Pinera celorio
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
Anastasija Cvetkovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Paola Pinera celorio
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Anastasija Cvetkovic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Paola Pinera celorio
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Alisa Oktiabreva
vs Sol Ailin Larraya guidi
GS Roland Garros
Alisa Oktiabreva [12]
6
6
Sol Ailin Larraya guidi [7]
1
1
Vincitore: Alisa Oktiabreva
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alisa Oktiabreva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-1 → 6-1
Sol Ailin Larraya guidi
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
4-1 → 5-1
Alisa Oktiabreva
3-1 → 4-1
Sol Ailin Larraya guidi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Alisa Oktiabreva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Sol Ailin Larraya guidi
1-0 → 1-1
Alisa Oktiabreva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Sol Ailin Larraya guidi
5-1 → 6-1
Alisa Oktiabreva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-1 → 5-1
Sol Ailin Larraya guidi
3-1 → 4-1
Alisa Oktiabreva
2-1 → 3-1
Sol Ailin Larraya guidi
1-1 → 2-1
Alisa Oktiabreva
0-1 → 1-1
Sol Ailin Larraya guidi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Zhang-Qian Wei
/ Yushan Shao vs Thea Frodin / Anastasija Cvetkovic
GS Roland Garros
Zhang-Qian Wei / Yushan Shao
2
6
Thea Frodin / Anastasija Cvetkovic [3]
6
7
Vincitore: Thea FrodinAnastasija Cvetkovic
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
2*-4
3-4*
4-4*
4*-5
4*-6
5-6*
6-6 → 6-7
Zhang-Qian Wei / Yushan Shao
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
6-5 → 6-6
Thea Frodin / Anastasija Cvetkovic
5-5 → 6-5
Zhang-Qian Wei / Yushan Shao
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
5-4 → 5-5
Thea Frodin / Anastasija Cvetkovic
5-3 → 5-4
Zhang-Qian Wei / Yushan Shao
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
4-3 → 5-3
Thea Frodin / Anastasija Cvetkovic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-3 → 4-3
Zhang-Qian Wei / Yushan Shao
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
3-2 → 3-3
Thea Frodin / Anastasija Cvetkovic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-2 → 3-2
Zhang-Qian Wei / Yushan Shao
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Thea Frodin / Anastasija Cvetkovic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-2 → 1-2
Zhang-Qian Wei / Yushan Shao
0-1 → 0-2
Thea Frodin / Anastasija Cvetkovic
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Zhang-Qian Wei / Yushan Shao
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-5 → 2-6
Thea Frodin / Anastasija Cvetkovic
2-4 → 2-5
Zhang-Qian Wei / Yushan Shao
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-3 → 2-4
Thea Frodin / Anastasija Cvetkovic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-3 → 2-3
Zhang-Qian Wei / Yushan Shao
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
1-2 → 1-3
Thea Frodin / Anastasija Cvetkovic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
1-1 → 1-2
Zhang-Qian Wei / Yushan Shao
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Thea Frodin / Anastasija Cvetkovic
0-0 → 0-1
Sonja Zhenikhova
/ Sol Ailin Larraya guidi vs Ha Eum Lee / Luna Maria Cinalli
Il match deve ancora iniziare
Court 8 – Ore: 11:00
Leonardo Storck franca vs Zangar Nurlanuly
GS Roland Garros
Leonardo Storck franca
3
7
7
Zangar Nurlanuly [8]
6
6
5
Vincitore: Leonardo Storck franca
Servizio
Svolgimento
Set 3
Leonardo Storck franca
6-5 → 7-5
Zangar Nurlanuly
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Leonardo Storck franca
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
5-4 → 5-5
Zangar Nurlanuly
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-4 → 5-4
Leonardo Storck franca
3-4 → 4-4
Zangar Nurlanuly
3-3 → 3-4
Leonardo Storck franca
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-2 → 3-3
Zangar Nurlanuly
2-2 → 3-2
Leonardo Storck franca
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Zangar Nurlanuly
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Leonardo Storck franca
1-0 → 1-1
Zangar Nurlanuly
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
2*-1
3*-1
3-2*
3-3*
4*-3
5*-3
6-3*
6-6 → 7-6
Zangar Nurlanuly
6-5 → 6-6
Leonardo Storck franca
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
Zangar Nurlanuly
5-4 → 5-5
Leonardo Storck franca
4-4 → 5-4
Zangar Nurlanuly
3-4 → 4-4
Leonardo Storck franca
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Zangar Nurlanuly
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Leonardo Storck franca
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Zangar Nurlanuly
1-2 → 1-3
Leonardo Storck franca
1-1 → 1-2
