Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Day 10. Oggi anche l’atteso match tra Jodar vs Zverev (LIVE)
|☁
|
18°C
Nuvoloso, rovesci nel pomeriggio · Picco 21°C
|
|
09:00
☁
17°
|
10:00
☁
17°
|
11:00
☁
18°
|
12:00
☁
18°
|
13:00
☁
19°
|
14:00
☁
20°
|
15:00
🌧
18°
|
16:00
☁
21°
|
17:00
☁
20°
|
18:00
🌧
19°
|
🌧 Rovesci
⚠ Allerta temporali
🎾 Quarti di Finale
🏀 Terra Battuta
Court Philippe-Chatrier – Ore: 11:00
Mirra Andreeva vs Sorana Cirstea
Elina Svitolina vs Marta Kostyuk
Rafael Jodar vs Alexander Zverev
Jakub Mensik vs Joao Fonseca (20:15)
Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00
Taylor Townsend / Katerina Siniakova vs Andreja Klepac / Magali Kempen
Luisa Stefani / Gabriela Dabrowski vs Vera Zvonareva / Laura Siegemund
Neil Oberleitner / Petr Nouza vs Andrea Vavassori / Simone Bolelli
Neal Skupski / Desirae Krawczyk vs Edouard Roger-vasselin / Laura Siegemund
Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00
Lucie Safarova / Pauline Parmentier vs Francesca Schiavone / Angelique Kerber
Jack Kennedy vs Daniel Jade
Kuan-Shou Chen / Thilo Behrmann vs Pablo Pradat / Benoit Geldof
Court 14 – Ore: 11:00
Tokito Oda vs Gordon Reid
Yui Kamiji vs Jiske Griffioen
Ksenia Chasteau vs Aniek Van koot
Martin De la puente vs Stephane Houdet
Court 7 – Ore: 11:00
Raffaele Ciurnelli vs Mathys Domenc
Charo Esquiva banuls vs Daphnée Mpetshi perricard
Mario Vukovic / Evan Giurescu vs Pedro Henrique Chabalgoity / Juan Miguel Bolivar idarraga
Capucine Cedillo- vayson de pradenne / Mila Bastianelli vs Nauhany Vitoria Leme da silva / Charo Esquiva banuls
Ruien Zhang / Xinran Sun vs Olivia Traynor / Chukwumelije Clarke
Court 6 – Ore: 11:00
Janae Preston vs Denisa Zoldakova
Tito Chavez / Nicolas Baena vs Matei Victor Chelemen / Motoharu Abe
Katerina Zajickova / Jana Kovackova vs Cindy Langlais / Eleejah Inisan
Christopher Thies / Oliver Majdandzic vs Daniel Jade / Mathys Domenc
Mickael Kaouk / Aaron Gabet vs Vincent Jakob Reisach / Jamie Mackenzie
Court 2 – Ore: 11:00
Keaton Hance vs Pedro Henrique Chabalgoity
Ekaterina Dotsenko vs Giulia Safina Popa
Rhys Lawlor / Michael Antonius vs Leon Sloboda / Raffaele Ciurnelli
Giulia Safina Popa / Adelina Lacinova vs Sonja Zhenikhova / Sol Ailin Larraya guidi
Pietra Rivoli / Ui Su Jeong vs Welles Newman / Jordyn Hazelitt
Court 3 – Ore: 11:00
Yushan Shao vs Nauhany Vitoria Leme da silva
Ui Su Jeong vs Mariella Thamm
Ida Wobker / Marija Lauva vs Zhang-Qian Wei / Yushan Shao
Mariella Thamm / Polina Skliar vs Sarah Ye / Carrie-Anne Hoo
Court 4 – Ore: 11:00
Ziga Sesko vs Rihards Neimanis
Luis Guto Miguel vs Ryan Cozad
Janae Preston / Lani Chang vs Ha Eum Lee / Luna Maria Cinalli
Ziga Sesko / Luis Guto Miguel vs Arnav Vijay Paparkar / Kunanan Pantaratorn
Court 8 – Ore: 11:00
Kaan Isik Kosaner vs Ryo Tabata
Yannik Alvarez vs Leonardo Storck franca
Dimitar Kisimov / Connor Doig vs Matisse Martin / Damien Clerc
Paola Pinera celorio / Victoria Luiza Barros vs Ilary Pistola / Ekaterina Dotsenko
