Roland Garros 2025 - Day 10 ATP, Copertina, WTA

Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Day 10. Oggi anche l’atteso match tra Jodar vs Zverev (LIVE)

02/06/2026 07:41 6 commenti
Alexander Zverev nella foto - Foto Patrick Boren
Parigi, Francia  ·  2 Giugno 2026

18°C
Nuvoloso, rovesci nel pomeriggio  ·  Picco 21°C
CIELO Prevalentemente nuvoloso
PIOGGIA Rovesci tra pomeriggio e sera
CAMPO Terra Battuta
Andamento della giornata — 2 Giugno
09:00
17°
10:00
17°
11:00
18°
12:00
18°
13:00
19°
14:00
20°
15:00
🌧
18°
16:00
21°
17:00
20°
18:00
🌧
19°
⚠  Allerta gialla temporali: rovesci possibili nel pomeriggio e in serata
🎾  Programma del giorno — 2 Giugno
Roland Garros · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Terra Battuta
Court Philippe-Chatrier – Ore: 11:00
Mirra Andreeva --- vs Sorana Cirstea ROU

Mirra Andreeva [8]
0
1
Sorana Cirstea [18]
0
0
Mostra dettagli

Elina Svitolina UKR vs Marta Kostyuk UKR

Il match deve ancora iniziare

Rafael Jodar ESP vs Alexander Zverev GER

Il match deve ancora iniziare

Jakub Mensik CZE vs Joao Fonseca BRA (20:15)

Il match deve ancora iniziare




Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00
Taylor Townsend USA / Katerina Siniakova CZE vs Andreja Klepac SLO / Magali Kempen BEL

Taylor Townsend / Katerina Siniakova [1]
40
0
Andreja Klepac / Magali Kempen
15
0
Mostra dettagli

Luisa Stefani BRA / Gabriela Dabrowski CAN vs Vera Zvonareva --- / Laura Siegemund GER

Il match deve ancora iniziare

Neil Oberleitner AUT / Petr Nouza CZE vs Andrea Vavassori ITA / Simone Bolelli ITA

Il match deve ancora iniziare

Neal Skupski GBR / Desirae Krawczyk USA vs Edouard Roger-vasselin FRA / Laura Siegemund GER

Il match deve ancora iniziare




Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00
Lucie Safarova CZE / Pauline Parmentier FRA vs Francesca Schiavone ITA / Angelique Kerber GER

Il match deve ancora iniziare

Jack Kennedy USA vs Daniel Jade FRA

Il match deve ancora iniziare

Kuan-Shou Chen TPE / Thilo Behrmann AUT vs Pablo Pradat FRA / Benoit Geldof FRA

Il match deve ancora iniziare





Court 14 – Ore: 11:00
Tokito Oda JPN vs Gordon Reid GBR
Il match deve ancora iniziare

Yui Kamiji JPN vs Jiske Griffioen NED

Il match deve ancora iniziare

Ksenia Chasteau FRA vs Aniek Van koot NED

Il match deve ancora iniziare

Martin De la puente ESP vs Stephane Houdet FRA

Il match deve ancora iniziare





Court 7 – Ore: 11:00
Raffaele Ciurnelli ITA vs Mathys Domenc FRA
Il match deve ancora iniziare

Charo Esquiva banuls ESP vs Daphnée Mpetshi perricard FRA

Il match deve ancora iniziare

Mario Vukovic FRA / Evan Giurescu FRA vs Pedro Henrique Chabalgoity BRA / Juan Miguel Bolivar idarraga COL

Il match deve ancora iniziare

Capucine Cedillo- vayson de pradenne FRA / Mila Bastianelli FRA vs Nauhany Vitoria Leme da silva BRA / Charo Esquiva banuls ESP

Il match deve ancora iniziare

Ruien Zhang CHN / Xinran Sun CHN vs Olivia Traynor USA / Chukwumelije Clarke USA

Il match deve ancora iniziare




Court 6 – Ore: 11:00
Janae Preston USA vs Denisa Zoldakova CZE

Il match deve ancora iniziare

Tito Chavez ESP / Nicolas Baena PER vs Matei Victor Chelemen ROU / Motoharu Abe JPN