Zangar Nurlanuly
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Leonardo Storck franca
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Zangar Nurlanuly
3-5 → 3-6
Leonardo Storck franca
3-4 → 3-5
Zangar Nurlanuly
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-4 → 3-4
Leonardo Storck franca
1-4 → 2-4
Zangar Nurlanuly
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-3 → 1-4
Leonardo Storck franca
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-3 → 1-3
Zangar Nurlanuly
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Leonardo Storck franca
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Zangar Nurlanuly
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Charo Esquiva banuls
vs Nauhany Vitoria Leme da silva
GS Roland Garros
Charo Esquiva banuls [9]
2
6
6
Nauhany Vitoria Leme da silva [5]
6
2
4
Vincitore: Charo Esquiva banuls
Servizio
Svolgimento
Set 3
Nauhany Vitoria Leme da silva
5-4 → 6-4
Charo Esquiva banuls
4-4 → 5-4
Nauhany Vitoria Leme da silva
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-4 → 4-4
Charo Esquiva banuls
2-4 → 3-4
Nauhany Vitoria Leme da silva
2-3 → 2-4
Charo Esquiva banuls
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Nauhany Vitoria Leme da silva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Charo Esquiva banuls
2-0 → 2-1
Nauhany Vitoria Leme da silva
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Charo Esquiva banuls
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Nauhany Vitoria Leme da silva
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-2 → 6-2
Charo Esquiva banuls
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Nauhany Vitoria Leme da silva
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-2 → 4-2
Charo Esquiva banuls
2-2 → 3-2
Nauhany Vitoria Leme da silva
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Charo Esquiva banuls
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Nauhany Vitoria Leme da silva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Charo Esquiva banuls
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Nauhany Vitoria Leme da silva
2-5 → 2-6
Charo Esquiva banuls
1-5 → 2-5
Nauhany Vitoria Leme da silva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-4 → 1-5
Charo Esquiva banuls
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-3 → 1-4
Nauhany Vitoria Leme da silva
1-2 → 1-3
Charo Esquiva banuls
0-2 → 1-2
Nauhany Vitoria Leme da silva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Charo Esquiva banuls
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Ruien Zhang
/ Xinran Sun vs Olivia Traynor / Chukwumelije Clarke
GS Roland Garros
Ruien Zhang / Xinran Sun [4]
Olivia Traynor / Chukwumelije Clarke
Servizio
Svolgimento
Set 0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Kuan-Shou Chen
/ Thilo Behrmann vs Leon Sloboda / Raffaele Ciurnelli
Il match deve ancora iniziare
Ziga Sesko
/ Luis Guto Miguel vs Arnav Vijay Paparkar / Kunanan Pantaratorn
GS Roland Garros
Ziga Sesko / Luis Guto Miguel [1]
Arnav Vijay Paparkar / Kunanan Pantaratorn
Servizio
Svolgimento
Set 0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Court 9 – Ore: 11:00
Jana Kovackova vs Felitsata Dorofeeva-rybas
GS Roland Garros
Jana Kovackova [4]
3
6
6
Felitsata Dorofeeva-rybas [14]
6
4
4
Vincitore: Jana Kovackova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Felitsata Dorofeeva-rybas
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-4 → 6-4
Felitsata Dorofeeva-rybas
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-3 → 5-3
Felitsata Dorofeeva-rybas
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
Jana Kovackova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Felitsata Dorofeeva-rybas
2-1 → 2-2
Jana Kovackova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Felitsata Dorofeeva-rybas
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Felitsata Dorofeeva-rybas
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
5-4 → 6-4
Jana Kovackova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Felitsata Dorofeeva-rybas
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-4 → 4-4
Felitsata Dorofeeva-rybas
Jana Kovackova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Felitsata Dorofeeva-rybas
2-3 → 2-4
Jana Kovackova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Felitsata Dorofeeva-rybas
1-2 → 1-3
Jana Kovackova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Felitsata Dorofeeva-rybas
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Jana Kovackova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Felitsata Dorofeeva-rybas
3-5 → 3-6
Felitsata Dorofeeva-rybas
2-4 → 3-4
Jana Kovackova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Felitsata Dorofeeva-rybas