Flynn Thomas / Leonardo Storck franca vs Jack Kennedy / Keaton Hance
Court 9 – Ore: 11:00
Luna Maria Cinalli vs Victoria Luiza Barros
Yu-Chen Lin vs Xinran Sun
Yihan Qu / Anastasia Lizunova vs Thea Frodin / Anastasija Cvetkovic
Kai Thompson / Nikita Belozertsev vs Jack Secord / Yannik Alvarez
Mustafa Ege Sik / Daniel Jovanovski vs Dan Brand / Safir Azam
Court 10 – Ore: 11:00
Connor Doig vs Dimitar Kisimov
Anna Pushkareva vs Maia Ilinca Burcescu
Hollie Smart / Lea Nilsson vs Ekaterina Tupitsyna / Mariia Makarova
Tanishk Konduri / Andrew Johnson vs Ryo Tabata / Yannick Theodor Alexandrescou
Yu-Chen Lin / Yu Jun Lin vs Anna Pushkareva / Felitsata Dorofeeva-rybas
Court 11 – Ore: 11:00
Tom Egberink vs Sergei Lysov
Casey Ratzlaff vs Daniel Rodrigues
Angelica Bernal vs Xiaohui Li
Manami Tanaka vs Ziying Wang
Court 12 – Ore: 11:00
Daniel Caverzaschi vs Gustavo Fernandez
Jinte Bos vs Luoyao Guo
Takuya Miki vs Ruben Spaargaren
Kgothatso Montjane vs Charlotte Fairbank
Court 13 – Ore: 11:00
Diede De groot vs Lizzy De greef
Pauline Deroulede vs Zhenzhen Zhu
Zhenxu Ji vs Frederic Cattaneo
Guilhem Laget vs Alfie Hewett
TAG: Roland Garros, Roland Garros 2026
6 commenti
Dal primo momento che Jannik è uscito dal torneo ho detto che mi sarebbe piaciuto veder trionfare Zverev o Ruud, ovviamente non pensando all’italico trio delle meraviglie.
Ora le cose sono leggermente cambiate, ma se sarà uno dei nostri il finalista della parte alta spero che l’avversario sia il tedesco, anche per dare più sostanza all’eventuale vittoria italiana 🙂
Pronostico Zverev in 4 set e Fonseca in 5.
Zverev-Jodar è praticamente la finale
Vedo favoriti Rafael Jodar contro la piagnina tedesca e Fonseca contro Mensik. Succedesse il contrario, stanotte dormirò lo stesso. Forza azzurri. 😐
Ieri non ho potuto vedere la partita tra Arnaldi e Tiafoe perché lavoravo. Ogni tanto sbirciavo il cellulare facendo finta di cercare altro e guardavo lo score. Ho smesso sul 4 a 1 del quarto set per l’americano. Peccato, mi sono detto, ci avevo creduto. Nella notte verso le 3 mi alzo per bisogni, guardo il cellulare per vedere il risultato finale. Più per curiosità che altro. Scommettevo se fosse finita 6-2 o 6-3 al massimo. 6-4 al quinto per Matteo???? “Non ci posso credere”, direbbe il mio amico Aldo Baglio. Dietro il Messia Sinner molti apostoli stanno portando per il mondo il verbo del tennis italiano
Oggi tutti (?!?) i miei occhi puntati su Raffaele Ciurnelli, programmato, alle 11 del mattino, sul più importante tra i campi secondari:
invito anche i Vostri (occhi) a fare altrettanto.
L’avversario di primo turno era palesemente inadatto a questa superficie ma questo è Francese e si immagina che su terra sappia giocare: banco di prova importante per l’Aretino (per di più con il probabile influsso negativo del tifo avversario sugli spalti).
Ciurnelli sarà poi impegnato anche nel doppio e non capisco perché lì non l’abbiano programmato ieri, invece di lasciarlo un giorno a riposo per obbligarlo oggi a doppia fatica.
Forza Raffaele!