Il match deve ancora iniziare

Katerina Zajickova CZE / Jana Kovackova CZE vs Cindy Langlais FRA / Eleejah Inisan FRA

Il match deve ancora iniziare

Christopher Thies GER / Oliver Majdandzic GER vs Daniel Jade FRA / Mathys Domenc FRA

Il match deve ancora iniziare

Mickael Kaouk FRA / Aaron Gabet FRA vs Vincent Jakob Reisach GER / Jamie Mackenzie GER

Il match deve ancora iniziare




Court 2 – Ore: 11:00
Keaton Hance USA vs Pedro Henrique Chabalgoity BRA

Il match deve ancora iniziare

Ekaterina Dotsenko --- vs Giulia Safina Popa ROU

Il match deve ancora iniziare

Rhys Lawlor GBR / Michael Antonius USA vs Leon Sloboda SVK / Raffaele Ciurnelli ITA

Il match deve ancora iniziare

Giulia Safina Popa ROU / Adelina Lacinova LAT vs Sonja Zhenikhova GER / Sol Ailin Larraya guidi ARG

Il match deve ancora iniziare

Pietra Rivoli BRA / Ui Su Jeong KOR vs Welles Newman USA / Jordyn Hazelitt USA

Il match deve ancora iniziare




Court 3 – Ore: 11:00
Yushan Shao CHN vs Nauhany Vitoria Leme da silva BRA

Il match deve ancora iniziare

Ui Su Jeong KOR vs Mariella Thamm GER

Il match deve ancora iniziare

Ida Wobker GER / Marija Lauva LAT vs Zhang-Qian Wei CHN / Yushan Shao CHN

Il match deve ancora iniziare

Mariella Thamm GER / Polina Skliar UKR vs Sarah Ye USA / Carrie-Anne Hoo USA

Il match deve ancora iniziare





Court 4 – Ore: 11:00
Ziga Sesko SLO vs Rihards Neimanis LAT
Il match deve ancora iniziare

Luis Guto Miguel BRA vs Ryan Cozad USA

Il match deve ancora iniziare

Janae Preston USA / Lani Chang USA vs Ha Eum Lee KOR / Luna Maria Cinalli ARG

Il match deve ancora iniziare

Ziga Sesko SLO / Luis Guto Miguel BRA vs Arnav Vijay Paparkar IND / Kunanan Pantaratorn THA

Il match deve ancora iniziare





Court 8 – Ore: 11:00
Kaan Isik Kosaner TUR vs Ryo Tabata JPN
Il match deve ancora iniziare

Yannik Alvarez PUR vs Leonardo Storck franca BRA

Il match deve ancora iniziare

Dimitar Kisimov BUL / Connor Doig RSA vs Matisse Martin FRA / Damien Clerc FRA

Il match deve ancora iniziare

Paola Pinera celorio ESP / Victoria Luiza Barros BRA vs Ilary Pistola ITA / Ekaterina Dotsenko ---

Il match deve ancora iniziare

Flynn Thomas SUI / Leonardo Storck franca BRA vs Jack Kennedy USA / Keaton Hance USA

Il match deve ancora iniziare




Court 9 – Ore: 11:00
Luna Maria Cinalli ARG vs Victoria Luiza Barros BRA

Il match deve ancora iniziare

Yu-Chen Lin TPE vs Xinran Sun CHN

Il match deve ancora iniziare

Yihan Qu CHN / Anastasia Lizunova --- vs Thea Frodin USA / Anastasija Cvetkovic SRB

Il match deve ancora iniziare

Kai Thompson HKG / Nikita Belozertsev UZB vs Jack Secord USA / Yannik Alvarez PUR

Il match deve ancora iniziare

Mustafa Ege Sik AUS / Daniel Jovanovski AUS vs Dan Brand ISR / Safir Azam USA

Il match deve ancora iniziare





Court 10 – Ore: 11:00
Connor Doig RSA vs Dimitar Kisimov BUL
Il match deve ancora iniziare

Anna Pushkareva --- vs Maia Ilinca Burcescu ROU

Il match deve ancora iniziare

Hollie Smart GBR / Lea Nilsson SWE vs Ekaterina Tupitsyna --- / Mariia Makarova ---