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Jana Kovackova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-3 → 1-3
Felitsata Dorofeeva-rybas
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 0-3
Jana Kovackova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Felitsata Dorofeeva-rybas
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Ziga Sesko
vs Connor Doig
GS Roland Garros
Ziga Sesko [5]
6
6
Connor Doig
3
2
Vincitore: Ziga Sesko
Servizio
Svolgimento
Set 2
Connor Doig
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-2 → 5-2
Connor Doig
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Ziga Sesko
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Connor Doig
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Connor Doig
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Connor Doig
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-2 → 5-3
Connor Doig
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-1 → 4-2
Ziga Sesko
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 3-0
Connor Doig
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Ziga Sesko
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Mustafa Ege Sik
/ Daniel Jovanovski vs Dan Brand / Safir Azam
GS Roland Garros
Mustafa Ege Sik / Daniel Jovanovski
•
0
6
5
0
Dan Brand / Safir Azam
0
2
7
1
Vincitore: Dan BrandSafir Azam
Servizio
Svolgimento
Set 3
Mustafa Ege Sik / Daniel Jovanovski
Mustafa Ege Sik / Daniel Jovanovski
0-1
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
2-7
2-8
2-9
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Dan Brand / Safir Azam
5-6 → 5-7
Mustafa Ege Sik / Daniel Jovanovski
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-5 → 5-6
Dan Brand / Safir Azam
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
Mustafa Ege Sik / Daniel Jovanovski
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
4-4 → 5-4
Dan Brand / Safir Azam
4-3 → 4-4
Mustafa Ege Sik / Daniel Jovanovski
3-3 → 4-3
Dan Brand / Safir Azam
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
2-3 → 3-3
Mustafa Ege Sik / Daniel Jovanovski
1-3 → 2-3
Dan Brand / Safir Azam
1-2 → 1-3
Mustafa Ege Sik / Daniel Jovanovski
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Dan Brand / Safir Azam
0-1 → 0-2
Mustafa Ege Sik / Daniel Jovanovski
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Dan Brand / Safir Azam
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-2 → 6-2
Mustafa Ege Sik / Daniel Jovanovski
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-2 → 5-2
Dan Brand / Safir Azam
4-1 → 4-2
Mustafa Ege Sik / Daniel Jovanovski
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Dan Brand / Safir Azam
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
3-0 → 3-1
Mustafa Ege Sik / Daniel Jovanovski
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-0 → 3-0
Dan Brand / Safir Azam
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Mustafa Ege Sik / Daniel Jovanovski
0-0 → 1-0
Yu-Chen Lin
/ Yu Jun Lin vs Anna Pushkareva / Felitsata Dorofeeva-rybas
GS Roland Garros
Yu-Chen Lin / Yu Jun Lin
•
0
2
Anna Pushkareva / Felitsata Dorofeeva-rybas [5]
30
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anna Pushkareva / Felitsata Dorofeeva-rybas
1-1 → 2-1
Yu-Chen Lin / Yu Jun Lin
0-1 → 1-1
Anna Pushkareva / Felitsata Dorofeeva-rybas
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Tito Chavez
/ Nicolas Baena vs Dimitar Kisimov / Connor Doig
Il match deve ancora iniziare
Court 10 – Ore: 11:00
Denisa Zoldakova vs Victoria Luiza Barros
GS Roland Garros
Denisa Zoldakova
3
6
3
Victoria Luiza Barros [3]
6
0
6
Vincitore: Victoria Luiza Barros
Servizio
Svolgimento
Set 3
Victoria Luiza Barros
3-5 → 3-6
Denisa Zoldakova
2-5 → 3-5
Victoria Luiza Barros
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-4 → 2-5
Denisa Zoldakova
1-4 → 2-4
Victoria Luiza Barros
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Denisa Zoldakova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-2 → 1-3
Victoria Luiza Barros
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Denisa Zoldakova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Victoria Luiza Barros
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Denisa Zoldakova
5-0 → 6-0
Victoria Luiza Barros
4-0 → 5-0
Denisa Zoldakova
3-0 → 4-0
Victoria Luiza Barros
2-0 → 3-0
Denisa Zoldakova
1-0 → 2-0
Victoria Luiza Barros
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Denisa Zoldakova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-5 → 3-6
Victoria Luiza Barros
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Denisa Zoldakova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Victoria Luiza Barros
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-4 → 2-4
