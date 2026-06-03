Sabalenka crolla a Parigi: Shnaider firma la rimonta shock e il Roland Garros avrà una nuova campionessa Slam
Aryna Sabalenka saluta il Roland Garros 2026 nel modo più doloroso e inatteso. La numero uno del mondo è stata eliminata nei quarti di finale da una straordinaria Diana Shnaider, capace di rimontare da una situazione quasi disperata e imporsi con il punteggio di 3-6 7-5 6-0.
Una sconfitta surreale per la bielorussa, che aveva il match in pieno controllo e sembrava lanciata verso una semifinale quasi inevitabile. Sabalenka era infatti avanti 6-3 4-1 e servizio, ma da quel momento la partita si è trasformata in un incubo. Shnaider ha vinto gli ultimi dieci game consecutivi e ha inflitto alla numero uno del mondo una delle sconfitte più pesanti della sua carriera recente.
Il dato più clamoroso è il parziale subito da Sabalenka nella fase finale del match: dal 4-1 nel secondo set, la bielorussa ha incassato un 12-1 complessivo. Un crollo tecnico, mentale e nervoso che ha spalancato la porta all’impresa della russa, numero 23 WTA, protagonista di una delle più grandi sorprese del torneo.
Le condizioni di gioco non erano semplici. A Parigi c’erano vento, umidità e fresco, elementi che hanno reso più difficile controllare la palla e imporre ritmo. Fin dall’inizio Sabalenka ha mostrato una certa ansia nel voler chiudere rapidamente i punti. La palla non le usciva pulita dalla racchetta come al solito, gli errori arrivavano con una certa frequenza e Shnaider riusciva a renderle ogni scambio scomodo.
Nonostante tutto, la numero uno del mondo era riuscita a mettere ordine nel proprio tennis offensivo e a portare a casa il primo set senza troppi problemi. Sembrava il classico match complicato ma destinato comunque a finire nelle mani della favorita. Quando Sabalenka è salita 4-1 nel secondo set, con anche il servizio a disposizione, l’impressione era che la partita fosse ormai indirizzata.
Invece, proprio lì, tutto è cambiato.
Shnaider ha iniziato a trovare maggiore profondità nei colpi, ha sciolto il braccio e ha progressivamente tolto sicurezza alla bielorussa. Sabalenka, al contrario, ha perso lucidità. I colpi che prima le avevano permesso di comandare sono diventati sempre più imprecisi, la tensione è salita e l’inerzia è passata completamente dall’altra parte della rete.
La russa ha avuto il merito di crederci anche quando sembrava fuori dal match. Non si è disunita, ha continuato a lottare e ha saputo sfruttare ogni segnale di fragilità della rivale. Il secondo set, chiuso 7-5, ha rappresentato il punto di rottura psicologico della partita.
Nel terzo parziale, infatti, Sabalenka è sparita dal campo. La numero uno del mondo non è più riuscita a gestire il cambio di scenario, ha perso il controllo emotivo e ha accumulato errori su errori. Alla fine saranno oltre 50 gli errori non forzati della bielorussa, un numero enorme per una giocatrice del suo livello.
Shnaider, invece, ha giocato con crescente fiducia. Ha continuato a spingere senza strafare, ha accettato gli scambi più lunghi e ha lasciato che fosse Sabalenka a forzare oltre misura. Il 6-0 finale è stato la fotografia di un blackout totale della favorita e, insieme, della maturità della russa nel completare l’impresa.
Per Sabalenka è una sconfitta che pesa moltissimo. Il Roland Garros resta il torneo più complicato della sua carriera Slam, quello in cui ha vissuto alcune delle delusioni più amare. L’obiettivo di vincere finalmente a Parigi e completare un altro passaggio fondamentale della sua carriera si dissolve ancora una volta, e lo fa nel modo più doloroso: con un match che sembrava già nelle sue mani.
Il torneo, intanto, cambia completamente volto. L’eliminazione della numero uno del mondo garantisce che il Roland Garros 2026 avrà una nuova campionessa Slam. In una quindicina già piena di sorprese, la caduta di Sabalenka rappresenta il colpo più fragoroso.
Per Diana Shnaider, invece, si apre una grande opportunità. La russa si è meritata la vittoria con atteggiamento, coraggio e capacità di restare aggrappata alla partita quando tutto sembrava compromesso. In semifinale affronterà Maja Chwalinska, altra grande sorpresa del torneo, in un incrocio che nessuno avrebbe pronosticato a inizio Roland Garros.
Sabalenka lascia Parigi con una ferita profonda e molte domande. Shnaider, al contrario, esce dal campo con la consapevolezza di aver firmato una vittoria enorme. Il tennis, ancora una volta, ricorda la sua legge più crudele e affascinante: nulla è davvero finito finché non è stato giocato l’ultimo punto.
Francesco Paolo Villarico
TAG: Aryna Sabalenka, Diana Shnaider, Roland Garros, Roland Garros 2026
Trovo che Irina urli sempre di più e sempre più forte. La trovo insopportabile. Sono contenta che abbia perso. Troppo tamarra
Mi rifiuto di diffondere ulteriormente QUELL’IGNOBILE commento.
Non invoco alcuna censura, ma che pena, che squallore.
Sul 6-3 4-1 sembrava la migliore versione della Sabalenka come non si vedeva da mesi, poi il blackout totale.