Il match deve ancora iniziare

Tanishk Konduri USA / Andrew Johnson USA vs Ryo Tabata JPN / Yannick Theodor Alexandrescou FRA

Il match deve ancora iniziare

Yu-Chen Lin TPE / Yu Jun Lin CHN vs Anna Pushkareva --- / Felitsata Dorofeeva-rybas ---

Il match deve ancora iniziare




Court 11 – Ore: 11:00
Tom Egberink NED vs Sergei Lysov ISR

Il match deve ancora iniziare

Casey Ratzlaff USA vs Daniel Rodrigues BRA

Il match deve ancora iniziare

Angelica Bernal COL vs Xiaohui Li CHN

Il match deve ancora iniziare

Manami Tanaka JPN vs Ziying Wang CHN

Il match deve ancora iniziare





Court 12 – Ore: 11:00
Daniel Caverzaschi ESP vs Gustavo Fernandez ARG
Il match deve ancora iniziare

Jinte Bos NED vs Luoyao Guo CHN

Il match deve ancora iniziare

Takuya Miki JPN vs Ruben Spaargaren NED

Il match deve ancora iniziare

Kgothatso Montjane RSA vs Charlotte Fairbank FRA

Il match deve ancora iniziare





Court 13 – Ore: 11:00
Diede De groot NED vs Lizzy De greef NED
Il match deve ancora iniziare

Pauline Deroulede FRA vs Zhenzhen Zhu CHN

Il match deve ancora iniziare

Zhenxu Ji CHN vs Frederic Cattaneo FRA

Il match deve ancora iniziare

Guilhem Laget FRA vs Alfie Hewett GBR

Il match deve ancora iniziare

6 commenti

Marco M. 02-06-2026 10:01

Dal primo momento che Jannik è uscito dal torneo ho detto che mi sarebbe piaciuto veder trionfare Zverev o Ruud, ovviamente non pensando all’italico trio delle meraviglie.
Ora le cose sono leggermente cambiate, ma se sarà uno dei nostri il finalista della parte alta spero che l’avversario sia il tedesco, anche per dare più sostanza all’eventuale vittoria italiana 🙂

Intenditore 02-06-2026 09:45

Pronostico Zverev in 4 set e Fonseca in 5.

MarcoP 02-06-2026 09:44

Zverev-Jodar è praticamente la finale

il capitano 02-06-2026 09:34

Vedo favoriti Rafael Jodar contro la piagnina tedesca e Fonseca contro Mensik. Succedesse il contrario, stanotte dormirò lo stesso. Forza azzurri. 😐

Leprotto (Guest) 02-06-2026 08:12

Ieri non ho potuto vedere la partita tra Arnaldi e Tiafoe perché lavoravo. Ogni tanto sbirciavo il cellulare facendo finta di cercare altro e guardavo lo score. Ho smesso sul 4 a 1 del quarto set per l’americano. Peccato, mi sono detto, ci avevo creduto. Nella notte verso le 3 mi alzo per bisogni, guardo il cellulare per vedere il risultato finale. Più per curiosità che altro. Scommettevo se fosse finita 6-2 o 6-3 al massimo. 6-4 al quinto per Matteo???? “Non ci posso credere”, direbbe il mio amico Aldo Baglio. Dietro il Messia Sinner molti apostoli stanno portando per il mondo il verbo del tennis italiano

tinapica 02-06-2026 08:05

Oggi tutti (?!?) i miei occhi puntati su Raffaele Ciurnelli, programmato, alle 11 del mattino, sul più importante tra i campi secondari:
invito anche i Vostri (occhi) a fare altrettanto.
L’avversario di primo turno era palesemente inadatto a questa superficie ma questo è Francese e si immagina che su terra sappia giocare: banco di prova importante per l’Aretino (per di più con il probabile influsso negativo del tifo avversario sugli spalti).
Ciurnelli sarà poi impegnato anche nel doppio e non capisco perché lì non l’abbiano programmato ieri, invece di lasciarlo un giorno a riposo per obbligarlo oggi a doppia fatica.
Forza Raffaele!