Denisa Zoldakova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-3 → 1-4
Victoria Luiza Barros
1-2 → 1-3
Denisa Zoldakova
0-2 → 1-2
Victoria Luiza Barros
0-1 → 0-2
Denisa Zoldakova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Ekaterina Dotsenko
vs Mariella Thamm
GS Roland Garros
Ekaterina Dotsenko
7
6
Mariella Thamm [13]
6
4
Vincitore: Ekaterina Dotsenko
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ekaterina Dotsenko
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Mariella Thamm
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-4 → 5-4
Ekaterina Dotsenko
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Mariella Thamm
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Ekaterina Dotsenko
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Mariella Thamm
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-3 → 2-3
Ekaterina Dotsenko
1-2 → 1-3
Mariella Thamm
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-2 → 1-2
Ekaterina Dotsenko
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Mariella Thamm
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
3*-0
3*-1
3-2*
4-2*
4*-3
5*-3
5-4*
5-5*
5*-6
6*-6
7-6*
6-6 → 7-6
Mariella Thamm
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-6 → 6-6
Ekaterina Dotsenko
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-5 → 5-6
Mariella Thamm
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
Ekaterina Dotsenko
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-3 → 5-4
Ekaterina Dotsenko
4-2 → 5-2
Mariella Thamm
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-1 → 4-2
Ekaterina Dotsenko
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Mariella Thamm
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Ekaterina Dotsenko
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-0 → 3-0
Mariella Thamm
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Ekaterina Dotsenko
0-0 → 1-0
Pietra Rivoli
/ Ui Su Jeong vs Welles Newman / Jordyn Hazelitt
GS Roland Garros
Pietra Rivoli / Ui Su Jeong
0
4
1
Welles Newman / Jordyn Hazelitt [8]
•
0
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Welles Newman / Jordyn Hazelitt
Pietra Rivoli / Ui Su Jeong
1-0 → 1-1
Welles Newman / Jordyn Hazelitt
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Pietra Rivoli / Ui Su Jeong
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-5 → 4-6
Welles Newman / Jordyn Hazelitt
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
4-4 → 4-5
Pietra Rivoli / Ui Su Jeong
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-3 → 4-4
Welles Newman / Jordyn Hazelitt
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
4-2 → 4-3
Pietra Rivoli / Ui Su Jeong
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
3-2 → 4-2
Welles Newman / Jordyn Hazelitt
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
2-2 → 3-2
Pietra Rivoli / Ui Su Jeong
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Welles Newman / Jordyn Hazelitt
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
0-2 → 1-2
Pietra Rivoli / Ui Su Jeong
0-1 → 0-2
Welles Newman / Jordyn Hazelitt
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Mariella Thamm
/ Polina Skliar vs Katerina Zajickova / Jana Kovackova
Il match deve ancora iniziare
Court 11 – Ore: 11:00
Jack Kennedy vs Arnav Vijay Paparkar
GS Roland Garros
Jack Kennedy [4]
7
6
Arnav Vijay Paparkar
5
2
Vincitore: Jack Kennedy
Servizio
Svolgimento
Set 2
Arnav Vijay Paparkar
5-2 → 6-2
Jack Kennedy
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
5-1 → 5-2
Arnav Vijay Paparkar
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-1 → 5-1
Arnav Vijay Paparkar
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-1 → 3-1
Arnav Vijay Paparkar
0-1 → 1-1
Jack Kennedy
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Arnav Vijay Paparkar
6-5 → 7-5
Jack Kennedy
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 6-5
Arnav Vijay Paparkar
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
Jack Kennedy
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Arnav Vijay Paparkar
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
Jack Kennedy
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Arnav Vijay Paparkar
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Jack Kennedy
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Arnav Vijay Paparkar
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Jack Kennedy
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-0 → 2-1
Arnav Vijay Paparkar
1-0 → 2-0
Jack Kennedy
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Mariia Makarova
vs Ha Eum Lee
GS Roland Garros
Mariia Makarova [8]
3
6
Ha Eum Lee
6
7
Vincitore: Ha Eum Lee
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
1*-2
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