Aryna è da psicanalizzare.
Emil!
Mi piaceva Pippi Calzelunghe, ma Emil di più!
Ambedue creature di Astrid Lindgren.
Mi spiace per Sabalencona, ma mitica la contadinotta della steppa!
Ama distinguersi per queste perle. Non è giusto pretendere troppo vista l’infanzia difficile,il presente disagiato ed il futuro sulle spalle dei contribuenti.
Ma fammi il piacere….
@ PliskoNotBot (#4631932)
Ma cosa c’entra Putin?
Evito i moralismi, ma comunque la si giri è proprio una frase da zotici.
Bellissimo il tuo commento. Però Diana in generale è Davidina, neanche Davide. Qui sembra toccata dalle divinità del tennis (bello!!!). In genere sto RG è tutto matto e sommamente divertente!
@ NonSoloSinner (#4631922)
Ho ascoltato l’intervista di Sorana del dopo match, conferma che la ragazzina russa è di una simpatia e umanità unica. Sarebbe bello vincesse
Ma davvero l hai scritto? Evidentemente si. Ma lo pensi pure caxx?
Vincerà Marta l’ucraina… è in piena fiducia e non si farà certo sfuggire l occasione di festeggiare la sacrosanta dipartita della tamarra urlatrice bielorussa. Non credo che mirra possa riuscire a batterla…
A mio figlio piccolo ho detto che è Mashna di Masha ed orso cresciuta…
@ Losvizzero (#4631915)
Commento di una tristezza unica…
Mirra per me non tanto. Diana sempre un po’ musona invece l ho sempre adorata.
C’era un telefilm svedese che ebbe un discreto successo in Italia negli anni ’70, ambientato in una comunità rurale scandinava dove i bambini erano protagonisti di azioni che creavano scompiglio tra gli adulti. Si chiamava Emil e la Shnaider oggi di scompiglio ne ha creato parecchio. Vero,Sabalenka stava dominando col suo tennis di forza e direi anche abbastanza completo ma resta un gioco di sola spinta mentre Diana “gioca” a tennis davvero. Mancina,colpi non potenti ma fluidi,diagonali e rovesci lungolinea,una sorta di Mandlikova moderna che oppone una certa classe alle bombardiere di turno.
Aryna a volte eccede,maschera dietro esibizioni come i balletti e la passione per i social le insicurezze in campo ,vedi finale AO e raccoglie meno di quanto ci si aspetta.
Per certi versi mi ha ricordato Graf-Sanchez 1989 con la spagnola piccina e dalla palla leggera che battè in finale la dominatrice,ingiocabile tedesca.
Il tennis in cui a volte Davide batte Golia…che bello che è!
Partita scioccante per come si è mosso il punteggio. Mai vista una tale implosione mentale da parte di una numero 1. Mi verrebbe quasi da pensar male.
Adesso speriamo che ci pensino Chwalinska o Kostyuk alla cheerleader di Putin.
@ Giambitto (#4631899)
ho appena visto gli HL su youtube e la Sabalenka stava benissimo, semplicemente non è più riuscita a fare un game, una cosa sportivamente molto strana.
Partita finisce quando arbitro fischia…
compagne di doppio e amiche per sempre, anche io spero in quella finale, che poi a me la Kostyuk sta antipatica, avrei di gran lunga preferito la Svitolina (se parteggi per le russe e non citi almeno un’ucraina, qua la medio borghesia radical chic ti massacra)
Kolkhoziana direi 🙂
Veri e propri psicodrammi femminili
Ma qualcuno le dica di togliersi quel foulard che non si può proprio vedere, pare una malata terminale
La finale più probabile, ma non escluderei Kostyuk.
Boh, non seguo abitualmente il tennis femminile dai tempi delle sorelle Williams, ma io trovo la Sabalenka di una simpatia unica… se poi vi sta sul caxxo solo perché è bielorussa siete voi ad avere problemi
La Shnaider è forte davvero se non avesse i tanti crolli mentali che sinora hanno condizionato la sua carriera.. ora è lei la favorita assieme alla sua compagna di doppio, solo il tempo ci dirà se stavolta reggerà alla pressione… comunque che bello anche il torneo femminile… per la prima volta da non so quanti anni avremo due neo vincitori slam
Non nutro simpatia alcuna per la Sabalenka ma 12 games a 1 subiti dalla campionessa improvvisamente non possono essere attribuibili solo al fattore sportivo trattandosi della Sabalenka e l’altra non può essersi trasformata come se avesse preso una pozione magica. Ci sarà stato un problema di natura fisica. Ne sapremo di più sicuramente.
Un’altra partita buttata nel cxxxx dalla Sabalenka, un po’ come la finale dello scorso anno e tante altre della sua carriera. Come fa harakiri la Sabalenka nessuno.
Proprio vero che è più facile correggere il dritto od il rovescio che non lavorare sul fattore mentale.
Un’estetica…. siberiana 😀 ma a me è sempre piaciuta. Sia per il tennis che come personaggio
Il Re è nudo ma nemmeno la Regina scherza.
Diana e Mirra le più simpatiche. Spero di vederle in finale
Godo!!
Molto simpatica con quel fazzoletto, oggi bravissima.
RG2026: la caduta degli dei e delle dee