3*-5
3-6*
4-6*
5*-6
6*-6
7-6*
7-7*
7*-8
8*-8
8-9*
6-6 → 6-7
Ha Eum Lee
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
5-6 → 6-6
Mariia Makarova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-5 → 5-6
Ha Eum Lee
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Mariia Makarova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Ha Eum Lee
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-4 → 4-4
Mariia Makarova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-3 → 3-4
Mariia Makarova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Ha Eum Lee
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Mariia Makarova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ha Eum Lee
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 3-6
Mariia Makarova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-4 → 3-5
Ha Eum Lee
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Mariia Makarova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Ha Eum Lee
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Mariia Makarova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Mariia Makarova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 1-1
Ha Eum Lee
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Pedro Henrique Chabalgoity
/ Juan Miguel Bolivar idarraga vs Jack Secord / Yannik Alvarez
GS Roland Garros
Pedro Henrique Chabalgoity / Juan Miguel Bolivar idarraga
2
4
Jack Secord / Yannik Alvarez [6]
6
6
Vincitore: Jack SecordYannik Alvarez
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jack Secord / Yannik Alvarez
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
Pedro Henrique Chabalgoity / Juan Miguel Bolivar idarraga
3-5 → 4-5
Jack Secord / Yannik Alvarez
3-4 → 3-5
Pedro Henrique Chabalgoity / Juan Miguel Bolivar idarraga
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-3 → 3-4
Jack Secord / Yannik Alvarez
3-2 → 3-3
Pedro Henrique Chabalgoity / Juan Miguel Bolivar idarraga
2-2 → 3-2
Jack Secord / Yannik Alvarez
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Pedro Henrique Chabalgoity / Juan Miguel Bolivar idarraga
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
1-1 → 2-1
Jack Secord / Yannik Alvarez
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
1-0 → 1-1
Pedro Henrique Chabalgoity / Juan Miguel Bolivar idarraga
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jack Secord / Yannik Alvarez
2-5 → 2-6
Pedro Henrique Chabalgoity / Juan Miguel Bolivar idarraga
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-5 → 2-5
Jack Secord / Yannik Alvarez
1-4 → 1-5
Pedro Henrique Chabalgoity / Juan Miguel Bolivar idarraga
0-4 → 1-4
Jack Secord / Yannik Alvarez
0-3 → 0-4
Pedro Henrique Chabalgoity / Juan Miguel Bolivar idarraga
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-2 → 0-3
Jack Secord / Yannik Alvarez
0-1 → 0-2
Pedro Henrique Chabalgoity / Juan Miguel Bolivar idarraga
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Paola Pinera celorio
/ Victoria Luiza Barros vs Ilary Pistola / Ekaterina Dotsenko
GS Roland Garros
Paola Pinera celorio / Victoria Luiza Barros [1]
Ilary Pistola / Ekaterina Dotsenko
Servizio
Svolgimento
Set 0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Court 12 – Ore: 12:00
Zhenzhen Zhu / Yui Kamiji vs Jiske Griffioen / Angelica Bernal
GS Roland Garros
Zhenzhen Zhu / Yui Kamiji [1]
6
6
Jiske Griffioen / Angelica Bernal
0
0
Vincitore: Zhenzhen ZhuYui Kamiji
Servizio
Svolgimento
Set 2
Zhenzhen Zhu / Yui Kamiji
5-0 → 6-0
Jiske Griffioen / Angelica Bernal
4-0 → 5-0
Zhenzhen Zhu / Yui Kamiji
3-0 → 4-0
Jiske Griffioen / Angelica Bernal
2-0 → 3-0
Zhenzhen Zhu / Yui Kamiji
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Jiske Griffioen / Angelica Bernal
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Zhenzhen Zhu / Yui Kamiji
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-0 → 6-0
Jiske Griffioen / Angelica Bernal
4-0 → 5-0
Zhenzhen Zhu / Yui Kamiji
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-0 → 4-0
Jiske Griffioen / Angelica Bernal
2-0 → 3-0
Zhenzhen Zhu / Yui Kamiji
1-0 → 2-0
Jiske Griffioen / Angelica Bernal
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Tokito Oda
/ Gustavo Fernandez vs Sergei Lysov / Zhenxu Ji
GS Roland Garros
Tokito Oda / Gustavo Fernandez
6
6
Sergei Lysov / Zhenxu Ji
3
0
Vincitore: Tokito OdaGustavo Fernandez
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tokito Oda / Gustavo Fernandez
5-0 → 6-0
Sergei Lysov / Zhenxu Ji
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-0 → 5-0
Tokito Oda / Gustavo Fernandez
3-0 → 4-0
Sergei Lysov / Zhenxu Ji
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-0 → 3-0
Tokito Oda / Gustavo Fernandez
1-0 → 2-0
Sergei Lysov / Zhenxu Ji
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tokito Oda / Gustavo Fernandez
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
5-3 → 6-3
Sergei Lysov / Zhenxu Ji
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-3 → 5-3
Tokito Oda / Gustavo Fernandez
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Sergei Lysov / Zhenxu Ji
2-3 → 3-3
Tokito Oda / Gustavo Fernandez
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-2 → 2-3
Sergei Lysov / Zhenxu Ji
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Tokito Oda / Gustavo Fernandez
2-0 → 2-1
Sergei Lysov / Zhenxu Ji
1-0 → 2-0
Tokito Oda / Gustavo Fernandez
0-0 → 1-0
Casey Ratzlaff
/ Tom Egberink vs Takuya Miki / Guilhem Laget
GS Roland Garros
Casey Ratzlaff / Tom Egberink
0
7
2
0
Takuya Miki / Guilhem Laget
•
0
5
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Takuya Miki / Guilhem Laget
Servizio
Svolgimento
Set 2
Casey Ratzlaff / Tom Egberink
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
2-5 → 2-6
Takuya Miki / Guilhem Laget
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-4 → 2-5
Casey Ratzlaff / Tom Egberink
2-3 → 2-4
Takuya Miki / Guilhem Laget
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Casey Ratzlaff / Tom Egberink
1-2 → 2-2
Takuya Miki / Guilhem Laget
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-1 → 1-2
Casey Ratzlaff / Tom Egberink
1-0 → 1-1
Takuya Miki / Guilhem Laget
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Casey Ratzlaff / Tom Egberink
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
6-5 → 7-5
Takuya Miki / Guilhem Laget
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
5-5 → 6-5
Casey Ratzlaff / Tom Egberink
5-4 → 5-5
Takuya Miki / Guilhem Laget
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-4 → 5-4
Casey Ratzlaff / Tom Egberink
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-3 → 4-4
Takuya Miki / Guilhem Laget
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-3 → 4-3
Casey Ratzlaff / Tom Egberink
2-3 → 3-3
Takuya Miki / Guilhem Laget
2-2 → 2-3
Casey Ratzlaff / Tom Egberink
2-1 → 2-2
Takuya Miki / Guilhem Laget
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
1-1 → 2-1
Casey Ratzlaff / Tom Egberink
0-1 → 1-1
Takuya Miki / Guilhem Laget
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Kgothatso Montjane
/ Luoyao Guo vs Ziying Wang / Xiaohui Li
Il match deve ancora iniziare
Court 13 – Ore: 12:00
Stephane Houdet / Martin De la puente vs Ruben Spaargaren / Daniel Caverzaschi
GS Roland Garros
Stephane Houdet / Martin De la puente
7
6
Ruben Spaargaren / Daniel Caverzaschi [2]
5
4
Vincitore: Stephane HoudetMartin De la puente
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ruben Spaargaren / Daniel Caverzaschi
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
5-4 → 6-4
Stephane Houdet / Martin De la puente
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-3 → 5-4
Ruben Spaargaren / Daniel Caverzaschi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
4-3 → 5-3
Stephane Houdet / Martin De la puente
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
4-2 → 4-3
Ruben Spaargaren / Daniel Caverzaschi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
3-2 → 4-2
Stephane Houdet / Martin De la puente
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Ruben Spaargaren / Daniel Caverzaschi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Stephane Houdet / Martin De la puente
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
1-1 → 2-1
Ruben Spaargaren / Daniel Caverzaschi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Stephane Houdet / Martin De la puente
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ruben Spaargaren / Daniel Caverzaschi
6-5 → 7-5
Stephane Houdet / Martin De la puente
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
5-5 → 6-5
Ruben Spaargaren / Daniel Caverzaschi
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-5 → 5-5
Stephane Houdet / Martin De la puente
4-4 → 4-5
Ruben Spaargaren / Daniel Caverzaschi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-4 → 4-4
Stephane Houdet / Martin De la puente
3-3 → 3-4
Ruben Spaargaren / Daniel Caverzaschi
3-2 → 3-3
Stephane Houdet / Martin De la puente
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
3-1 → 3-2
Ruben Spaargaren / Daniel Caverzaschi
2-1 → 3-1
Stephane Houdet / Martin De la puente
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-0 → 2-1
Ruben Spaargaren / Daniel Caverzaschi
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Stephane Houdet / Martin De la puente
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Gordon Reid
/ Alfie Hewett vs Daniel Rodrigues / Frederic Cattaneo
GS Roland Garros
Gordon Reid / Alfie Hewett [1]
6
6
Daniel Rodrigues / Frederic Cattaneo
0
2
Vincitore: Gordon ReidAlfie Hewett
Servizio
Svolgimento
Set 2
Daniel Rodrigues / Frederic Cattaneo
5-2 → 6-2
Gordon Reid / Alfie Hewett
5-1 → 5-2
Daniel Rodrigues / Frederic Cattaneo
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-1 → 5-1
Gordon Reid / Alfie Hewett
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
4-0 → 4-1
Daniel Rodrigues / Frederic Cattaneo
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
3-0 → 4-0
Gordon Reid / Alfie Hewett
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
2-0 → 3-0
Daniel Rodrigues / Frederic Cattaneo
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Gordon Reid / Alfie Hewett
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Daniel Rodrigues / Frederic Cattaneo
5-0 → 6-0
Gordon Reid / Alfie Hewett
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-0 → 5-0
Daniel Rodrigues / Frederic Cattaneo
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
3-0 → 4-0
Gordon Reid / Alfie Hewett
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Daniel Rodrigues / Frederic Cattaneo
1-0 → 2-0
Gordon Reid / Alfie Hewett
0-0 → 1-0
Aniek Van koot
/ Diede De groot vs Manami Tanaka / Ksenia Chasteau
GS Roland Garros
Aniek Van koot / Diede De groot
•
15
6
1
Manami Tanaka / Ksenia Chasteau
0
0
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Aniek Van koot / Diede De groot
Manami Tanaka / Ksenia Chasteau
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Aniek Van koot / Diede De groot
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Manami Tanaka / Ksenia Chasteau
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-0 → 6-0
Aniek Van koot / Diede De groot
4-0 → 5-0
Manami Tanaka / Ksenia Chasteau
3-0 → 4-0
Aniek Van koot / Diede De groot
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
2-0 → 3-0
Manami Tanaka / Ksenia Chasteau
1-0 → 2-0
Aniek Van koot / Diede De groot
0-0 → 1-0
Charlotte Fairbank
/ Pauline Deroulede vs Lizzy De greef / Jinte Bos
Il match deve ancora iniziare
Da sinneriano è strano pensare che proprio la presenza di sinner era uno degli impedimenti principali al fatto che altri giocatori italiani potessero pensare di vincere 1000 o slam. Dagli statistici del sito sarei curioso di sapere se ci sono stati giocatori capaci di vincere slam senza vincere prima un 1000
Da sinneriano è strano pensare che proprio la presenza di sinner era uno degli impedimenti principali al fatto che altri giocatori italiani potessero pensare di vincere 1000 o slam. Dagli statistici del sito sarei curioso di sapere se ci sono stati giocatori capaci di vincere slam senza vincere prima un 1000
concordo in pieno!! 😀
Sabalenka vincerà il Grande Slam dei crolli mentali
giusta considerazione e l’utente che ti ha messo il pollice verso ha sicuramente qualche ..
Qui la dico e poi la rinnego, Sabalenka vincerà ancora tanti slam, ma non vincerà mai il Roland Garros
se proprio vogliamo rispondere a quel DM, possiamo anche dirgli che sono anni che questi fenomeni che vincono da jr combinano poco da pro. Vogliamo qualche esempio?
RG: 2016 Blancaneaux, 2017 Popyrin, 2018 Tseng, 2020 Stricker, 2021 Van Assche, 2022 Debru. L’unico che in quegli anni è diventato un top è Rune che vinse nel 2019, Prizmic nel 2023 potrebbe avvicinarsi a quel livello.
W: 2018 Tseng (che aveva già vinto a Parigi, e che in finale sconfisse Draper), 2019 Mochizuki, 2021 Banerjee, 2022 Poljičak, 2023 Searle. In questo decennio gli unici ad essere, “quasi” dei top sono nel 2016 Shapovalov e nel 2017 Davidovich.
USO: 2017 Wu Yibing, 2018 Seyboth Wild, 2019 Forejtek, 2021 Rincon, 2022 Landaluce. Gli unici ad essere diventati top o quasi sono stati FAA nel 2016 e nel 2023 Joao Fonseca.
In sostanza, io auguro ai nostri di non vincere gli slams jr, anche perchè tutti si ricordano che Gianluigi Quinzi vinse W e fu numero 1 jr….come Carboni che oggi è fuori dai 400…l’unico che sta avendo una grande carriera è Lorenzo Musetti, che, peraltro, secondo qualcuno, sarebbe stato al massimo nei 30…
@ walden (#4631861)
Ti capisco perfettamente Walden…ma io lo voglio vincere con Carlos presente , avrebbe un valore del tutto differente 😎
Ma a questi bambini una palla firmata a gliela regaleranno?
Pronosticare è una cosa,ma vedere dato per scontato un risultato mi ha sempre infastidito, perché lo vediamo tutti i giorni, nulla è scontato,il livello medio generalmente è molto alto,e io sono sempre restio a dare vincente torneo la testa di serie 1,pure per Sabalenka,con la straordinarietà dei suoi risultati,la mano sul fuoco non l’ho mai voluta mettere,come farei altrimenti a scaccolarmi durante i match della Samsonova?
@ Gaz (#4631862)
Ma dai che non ne indovini mezza neanche per scherzo, finiscila una volta per tutte.
Visti i commenti squallidi e indecenti che posti non dovrebbero nemmeno più farti commentare.
conosco maestri di tennis e mi dicono che le iscrizioni ai corsi sono triplicate… magari non subito, ma avremo tanti altri campioncini in futuro
Sei ridicolo o cosa? Continui a scrivere tutto ed il contrario. Eclissati
dita incrociate….c’è seppi!….ma non ci faremo influenzare dalle dicerie!!!!
Le vittorie junior contano poco. Vero quinzi? Vero jannik vero carlito?
Ci siamo vai Flavioooo
Questo RG a livello maschile è incredibile Il che accade molto raramente negli Slam maschili Ma tra le ragazze le sorprese sono la norma E comunque la Shnaider non è per niente scarsa E ha un allenatore che ci capisce parecchio
Una serie di commenti orribili, veramente squallido.
OT: Sabalenka si era visto fosse in difficoltà nei tornei di preparazione al RG, ma pensavo riuscisse almeno ad arrivare in finale con facilità.
E magari chiedono più soldi senza nemmeno giocare 3 set su 5 le donne 😆 😆 😆
Di Cobolli aprrezzo tutto, tranne la tenuta. Che poi è la stessa di Fonseca. Maglietta a tinta unita tutta la vita.
ma tutti lo pensiamo, davvero uno slam spettacolare, ed anche al femminile avremo una nuova vincitrice slam… poi certo e ma e ma però e tutto quello che volete, ma alla fine negli annali va solo chi vince, e chi perde o si ritira non se lo ricorda nessuno
Abemus le 4 semifinaliste.
Complimenti a tutti quelli che alla vigilia del torneo le hanno indovinate.
Ora il pronostico sulla vincitrice finale si fa più arduo,non rimane che prenotarvi in anticipo,o continuare a girare la ruota.
Ci saranno 3 top players juniores, più Chwalinska che con soli 25 tornei giovanili ha comunque raggiunto un buon ranking 44.
è questo il bello, anche se quest’anno avrei preferito un esito più prevedibile 😆
Mi sembra anche corretto, da parte nostra, prenderci una pausa. Non è che dobbiamo sempre vincere tutto…
se agli altri paesi non facciamo vincere qualcosa da giovani…..rimane ben poco….per l’italia è solo generosita!…..tu segui pure loro!
basta che ti sposti a Sestri, per non parlare di Pegli o Voltri e già cambia…
Spiace per Sabalenka, che a me sta davvero simpatica… ma quando ho visto che era cotta ho tifato per la sua connazionale… è da stamattina che penso solo a Flavio, e prima liberavano il campo, meglio era (lo so, sono squallido, ma almeno sono l’unico che dice quello che pensavate tutti)
Colpo di calore anche per Aryna.
Shnaider ✅
Sabalenka ⛔
Arynona sarà anche la numero 1 ma in questo periodo non è mai stata dominante
Ma adesso concentriamoci sui nostri
Abbiamo imparato una nuova lezione: senza Jannik e Carlitos il tennis è diventato più divertente 😆 😆 😆
Stiamo assistendo ad uno dei più belli Slam degli ultimi 20 anni…ci sono giovani in rampa di lancio come Mensik, c’è un veterano che spera di vincere il suo primo Slam , ci sono 3 italiani che sognano ancora il miracolo sportivo e nel femminile sta per uscire la n.1 al mondo e restano in lizza vere e proprie outsiders.
Con tutto il rispetto per il nostro grande immenso Jannik e per il fenomeno Carlitos, questo tipo di tennis è davvero molto coinvolgente
Un’ edizione del RG che passerà alla storia
E finisce INESORABILMENTE al tappeto
Il nostro movimento a livello giovanile è inesistente. Basta guardare i risultati del RG e dell’AO Jr.
Nessuno dimenticherà mai quel match, Jasmine aveva già perso e poi il trionfo
Mamma 6:0 Diana ad Aryna…..
Sabalenka è passata dal servire per il match a subire un parziale di 10 game a zero…
non è una vincente, in carriera ha perso una marea di partite da favorita. tanti slam buttati al vento. o ce le hai o non le hai e aryna se la fa addosso regolamente.
@ Ciozz 4.4 (#4631804)
La liguria è una striscia lunga più di 250 km e con almeno 250 espressioni dialettali diverse…
Si può dire Anemmu-Dagghela-Dagghe-Forsa e sono tutte giuste rispetto al posto in cui le pronunci. Sulla doppia G per Parigi lo stesso, a Genova di usa una sola G e si pronuncia paˈriːzi allungando la A con la nostra coggina…
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